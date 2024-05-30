Я покажу сторожевые башни, монастырь и крепость, горы и ущелья — и это далеко не полный список того, что вам предстоит увидеть.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
• Кармадонское ущелье. В печально известном месте, где произошел сход ледника Колка, вы представите масштаб катастрофы, а я расскажу о ходе поисковых операций
• Даргавский некрополь. На территории «города мертвых» речь пойдёт не только о ценности этого археологического памятника, но и о его загадках
• Аланский мужской монастырь. Здесь вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии
• Башня Курта и Тага. Осмотрите древнюю сторожевую башню и узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий
• Дзивгисская крепость. Возле фортификационного памятника средних веков вас ждут истории и предания о самой неприступной цитадели Осетии
• Кадаргаванский каньон. Вы увидите, как буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю природное чудо
А по пути мы обязательно остановимся возле нескольких арт-объектов — буквы «æ» и инсталляции «Зеркальный барс».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Chevrolet Niva с кондиционером
- Дополнительно оплачивается вход в Даргавский некрополь — 100 руб. /чел. и на Тропу чудес — 100 руб. /чел.
Дополнительные расходы (по желанию):
- Лавочка над пропастью — 2000 руб. за всех
- Горячие источники Верхний Бирагзанг — 1500 руб. с группы + 350 руб. /чел. за вход
- Мы можем забрать вас из пригорода Владикавказа или встретить в аэропорту: +600 руб.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Посетили основные достопримечательности в Куртатинском, Кармадонском и Мидаграбинском ущельях.
Феликс с интересом рассказал не только о туристических локациях, но и об особенностях и традициях Северной Осетии.
Отдельно отмечу, что Феликс подстроился под наш маршрут (начали в Фигдоне и завершили во Владикавказе).
Особенное спасибо за рекомендацию Осетинской пивоварни 👍