4 день

Три Ущелья Осетии - Рождественский вечер в ресторане 360

Завтрак.

09:00 Экскурсию в Куртатинское ущелье.

Ущельерасположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.

Мы посетим Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Прогуляемся по эко-тропе «Тропа чудес».

Средневековая скальная крепость Дзивгис.

Крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке.

Башни Курта и Тага – это историческое сооружение является не только местной достопримечательностью, но и началом родовых поселений Осетин.

13:00 Национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».

«Духовное сердце Осетии».

Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.

Здесь можно подняться по «лестнице отпущения грехов», насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.

с. Цимити – история Цимити начинается в XIV веке.

Считается, что это имя собственное – селение основал военачальник Цимити, соратник последнего аланского правителя Ос-Багатара. Оно долгие века оставалось центром Цимитинского общества, своего рода независимого города, с собственными законами, порядками и укладом жизни.

Далее переезд в Даргавскую котловину.

«Осетинская Долина Фараонов» – Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской «Долиной Фараонов».

По живописным горным склонам рассыпался целый «город» из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами..

По дороге увидим знаменитые качели, парящие над пропастью,

Арт объект Осетинская буква «А».

Далее переезд в Геналдонское ущелье – это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова - младшего.

18:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

21:00 Рождественский вечер в ресторане «360».

Развлекательная программа от ресторана, торжественный стол с алкоголем.

В стоимость тура включено: завтрак, трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане «Солнечная долина», посещение «Тропы чудес», музей под открытым небом «Даргавский некрополь», Рождественский вечер в «ресторане 360».