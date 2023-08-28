Программа тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат в Ватсапе, где писали о следующем дне). Все гиды интересно рассказывали, отвечали на все вопросы. Понравилось, что гиды были местными, они отвечали на вопросы не просто как гиды, а как представитель конкретного народа, рассказывали нам о своих традициях и обычаях. Нам показали удивительно красивые места четырех регионов Северного Кавказа. Было организовано отличное питание, обеды особенно колоритные (всегда традиционные блюда народов). Размещение в гостиницах Кадгарон (г. Владикавказ) и Тийналла (г. Грозный) очень понравилось, в Океане (г. Избербаш) понравилось меньше, не было горячей воды в один из дней. Мы знали, что состав группы в течение тура будет меняться, но в первые дни (в Северной Осетии) нас тасовали каждый день, это было не очень комфортно. Также не очень понравилось, что все время, что мы жили в гостинице Кадгарон за нами всегда заезжали в последнюю очередь. Из-за этого нам доставались самые неудобные места (в конце микроавтобуса, где нет окна и очень сильно трясет+укачивает). Было бы лучше, чтобы хотя бы иногда постояльцам Кадгарона давали возможность порадоваться поездке на автобусе (в среднем в автобусе мы проводили около 5-6 часов ежедневно, иногда больше). И, наверное, было бы здорово, если бы выделили один дополнительный день для отдыха на море во время посещения Дагестана (нам удалось покупаться, но это происходило после 19 часов, когда закат уже в 20 часов… резко становилось прохладно).

Все остальное очень понравилось, большое спасибо!