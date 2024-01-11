Новогодние каникулы в Осетии

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Проведите незабываемые новогодние каникулы в Северной Осетии.

Вы познакомитесь с Владикавказом, попробуете национальную кухню, искупаетесь в горячих источниках и посетите горнолыжный курорт Цей. Вас ждет интересная новогодняя программа и банкет в ресторане с панорамным видом на горы.

А первого января вы отправитесь отдыхать в развлекательный центр, где специально для вас повара будут готовить блюда на мангале. В стоимость тура включена новогодняя ночь в ресторане «360».
Новогодние каникулы в Осетии
Новогодние каникулы в Осетии
Новогодние каникулы в Осетии
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Новогодняя ночь
Новогодняя ночь
Праздничная программа в ресторане с потрясающим панорамным видом на горы Северной Осетии
Горнолыжный склон
Горнолыжный склон
У нас будет возможность прокатиться на горных лыжах или сноуборде на горнолыжном курорте Цей
«Похмел-пати»
«Похмел-пати»
Отдохнем в развлекательном комплексе и поедим национальные блюда с мангала
Горячие источники
Горячие источники
Насладимся купанием и зарядимся целебной силой источников
Новогодняя ярмарка
Новогодняя ярмарка
Посетим ярмарку и станем свидетелями новогодних представлений

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Владикавказом

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, трансфер совместно с нашим гидом, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьера», гдев 14:40 состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по зимнему Владикавказу, с посещением главной елки города Владикавказ, дома музея имени Вахтангова, достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

Мы посетим новогоднюю ярмарку и станем свидетелями многочисленных новогодних представлений, которые проводятся в городе на кануне Нового года.

В программе: главная елка города, новогодняя ярмарка,парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, лютеранская кирха (филармония), Дом-музей имени Вахтангова, Центр развития народных Художественных промыслов.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане, посещение Дома Музея имени Вахтангова и Центра Художественных промыслов.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

Знакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с Владикавказом
2 день

Экскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночь

В 09:00, после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.

Мы посетим Кадаргаванский каньон — уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон, прогуляемся по эко тропе «Тропа чудес».

Средневековая скальная крепость Дзивгис — крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке — и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.

Башни Курта и Тага — это историческое сооружение является не только местной достопримечательностью, но и началом родовых поселений Осетин.

В 11:00, вас ждет мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов в высокогорном с. Цмити в имении семьи Гаджиновых.

Вы познакомитесь с замечательной хозяйкой, которая Вам поведает секреты приготовления традиционных Осетинских пирогов, расскажет о родовой башне семьи Гаджиновых и конечно же угостит Вас вкусностями.

Конечно же посетим главную елку Куртатинского ущелья, красующуюся в с. Фиагдон и поучаствуем в народных гуляниях в канун Нового года!

13:00 Национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».

"Духовное сердце Осетии" — мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.

Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.

К 17:00 вы прибудете в отель, где у вас будет свободное время.

В 22:00 начало новогодней ночи в ресторане «360», который расположен на 11-12 этаже отеля Doubletree by Hilton 4*. Праздничный стол/алкоголь, традиционные Дед Мороз/Снегурочка и великолепная шоу-программа от ресторана 360.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, мастер класс по приготовлению Осетинских пирогов, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение «Тропы чудес», «Новогодняя ночь в ресторане 360».

Экскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночь
3 день

В гости к осетинскому Митын ДаДа (Снежный Дедушка) и «Похмел пати»

В 14:00 Вы отправитесь в Кобанское ущелье в развлекательный комплекс «Alpina Family Park» —идеальное место для семейного отдыха, молодежи, туристов.

В Alpina Family Park каждый найдет себе развлечения и активности по вкусу.

В зимнее время у Вас будет возможность прокатится на «ватрушках» по заснеженному тюбинговому спуску и/или провести время на катке под открытым небом (доп. плата).

На территории можно будет увидеть лебедей, благородных ланей и кавказских оленей.

Здесь, возле красавицы елки, мы встретимся с национальным Дедушкой морозом (Митын Дада), который поведает вам легенды Нартского эпоса и поздравит Вас с Новым 2024 годом и конечно же каждого ждет подарок (сюрприз).

В уютном коттедже (где в любое время вы всегда сможете согреться), на протяжении всего вечера, наши повара будут угощать Вас национальными блюдами с мангала, алкоголь включен.

В 20:00 возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

В стоимость экскурсии включено: трансфер до места проведения «похмел пати» и обратно, подарок от Снежного Дедушки, два повара в уютном коттедже/беседка, блюда с мангала, алкоголь.

