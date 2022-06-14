Самые гостеприимные горы России

Вас ждет девятидневная экскурсионная программа по маршруту: Северная Осетия - Ингушетия - Чечня - Дагестан с

4.4
3 отзыва
Вас ждет девятидневная экскурсионная программа по маршруту: Северная Осетия – Ингушетия – Чечня - Дагестан с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Ближайшие даты:
01
июл
08
июл
15
июл
22
июл
29
июл
05
авг
12
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим чудо, которое сравнивают со знаменитым Гранд-каньоном штата Колорадо, глубочайший каньон Европы
Белоснежная Джума-мечеть
Белоснежная Джума-мечеть
Посетим одну из крупнейших мечетей в Европе в самом центре Махачкалы
Дагестанский Мачу-Пикчу
Дагестанский Мачу-Пикчу
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура заброшенного аула Гамсутль погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев

Программа тура по дням

1 день
Встреча и сбор группы

Прибытие во Владикавказ до 14:00. Размещение в гостиницах.

В 16:00 — Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

В 19:00-21:30 — АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата).

2 день
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Начало 08:30.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Скальная крепость Дзивгис.

Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.

Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити.

Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.

Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.

Обед (вкл. в стоимость).

Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Переезд в Даргавскую долину.

Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы.

Сторожевые башни 16-17 веков.

Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году.

В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

17:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – дополнительная экскурсия (для тех, кто не посетил данную экскурсию в первый день).

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс
3 день
Программа на выбор

В программе на выбор предлагается одна из двух опций.

Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

Начало 09:00.

Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».

Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.

Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.

Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.

Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.

С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.

Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.

Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.

Обед-ланч (вкл. в стоимость): чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + чай травяной или кофе.

Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.

Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.

Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.

Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.

Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!

История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.

Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.

Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа.

Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами.

Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы.

Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье.

Магас – столица республики Ингушетия.

Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город.

Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет.

Это – современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы.

Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров.

17:30 – 18:00 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Вариант 2: Алагирское ущелье – Цей – аул Нар.

Начало 08:30.

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.

Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.

Это место является дзуаром – святым местом.

Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).

Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.

В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!

Ущелье многие столетия является священным для осетин -– тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Гора Монах – неподвижный и суровый хранитель Цея. 

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».

Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.

На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
4 день
Горная Дигория: Задалеск – Ханаз – Уаллагком

Начало 08:00.

Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре.

Каньон Ахсинта, Ахсинти-хед (Чертов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на семидесятиметровой глубине.

На пути нас встретит и проводит в добрую дорогу святилище Лагты Дзуар.

Переезд в селение Задалеск, где посетим музей матери Задалески Нана – мать спасительница, собравшая вокруг себя осиротевших аланских детей в период нашествия монголов, спасшая будущее осетинской нации.

При подъеме выше к селению Ханаз, предстоит легкий трекинг маршрут до уникального средневекового замка, который называют "Фрегат".

Подобной архитектурной постройки нет на всем Северном Кавказе.

Недалеко, на скалистом хребте развалины крепости братьев Седановых поражают воображение.

Можно только предполагать, каких трудов стоило построить на этом месте неприступную крепость, которую так никому и не удалось взять за всю историю ее существования.

По дороге в Уаллагком (верхнее ущелье) полюбуемся водопадами, реками и могучими горами, увидим придорожные древние памятники, называемые цыртами.

В селении Махческ поднимемся к башне Абисаловых, откуда открывается красивый вид на всю Восточную Дигорию.

Башня построена на горном уступе и будто парит над ущельем.

Обед или пикник-ланч (вкл. в стоимость).

В самом Уаллагкоме посетим три села: Дунта, Камунта и Галиат.

В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков (галуанов) и храмовых сооружений.

Прогулка по уникальному средневековому архитектурному комплексу в селении Галиат.

Дома здесь раньше строились ярусами.

Крыша одного дома служила двором для другого, вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые десятым веком.

Камунта — сейчас самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии.

Именно тут когда-то проходил Великий Шелковый путь.

На обратном пути увидим живописные развалины обогатительной фабрики и электростанции, построенных бельгийцами в годы активных поисков руд и металлов в горах Кавказа в селе Фаснал и в селении Мацута остановимся у склепа нарта Сослана.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Километраж за день: 225 км., продолжительность 10 часов.

Горная Дигория: Задалеск – Ханаз – УаллагкомГорная Дигория: Задалеск – Ханаз – УаллагкомГорная Дигория: Задалеск – Ханаз – УаллагкомГорная Дигория: Задалеск – Ханаз – Уаллагком
5 день
Чечня: Грозный + Аргунское ущелье

Начало 08:00.

Первая часть экскурсии включает как остановки в особенно живописных местах, так и насыщенные рассказами переезды.

Старинная дорога, вырубленная в известняковых скалах, ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун.

Нихалоевские водопады — каскад из двенадцати водопадов.

Нависающие скалы с одной стороны и быстрая горная река с другой, позволят насладится волшебными пейзажами, вдохнуть чистейшего горного воздуха и сделать впечатляющие фото.

