На склонах гор

Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы - Карачаево-Черкессия - Северная Осетия - Ингушетия с профессиональными

5
3 отзыва
Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы – Карачаево-Черкессия – Северная Осетия – Ингушетия с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.
На склонах гор
На склонах гор
На склонах гор
На склонах гор
На склонах гор
На склонах гор
На склонах гор
На склонах гор
На склонах гор
На склонах гор
На склонах гор
На склонах гор
На склонах гор
На склонах гор
На склонах гор
На склонах гор
Ближайшие даты:
03
июл
17
июл
14
авг
30
окт
13
ноя

Что вас ожидает 🤩

Уникальная архитектура
Уникальная архитектура
Посетим замок Шато Эркен
Величественная природа
Величественная природа
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности
Сказочный ледник
Сказочный ледник
Поднимемся на канатной дороге к Сказочному леднику

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия в Пятигорске

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж.д. вокзал Пятигорска до 12:30. 

В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал.

Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей. Прогуляемся по парку «Цветник» - излюбленному месту отдыха туристов.

Посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею.

Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа.

После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером.

Обзорная экскурсия в ПятигорскеОбзорная экскурсия в ПятигорскеОбзорная экскурсия в Пятигорске
2 день
Пятигорск – курорт Домбай

Пятигорск – курорт Домбай (250 км)

Начало 09:00.

Программа дня: перевал Гумбаши – Шоанинский храм– Сентинский храм – Тебердинский заповедник – река Уллу-Муруджу – поляна Домбай.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Таурух 3*.

Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)

Пятигорск – курорт ДомбайПятигорск – курорт ДомбайПятигорск – курорт Домбай
3 день
Домбай – Тебердинский заповедник – Нижний Архыз – Пятигорск

Начало 09:00

Программа дня: подъем на вершину Мусса-Ачитара – Тебердинский заповедник  – Нижне-Архызское аланское городище – Лик Христа – термальные источники «Жемчужина Кавказа»  –  Пятигорск.

Подъем по канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара.

Со смотровой площадки открывается изумительная панорама, как на ладони предстанут знаменитые вершины Кавказа и могучий Эльбрус в дымке облаков.

Гид познакомит с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях кавказских народов.

Обед. (Вкл. в стоимость)

Вновь любуемся красотами Тебердинского заповедника, а историко-познавательная программа продолжится знакомством с Нижне-Архызским аланским городищем – музеем под открытым небом со статусом памятника федерального значения.

Предположительно именно здесь располагалась столица древнего Аланского государства, исчезнувший город Маас, упоминавшийся в византийских летописях.

На территории городища храмы соседствуют с языческими культовыми сооружениями, поскольку до принятия христианства большинство алан поклонялись огню и солнцу.

Поднимемся к наскальному Лику Христа – монументальной иконе, написанной на скале.

Взгляд Спасителя направлен на Северный храм Нижне-Архызского городища.

Именно в этом храме аланы принимали крещение в Х веке н.э.

На пути в Пятигорск посетим термальный комплекс «Жемчужина Кавказа» (Доп. плата).

При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

19:00 Размещение в гостиницах в Пятигорске: Бештау 3* или Интурист 3*.

Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)

Домбай – Тебердинский заповедник – Нижний Архыз – ПятигорскДомбай – Тебердинский заповедник – Нижний Архыз – ПятигорскДомбай – Тебердинский заповедник – Нижний Архыз – Пятигорск
4 день
Пятигорск– Медовые водопады – Кисловодск – Пятигорск

Продолжительность 8 часов, 145 км.

Начало 09:00

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо – знакомство с Кисловодском - Курортный парк - Каскадная лестница - Главная Нарзанная галерея.

Пятигорск - Медовые водопады – гора Кольцо – Обзорная по Кисловодску - Пятигорск, (7 часов, 145 км) Начало 09:00

Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник – гора Кольцо.

После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню.

Знакомство с Кисловодском, начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.

Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка Кисловодска – второго по площади рукотворного парка в Европе.

Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов.

Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» – живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части Курортного парка.

Далее экскурсия продолжится по живописным городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара.

Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)

Пятигорск– Медовые водопады – Кисловодск – ПятигорскПятигорск– Медовые водопады – Кисловодск – ПятигорскПятигорск– Медовые водопады – Кисловодск – Пятигорск
5 день
Переезд Пятигорск – Владикавказ с остановкой в Шато Эркен

Начало 08:30.

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

Обед (Вкл. в стоимость)

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.

Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.

Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!

18:30 Ужин блюдами национальной осетинской кухни. (Доп. плата)

Протяженность 200 км.

Переезд Пятигорск – Владикавказ с остановкой в Шато ЭркенПереезд Пятигорск – Владикавказ с остановкой в Шато ЭркенПереезд Пятигорск – Владикавказ с остановкой в Шато Эркен
6 день
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Длительность 8 часов, 120 км.

Начало 08:30

Программа дня: Куртатинское ущелье  –Кадаргаванский каньон  – скальная крепость Дзивгис  – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – Обед (Вкл. в стоимость) – Даргавс – Город мертвых – Кармадон – 17:00 Прибытие во Владикавказ.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон.

Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.

Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.

Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.

19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс
7 день
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Длительность 8-9 часов, 180 км.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи – Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим – Вовнушки – храм Тхаба-Ерды – Ассинское ущелье – Магас, столица республики.

Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».

Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.

Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.

Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.

Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.

С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.

Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.

Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.

Обед-ланч (Вкл. в стоимость): Чапильг (национальная лепешка с творогом) + Свежий салат + Чай травяной или кофе.

Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.

Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.

Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.

Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.

Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!

История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.

Знакомство с древнейшим христианским храмом России - Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.

Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа.

Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами.

Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы.

Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье.

Магас – столица республики Ингушетия.

Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город.

Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет. 

Это - современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы.

Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров.

Обед/Пикник (Вкл. в стоимость). 17:30-18:00

Прибытие во Владикавказ.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
8 день
Алагирское ущелье – Цей – аул Нар

Длительность 8 часов, 207 км.

Начало 08:30

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – святилище Реком.

Обед (Вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.

Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.

Это место является дзуаром - святым местом.

Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн!

Святилище и наскальный монумент Уастырджи.

В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов.

Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).

Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.

В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!

Ущелье многие столетия является священным для осетин - тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея. 

По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм.

Любовь – моя святыня.

Вселенная – отечество моё».

Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.

На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00

Алагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул Нар

Проживание

Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Владикавказе/Домбае.

Стоимость тура ЗА НОМЕР в рублях:

Размещение

Категория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Бештау 3* – Снежный барс 3* – Кадгарон Отель 3*

стандарт

79315

79315

53360

117015

112012,5

Шв. Стол

Бештау 3* – Снежный барс 3* – Гостиница Владикавказ 3*

комфорт

83665

83665

57057,5

122235

117885

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Бештау 3* – Снежный барс 3* – Отель Планета Люкс 3*

стандарт

83665

83665

55535

122235

117885

Шв. Стол

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж. д. вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии. Встреча с представителем компании/ водителем в 13:00групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:30групповой трансфер в аэропорт Магас/Назрань по отъезду в заключительный день тура к рейсам позже 18:30размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Владикавказе/Домбаеэкскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителямипитание: завтраки в отеле + 4 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно из Владикавказа
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье
  • Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод и Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (1900 руб.)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
20 мая 2022
Мне и супруге понравилось наше путешествие на Кавказ.
Своим знакомым по возможности рекомендуем компанию "Большая страна".
Спасибо Вам.
При планировании своих поездок будем обращаться.
A
20 мая 2022
Получилась познавательная и увлекательная поездка.
Организовано было хорошо!
Спасибо коллективу Большой Страны!
Ю
5 мая 2022
Всем привет, очень насыщенный тур, побывали во многих местах, гиды подробно расссказывали о них. Горы прекрасны. Гид Ацамаз - профи в истории, рассказывает интересно и увлекательно, о жизни в целом и о местах, где побывали. Цепляет за душу.
Временами даже уставали от путешествий, но это хорошо. 😉

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Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
30 июня
2 июля
7 июля
9 июля
34 900 за 1 человека
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Мурад
Мурад
Нет отзывов
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Увлекательный туристический поход в горы Ингушетии
5 000 за 1 человека
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