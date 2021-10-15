Из Владикавказа — в Южную Осетию!

Отправиться в малоизведанную страну и увидеть ее самые интересные места

4.4
5 отзывов
Южная Осетия — частично признанное государство со сложной историей и удивительной природой.

Вы погуляете по «городу 37 церквей» Цхинвал, полюбуетесь древним пещерным монастырем и продегустируете вкуснейшую минеральную воду.

А по пути оцените знаковые места соседней Северной Осетии: Алагирское ущелье, «выходящий из скалы» памятник Уастырджи и Зарамагскую ГЭС.
Из Владикавказа — в Южную Осетию!
Из Владикавказа — в Южную Осетию!
Из Владикавказа — в Южную Осетию!
Из Владикавказа — в Южную Осетию!
Из Владикавказа — в Южную Осетию!
Из Владикавказа — в Южную Осетию!
Из Владикавказа — в Южную Осетию!
Из Владикавказа — в Южную Осетию!
Из Владикавказа — в Южную Осетию!
Из Владикавказа — в Южную Осетию!
Из Владикавказа — в Южную Осетию!
Из Владикавказа — в Южную Осетию!
Из Владикавказа — в Южную Осетию!

Что вас ожидает

Северная Осетия

Вы осмотрите Богоявленский Аланский женский монастырь, полюбуетесь скальным монументом Святому Георгию, посетите сероводородное озеро в поселке Тамиск и наберете целебной воды в одном из легендарных санаториев Северной Осетии. А также узнаете о покровителе диких зверей и природы «Афсати», увидите Алагирское ущелье и Зарамагскую ГЭС — самую высоконапорную гидроэлектростанцию страны. Мы расскажем, чем интересны эти места и какие легенды с ними связаны.

Южная Осетия

Транскавказская магистраль и Рокский туннель приведут нас в загадочную Южную Осетию. Мы побываем в пещерном Тирском Богородицко-Рождественском мужском монастыре и на источнике Багиата, напоминающем ярко-красный вулкан, из которого бьет минеральная газированная вода. После чего отправимся в главный город страны — Цхинвал. Проедем по армянскому и еврейскому кварталам, рассмотрим храм Пресвятой Троицы и церковь Святой Богородицы, мемориал Воинской славы и аллею Героев.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • ВАЖНО: экскурсия возможна только для граждан РФ. Для детей без родителей или с одним родителем нужно нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка за границу.
  • По запросу мы можем добавить в маршрут Зонкарское водохранилище. Доплата составит 2000 р.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Всем привет! Мы — дружная команда гидов из Владикавказа. За последние 10 лет провели более 1000 экскурсий. С радостью покажем самые удивительные места нашего региона и расскажем о них интересные факты.
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5 реальных отзывов от туристов

О
15 окт 2021
Насыщенная экскурсия, к сожалению очень большие расстояния и часовое ожидание на границе, очень смазывают впечатления. водитель был виртуозный, но как гид никакой.
Елизавета
27 сен 2021
Спасибо Виталию за проведённый с нами день в Южной Осетии. Он рассказал нам все, что знал, отвечал на вопросы. Останавливался везде, где просили, сам старался показать максимум мест.
Возможно, список мест Южной Осетии можно расширить. Не знаю, можно ли подъехать к этим местам на машине, но если да, то предлагаю организаторам присмотреться к озёрам Коз, Эрцо и Кельскому.
Но все, что было заявлено в программе, мы увидели!
Ещё раз спасибо за приятное общение, интересные темы и безопасное вождение.
С
21 сен 2021
Добрый день.
Мне не хочется писать плохой отзыв потому что природа этих мест просто прекрасна.
А так же потому что это был единственный тур в Южную Осетию.

Но! обидно, так как можно было гораздо интереснее все провести. Начиная с того, что водитель (Виталий) позвонил со словами " здравствуйте, мне сказали Вас отвести в Ю. Осетию" =))) У него не было заинтересованности рассказать нам про этот край. Приходилось выпрашивать информацию, да и организованного маршрута нет. "Куда хотите поехать. " - говорил водитель. А мы то откуда знаем. =))

По факту это не тур, а просто трансфер.
.
В общем, я желаю организаторам сделать из этого тура увлекательное путешествие, чтобы приезжие влюблялись в Осетию.

Спасибо
Владислав
20 сен 2021
Великолепнейшая поездка в Южную Осетию с гидом Эдуардом! Осмотрели древний Монастырь, руины крепости, город Цхинвал.
А
15 сен 2021
Увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Эдуардом. Позволяет увидеть не только неизведанную Южную Осетию, но и некоторые важные достопримечательности Северной: Транскам, знаменитый памятник Уастырджи в скале, водохранилище Зарамагской ГЭС, Хасиевские минеральные источники. Сама Южная Осетия интересна красивой природой (скалы, покрытые густой растительностью), древними осетинскими и грузинскими памятниками, а также уникальной культурой и бытом. Эдуард - замечательный гид: обладает тонким и своеобразным чувством юмора, много рассказывает интересного (того, что мало кто другой расскажет) - не столько про историю, сколько про современную культуру и быт народов, а также угощает местными деликатесами - вкуснейшими хинкалями в Цхинвале, а также одним из традиционных застольных напитков (все это предлагается во внушительных количествах). С учетом того, что экскурсия предполагает ок. 400 км. в пути + включает еду и напитки, она на мой взгляд, оптимальная по соотношению цены и качества. Всем путешественникам рекомендую!

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