Альянс – Гид из Владикавказа

Город 🏙️ истории 📖 и ярких красок, место пересечения древних торговых путей – все это о Владикавказе.



Приглашаем вас на свидание с нашим гостеприимным городом.



Вы увидите памятники архитектуры и другие достопримечательности 🏛️, почувствуете горный воздух ледяных вершин, ощутите местный колорит, посетив рынок и попробовав осетинскую кухню 🥧.



Наш гид покажет вам следы разных религий и тот самый Владикавказ, который нашел свое отображение в произведениях известных писателей.