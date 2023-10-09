Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Групповой тур во Владикавказе

Красота и сила традиций Кавказа

4.7
3 отзыва
Наш яркий экскурсионный тур по четырем республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии.

Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны, красивейшее озеро, заброшенные аулы и древние города, а также мечети и крепости. Еженедельно по средам с 10.04 по 30.10.2024.
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Ближайшие даты:
1
мая
8
мая
15
мая
22
мая
29
мая
5
июн
12
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Дагестан
Дагестан
У нас будет три дня, чтобы изучить самые интересные места республики
Чечня
Чечня
Восхитимся молодой и развивающейся столицей — городом Грозный
Северная Осетия
Северная Осетия
Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость, город мертвых и монастырь
Ингушетия
Ингушетия
Горная часть республики, а также мемориалы и храм не оставят нас равнодушными
Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем блюда национальных кухонь народов Кавказа
Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Заброшенный и таинственный аул произведет на нас сильное впечатление

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум

  • 13:15 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
  • 13:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Начало 14:00 из аэропорта.

Программа дня: бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале.

Обзорная экскурсия по Махачкалегород-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 170 км, 6 часов.

Прибытие в Махачкалу, бархан СарыкумПрибытие в Махачкалу, бархан СарыкумПрибытие в Махачкалу, бархан СарыкумПрибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум
2 день

Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Километраж за день: 330 км., продолжительность 10 часов.

Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснинаИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснинаИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснинаИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина
3 день

Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш

Завтрак 07:30.

Начало программы дня 08:00:переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Километраж за день: 190 км., продолжительность 9 часов.

Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
4 день

Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 Групповой трансфер в Грозный, прибытие ориентировочно к 18:30 (130 км, время в пути 3 часа).

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 8-9 часов.

Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйствоСулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйствоСулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйствоСулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство
5 день

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Грозный

Начало 08:00.

Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».

Обед (вкл. в стоимость).

Мечеть "Гордость мусульман", Шали.

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Километраж за день: 235 км., продолжительность 9 часов.

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ГрозныйГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ГрозныйГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ГрозныйГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Грозный
6 день

Обзорная экскурсия по Грозному

08:30 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

12:00 Переезд во Владикавказ (120 км, время в пути 2 часа).

Размещение в гостиницах.

Обед. (вкл. в стоимость).

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Обзорная экскурсия по ГрозномуОбзорная экскурсия по ГрозномуОбзорная экскурсия по ГрозномуОбзорная экскурсия по Грозному
7 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость) — Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
8 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Захватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию
9 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар

Проживание

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПериод действия цены/ даты заезда

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

ГК Океан, Избербаш 3* — Беркат 3* — Планета Люкс 3*07.04.2024-01.06.202411658011658075800169200162600
02.06.2024-29.06.202412180012180081000176300169800
30.06.2024-31.08.202412600012600085400179600172400
01.09.2024-28.09.202412180012180081000176300169800
29.09.2024-30.11.202411658011658075800169200162600
ГК Океан, Избербаш 3* — Беркат 3* — гост. Владикавказ 3* (комфорт)07.04.2024-01.06.202412180012180083900178700171300
02.06.2024-29.06.202412700012700089000185000178000
30.06.2024-31.08.202413100013100093500189000181000
01.09.2024-28.09.202412700012700089000185000178000
29.09.2024-30.11.202412180012180083900178700171300
AZIMUT 4*, Каспийск — Беркат 3* — гост. Владикавказ 3* (комфорт)Уточняются цены
AZIMUT 4*, Каспийск — Беркат 3* — DoubleTree by Hilton 4*

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

AZIMUT 4

3 ночи

Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер. При отеле работает бар.

В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.

До стадиона «Анжи Арена» — 4 км, а до Каспийска — 1,7 км. Расстояние от отеля «AZIMUT Каспийск» до международного аэропорта Уйташ составляет 11 км.

Бассейн работает с 1 апреля и до конца октября.

AZIMUT 4AZIMUT 4AZIMUT 4AZIMUT 4AZIMUT 4

Гостиница «Беркат»

2 ночи

Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.

Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Отель «Планета Люкс»

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

DoubleTree by Hilton 4

3 ночи

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4

Владикавказ 3

3 ночи

Отель «Владикавказ» расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно из г. Владикавказа
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Входные билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб. /чел
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Есть будет возможность посетить термальные источники в свободное от программы время, то нужно взять купальник (при наличии терм. источников в программе, уточнять у менеджера).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

Будут ли термальные источники в программе?

Есть возможность посетить термальные источники в свободное от программы время.

Подробности уточняйте у вашего менеджера при бронировании.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» может быть группа до 40 чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
9 окт 2023
Тур в целом насыщенный и информативный. Красивые локации. Интересная информация от гидов. Разочаровал сервис в дагестане. Гостиница заявлена на три звезды. В реальности можно оценить только на одну с трудом. Вид вместо побережья на неубранный мусор. Vi-Fi отсутствовал, завтраки слабые. В сравнении с гостиницами в Грозном и Владикавказе гостиница "Океан" значительно проигрывает. Необходимо откорректировать информацию о локациях в рекламном проспекте в связи с прекращением услуг по катерам на водохранилище Сулакского каньона.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Сергей Григорьевич!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для рассмотрения возможности замены места размещения в Дагестане. В программу внесем изменения.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Г
20 сен 2023
Добрый день, Поездка незабываемая. Полна ВОСТОРГА. Рада, что воспользовалась Вашими услугам. Понравилась организация тура, все экскурсии строго по график и времени. Все локации отмеченные в туре. посетили. Гиды доброжелательны, помогают советами и рекомендациями, какую одежду подготовит на следующий день. были нашими няньками на протяжении всего тура. Проживание в гостиницах соответствует. Чисто, опрятно. смена белья регулярная. Питание тоже в духе национальных традиций. Продукты свежие. без нитратов и добавок, натуральные. Красота гор Кавказа, ущелий Дагестана, уют города Грозного и радушие жителе ВОСХИЩАЕТ Спасибо. Молодцы. В этой поездке я поняла. что мы все жители БОЛЬШОЙ СТРАНЫ!!!!
Г
3 сен 2023
Ожидания полностью оправдались!))
Чудесные гид и водитель. Потрясные локации (но хотелось бы их чуть больше).
Хорошие номера, отличная еда.
Все было супер от начала и до конца.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Можно с детьмиДагестанВыездныеСеверная ОсетияИнгушетияВсе турыЧечняНа автобусе

Похожие туры из Владикавказа

Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 5067849 158 за человека
Релакс-тур на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс-тур на Кавказ
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
17 мая
31 мая
11 июня
21 июня
45 000 за человека
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
17 мая
31 мая
11 июня
28 июня
от 75 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
All Airlines
ХорошоТам