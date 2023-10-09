Красота и сила традиций Кавказа
Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны, красивейшее озеро, заброшенные аулы и древние города, а также мечети и крепости. Еженедельно по средам с 10.04 по 30.10.2024.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум
- 13:15 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
- 13:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало 14:00 из аэропорта.
Программа дня: бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале.
Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 170 км, 6 часов.
Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Километраж за день: 330 км., продолжительность 10 часов.
Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
Завтрак 07:30.
Начало программы дня 08:00:переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь.
Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Километраж за день: 190 км., продолжительность 9 часов.
Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.
Обед (вкл. в стоимость).
15:00 Групповой трансфер в Грозный, прибытие ориентировочно к 18:30 (130 км, время в пути 3 часа).
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Километраж за день: 280 км., продолжительность 8-9 часов.
Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Грозный
Начало 08:00.
Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».
Обед (вкл. в стоимость).
Мечеть "Гордость мусульман", Шали.
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Километраж за день: 235 км., продолжительность 9 часов.
Обзорная экскурсия по Грозному
08:30 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.
12:00 Переезд во Владикавказ (120 км, время в пути 2 часа).
Размещение в гостиницах.
Обед. (вкл. в стоимость).
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость) — Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.
Алагирское ущелье - Цей - аул Нар
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.
Проживание
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Период действия цены/ даты заезда
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
|ГК Океан, Избербаш 3* — Беркат 3* — Планета Люкс 3*
|07.04.2024-01.06.2024
|116580
|116580
|75800
|169200
|162600
|02.06.2024-29.06.2024
|121800
|121800
|81000
|176300
|169800
|30.06.2024-31.08.2024
|126000
|126000
|85400
|179600
|172400
|01.09.2024-28.09.2024
|121800
|121800
|81000
|176300
|169800
|29.09.2024-30.11.2024
|116580
|116580
|75800
|169200
|162600
|ГК Океан, Избербаш 3* — Беркат 3* — гост. Владикавказ 3* (комфорт)
|07.04.2024-01.06.2024
|121800
|121800
|83900
|178700
|171300
|02.06.2024-29.06.2024
|127000
|127000
|89000
|185000
|178000
|30.06.2024-31.08.2024
|131000
|131000
|93500
|189000
|181000
|01.09.2024-28.09.2024
|127000
|127000
|89000
|185000
|178000
|29.09.2024-30.11.2024
|121800
|121800
|83900
|178700
|171300
|AZIMUT 4*, Каспийск — Беркат 3* — гост. Владикавказ 3* (комфорт)
|Уточняются цены
|AZIMUT 4*, Каспийск — Беркат 3* — DoubleTree by Hilton 4*
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Варианты проживания
Гостиница «Океан»
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
AZIMUT 4
Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер. При отеле работает бар.
В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.
До стадиона «Анжи Арена» — 4 км, а до Каспийска — 1,7 км. Расстояние от отеля «AZIMUT Каспийск» до международного аэропорта Уйташ составляет 11 км.
Бассейн работает с 1 апреля и до конца октября.
Гостиница «Беркат»
Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.
Отель «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
DoubleTree by Hilton 4
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Владикавказ 3
Отель «Владикавказ» расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.
Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно из г. Владикавказа
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Входные билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб. /чел
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 200 руб
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Есть будет возможность посетить термальные источники в свободное от программы время, то нужно взять купальник (при наличии терм. источников в программе, уточнять у менеджера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
Будут ли термальные источники в программе?
Есть возможность посетить термальные источники в свободное от программы время.
Подробности уточняйте у вашего менеджера при бронировании.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.
Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?
Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» может быть группа до 40 чел.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для рассмотрения возможности замены места размещения в Дагестане. В программу внесем изменения.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Чудесные гид и водитель. Потрясные локации (но хотелось бы их чуть больше).
Хорошие номера, отличная еда.
Все было супер от начала и до конца.