Ушкалойские башни-близнецы — расположены прямо под отвесным склоном.

На их примере мы раскроем историю сторожевых и сигнальных башен, какую функцию они выполняли на протяжении столетий.

В селении Итум-Кали побываем в краеведческом музее имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.

Познакомимся с историей и бытом чеченцев с эпоху Средневековья.

В музее хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд в Грозный.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном.

Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.

Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны.

Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры.

Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны.

Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.

Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. 

Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы».

19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата).

Размещение в Грозном.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Чечня: Грозный + Аргунское ущельеЧечня: Грозный + Аргунское ущельеЧечня: Грозный + Аргунское ущелье
6 день
Грозный – Махачкала – Избербаш

Переезд в Махачкалу.

Начало 08:30.

Обзорная экскурсия по Махачкале.

«Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской» Расул Гамзатов. 

Столица гостеприимного Дагестана встречает гостей солнцем юга, ликующими криками чаек и изумрудной волной Каспийского моря. Махачкала – город-порт, молодая столица.

Городу нет и двухсот лет, однако истории тут предостаточно.

Погружение в атмосферу города позволит узнать, как на земле Дагестана вместе живут 33 народности и национальности, увидеть знаковые места города, сделать запоминающиеся фото.

Обязательно заглянем на махачкалинский базар – колоритный восточный рынок.

Изобилие фруктов и сладостей, горный домашний сыр и мед, конечно же, урбеч — супер-продукт из Дагестана.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж: 230 км., продолжительность 8 часа.

Грозный – Махачкала – ИзбербашГрозный – Махачкала – ИзбербашГрозный – Махачкала – ИзбербашГрозный – Махачкала – Избербаш
7 день
Гуниб – Гамсутль – Чох

Завтрак 07:00. 

Начало программы дня 07:30.

Переезд в Гунибский район: «Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса!» Расул Гамзатов.

Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м.

Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона.

Но оно того стоит!

Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму.

Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой.

Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов.

На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох – родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии.

Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора.

В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей.

Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым.

Обед (вкл. в стоимость).

Верхний Гуниб — это особая атмосфера, воздух насыщен кислородом, а вокруг потрясающие панорамные виды величественных гор и ущелий.

Но это место привлекает не только природной красотой.

Именно здесь 25 августа 1859 года закончилась затяжная и кровопролитная Кавказская война, Гуниб был последним оплотом имама Шамиля.

Экскурсия по историческим местам: ротонда «Беседка Шамиля» на месте завершения Кавказской войны, «Царская поляна», где император Александр II устроил широкое застолье в честь окончания войны, Гунибская крепость – свидетель великих исторических событий и «Ворота Шамиля».

В нижнем Гунибе возможен осмотр музея Кавказской войны, усадьбы Александра II, мемориального комплекса «Журавли».

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Гуниб – Гамсутль – ЧохГуниб – Гамсутль – ЧохГуниб – Гамсутль – ЧохГуниб – Гамсутль – Чох
8 день
Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум

Завтрак 07:00. 

Начало программы дня 07:30.

Грандиозный Сулакский каньон глубиной до 1920 м., великое творение природы, растянулся по территории Дагестана на 53 км.

Каньон впечатляет и завораживает даже на фото, а когда видишь все вживую, дух захватывает!

В поселке Дубки оборудованы несколько безопасных смотровых площадок, откуда каньон предстанет во всей красе.

Прогулка на катере по бирюзовым водам каньона оставит неожиданные и яркие впечатления.

(В связи с распоряжением местных властей с 01.06 до дополнительного уведомления прогулки на катере в Дагестане будут осуществляться не по Сулакскому каньону, а по Чиркейскому водохранилищу).

По дороге увидим Чиркейскую ГЭС – крупнейшую ГЭС на Северном Кавказе.

Обед (вкл. в стоимость) — рыбное хозяйство «Янтарное».

Удачное место для дружеского обеда, дополняющего насыщенный день и увлекательное путешествие.

Здесь гарантирована масса позитивных эмоций, заряд бодрости, блюда из свежей форели, чуду и шашлык!

Бархан Сарыкум – второй по величине в мире, самая большая дюна Европы.

Сарыкум – кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края явился местом съемки культового кинофильма «Белое солнце пустыни».

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан СарыкумЧиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан СарыкумЧиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан СарыкумЧиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум
9 день
Избербаш – Дербент – аэропорт Махачкалы

Завтрак 07:00. 

Начало программы дня 07:30.

Переезд в Дербент.

Обзорная экскурсия по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря и предгорьями Кавказа.

По разным оценкам городу от 4 до 5 тысяч лет.

Город пережил бурные исторические события, здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути.

Дербент на протяжении многих сотен лет выступал перекрёстком цивилизации, связывавшим Восток и Запад.

В наше время весь «старый город» является музеем под открытом небом.

Здесь и старейшая Джума-мечеть, самый древний христианский храм, домик Петра I, ханский дворец, крепостная стена Даг-Бары и, конечно же, могучая цитадель Нарын-кала – «Солнечная крепость», которая тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников.

Экраноплан Лунь. 

Прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал! 

Обед (вкл. в стоимость).

16:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 19:00.

Избербаш – Дербент – аэропорт МахачкалыИзбербаш – Дербент – аэропорт МахачкалыИзбербаш – Дербент – аэропорт МахачкалыИзбербаш – Дербент – аэропорт Махачкалы

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе / Грозном / Избербаше.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakffast

Завтрак

Кадгарон Отель 3* - Тийналла 3* - ГК Океан 3*, Избербаш стандарт10613410613470357158004150822Шв. Стол
Гостиница Владикавказ 3* (комфорт) - Тийналла 3* - ГК Океан 3*, Избербаш стандарт11145411145474879164388158004Шв. Стол
Отель Планета Люкс 3* - Тийналла 3* - ГК Океан 3*, Избербаш стандарт11145411145473017164388158004Шв. Стол

Triple — DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — большая двухспальная кровать+ доп. кровать или диван для ребенка.

DBL — большая двухспальная кровать

TWN — две односпальные кровати.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день по прибытии ко всем рейсам/поездамгруппой трансфер из аэропорта Магас/Назрань в гостиницы Владикавказа в первый день по прибытии до 14:00групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Грозном/Избербашеэкскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителямипитание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно из г. Махачкалыпитание
  • Не указанное в программебилет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб. экскурсии
  • Развлечения и входные билеты на объекты
  • Не включенные в программу тура
  • Курортный сбориндивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал
  • А также любое индивидуальное транспортное обслуживаниеАланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией:взрослый – 1 900 руб. /чел. ребенок до 18 лет – 1 600 руб. /чел. детское меню
  • До 8 лет – 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
в
14 июня 2022
Тур в целом не плохой,но гостиница в Избербаше с видом на помойку это никуда не годится. Хотелось бы выделить гидов очень стараются,но не все от них зависит. Необходимо уделять внимание условиям проживания туристов.
В
30 мая 2022
Отдых замечательный - пейзажи Кавказы просто великолепны, это что-то особенное. Не смотря на неутешительный прогноз погоды всегда в наши дни, всё прошло благополучно, разве что на бархан в Дагестане не смогли проехать - дорогу размыло дождём.
К
23 июня 2022
Организатор предлагает много вариантов отдыха на выбор в разных регионах России, причем разного уровня сложности для путешественников, это приятно. Мне всё понравилось, покупала тур по Кавказу, прекрасное путешествие. При оформлении тура было допущено несколько ошибок, за это снимаю одну звезду. Спасибо менеджеру Юлии Тюриной за помощь в исправлении ошибок коллег. В итоге всё получилось))

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

🧳Экскурсионные туры🍀Природа и пейзажиГоры

Похожие туры во Владикавказе

Большое приключение на Кавказе: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Большое приключение на Кавказе: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Исследовать почти все республики Кавказа, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
2 июля
9 июля
16 июля
23 июля
99 900 за 1 человека
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
30 июня
2 июля
7 июля
9 июля
34 900 за 1 человека
В горы Северной Осетии - к самым облакам
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Марат
Марат
4.9
22 отзыва
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Узнать край через романтичные пейзажи, шум водопадов и предания
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
9 500 за всё до 3 чел.
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
29 июня
2 июля
6 июля
9 июля
44 900 за 1 человека
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Загадать желание на «лавочке счастья» и пронестись на горных качелях
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
27 900 за 1 человека
От Северной Осетии до Дагестана: на джипах и с палатками по труднодоступным местам
8 дней
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 36 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
От Северной Осетии до Дагестана: на джипах и с палатками по труднодоступным местам
Увидеть такие уголки Кавказа, до которых мало кто добирается, и пообщаться с местными
18 июля
80 000 за 1 человека
Всё великолепие Северной Осетии за один день
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валерий
Валерий
5
4 отзыва
Всё великолепие Северной Осетии за один день
Северная Осетия - небольшая республика среди Кавказских гор
7 600 за всё до 4 чел.
Экстрим и горы Северной Осетии: полеты, источники Бирагзанг и ущелья
4 дня
🚗 На машине
🪂 На параплане
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Экстрим и горы Северной Осетии: полеты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
29 июня
6 июля
13 июля
20 июля
34 900 за 1 человека
Самое-самое в Северной Осетии
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валера
Валера
Нет отзывов
Самое-самое в Северной Осетии
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
18 июля
19 июля
8 авг
9 авг
10 600 за всё до 4 чел.
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
2 дня 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Альянс
Альянс
Нет отзывов
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
16 900 за 1 человека
3 ущелья Осетии за один день
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Диана
Диана
Нет отзывов
3 ущелья Осетии за один день
Приглашаем вас познакомиться с одним из самых популярных маршрутов Северной Осетии
8 500 за всё до 3 чел.
Незабываемая Осетия
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Besayev71
Besayev71
5
1 отзыв
Незабываемая Осетия
Осетия - одно из прекрасных мест на Кавказе
7 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