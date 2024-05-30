День в горной Осетии

Открыть самые атмосферные места Алании: от древнего некрополя до сказочных каньонов
Северная Осетия завораживает — как природной красотой, так и древними памятниками.

Я покажу сторожевые башни, монастырь и крепость, горы и ущелья — и это далеко не полный список того, что вам предстоит увидеть.
5
1 отзыв
День в горной Осетии
День в горной Осетии
День в горной Осетии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кармадонское ущелье. В печально известном месте, где произошел сход ледника Колка, вы представите масштаб катастрофы, а я расскажу о ходе поисковых операций
Даргавский некрополь. На территории «города мертвых» речь пойдёт не только о ценности этого археологического памятника, но и о его загадках
Аланский мужской монастырь. Здесь вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии
Башня Курта и Тага. Осмотрите древнюю сторожевую башню и узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий
Дзивгисская крепость. Возле фортификационного памятника средних веков вас ждут истории и предания о самой неприступной цитадели Осетии
Кадаргаванский каньон. Вы увидите, как буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю природное чудо

А по пути мы обязательно остановимся возле нескольких арт-объектов — буквы «æ» и инсталляции «Зеркальный барс».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Chevrolet Niva с кондиционером
  • Дополнительно оплачивается вход в Даргавский некрополь — 100 руб. /чел. и на Тропу чудес — 100 руб. /чел.

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Лавочка над пропастью — 2000 руб. за всех
  • Горячие источники Верхний Бирагзанг — 1500 руб. с группы + 350 руб. /чел. за вход
  • Мы можем забрать вас из пригорода Владикавказа или встретить в аэропорту: +600 руб.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Иван
30 мая 2024
Остались очень довольны экскурсией.
Посетили основные достопримечательности в Куртатинском, Кармадонском и Мидаграбинском ущельях.
Феликс с интересом рассказал не только о туристических локациях, но и об особенностях и традициях Северной Осетии.
Отдельно отмечу, что Феликс подстроился под наш маршрут (начали в Фигдоне и завершили во Владикавказе).
Особенное спасибо за рекомендацию Осетинской пивоварни 👍
Остались очень довольны экскурсией.Остались очень довольны экскурсией.Остались очень довольны экскурсией.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиГорыВыездныеНа весь деньДаргавсПопулярные местаКармадонское ущельеАланский монастырьСвятые местаКрепость ДзивгисСамое главноеКаньоны

Похожие экскурсии из Владикавказа

Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
205 отзывов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
99009 405 за всё до 4 чел.
Все великолепие Горной Осетии за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
30 отзывов
Великолепие Горной Осетии: экскурсия за день
Откройте для себя уникальные красоты Горной Осетии, исследуя её сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Мы забираем вас от вашего места проживания в черте...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16 400 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владикавказе
ХорошоТам