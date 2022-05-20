Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы – Карачаево-Черкессия – Северная Осетия – Ингушетия с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.

Поднимемся на канатной дороге к Сказочному леднику

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия в Пятигорске

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж.д. вокзал Пятигорска до 12:30. В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске. Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*. 15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске. Программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал. Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей. Прогуляемся по парку «Цветник» - излюбленному месту отдыха туристов. Посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею. Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа. После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером.

2 день Пятигорск – курорт Домбай

Пятигорск – курорт Домбай (250 км) Начало 09:00. Программа дня: перевал Гумбаши – Шоанинский храм– Сентинский храм – Тебердинский заповедник – река Уллу-Муруджу – поляна Домбай. 18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Таурух 3*. Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)

3 день Домбай – Тебердинский заповедник – Нижний Архыз – Пятигорск

Начало 09:00 Программа дня: подъем на вершину Мусса-Ачитара – Тебердинский заповедник – Нижне-Архызское аланское городище – Лик Христа – термальные источники «Жемчужина Кавказа» – Пятигорск. Подъем по канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара. Со смотровой площадки открывается изумительная панорама, как на ладони предстанут знаменитые вершины Кавказа и могучий Эльбрус в дымке облаков. Гид познакомит с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях кавказских народов. Обед. (Вкл. в стоимость) Вновь любуемся красотами Тебердинского заповедника, а историко-познавательная программа продолжится знакомством с Нижне-Архызским аланским городищем – музеем под открытым небом со статусом памятника федерального значения. Предположительно именно здесь располагалась столица древнего Аланского государства, исчезнувший город Маас, упоминавшийся в византийских летописях. На территории городища храмы соседствуют с языческими культовыми сооружениями, поскольку до принятия христианства большинство алан поклонялись огню и солнцу. Поднимемся к наскальному Лику Христа – монументальной иконе, написанной на скале. Взгляд Спасителя направлен на Северный храм Нижне-Архызского городища. Именно в этом храме аланы принимали крещение в Х веке н.э. На пути в Пятигорск посетим термальный комплекс «Жемчужина Кавказа» (Доп. плата). При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца. 19:00 Размещение в гостиницах в Пятигорске: Бештау 3* или Интурист 3*. Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)

4 день Пятигорск– Медовые водопады – Кисловодск – Пятигорск

Продолжительность 8 часов, 145 км. Начало 09:00 Программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо – знакомство с Кисловодском - Курортный парк - Каскадная лестница - Главная Нарзанная галерея. Пятигорск - Медовые водопады – гора Кольцо – Обзорная по Кисловодску - Пятигорск, (7 часов, 145 км) Начало 09:00 Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник – гора Кольцо. После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню. Знакомство с Кисловодском, начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия. Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка Кисловодска – второго по площади рукотворного парка в Европе. Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов. Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» – живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части Курортного парка. Далее экскурсия продолжится по живописным городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара. Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)

5 день Переезд Пятигорск – Владикавказ с остановкой в Шато Эркен

Начало 08:30. Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах. Обед (Вкл. в стоимость) 16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом. Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты! 18:30 Ужин блюдами национальной осетинской кухни. (Доп. плата) Протяженность 200 км.

6 день Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Длительность 8 часов, 120 км. Начало 08:30 Программа дня: Куртатинское ущелье –Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – Обед (Вкл. в стоимость) – Даргавс – Город мертвых – Кармадон – 17:00 Прибытие во Владикавказ. Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия. Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. 19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

7 день Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Длительность 8-9 часов, 180 км. Начало 09:00. Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи – Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим – Вовнушки – храм Тхаба-Ерды – Ассинское ущелье – Магас, столица республики. Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд». Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества. Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье. Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов. Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех. Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений. С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото. Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии. Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов. Обед-ланч (Вкл. в стоимость): Чапильг (национальная лепешка с творогом) + Свежий салат + Чай травяной или кофе. Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине. Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта. Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим. Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий. Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»! История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями. Знакомство с древнейшим христианским храмом России - Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией. Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь. Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа. Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами. Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы. Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье. Магас – столица республики Ингушетия. Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город. Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет. Это - современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы. Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров. Обед/Пикник (Вкл. в стоимость). 17:30-18:00 Прибытие во Владикавказ.

8 день Алагирское ущелье – Цей – аул Нар