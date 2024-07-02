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Индивидуальная
7 часов
Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Отчий дом К.Л. Хетагурова
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Неприступные вершины Осетии
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: Ежедневно, начало 7:30-8:00 (по согласованию)
3 июля в 07:30
4 июля в 07:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Выше гор: тур к Лавочке счастья
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: Ежедневно, начало 9.00-9.30 (по согласованию)
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Прогулка на лошадках к водопаду
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: Ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «С набережной»
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