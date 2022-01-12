Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа

Наш яркий экскурсионный тур по зимним четырем республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии

4.7
3 отзыва
Наш яркий экскурсионный тур по зимним четырем республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии.

Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Ближайшие даты:
02
янв
23
янв
06
фев
20
фев

Что вас ожидает 🤩

Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем блюда национальных кухонь народов Кавказа
Дагестан
Дагестан
У нас будет три дня, чтобы изучить самые интересные места республики
Чечня
Чечня
Восхитимся молодой и развивающейся столицей – городом Грозным
Северная Осетия
Северная Осетия
Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость, город мертвых и монастырь
Ингушетия
Ингушетия
Горная часть республики, а также мемориалы и молодая столица Магас – не оставят нас равнодушными
Водопад Тобот
Водопад Тобот
Увидим один из самых известных водопадов Дагестана

Программа тура по дням

1 день
Прибытие, экскурсия по Дербенту

10:00 Сбор группы у отеля Жак в Махачкале и на ж.д. вокзале (если приезжаете поездом на ж.д).

11:00 – 11:30 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (130 км.).

Обед (вкл. в стоимость).

Обзорная экскурсия по Дербенту – крепостная стена Даг-Бары – домик Петра – цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть – экраноплан Лунь – прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!

Традиционный ужин (доп. плата).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 200 км.

Прибытие, экскурсия по ДербентуПрибытие, экскурсия по ДербентуПрибытие, экскурсия по ДербентуПрибытие, экскурсия по Дербенту
2 день
Водопад Тобот, Гуниб и мастер-класс

Начало 08:00.

Программа дня: водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах.

Обед (вкл. в стоимость)

Верхний Гуниб – Гунибская крепость – «Беседка Шамиля» – «Царская поляна» – «Ворота Шамиля».

Ужин (доп. плата) и кулинарный мастер-класс по приготовлению аварского чуду Ботищал.

Размещение в гостинице в г. Избербаш.

Километраж за день: 340 км., продолжительность 9 часов.

Водопад Тобот, Гуниб и мастер-классВодопад Тобот, Гуниб и мастер-классВодопад Тобот, Гуниб и мастер-классВодопад Тобот, Гуниб и мастер-класс
3 день
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум

Начало 08:00.

Программа дня: Карадахская теснина, которую называют «Ворота чудес» – Чиркейская ГЭС – смотровые площадки – Сулакский каньон, прогулка на катере по водам каньона – рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Ужин (доп. плата).

Размещение в размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.

Сулакский каньон, Бархан СарыкумСулакский каньон, Бархан СарыкумСулакский каньон, Бархан СарыкумСулакский каньон, Бархан Сарыкум
4 день
Обзорная экскурсия по Грозному

11:30 Переезд в Грозный, прибытие ориентировочно к 14:00 (176 км).

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – мечеть Сердце Матери в Аргуне (37 км).

19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата).

Размещение в гостиницах.

Обзорная экскурсия по ГрозномуОбзорная экскурсия по ГрозномуОбзорная экскурсия по ГрозномуОбзорная экскурсия по Грозному
5 день
Владикавказ

Грозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ.

Начало 08:00.

Программа дня: Веденское ущелье – с. Харачой – озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой» – Обед (вкл. в стоимость) – мечеть"Гордость мусульман", Шали.

19:00 Прибытие во Владикавказ.

Ужин (доп. плата).

Размещение в гостиницах.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
6 день
Северная Осетия

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс. 

Начало 08:30.

Программа дня: Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – обед (вкл. в стоимость) – Даргавс – Город мертвых – Кармадон.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Северная ОсетияСеверная ОсетияСеверная ОсетияСеверная Осетия
7 день
Горная Ингушетия

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи – Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим – Вовнушки – храм Тхаба-Ерды – Ассинское ущелье – Магас, столица республики.

17:30 – 18:00 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Горная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная Ингушетия
8 день
Алагирское ущелье – Цей – аул Нар

Алагирское ущелье – Цей – аул Нар.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – святилище Реком – обед (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Алагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул Нар

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:

Размещение по маршруту

Размещение

Twin/Double

Single

Triple

2Ad+1Ch (10-16 лет)
Океан, Избербаш – Беркат 3* – Планета Люкс 3* 98145 64800 145800 138510

При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

 Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии до 11:30. Встреча с представителем компании/водителем в зале прибытия в промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура, после 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно из г. Владикавказ
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб. /чел.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый – 1 850 руб. /чел. ребенок до 18 лет – 1 550 руб. /чел. детское меню до 8 лет – 700 руб. /чел.
  • Взрослый – 1 850 руб. /чел.
  • Ребенок до 18 лет – 1 550 руб. /чел.
  • Детское меню до 8 лет – 700 руб. /чел.
  • Представление конно-драматического театра "Нарты" – 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Д
12 янв 2022
Спасибо!, впечатлений много!
К
23 июня 2022
Организатор предлагает много вариантов отдыха на выбор в разных регионах России, причем разного уровня сложности для путешественников, это приятно. Мне всё понравилось, покупала тур по Кавказу, прекрасное путешествие. При оформлении тура было допущено несколько ошибок, за это снимаю одну звезду. Спасибо менеджеру Юлии Тюриной за помощь в исправлении ошибок коллег. В итоге всё получилось))
О
21 июня 2022
Организаторам браво за чуткость и внимательность. Всё нюансы были решены на месте.

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