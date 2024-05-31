Туры в Сулакский каньон из Владикавказа

Найдено 6 туров в категории «Сулакский каньон» во Владикавказе, цены от 54 165 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«Пообедаем на форелевом хозяйстве, а затем со смотровой площадки в посёлке Дубки вы посмотрите на самую знаменитую природную достопримечательность Республики Дагестан — Сулакский каньон»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000 за человека
Кавказская мозаика
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Вы посетите равнинную и горную части Ингушетии и Осетии, Владикавказ, Грозный, а еще поедете в Дагестан к самому крупному в Европе и глубочайшему в мире Сулакскому каньону»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Ну и, конечно, отправимся в Дагестан, к величественному Сулакскому каньону – самому большому в Европе и самому глубокому в мире»
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 129 000 за человека
Самые гостеприимные горы России
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Самые гостеприимные горы России
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Начало программы дня 07:30: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 56 500 за человека
Самые гостеприимные горы России. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Самые гостеприимные горы России. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Программа дня: Сулакскский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное»»
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 54 165 за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
«Напоследок отправимся к бирюзовой реке в окружении скал в Сулакском каньоне Дагестана»
11 июня в 13:00
1 ноя в 13:00
69 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Самые гостеприимные горы России
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
    читать дальше

    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • А
    Алина
    15 апреля 2024
    Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
    Зара продолжайте в том же духе! Мы не первый раз с вами)))
  • Д
    Дмитрий
    15 апреля 2024
    Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
    Класс!
  • И
    Ирина
    30 марта 2024
    Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
    По поводу путешествия в Дагестан - его надо начинать не в 10 утра, в 9,а лучше в 8. Потому что
    читать дальше

    ехать далеко, пробки, и можно если раньше приехать чуть расширить программу, и дать возможность гиду на более полный рассказ, а нам на впечатления.

    По поводу путешествия в Дагестан - его надо начинать не в 10 утра, в 9,а лучшеПо поводу путешествия в Дагестан - его надо начинать не в 10 утра, в 9,а лучшеПо поводу путешествия в Дагестан - его надо начинать не в 10 утра, в 9,а лучше
  • И
    Илья
    28 февраля 2024
    Кавказская мозаика
    Спасибо за все! Я поехал в аэропорт. Жаль, что все так быстро закончилось:(. Спасибо за организацию тура, за постоянную связь, за такую программу, за подарки!!! Очень много приятных впечатлений! Мира и добра! 😄🥰
  • О
    Ольга
    10 декабря 2023
    Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
    Наше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяц отдохнули. Группа небольшая, всего
    читать дальше

    9 человек, мы были с сыном-подростком, он остался очень доволен, у меня претензий к организации тура практически нет. Если сразу касаться минусов, то были небольшие недочёты в логистике в самом начале и показались однообразными включенные в стоимость обеды, хотелось бы меню поинтереснее, может, так совпало, что несколько дней подряд пришлось есть курятину, что стало поводом для шуток. Отмечу, при этом, все было вкусно и достаточно сытно. В целом с минусами на этом все. Остальное - в плюс. Отели неплохие (Армхи специфичен, там, как повезет, но виды и расположение все искупают), а в Грозном так и прямо отличный. Очень насыщенная программа (все пункты были выполнены), и, что следует особо отметить, не просто перемещение с места на место, а в сопровождении гидов, качественная экскурсионная программа. Ироничный эрудит Рамзан, это, конечно, особое украшение экскурсий; чудесный юноша-гид в Грозном (к сожалению, не запомнили имя), так деликатно, спокойно и интересно продемонстрировал нам основные достопримечательности республики, таким и должен быть проводник в другую культуру; в Башне очень интересно молодой человек рассказывал о традициях; внимательный и аккуратный водитель -Багаутдин, этот человек сопровождал нас по всему маршруту, я придирчива к манере езды, с этим человеком было очень комфортно ездить, и шуткой поддерживал и добрым словом, и помогал с чемоданами, как родной стал за неделю))). И вообще мы не пожалели, что поехали именно с этой турфирмой, и именно с этой программой, потому что там реально чувствовалась командная работа и опека. Начиная от незримо присутствовавшей с нами постоянно на связи в чате внимательной девушки-менеджера, включая всех гидов, организаторов, кто делал нашу поездку комфортной, и, конечно, Зара - видно, что человек душой болеет за свое дело, и старается теплоту и любовь к родному краю передать и показать своим гостям. Описывать туристические помещенные нами места - не вижу смысла, их нужно увидеть лично, и считаю, что конкретная экскурсия в таком именно формате- это прямо маст хэв для посещения Кавказа. В планах воспользоваться другими экскурсиями этой фирмы, подкупает именно индивидуальный подход к клиенту, реально ощущаешь себя гостем в этих прекрасных краях.

  • Ж
    Женя
    28 октября 2023
    Кавказская мозаика
    Это было круто! Мы объехали Ингушетию, Осетию, Балкарию, Грозный, Кезеной Ам и сулакский каньон. Организация тура была на высоте. Не пришлось
    читать дальше

    беспокоиться ни о чем. Гиды Рамзан и сопровождающая Ада рассказывали много интересного и всегда помогали. Отели, в которых мы останавливались, были удобными и чистыми. Их расположение тоже было удобным. Еда была вкусной, особенно национальные блюда. Багаудин, наш водитель, всегда был внимателен и профессионален.

    Это было круто! Мы объехали Ингушетию, Осетию, Балкарию, Грозный, Кезеной Ам и сулакский каньонЭто было круто! Мы объехали Ингушетию, Осетию, Балкарию, Грозный, Кезеной Ам и сулакский каньонЭто было круто! Мы объехали Ингушетию, Осетию, Балкарию, Грозный, Кезеной Ам и сулакский каньонЭто было круто! Мы объехали Ингушетию, Осетию, Балкарию, Грозный, Кезеной Ам и сулакский каньонЭто было круто! Мы объехали Ингушетию, Осетию, Балкарию, Грозный, Кезеной Ам и сулакский каньонЭто было круто! Мы объехали Ингушетию, Осетию, Балкарию, Грозный, Кезеной Ам и сулакский каньон
  • О
    Оксана
    24 октября 2023
    Кавказская мозаика
    Потрясающий тур, очень красивые места! Ингушетия поразила в самое сердце, но и остальные республики Северного Кавказа не менее прекрасны. Все разные между собой, но с едиными ценностями!
  • К
    Карина
    28 августа 2023
    Самые гостеприимные горы России
    Спасибо Вам! Все очень хорошо
  • М
    Марина
    24 июля 2023
    Самые гостеприимные горы России
    Программа тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат в Ватсапе, где писали о
    читать дальше

    следующем дне). Все гиды интересно рассказывали, отвечали на все вопросы. Понравилось, что гиды были местными, они отвечали на вопросы не просто как гиды, а как представитель конкретного народа, рассказывали нам о своих традициях и обычаях. Нам показали удивительно красивые места четырех регионов Северного Кавказа. Было организовано отличное питание, обеды особенно колоритные (всегда традиционные блюда народов). Размещение в гостиницах Кадгарон (г. Владикавказ) и Тийналла (г. Грозный) очень понравилось, в Океане (г. Избербаш) понравилось меньше, не было горячей воды в один из дней. Мы знали, что состав группы в течение тура будет меняться, но в первые дни (в Северной Осетии) нас тасовали каждый день, это было не очень комфортно. Также не очень понравилось, что все время, что мы жили в гостинице Кадгарон за нами всегда заезжали в последнюю очередь. Из-за этого нам доставались самые неудобные места (в конце микроавтобуса, где нет окна и очень сильно трясет+укачивает). Было бы лучше, чтобы хотя бы иногда постояльцам Кадгарона давали возможность порадоваться поездке на автобусе (в среднем в автобусе мы проводили около 5-6 часов ежедневно, иногда больше). И, наверное, было бы здорово, если бы выделили один дополнительный день для отдыха на море во время посещения Дагестана (нам удалось покупаться, но это происходило после 19 часов, когда закат уже в 20 часов… резко становилось прохладно). Все остальное очень понравилось, большое спасибо!

    Программа тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат в

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Сулакский каньон»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
  2. Кавказская мозаика
  3. Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
  4. Самые гостеприимные горы России
  5. Самые гостеприимные горы России. Зимний тур
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Сулакский каньон" можно забронировать 6 авторских туров от 54 165 до 129 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 6 туров во Владикавказе на 2024 год по теме «Сулакский каньон», 16 ⭐ отзывов, цены от 54165₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам