Экскурсии с набережной Владикавказа

Найдено 5 экскурсий в категории «С набережной» во Владикавказе, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Отчий дом К.Л. Хетагурова
Индивидуальная
7 часов
Отчий дом К.Л. Хетагурова
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Неприступные вершины Осетии
Индивидуальная
10 часов
Неприступные вершины Осетии
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: Ежедневно, начало 7:30-8:00 (по согласованию)
3 июля в 07:30
4 июля в 07:30
14 000 за всё до 4 чел.
Выше гор: тур к Лавочке счастья
Индивидуальная
8 часов
Выше гор: тур к Лавочке счастья
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: Ежедневно, начало 9.00-9.30 (по согласованию)
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Прогулка на лошадках к водопаду
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
Прогулка на лошадках к водопаду
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: Ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье
  2. Отчий дом К.Л. Хетагурова
  3. Неприступные вершины Осетии
  4. Выше гор: тур к Лавочке счастья
  5. Прогулка на лошадках к водопаду
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "С набережной" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 8 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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