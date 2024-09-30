Грозный прошёл через множество испытаний, но благодаря упорству и трудолюбию людей, как птица Феникс, он восстал из пепла и сегодня являет собой пример самого современного города на Кавказе, где удивительным образом переплетается древнее прошлое, современное настоящее и перспективное будущее.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Центр современного города — Грозный-Cити: футуристические небоскрёбы и здания современных бизнес-центров, комплекс отелей и жилых домой. Квартал Грозный – Сити как нельзя лучше иллюстрирует современное и динамичное развития столицы региона и даёт повод узнать как о нынешнем этапе города в контексте его общей истории, так и о ближайших перспективах развития Чечни и всего Северного Кавказа. Полюбуемся на панораму Грозного и Кавказский гор со смотровой площадки Сунженского хребта и смотровой площадки Грозный-сити. Обязательно посетим крупнейший мусульманский комплекс России, одну из самых больших мечетей России – мечеть «Сердце Чечни». Территория мечети окружена огромным парком с цветовым фонтаном, полюбуемся отделкой стен и удивительными узорами — аятами из Корана — для нанесения которых мастера из Турции использовали напыления из золота высшей пробы. Вы увидите единственный очаг православия современной Чечни — церковь Архангела Михаила на проспекте А. Кадырова, отреставрированная и оформленная иконами и фресками после разрушений во время войны. Прогуляемся по Мемориальному комплексу Славы им. А-Х. Кадырова, который включает несколько памятников, большой парк и двухъярусный музей, уходящий под землю (возможно посещение). Узнаем непростую историю взаимоотношений горцев и Российской империи, расскажем про события Кавказской войны, роль генерала Ермолова и значение личности Шамиля для горцев. Вы узнаете о депортации жителей Чечни в 40-е годы и о непростой судьбе казачества на Кавказе. На обратном пути возможно посещение столицы Ингушетии – города Магаса и знаменитой «Башни согласия» — этнографического музея кавказских народов. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
- Возможно организация экскурсии для больших групп. Детали уточняйте в личном сообщении.
- Дополнительно возможно посещение: 1) Самой большой мечети в Европе "Гордость мусульман" в Шали и самой современной мечети "Сердце матери" в Аргуне 2) Башня Согласия в Магасе, 3) аул и горнолыжный курорт "Ведучи" 4) озеро Кезейной-Ам.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Кадырова
- Центральная площадь
- Грозный-Сити
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Цветочный парк
- Храм Архангела Михаила
- Современные арт-объекты
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи (по желанию): 100 руб. /чел. - подъем на смотровую площадки и 100 руб. /чел. - вход в музей А. Кадырова.
- Обед в кафе/ресторане с блюдами национальной кухни (не входит в стоимость экскурсии).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договорённости
Завершение: Место окончания по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Поездка была с Игорем, это очень вежливый и приятный в общении человек. Машина была чистая, в салоне работал кондиционер, было комфортно. Мы с подругой брали индивидуальную поездку. Хорошо знает дорогу,
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П
У нас из-за закрытия погранперехода возникло несколько часов свободного времени. В 11 часов сделали заказ на экскурсию и в 5 часов вечера с Денисом выдвинулись в Грозный. Делали остановки везде
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О
Ездили в Грозный вместе с Темуром. Все остались очень довольны, экскурсия понравилась! Посмотрели все, что запланировпли и вкусно пообедали. Благодаря Темуру узнали много интерсного, по дороге рассказал нам об истории, интересных фактах и событиях. В городе посетили все самые красивые и значимые места. Благодарим за отличную организацию, внимание, интересное общение и комфортное вождение!
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Т
Спасибо организаторам. Спасибо Юрию! Все быстро организовали, ответы на все вопросы, обмен контактами и вы уже в пути)))) Осмотр города. Проспекты. Мечети. Смотровая площадка. Парк цветов. Отличный гид Тимур. Ему особая благодарность! Интересно рассказывает. Очень познавательно! Мы остались довольны! Спасибо!
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А
Добрый день. Сегодня ездили в Грозный с Тимуром. Экскурсия шикарная, работа Тимура просто восторг! Очень пожалели, все экскурсии забронировали не у него. Масса эмоций, масса впечетлений и Тимур знает, где самые лучшие шашлыки!
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А
Ездили в Грозный с Тимуром. Нам было комфортно и интересно. Тимур познакомил нас с историей республики, показал основные достопримечательности города. Время пролетело незаметно) обязательно вернемся ещё
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Входит в следующие категории Владикавказа
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