Приглашаю вас в однодневное путешествие из Владикавказа в Чечню. Главной целью нашего путешествия станет город Грозный.
Я познакомлю вас с историей республики, местными традициями и главными достопримечательностями Грозного.
Вы побываете на смотровой площадке Грозный-Сити, посетите главную мечеть республики «Сердце Чечни» и прогуляетесь по проспекту Махмуда Эсамбаева.
Я познакомлю вас с историей республики, местными традициями и главными достопримечательностями Грозного.
Вы побываете на смотровой площадке Грозный-Сити, посетите главную мечеть республики «Сердце Чечни» и прогуляетесь по проспекту Махмуда Эсамбаева.
Ближайшие даты:
31
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июн
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2
июн
июн
3
июн
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июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мемориальный комплекс в Назрани
- Храм Архангела Михаила
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Площадь Ахмата Кадырова
- Грозный-Сити
- Грозненское море
- Цветочный парк
- Смотровая площадка
- Проспект Путина
- Река Сунжа
- Проспект Махмуда Эсамбаева
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа экскурсии:
- 9:00 Выезд из Владикавказа.
- Заезд в Назрань. Обзор Мемориального комплекса.
- Осмотр Стеллы на въезде в столицу Чечни.
- Встречаемся с местным гидом, посещаем храм Архангела Михаила и Грозный-Сити, прогуливаемся по Цветочному парку, поднимаемся на смотровую площадку, где увидим Грозный с высоты птичьего полета.
- После пройдемся по мосту через реку Сунжа. Посмотрим площадь Ахмата Кадырова, посетим мечеть «Сердце Чечни», которая построена в традиционном османском стиле. За архитектурный ориентир этой мечети зодчие приняли легендарную Голубую мечеть в Стамбуле. Ее огромный зал накрыт солидным куполом, высотой в 32 метра, стены отделаны травертином, а внутренние интерьеры — белым мрамором. Убранство мечети поистине роскошно: золотые суры из Корана, яркие росписи потолков, бесценные ковры. Но более всего притягивают взгляд люстры, общим числом 36. Они напоминают формой главные мусульманские святыни планеты.
- После обзора мечети прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева.
- Обед в кафе (блюда чеченской и европейской кухни), оплачивается самостоятельно.
- Свободное время.
- В 15:30 выезд обратно.
Важно знать:Возьмите с собой паспорт. Форма одежды не должна быть вызывающей, не шорты, не открытые плечи. Рекомендуем скромные платья и юбки ниже колена. Если брюки, то не обтягивающие. Женщинам курить в общественных местах категорически запрещено!!!
В стоимость экскурсии включено:
- транспорт,
- путевая информация по пути в Грозный,
- услуги гида в Грозном.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание,
- сувениры,
- вход на крышу Грозный-Cити (200 руб.).
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Путевая информация по пути в Грозный
- Услуги гида в Грозном
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Вход на крышу Грозный-Cити (200 руб.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место вашего размещения во ВладикавказеЗавершение: По адресу экскурсанта во Владикавказе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой паспорт. Форма одежды не должна быть вызывающей, не шорты, не открытые плечи. Рекомендуем скромные платья и юбки ниже колена. Если брюки, то не обтягивающие. Женщинам курить в общественных местах категорически запрещено!!!
- За дополнительную плату возможно посещение(без гида) мечети Сердце Матери в г. Аргун(+1500 за машину) и самой большой мечети в Европе в г. Шали Мечеть Гордость Мусульман(+4000 за машину)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 104 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
19 мая 2023
Е
Елена
19 мая 2023
Отличное познавательное путешествие! Увидели современный,восстановленный Грозный. Отличные виды со смотровой площадки,зашли в мечеть и русскую церковь, прогулялись по проспекту Эсимбаева с симпатичными зонтиками,погуляли по новому парку. А по дороге полюбовались цветущим лугом с маками, посетили мемориал в Ингушетии. По дороге нам Владимир рассказал много интересных фактов про жизнь в Северной Осетии,про историю республик Северного Кавказа. Вся информация была подана Владимиром очень грамотно.
И
Ирина
19 мая 2023
Отправляла на экскурсию родителей. Им все очень понравилось, женщина в Грозном наимилейшая и отлично все рассказывала, отдельная и огромная благодарность Владимиру, с кем они ехали, он не умолкал и оооочень много всего рассказывал и показывал по пути в обе стороны.
Е
Екатерина
18 мая 2023
Всем доброго времени суток! Интересно, информативно, всё продумано. Отличная экскурсия и сопровождение! Всё понравилось. Рекомендую на всё 100!!!
