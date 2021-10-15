Что вас ожидает

Северная Осетия

Вы осмотрите Богоявленский Аланский женский монастырь, полюбуетесь скальным монументом Святому Георгию, посетите сероводородное озеро в поселке Тамиск и наберете целебной воды в одном из легендарных санаториев Северной Осетии. А также узнаете о покровителе диких зверей и природы «Афсати», увидите Алагирское ущелье и Зарамагскую ГЭС — самую высоконапорную гидроэлектростанцию страны. Мы расскажем, чем интересны эти места и какие легенды с ними связаны.

Южная Осетия

Транскавказская магистраль и Рокский туннель приведут нас в загадочную Южную Осетию. Мы побываем в пещерном Тирском Богородицко-Рождественском мужском монастыре и на источнике Багиата, напоминающем ярко-красный вулкан, из которого бьет минеральная газированная вода. После чего отправимся в главный город страны — Цхинвал. Проедем по армянскому и еврейскому кварталам, рассмотрим храм Пресвятой Троицы и церковь Святой Богородицы, мемориал Воинской славы и аллею Героев.

Организационные детали