В гости к осетинскому Митын ДаДа (Снежный Дедушка) и «Похмел пати»В гости к осетинскому Митын ДаДа (Снежный Дедушка) и «Похмел пати»В гости к осетинскому Митын ДаДа (Снежный Дедушка) и «Похмел пати»В гости к осетинскому Митын ДаДа (Снежный Дедушка) и «Похмел пати»
4 день

Поездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники

В 10:00 трансфер на горнолыжный курорт Цей.

Цейское ущелье — вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.

В 11:00 вы окажетесь на горнолыжном курорте Цей, где Вас ждет:

  • Катание на лыжах и сноуборде и других аттракционах (доп. плата) — для Вас будет предоставлена возможность выбора снаряжения для горного катания. Далее Вы по желанию сможете вдоволь покататься на горных лыжах и/или сноуборде.

Обед в ресторане отеля «Сказка» — с 13:00 до 14:00 будет организован обед для всех участников, который пройдет в ресторане отеля «Сказка», располагающегося в непосредственной близости от подъемника.

Для Вас будет доступен постоянно действующий самовар с глинтвейном!

В 16:00 мы завершим программу горнолыжной части, сдадим снаряжение и отправимся после насыщенного дня в с. Бирагзанг — это примерно в часе езды от горнолыжного курорта Цей.

По прибытию (ориентировочно в 17:10-17:30) группа сможет насладится купанием в горячих/теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.

Купание будет рассчитано на 1 час, чего вполне достаточно, чтобы организм обогатился целебной силой источников и вся усталость прошла (купальные принадлежности необходимо взять с собой).

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, глинтвейн, обед в кафе «отеля Сказка», купание в теплых источниках в с. Бирагзанг.

Вечером вы вернетесь в отель.

Ужин (доп. плата).

Поездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источникиПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источникиПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источникиПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источникиПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники
5 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

ОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегорияTwin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***QuadBreakfast/Завтрак
DoubleTree by Hilton 4*Стандарт15012614412690663210000207589по запросуШведский стол/меню
Гостиница "Владикавказ" 3*Стандарт12292612292671469182389180389по запросуШведский стол/меню
  • *Цена указана за два человека при двухместном размещении;
  • **Цена указана за одного человека;
  • ***Цена указана за три человека при трехместном размещении.

Варианты проживания

Отель DoubleTree by Hilton 4

4 ночи

Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств – терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров – кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».

Отель DoubleTree by Hilton 4Отель DoubleTree by Hilton 4Отель DoubleTree by Hilton 4Отель DoubleTree by Hilton 4Отель DoubleTree by Hilton 4

Гостиница «Владикавказ» 3

4 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице «Владикавказ Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол».

Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.

Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице по программе
  • Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле (2-5 день) + обеды по программе тура (1-4 день) + ужин (новогодняя ночь во 2 день) по программе тура
  • Оплата за посещение термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
  • Глинтвейн при посещении горнолыжного курорта Цей
  • Похмел-пати в Alpina Family Park (алкоголь включен)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов
  • Подарок от Снежного Дедушки
  • Новогодняя ночь в ресторане «360» Банкет + игристые напитки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал
  • Ужин в первый и последний дни тура
  • Ски-пасс на канатно-кресельной дороге в с. Цей
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Аренда горнолыжного снаряжения
  • Страховка
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая зимняя одежда;
  • удобная обувь;
  • удобная одежда;
  • нарядная одежда для встречи Нового года;
  • купальный костюм (для горячих источников);
  • горнолыжное снаряжение (при необходимости);
  • фотоаппарат;
  • аптечка;
  • документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем мы будем перемещаться?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
11 янв 2024
Ездили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. Очень комфортабельный и новый отель. Организация экскурсий была на высоте. Спасибо экскурсоводу нашей группы Вячеславу за очень подробные рассказы о Северной Осетии. Это по настоящему одержимый историей своего края и народа человек. Хочу поблагодарить автора тура Светлану Гацоеву за прекрасно продуманную программу. Организация тура очень понравилась. Поеду ещё раз с туроператором Большая Страна.
Ездили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. Очень
А
7 янв 2023
Красивые горы, чистая вода, вкусная еда. Много интересных мест посещаемых в туре.
Гид очень много рассказывал и делал это с удовольствием. Программа насыщенная. Рекомендую.
Е
8 мая 2024
Прекрасная поездка! Прекрасная принимающая сторона! Лучшие в своем деле! Организация на высшем уровне, мы в восторге! Большое спасибо!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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