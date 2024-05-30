Северная Осетия завораживает — как природной красотой, так и древними памятниками. Я покажу сторожевые башни, монастырь и крепость, горы и ущелья — и это далеко не полный список того, что вам предстоит увидеть.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

• Кармадонское ущелье. В печально известном месте, где произошел сход ледника Колка, вы представите масштаб катастрофы, а я расскажу о ходе поисковых операций

• Даргавский некрополь. На территории «города мертвых» речь пойдёт не только о ценности этого археологического памятника, но и о его загадках

• Аланский мужской монастырь. Здесь вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии

• Башня Курта и Тага. Осмотрите древнюю сторожевую башню и узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий

• Дзивгисская крепость. Возле фортификационного памятника средних веков вас ждут истории и предания о самой неприступной цитадели Осетии

• Кадаргаванский каньон. Вы увидите, как буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю природное чудо

А по пути мы обязательно остановимся возле нескольких арт-объектов — буквы «æ» и инсталляции «Зеркальный барс».

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Chevrolet Niva с кондиционером

Дополнительно оплачивается вход в Даргавский некрополь — 100 руб. /чел. и на Тропу чудес — 100 руб. /чел.

Дополнительные расходы (по желанию):

Лавочка над пропастью — 2000 руб. за всех

Горячие источники Верхний Бирагзанг — 1500 руб. с группы + 350 руб. /чел. за вход

Мы можем забрать вас из пригорода Владикавказа или встретить в аэропорту: +600 руб.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.