И
Ирина
17 мая 2023
Замечательный гид Таймураз, а также гид в Грозном - Аза! Спасибо большое!!!
Е
Екатерина
17 мая 2023
Экскурсия очень понравилась. Оперативно подтвердили бронирование, В назначенное время машина уже была у дома)) Аслан и Аза - замечательные гиды с большим количеством знаний,рассказали и показали нам очень много интересных фактов и мест,все прошло максимально комфортно!
В
Виталий
17 мая 2023
Т
ТАТЬЯНА
17 мая 2023
Большое спасибо за наше "путешествие" в Грозный во-первых,Руслану,за то,что поздно вечером принял нашу бронь. Во-вторых,водителю Аслану не только за поездку,но и за познавательную информацию. Прекрасный человек,любящий свою малую Родину,много знающий,интересно рассказывающий. В -третьих,гиду Азе. В каждом ее предложении,в каждом движении,в каждом жесте видна ее любовь к Грозному,к Чечне,к России. Очень эрудированный специалист, прекрасно провела экскурсию. Мы с подругой очень рады поездке.
М
Манцерова
16 мая 2023
Бесподобная экскурсия, которая позволила окунуться в жизнь чеченского народа. Владимир был необыкновенно терпелив, отвечая на миллион вопросов пытливых умов экскурсантов. А маковое поле, это был неописуемый восторг, эмоция которой совсем не ожидала.
Спасибо большое, за прекрасно проведённый день!
Спасибо большое, за прекрасно проведённый день!
Е
Елена
13 мая 2023
Грозный действительно не такой уж грозный))) Интересная дорога из Северной Осетии, через Ингушетию в Чечню. Грозный впечатлил чистотой, масштабностью вновь построенных зданий. Очень красивые парковые ансамбли, с идеальными газонами, множеством цветов. Гид по Грозному Аза, как и ожидалось по отзывам, чудесно провела экскурсию. Деликатна, дипломатична и умна. Дорога тоже была не скучной, водитель Казбек делал необходимые остановки, непринужденно вел беседу о регионе. Спасибо гидам! Рекомендую!
Z
Zlata
12 мая 2023
Выражаю огромную благодарность организатору Руслану и гиду - экскурсоводу Казбек!!!
Казбек чуткий, добрый, весёлый, очень интересный человек!
Дорога Владикавказ - Грозный пролетела незаметно, благодаря рассказам об истории Кавказа вообще!
Все прошло комфортно, рекомендую всем организатора Руслана, и просите чтобы вашим гидом был Казбек!!!!;)
Отличного отдыха!
Казбек чуткий, добрый, весёлый, очень интересный человек!
Дорога Владикавказ - Грозный пролетела незаметно, благодаря рассказам об истории Кавказа вообще!
Все прошло комфортно, рекомендую всем организатора Руслана, и просите чтобы вашим гидом был Казбек!!!!;)
Отличного отдыха!
Х
Хозова
11 мая 2023
В целом понравилась поездка, не повезло что не работали фонтаны на пло́щади рядом с Грозный Сити и мемориальном комплексе и цветы ещё не набрали нужной массы. В Грозном Сити не работали 3 лифта из 6. долго ждали, вид с площадки не впечатлил. Гид проводил экскурсию чуть в стороне от достопримечательностей, может быть нет лицензии. Общее впечатления положительные. Руслан без претензий, одни благодарности, особенно за маковое поле. Для разнообразия съездить стоит, но лучше в июле.
Е
Елена
10 мая 2023
Ю
Юрий
9 мая 2023
Огромное спасибо за экскурсию в Грозный 08.05.2023!!! Мы с женой остались очень довольны! Замечательный водитель-гид Аслан, выше всяких похвал гид Аза!!! Ни один вопрос не остался без ответа! Аза и Аслан очень любят свою работу и гостей, а ещё они очень любят и гордятся своей родиной!!! Мы будем долго вспоминать эту поездку и наших гидов добрым словом!!!
Ю
Юрий
9 мая 2023
Были сегодня на экскурсии в Грозном!!! Мы в восторге!!! Замечательный водитель Аслан и чудесный гид Аза! Лучшего желать не приходится! Можно много говорить о достоинствах этих людей, но главное, что они любят свою работу, своих гостей и умеют грамотно и интересно рассказать историю своей страны!!! Думаю, мы ещё долго будем вспоминать об этой поездке. Спасибо Руслану за чёткую организацию!!!
Ещё 89 отзывов
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