Уточняйте информацию о скидках.

Одевайтесь по погоде. Возьмите с собой головные уборы и обуйте удобную обувь.

Что вас ожидает: Вы посетите жемчужину Осетии — Кадаргаванский каньон и арт-объект «Барс», Дзивгисскую наскальную крепость, Аланский мужской монастырь, башню Курта и Тага, арт-объекты Качели и осетинская буква «Æ», новый арт-объект Пианино. Также мы побываем в городе мертвых Даргавс, у арт-объекта Колесо Балсага, увидим наскальные рисунки Кармадонского ущелья и памятник С. Бодрову. Изюминка тура — Лавочка счастья, откуда открываются великолепные виды на окружающие горы. Здесь можно сесть и насладиться тишиной и спокойствием, слушая пение ветра и наблюдая за полетом птиц. Важная информация: