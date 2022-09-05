Средь гор высоких и могучих. Зимний тур

Зимний Кавказ - это лучшее место

5
3 отзыва
Зимний Кавказ – это лучшее место, чтобы сбежать от серых будней, избавиться от надоевших установок и бросить себе вызов! В этом туре Вы сможете погрузиться в волшебную атмосферу Кавказа и наполниться вдохновением и свободой гор.
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
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Что вас ожидает 🤩

Неповторимые по красоте пейзажи
Неповторимые по красоте пейзажи
Нас ждут прекрасные виды на северные склоны, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы
Историко-архитектурные памятники разных эпох
Историко-архитектурные памятники разных эпох
Увидим крепости, древние святилища и загадочных склепы, а также современные комплексы и мечети
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Попробуем оригинальные блюда, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Грозный, обзорная экскурсия

Прибытие в Грозный не позже 15:00: авиа/ж. д./авто.

Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу.

Сбор в холле отеля.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата).

Размещение в гостинице.

Прибытие в Грозный, обзорная экскурсияПрибытие в Грозный, обзорная экскурсияПрибытие в Грозный, обзорная экскурсияПрибытие в Грозный, обзорная экскурсия
2 день

Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ

Начало 08:00

Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Мечеть "Гордость мусульман", Шали.

19:00 Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказКезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказКезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказКезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
3 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
4 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

ВАЖНО: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по вторникам.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
5 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъезд

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах во Владикавказе и Грозном.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 07.12.2022-04.04.2023, руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3* - Беркат 3*стандарт4928049280309607176070080Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Беркат 3*стандарт5264052640352807608072960Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Беркат 3*стандарт5264052640321607464071520Шв. стол
полулюкс5552055520384007896075120Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4* - Беркат 3*стандарт76160761605088010560097440Шв. стол

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Гостиница «Беркат» 3*

4 ночи

Расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». На территории разбит сад и обустроена бесплатная частная парковка. Гости могут посетить ресторан. Стойка регистрации работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак. Расстояние от гостиницы «Беркат» до аэропорта Грозный составляет 6 км

В номере: письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В числе удобств — кондиционер и шкаф для одежды.

Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*Гостиница «Беркат» 3*

Отель «Кадгарон»

4 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3*

4 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Гостиница «Владикавказ» 3*Гостиница «Владикавказ» 3*

Отель «Планета Люкс» 3*

4 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*Отель «Планета Люкс» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Грозного в гостиницы в первый день по прибытии до 15:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях по программе тура во Владикавказе/Грозном(Шали)
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из г. Владикавказа
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Грозного и Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией Взрослый – 1 900 руб. Ребенок до 18 лет –1 600 руб. Детское меню, до 8 лет – 700 руб.
  • Взрослый – 1 900 руб.
  • Ребенок до 18 лет –1 600 руб.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица - российский рубль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
5 сен 2022
Поездка прошла хорошо, я довольна)
С
29 апр 2022
Поездка на Северный Кавказ включала в себя пять очень насыщенных дней. Думали, что будет тяжеловато и физически и по объему информации. Но тур построен и оснащён очень грамотно, поэтому впечатления самые лучшие! Транспорт, проживание, питание, экскурсии - всё на высоком уровне.
Посетили главные города Чеченской республики, Северной Осетии и Ингушетии. В каждом свои достопримечательности. Особое место в этом туре занимает природа. Красоту гор надо видеть! Их величие просто поражает и гипнотизирует. Стоишь, смотришь и не хочется шевелиться. Множество древних строений, ущелий, горных рек, шикарных смотровых площадок - всё это сделало поездку незабываемой!
Особые слова благодарности экскурсоводам. Чечня - Мадине, Северная Осетия - Симзар, Рустаму, Ингушетия - Тамерлану. Сколько в их рассказах- местного колорита, трогательных и удивительных историй, любви к соей стране. Водители тоже молодцы) выполняли свою работу надёжно и дополняли информацию своими знаниями!
Рады, что не ошиблись с выбором тура!
И
12 апр 2022
Добрый день. Тур понравился. Гиды в Чечне, Ингушетии и Осетии нам попались очень хорошие, рассказали много и интересно. Много мест посетили, много посмотрели. Только бы хотелось побольше пеших прогулок, очень частые заходы и выходы из автобуса. Приезжаем, смотрим, садимся, едем на следующее место. По обедам на экскурсиях, очень много и очень вкусно.
И по отелю во Владикавказе, Кадгарон. Я не привереда, понимаю что отель не дорогой, комнаты не большие и мебель савковая. Это все ерунда. Но, отсутствие горячей воды(течёт чуть тёплая), за три дня у нас не разу не вынесли мусор, не принесли туалетной бумаги, ну и естественно не убирались. Но это не самое страшное, ужаснее всего что сразу за отелем милицейский участок, и в 4-5 утра их свора собак начинает чутко лаять, продолжается это от 30 минут до часу. Конечно спать уже не получается, приходится наслаждаться этой симфонией, даже при закрытом окне, это слышно очень хорошо, как будто они под окном. Если бы знали такие нюансы, то выбрали другой отель. Общее впечатление положительное, кроме отеля Кадгарон

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🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры5-дневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

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