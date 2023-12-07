Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Дополнительно можно посетить мечети «Гордость Мусульман» и «Сердце Матери» и заехать в г. Аргун и г. Шали.

Экскурсию можно провести и больших групп. Детали уточняйте в личном сообщении.

Что вас ожидает: Центр современного города — Грозный-Cити: футуристические небоскрёбы и здания современных бизнес-центров, комплекс отелей и жилых домой. Квартал Грозный – Сити как нельзя лучше иллюстрирует современное и динамичное развития столицы региона и даёт повод узнать как о нынешнем этапе города в контексте его общей истории, так и о ближайших перспективах развития Чечни и всего Северного Кавказа. Полюбуемся на панораму Грозного и Кавказский гор со смотровой площадки Сунженского хребта и смотровой площадки Грозный-сити. Обязательно посетим крупнейший мусульманский комплекс России, одну из самых больших мечетей России – мечеть «Сердце Чечни». Территория мечети окружена огромным парком с цветовым фонтаном, полюбуемся отделкой стен и удивительными узорами — аятами из Корана — для нанесения которых мастера из Турции использовали напыления из золота высшей пробы. Вы увидите единственный очаг православия современной Чечни — церковь Архангела Михаила на проспекте А. Кадырова, отреставрированная и оформленная иконами и фресками после разрушений во время войны. Прогуляемся по Мемориальному комплексу Славы им. А-Х. Кадырова, который включает несколько памятников, большой парк и двухъярусный музей, уходящий под землю (возможно посещение). Узнаем непростую историю взаимоотношений горцев и Российской империи, расскажем про события Кавказской войны, роль генерала Ермолова и значение личности Шамиля для горцев. Вы узнаете о депортации жителей Чечни в 40-е годы и о непростой судьбе казачества на Кавказе. На обратном пути возможно посещение столицы Ингушетии – города Магаса и знаменитой «Башни согласия» — этнографического музея кавказских народов. Важная информация: