Рождественские каникулы в Осетии

Предлагаем вам отдохнуть в Северной Осетии и встретить Рождество в горах

4.7
3 отзыва
Предлагаем вам отдохнуть в Северной Осетии и встретить Рождество в горах.

Вас ждет знакомство с Владикавказом, поездка на горнолыжный курорт Цей, день развлечений в «Alpina Family Park» и экскурсия «Три Ущелья Осетии».

В этом коротком, но насыщенном туре вы сможете покататься на горных лыжах, сноуборде, ватрушках, а также искупаться в горячих источниках. И, конечно, отметить рождественский вечер в ресторане 360.
Рождественские каникулы в Осетии
Рождественские каникулы в Осетии
Рождественские каникулы в Осетии
Рождественские каникулы в Осетии
Рождественские каникулы в Осетии
Рождественские каникулы в Осетии
Рождественские каникулы в Осетии
Рождественские каникулы в Осетии
Рождественские каникулы в Осетии
Рождественские каникулы в Осетии
Рождественские каникулы в Осетии
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Рождественский вечер
Рождественский вечер
Повеселимся на праздничном вечере в ресторане с потрясающим панорамным видом
Вкусные шашлыки
Вкусные шашлыки
Попробуем фирменные кавказские шашлычки с мангала
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
Покатаемся на сноуборде или лыжах по хрустящему снегу
Открытый каток
Открытый каток
Встанем на коньки и весело проведем время
Целебная сила источников
Целебная сила источников
Насладимся купанием в горячих источниках
Три Ущелья Осетии
Три Ущелья Осетии
Отправимся в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Владикавказом

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель DoubleTree by Hilton до 14:00.

Встреча с гидом.

14:40 обед в национальном стилев ресторане «Премьера».

Пешая экскурсионная прогулка по зимнему Владикавказу.

В программе экскурсии:

  • главная елка города;
  • новогодняя ярмарка;
  • Осетинская церковь;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • суннитская мечеть;
  • лютеранская кирха (филармония);
  • Осетинский национальный музей;
  • Центр развития народных Художественных промыслов.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (за свой счет).

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня).

В стоимость тура включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане, посещение Национального Музея и Центра Художественных промыслов.

Знакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с Владикавказом
2 день

Поездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. Бирагзанг

Завтрак.

10:00 Трансфер на горнолыжный курорт Цей.

Цейское ущелье – вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.

11:00 Окажемся на горнолыжном курорте Цей.

Вас ждет:

  • Катание на лыжах и сноуборде (за дополнительную плату);

Вы можете арендовать снаряжения для горного катания и вдоволь покататься на горных лыжах и/или сноуборде.

  • Зимние сани (за дополнительную плату).

Можно будет покататься на тюбингах и/или санях с первой очереди подъемника.

13:00 Обед в ресторане отеля «Сказка».

16:00 Трансфер в с. Бирагзанг

17:10 – 17:30 Купание в горячих источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.

Купание будет рассчитано на 1 час. За это время организм обогатился целебной силой источников и вся усталость пройдет.

Важно: купальные принадлежности необходимо взять с собой.

Возвращение в отель.

Ужин (за свой счет).

В стоимость тура включено: завтрак, трансфер, гид-экскурсовод, обед в кафе «Сказка», купание в горячих источниках.

Поездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. Бирагзанг
3 день

Рождественские игры - едем на шашлык

Завтрак.

13:00 Отправляемся в Кобанское ущелье в развлекательный комплекс.

«Alpina Family Park» – идеальное место для семейного отдыха, молодежи, туристов.

У вас будет возможность прокатится на «ватрушках» по заснеженному тюбинговому спуску и/или провести время на катке под открытым небом (за дополнительную плату).

На территории можно будет увидеть лебедей, благородных ланей и кавказских оленей.

В уютном коттедже (где в любое время вы всегда сможете согреться), на протяжении всего вечера, наши повара будут угощать вас национальными блюдами с мангала, алкоголь включен.

20:00 Возвращение в отель.

Ужин за свой счет.

В стоимость тура включено: завтрак, трансфер до места проведения «Рождественских игр» и обратно, работа двух поваров в уютном коттедже/беседке, блюда с мангала, алкоголь.

Рождественские игры - едем на шашлыкРождественские игры - едем на шашлыкРождественские игры - едем на шашлыкРождественские игры - едем на шашлык
4 день

Три Ущелья Осетии - Рождественский вечер в ресторане 360

Завтрак.

09:00 Экскурсию в Куртатинское ущелье.

Ущельерасположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.

Мы посетим Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Прогуляемся по эко-тропе «Тропа чудес».

Средневековая скальная крепость Дзивгис.

Крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке.

Башни Курта и Тага – это историческое сооружение является не только местной достопримечательностью, но и началом родовых поселений Осетин.

13:00 Национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».

«Духовное сердце Осетии».

Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.

Здесь можно подняться по «лестнице отпущения грехов», насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.

с. Цимити – история Цимити начинается в XIV веке.

Считается, что это имя собственное – селение основал военачальник Цимити, соратник последнего аланского правителя Ос-Багатара. Оно долгие века оставалось центром Цимитинского общества, своего рода независимого города, с собственными законами, порядками и укладом жизни.

Далее переезд в Даргавскую котловину.

«Осетинская Долина Фараонов» – Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской «Долиной Фараонов».

По живописным горным склонам рассыпался целый «город» из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами..

По дороге увидим знаменитые качели, парящие над пропастью,

Арт объект Осетинская буква «А».

Далее переезд в Геналдонское ущелье – это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова - младшего.

18:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

21:00 Рождественский вечер в ресторане «360».

Развлекательная программа от ресторана, торжественный стол с алкоголем.

В стоимость тура включено: завтрак, трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане «Солнечная долина», посещение «Тропы чудес», музей под открытым небом «Даргавский некрополь», Рождественский вечер в «ресторане 360».

Три Ущелья Осетии - Рождественский вечер в ресторане 360Три Ущелья Осетии - Рождественский вечер в ресторане 360Три Ущелья Осетии - Рождественский вечер в ресторане 360Три Ущелья Осетии - Рождественский вечер в ресторане 360Три Ущелья Осетии - Рождественский вечер в ресторане 360Три Ущелья Осетии - Рождественский вечер в ресторане 360Три Ущелья Осетии - Рождественский вечер в ресторане 360
5 день

Отъезд

Завтрак.

До 12.00 выезд из отеля.

Далее вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

В стоимость тура включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице во Владикавказе.

Доплату за одноместное размещение уточнять при бронировании тура.

Варианты проживания

Отель DoubleTree by Hilton 4*

4 ночи

Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств – терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров – кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».

Отель DoubleTree by Hilton 4*Отель DoubleTree by Hilton 4*Отель DoubleTree by Hilton 4*Отель DoubleTree by Hilton 4*Отель DoubleTree by Hilton 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Проживание в гостинице DoubleTree by Hilton 4* (4 ночи)
  • Питание (завтраки, обеды и рождественский вечер)
  • Трансфер по программе
  • Билеты в Национальный Музей и Центр Художественных промыслов
  • «Тропы чудес»
  • Купание в теплых источниках
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал
  • Одноместное размещение (уточнять при бронировании)
  • Ужины (кроме рождественского вечера)
  • Катание на ватрушках или катке в «Alpina Family Park»
  • Катание на горнолыжном курорте Цей (лыжи, сноуборде, сани)
  • Страховка
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая зимняя одежда;
  • удобная обувь;
  • удобная одежда;
  • нарядная одежда для встречи Нового года;
  • купальный костюм (для горячих источников);
  • горнолыжное снаряжение (при необходимости);
  • фотоаппарат;
  • аптечка;
  • документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем мы будем перемещаться?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).

Как будет организовано питание?

Завтраки в отеле – «шведский стол».

Обеды в кафе и ресторанах:

  • 1 день: ресторан «Премьера»;
  • 2 день: ресторан отеля «Сказка»;
  • 3 день: национальные блюда с мангала в развлекательном комплексе «Alpina Family Park»;
  • 4 день: ресторан «Солнечная Долина».

Рестораны могут быть заменены на равнозначные в случае непредвиденных обстоятельств.

Рождественский вечер в ресторане 360 (праздничный стол с алкоголем).

Ужины оплачиваются самостоятельно.

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
12 ноя 2022
Организаторы были просто на высоте! Очень внимательные и на всех этапах. Потрясающие гиды, трансфер, питание! Форель на углях - вообще пушка-бомба!!! Так же понравилось гибкость в корректировке маршрута, по нашему пожеланию и интересам! Очень круто! Спасибо большое за прекрасный отдых!
С
25 окт 2022
Организован тур был неплохо. Не хватило немного информации и каких-то интересных исторических фактов в поездке по Чечне. Тяжеловато было 2 дня на обед есть совершенно одинаковые блюда.
А
7 окт 2022
Организатор тура очень внимателен ко всем вопросам.

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