Неприступные вершины Осетии

Вы посетите жемчужину Осетии — Кадаргаванский каньон и арт-объект «Барс», Дзивгисскую наскальную крепость, Аланский мужской монастырь, башню Курта и Тага и многое другое! А также насладитесь головокружительными панорамами гор на Лавочке счастья, ощутив себя парящей в небе птицей.
Неприступные вершины Осетии
Неприступные вершины Осетии
Неприступные вершины Осетии
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Вы посетите жемчужину Осетии — Кадаргаванский каньон и арт-объект «Барс», Дзивгисскую наскальную крепость, Аланский мужской монастырь, башню Курта и Тага, арт-объекты Качели и осетинская буква «Æ», новый арт-объект Пианино. Также мы побываем в городе мертвых Даргавс, у арт-объекта Колесо Балсага, увидим наскальные рисунки Кармадонского ущелья и памятник С. Бодрову. Изюминка тура — Лавочка счастья, откуда открываются великолепные виды на окружающие горы. Здесь можно сесть и насладиться тишиной и спокойствием, слушая пение ветра и наблюдая за полетом птиц. Важная информация:
  • Уточняйте информацию о скидках.
  • Одевайтесь по погоде. Возьмите с собой головные уборы и обуйте удобную обувь.

Ежедневно, начало 7:30-8:00 (по согласованию)

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кадаргаванский каньон
  • Арт-объект Барс
  • Дзивгисская наскальная крепость
  • Аланский мужской монастырь
  • Башня Курта и Тага
  • Арт-объект Качели
  • Арт-объект осетинская буква «Æ»
  • Арт-объект Пианино
  • Даргавс
  • Арт-объект Колесо Балсага
  • Кармадонское ущелье
  • Памятник С. Бодрову
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Завершение: До вашего место пребывания в г. Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало 7:30-8:00 (по согласованию)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Вас ждут приятные бонусы - фото в живописных местах
  • Не указанных в основном маршруте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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