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Обзорная экскурсия по Владикавказу

5
1 отзыв
Альянс
Альянс – Гид из Владикавказа
Город 🏙️ истории 📖 и ярких красок, место пересечения древних торговых путей – все это о Владикавказе.

Приглашаем вас на свидание с нашим гостеприимным городом.

Вы увидите памятники архитектуры и другие достопримечательности 🏛️, почувствуете горный воздух ледяных вершин, ощутите местный колорит, посетив рынок и попробовав осетинскую кухню 🥧.

Наш гид покажет вам следы разных религий и тот самый Владикавказ, который нашел свое отображение в произведениях известных писателей.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 490 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по Владикавказу
Обзорная экскурсия по Владикавказу

Что вы увидите

  • Осетинская церковь
  • Аллея славы
  • Площадь В. И. Ленина
  • Парк им К. Л. Хетагурова
  • Армянская Апостольская церковь
  • Суннитская мечеть
  • Лютеранская кирха (Филармония)
Но знайте, я всегда встречаю
Здесь пару черных-черных глаз…
Нет! Я люблю Владикавказ.
К. Л. Хетагуров 1888 г. (?)

Программа:

  • Осетинская церковь ⛪ (храм Рождества Пресвятой Богородицы) была основана в 1812 году и является одним из старейших капитальных строений Владикавказа. На территории некрополя вокруг церкви похоронены многие замечательные люди, в том числе известный осетинский поэт — Коста Леванович Хетагуров.
  • Аллея славы по праву считается одной из самых значимых достопримечательностей 🏛️ Северной Осетии. Она являлась местом захоронения для выдающихся людей, внесших значительный вклад в развитие республики. В настоящее время захоронение на аллее славы не производится.
  • Площадь В. И. Ленина (бывшая Театральная), получила свое нынешнее название в 1957 году. Здесь расположен Академический русский театр им. Вахтангова, сквер, посреди которого стоит памятник В. И. Ленину.
  • Парк им. К. Л. Хетагурова расположен на берегу р. Терек, был основан в 1830-х годах, занимает площадь около 20 га и находится под охраной государства, т. к. на его территории располагаются объекты исторического и культурного наследия.
  • Армянская апостольская церковь Св. Григория Просветителя была построена в 1868 году, одна из красивейших достопримечательностей города.
  • Мечеть Мухтарова — суннитская мечеть, памятник исламской культуры и архитектуры, возведенная в 1908 году.
  • Лютеранская кирха (нынешнее здание Республиканской филармонии), после реставрации приобрела первоначальный облик и вновь радует глаз местных жителей и многочисленных гостей республики.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Сувениры
  • Обед
  • Поход на рынок
Начало и место завершения
🚩 Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Обзорная экскурсия по Владикавказу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альянс
Альянс
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