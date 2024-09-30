читать дальше уменьшить по пути в Грозный, Игорь подробно рассказывал о местах и населенных пунктах, которые проезжали. Приехав в сам Грозный, мы комфортно фотографировались возле достопримечательностей и красивых мест, никто нас не торопил. Игорь гулял по центру города вместе с нами. И рассказывал о городе. Там же мы пообедали, хорошо провели время и вечером вернулись во Владикавказ. Остались только положительные эмоции от поездки.

Поездка была с Игорем, это очень вежливый и приятный в общении человек. Машина была чистая, в салоне работал кондиционер, было комфортно. Мы с подругой брали индивидуальную поездку. Хорошо знает дорогу,