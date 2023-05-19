В целом понравилась поездка, не повезло что не работали фонтаны на пло́щади рядом с Грозный Сити и мемориальном комплексе и цветы ещё не набрали нужной массы. В Грозном Сити не работали 3 лифта из 6. долго ждали, вид с площадки не впечатлил. Гид проводил экскурсию чуть в стороне от достопримечательностей, может быть нет лицензии. Общее впечатления положительные. Руслан без претензий, одни благодарности, особенно за маковое поле. Для разнообразия съездить стоит, но лучше в июле.