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Авторский тур
6 дней
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«Пообедаем на форелевом хозяйстве, а затем со смотровой площадки в посёлке Дубки вы посмотрите на самую знаменитую природную достопримечательность Республики Дагестан — Сулакский каньон»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказская мозаика
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Вы посетите равнинную и горную части Ингушетии и Осетии, Владикавказ, Грозный, а еще поедете в Дагестан к самому крупному в Европе и глубочайшему в мире Сулакскому каньону»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Ну и, конечно, отправимся в Дагестан, к величественному Сулакскому каньону – самому большому в Европе и самому глубокому в мире»
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 129 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Самые гостеприимные горы России
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Начало программы дня 07:30: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 56 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Самые гостеприимные горы России. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Программа дня: Сулакскский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное»»
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 54 165₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
«Напоследок отправимся к бирюзовой реке в окружении скал в Сулакском каньоне Дагестана»
11 июня в 13:00
1 ноя в 13:00
69 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ААлина15 апреля 2024Зара продолжайте в том же духе! Мы не первый раз с вами)))
- ДДмитрий15 апреля 2024Класс!
- ИИрина30 марта 2024По поводу путешествия в Дагестан - его надо начинать не в 10 утра, в 9,а лучше в 8. Потому что
- ИИлья28 февраля 2024Спасибо за все! Я поехал в аэропорт. Жаль, что все так быстро закончилось:(. Спасибо за организацию тура, за постоянную связь, за такую программу, за подарки!!! Очень много приятных впечатлений! Мира и добра! 😄🥰
- ООльга10 декабря 2023Наше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяц отдохнули. Группа небольшая, всего
- ЖЖеня28 октября 2023Это было круто! Мы объехали Ингушетию, Осетию, Балкарию, Грозный, Кезеной Ам и сулакский каньон. Организация тура была на высоте. Не пришлось
- ООксана24 октября 2023Потрясающий тур, очень красивые места! Ингушетия поразила в самое сердце, но и остальные республики Северного Кавказа не менее прекрасны. Все разные между собой, но с едиными ценностями!
- ККарина28 августа 2023Спасибо Вам! Все очень хорошо
- ММарина24 июля 2023Программа тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат в Ватсапе, где писали о
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Сулакский каньон»
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