Грозный прошёл через множество испытаний, но благодаря упорству и трудолюбию людей, как птица Феникс, он восстал из пепла и сегодня являет собой пример самого современного города на Кавказе, где удивительным образом переплетается древнее прошлое, современное настоящее и перспективное будущее.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Проспект Кадырова
- Центральная площадь
- Грозный-Сити
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Цветочный парк
- Храм Архангела Михаила
- Современные арт-объекты
Описание
Что вас ожидает: Центр современного города — Грозный-Cити: футуристические небоскрёбы и здания современных бизнес-центров, комплекс отелей и жилых домой. Квартал Грозный – Сити как нельзя лучше иллюстрирует современное и динамичное развития столицы региона и даёт повод узнать как о нынешнем этапе города в контексте его общей истории, так и о ближайших перспективах развития Чечни и всего Северного Кавказа. Полюбуемся на панораму Грозного и Кавказский гор со смотровой площадки Сунженского хребта и смотровой площадки Грозный-сити. Обязательно посетим крупнейший мусульманский комплекс России, одну из самых больших мечетей России – мечеть «Сердце Чечни». Территория мечети окружена огромным парком с цветовым фонтаном, полюбуемся отделкой стен и удивительными узорами — аятами из Корана — для нанесения которых мастера из Турции использовали напыления из золота высшей пробы. Вы увидите единственный очаг православия современной Чечни — церковь Архангела Михаила на проспекте А. Кадырова, отреставрированная и оформленная иконами и фресками после разрушений во время войны. Прогуляемся по Мемориальному комплексу Славы им. А-Х. Кадырова, который включает несколько памятников, большой парк и двухъярусный музей, уходящий под землю (возможно посещение). Узнаем непростую историю взаимоотношений горцев и Российской империи, расскажем про события Кавказской войны, роль генерала Ермолова и значение личности Шамиля для горцев. Вы узнаете о депортации жителей Чечни в 40-е годы и о непростой судьбе казачества на Кавказе. На обратном пути возможно посещение столицы Ингушетии – города Магаса и знаменитой «Башни согласия» — этнографического музея кавказских народов. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
- Дополнительно можно посетить мечети «Гордость Мусульман» и «Сердце Матери» и заехать в г. Аргун и г. Шали.
- Экскурсию можно провести и больших групп. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты в музеи (по желанию): 100 руб. /чел. — подъем на смотровую площадки и 100 руб. /чел. — вход в музей А. Кадырова.
- Обед в кафе/ресторане с блюдами национальной кухни (не входит в стоимость экскурсии)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договорённостиЗавершение: Место окончания по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Дополнительно можно посетить мечети «Гордость Мусульман» и «Сердце Матери» и заехать в г. Аргун и г. Шали
- Экскурсию можно провести и больших групп. Детали уточняйте в личном сообщении
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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