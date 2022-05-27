«Золотое кольцо» Осетии

Приглашаем вас исследовать главные визитные карточки Осетии! Вы откроете для себя захватывающие дух виды

Приглашаем вас исследовать главные визитные карточки Осетии! Вы откроете для себя захватывающие дух виды в Кадаргаванском каньоне и Кармадонском ущелье, покатаетесь на качелях над пропастью, прикоснетесь к тайнам крупнейшего некрополя Северного Кавказа, а также познакомитесь с историей основателей осетинских родов и посетите самый высокогорный монастырь России.
«Золотое кольцо» Осетии
«Золотое кольцо» Осетии
«Золотое кольцо» Осетии
«Золотое кольцо» Осетии
«Золотое кольцо» Осетии
«Золотое кольцо» Осетии
«Золотое кольцо» Осетии
«Золотое кольцо» Осетии
«Золотое кольцо» Осетии
«Золотое кольцо» Осетии

Что вас ожидает 🤩

  • Кармадонское ущелье (место гибели Сергея Бодрова)
  • Даргавский некрополь (город мёртвых)
  • Арт-объект «Колесо Балсага»
  • Арт-объект Буква «æ»
  • Качели с видом на Фиагдонское ущелье
  • Мужской Аланский монастырь
  • Башни Курта и Тага
  • Дзивгисская наскальная крепость
  • Кадаргаванский каньон
  • Арт-объект «Зеркальный барс»

В программе:

Кармадонское ущелье

В печально известном месте, где произошел сход ледника Колка, вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам.

Даргавский некрополь

На территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдет не только о ценности археологического памятника, но и о загадках Города мертвых. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами.

Арт-объекты

В пути будет также несколько остановок возле ярких инсталляций. Это «Колесо Балсага», буква «æ» и «Зеркальный барс», возле которого поговорим о задумке авторов и сакральном символе осетин.
Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков.

Аланский мужской монастырь

На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями.

Башни Курта и Тага

Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий.
Дзивгисская наскальная крепость XIII-XVI вв.
Впереди у нас культовый фортификационный памятник Средних веков с историями и преданиями о самой неприступной цитадели Осетии.

Кадаргаванский каньон

В завершение вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю еще одно природное чудо.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входной билет в Даргавский некрополь (город мертвых)
  • Обед
Место начала и завершения?
Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пятница, суббота, воскресенье в 9:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

👥Групповые🚌На автобусе🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь день📜История и культураСеверная ОсетияГород мертвых🗽ДостопримечательностиКармадонское ущелье

Еще несколько похожих предложений во Владикавказе

Золотое кольцо Северной Осетии - Алании
6 часов
Индивидуальная
Руслан
4.7
6 отзывов
Золотое кольцо Северной Осетии - Алании
Приглашаю вас на одну из самых увлекательных экскурсий в Осетии с завораживающими панорамами горных вершин
8 999 за 1-4 чел.
Золотое кольцо Осетии
6 часов
Индивидуальная
Светлана
5
3 отзыва
Золотое кольцо Осетии
Северная Осетия - величественный горный край с богатой историей
27 мая
28 мая
29 мая
7 500 за 1-4 чел.
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Давид
4.5
16 отзывов
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Получить объемное представление о величественной природе и старинных памятниках края
27 мая
28 мая
29 мая
1 950 за 1 человека
Осетия - любовь с первого взгляда
6 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Давид
5
2 отзыва
Очень популярно сейчас
Осетия - любовь с первого взгляда
Получить объемное представление о величественной природе и старинных памятниках края
Завтра
27 мая
28 мая
109909 342 за 1-4 чел.
Топ-места Осетии за один день
8 часов
Индивидуальная
Александра
5
2 отзыва
Топ-места Осетии за один день
Приглашаю вас в путешествие по главным достопримечательностям Осетии
9 500 за 1-4 чел.
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
7.5 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Ахсарбек
Нет отзывов
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
Самые яркие визитные карточки республики, секреты осетинских пирогов и мелодии дала-фандыра
Завтра
27 мая
28 мая
14 000 за 1-5 чел.
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Альянс
4.7
46 отзывов
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
Горы Кавказа завораживают каждого, кто сюда попал, и мы хотим показать вам то, что стоит увидеть в первую очередь
Завтра
27 мая
28 мая
2 200 за 1 человека
3 ущелья Осетии за один день
6 часов
Индивидуальная
Диана
Нет отзывов
3 ущелья Осетии за один день
Приглашаем вас познакомиться с одним из самых популярных маршрутов Северной Осетии
8 500 за 1-3 чел.
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
7 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Альянс
Нет отзывов
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
Эта экскурсия призвана быть самой содержательной по объектам и информации
от 7 500 за 1-3 чел.
По горам и ущельям Северной Осетии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир
Нет отзывов
По горам и ущельям Северной Осетии
«Город мертвых», скальная крепость Дзивгис, древние башни и фантастические природные виды
28 мая
29 мая
30 мая
6 500 за 1-4 чел.
Джип-тур в таинственную Северную Осетию
4 часа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Артур
5
2 отзыва
Джип-тур в таинственную Северную Осетию
Захватывающие дух ущелья, «город мертвых», наскальная крепость и древние башни за 1 день
28 мая
29 мая
31 мая
7 800 за 1-3 чел.
Вояж в самое сердце Осетии
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Лиана
5
4 отзыва
Вояж в самое сердце Осетии
Посетить Даргавский некрополь и проехать по Кармадонскому ущелью и Военно-Грузинской дороге
Завтра
28 мая
29 мая
6 300 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
ХОРОШО
🧭
ТАМ