Вы познакомитесь с Владикавказом, попробуете национальную кухню, искупаетесь в горячих источниках и посетите горнолыжный курорт Цей. Вас ждет интересная новогодняя программа и банкет в ресторане с панорамным видом на горы.
А первого января вы отправитесь отдыхать в развлекательный центр, где специально для вас повара будут готовить блюда на мангале. В стоимость тура включена новогодняя ночь в ресторане «360».
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Владикавказом
Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель до 14:00.
После заселения, трансфер совместно с нашим гидом, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьера», гдев 14:40 состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по зимнему Владикавказу, с посещением главной елки города Владикавказ, дома музея имени Вахтангова, достопримечательностей исторической части города.
Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
Мы посетим новогоднюю ярмарку и станем свидетелями многочисленных новогодних представлений, которые проводятся в городе на кануне Нового года.
В программе: главная елка города, новогодняя ярмарка,парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, лютеранская кирха (филармония), Дом-музей имени Вахтангова, Центр развития народных Художественных промыслов.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане, посещение Дома Музея имени Вахтангова и Центра Художественных промыслов.
19:00 Возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
Экскурсия в Куртатинское ущелье - Новогодняя ночь
В 09:00, после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.
Мы посетим Кадаргаванский каньон — уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон, прогуляемся по эко тропе «Тропа чудес».
Средневековая скальная крепость Дзивгис — крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке — и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.
Башни Курта и Тага — это историческое сооружение является не только местной достопримечательностью, но и началом родовых поселений Осетин.
В 11:00, вас ждет мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов в высокогорном с. Цмити в имении семьи Гаджиновых.
Вы познакомитесь с замечательной хозяйкой, которая Вам поведает секреты приготовления традиционных Осетинских пирогов, расскажет о родовой башне семьи Гаджиновых и конечно же угостит Вас вкусностями.
Конечно же посетим главную елку Куртатинского ущелья, красующуюся в с. Фиагдон и поучаствуем в народных гуляниях в канун Нового года!
13:00 Национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».
"Духовное сердце Осетии" — мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.
Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.
К 17:00 вы прибудете в отель, где у вас будет свободное время.
В 22:00 начало новогодней ночи в ресторане «360», который расположен на 11-12 этаже отеля Doubletree by Hilton 4*. Праздничный стол/алкоголь, традиционные Дед Мороз/Снегурочка и великолепная шоу-программа от ресторана 360.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, мастер класс по приготовлению Осетинских пирогов, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение «Тропы чудес», «Новогодняя ночь в ресторане 360».
В гости к осетинскому Митын ДаДа (Снежный Дедушка) и «Похмел пати»
В 14:00 Вы отправитесь в Кобанское ущелье в развлекательный комплекс «Alpina Family Park» —идеальное место для семейного отдыха, молодежи, туристов.
В Alpina Family Park каждый найдет себе развлечения и активности по вкусу.
В зимнее время у Вас будет возможность прокатится на «ватрушках» по заснеженному тюбинговому спуску и/или провести время на катке под открытым небом (доп. плата).
На территории можно будет увидеть лебедей, благородных ланей и кавказских оленей.
Здесь, возле красавицы елки, мы встретимся с национальным Дедушкой морозом (Митын Дада), который поведает вам легенды Нартского эпоса и поздравит Вас с Новым 2024 годом и конечно же каждого ждет подарок (сюрприз).
В уютном коттедже (где в любое время вы всегда сможете согреться), на протяжении всего вечера, наши повара будут угощать Вас национальными блюдами с мангала, алкоголь включен.
В 20:00 возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
В стоимость экскурсии включено: трансфер до места проведения «похмел пати» и обратно, подарок от Снежного Дедушки, два повара в уютном коттедже/беседка, блюда с мангала, алкоголь.
Поездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники
В 10:00 трансфер на горнолыжный курорт Цей.
Цейское ущелье — вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.
В 11:00 вы окажетесь на горнолыжном курорте Цей, где Вас ждет:
- Катание на лыжах и сноуборде и других аттракционах (доп. плата) — для Вас будет предоставлена возможность выбора снаряжения для горного катания. Далее Вы по желанию сможете вдоволь покататься на горных лыжах и/или сноуборде.
Обед в ресторане отеля «Сказка» — с 13:00 до 14:00 будет организован обед для всех участников, который пройдет в ресторане отеля «Сказка», располагающегося в непосредственной близости от подъемника.
Для Вас будет доступен постоянно действующий самовар с глинтвейном!
В 16:00 мы завершим программу горнолыжной части, сдадим снаряжение и отправимся после насыщенного дня в с. Бирагзанг — это примерно в часе езды от горнолыжного курорта Цей.
По прибытию (ориентировочно в 17:10-17:30) группа сможет насладится купанием в горячих/теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.
Купание будет рассчитано на 1 час, чего вполне достаточно, чтобы организм обогатился целебной силой источников и вся усталость прошла (купальные принадлежности необходимо взять с собой).
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, глинтвейн, обед в кафе «отеля Сказка», купание в теплых источниках в с. Бирагзанг.
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин (доп. плата).
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице во Владикавказе.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|DoubleTree by Hilton 4*
|Стандарт
|150126
|144126
|90663
|210000
|207589
|по запросу
|Шведский стол/меню
|Гостиница "Владикавказ" 3*
|Стандарт
|122926
|122926
|71469
|182389
|180389
|по запросу
|Шведский стол/меню
- *Цена указана за два человека при двухместном размещении;
- **Цена указана за одного человека;
- ***Цена указана за три человека при трехместном размещении.
Варианты проживания
Отель DoubleTree by Hilton 4
Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств – терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров – кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».
Гостиница «Владикавказ» 3
Гостиница «Владикавказ» расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице «Владикавказ Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол».
Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице по программе
- Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле (2-5 день) + обеды по программе тура (1-4 день) + ужин (новогодняя ночь во 2 день) по программе тура
- Оплата за посещение термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
- Глинтвейн при посещении горнолыжного курорта Цей
- Похмел-пати в Alpina Family Park (алкоголь включен)
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов
- Подарок от Снежного Дедушки
- Новогодняя ночь в ресторане «360» Банкет + игристые напитки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал
- Ужин в первый и последний дни тура
- Ски-пасс на канатно-кресельной дороге в с. Цей
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Аренда горнолыжного снаряжения
- Страховка
- Личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая зимняя одежда;
- удобная обувь;
- удобная одежда;
- нарядная одежда для встречи Нового года;
- купальный костюм (для горячих источников);
- горнолыжное снаряжение (при необходимости);
- фотоаппарат;
- аптечка;
- документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем мы будем перемещаться?
Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гид очень много рассказывал и делал это с удовольствием. Программа насыщенная. Рекомендую.