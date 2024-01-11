1 день

Знакомство с Владикавказом

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, трансфер совместно с нашим гидом, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьера», гдев 14:40 состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по зимнему Владикавказу, с посещением главной елки города Владикавказ, дома музея имени Вахтангова, достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

Мы посетим новогоднюю ярмарку и станем свидетелями многочисленных новогодних представлений, которые проводятся в городе на кануне Нового года.

В программе: главная елка города, новогодняя ярмарка,парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, лютеранская кирха (филармония), Дом-музей имени Вахтангова, Центр развития народных Художественных промыслов.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане, посещение Дома Музея имени Вахтангова и Центра Художественных промыслов.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).