Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель DoubleTree by Hilton до 14:00.
Встреча с гидом.
14:40 обед в национальном стилев ресторане «Премьера».
Пешая экскурсионная прогулка по зимнему Владикавказу.
В программе экскурсии:
19:00 Возвращение в отель.
Ужин (за свой счет).
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
В стоимость тура включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане, посещение Национального Музея и Центра Художественных промыслов.
Завтрак.
10:00 Трансфер на горнолыжный курорт Цей.
Цейское ущелье – вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.
11:00 Окажемся на горнолыжном курорте Цей.
Вас ждет:
Вы можете арендовать снаряжения для горного катания и вдоволь покататься на горных лыжах и/или сноуборде.
Можно будет покататься на тюбингах и/или санях с первой очереди подъемника.
13:00 Обед в ресторане отеля «Сказка».
16:00 Трансфер в с. Бирагзанг
17:10 – 17:30 Купание в горячих источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.
Купание будет рассчитано на 1 час. За это время организм обогатился целебной силой источников и вся усталость пройдет.
Важно: купальные принадлежности необходимо взять с собой.
Возвращение в отель.
Ужин (за свой счет).
В стоимость тура включено: завтрак, трансфер, гид-экскурсовод, обед в кафе «Сказка», купание в горячих источниках.
Завтрак.
13:00 Отправляемся в Кобанское ущелье в развлекательный комплекс.
«Alpina Family Park» – идеальное место для семейного отдыха, молодежи, туристов.
У вас будет возможность прокатится на «ватрушках» по заснеженному тюбинговому спуску и/или провести время на катке под открытым небом (за дополнительную плату).
На территории можно будет увидеть лебедей, благородных ланей и кавказских оленей.
В уютном коттедже (где в любое время вы всегда сможете согреться), на протяжении всего вечера, наши повара будут угощать вас национальными блюдами с мангала, алкоголь включен.
20:00 Возвращение в отель.
Ужин за свой счет.
В стоимость тура включено: завтрак, трансфер до места проведения «Рождественских игр» и обратно, работа двух поваров в уютном коттедже/беседке, блюда с мангала, алкоголь.
Завтрак.
09:00 Экскурсию в Куртатинское ущелье.
Ущельерасположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.
Мы посетим Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Прогуляемся по эко-тропе «Тропа чудес».
Средневековая скальная крепость Дзивгис.
Крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке.
Башни Курта и Тага – это историческое сооружение является не только местной достопримечательностью, но и началом родовых поселений Осетин.
13:00 Национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».
«Духовное сердце Осетии».
Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.
Здесь можно подняться по «лестнице отпущения грехов», насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.
с. Цимити – история Цимити начинается в XIV веке.
Считается, что это имя собственное – селение основал военачальник Цимити, соратник последнего аланского правителя Ос-Багатара. Оно долгие века оставалось центром Цимитинского общества, своего рода независимого города, с собственными законами, порядками и укладом жизни.
Далее переезд в Даргавскую котловину.
«Осетинская Долина Фараонов» – Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской «Долиной Фараонов».
По живописным горным склонам рассыпался целый «город» из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами..
По дороге увидим знаменитые качели, парящие над пропастью,
Арт объект Осетинская буква «А».
Далее переезд в Геналдонское ущелье – это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова - младшего.
18:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
21:00 Рождественский вечер в ресторане «360».
Развлекательная программа от ресторана, торжественный стол с алкоголем.
В стоимость тура включено: завтрак, трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане «Солнечная долина», посещение «Тропы чудес», музей под открытым небом «Даргавский некрополь», Рождественский вечер в «ресторане 360».
Завтрак.
До 12.00 выезд из отеля.
Далее вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
В стоимость тура включено: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостинице во Владикавказе.
Доплату за одноместное размещение уточнять при бронировании тура.
Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств – терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров – кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).
Завтраки в отеле – «шведский стол».
Обеды в кафе и ресторанах:
Рестораны могут быть заменены на равнозначные в случае непредвиденных обстоятельств.
Рождественский вечер в ресторане 360 (праздничный стол с алкоголем).
Ужины оплачиваются самостоятельно.
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: