Осетинская церковь ⛪ (храм Рождества Пресвятой Богородицы) была основана в 1812 году и является одним из старейших капитальных строений Владикавказа. На территории некрополя вокруг церкви похоронены многие замечательные люди, в том числе известный осетинский поэт — Коста Леванович Хетагуров.
Аллея славы по праву считается одной из самых значимых достопримечательностей 🏛️ Северной Осетии. Она являлась местом захоронения для выдающихся людей, внесших значительный вклад в развитие республики. В настоящее время захоронение на аллее славы не производится.
Площадь В. И. Ленина (бывшая Театральная), получила свое нынешнее название в 1957 году. Здесь расположен Академический русский театр им. Вахтангова, сквер, посреди которого стоит памятник В. И. Ленину.
Парк им. К. Л. Хетагурова расположен на берегу р. Терек, был основан в 1830-х годах, занимает площадь около 20 га и находится под охраной государства, т. к. на его территории располагаются объекты исторического и культурного наследия.
Армянская апостольская церковь Св. Григория Просветителя была построена в 1868 году, одна из красивейших достопримечательностей города.
Мечеть Мухтарова — суннитская мечеть, памятник исламской культуры и архитектуры, возведенная в 1908 году.
Лютеранская кирха (нынешнее здание Республиканской филармонии), после реставрации приобрела первоначальный облик и вновь радует глаз местных жителей и многочисленных гостей республики.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Сувениры
Обед
Поход на рынок
Начало и место завершения
🚩 Владикавказ, ул. Коцоева, 75
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.