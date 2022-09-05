Добрый день. Тур понравился. Гиды в Чечне, Ингушетии и Осетии нам попались очень хорошие, рассказали много и интересно. Много мест посетили, много посмотрели. Только бы хотелось побольше пеших прогулок, очень частые заходы и выходы из автобуса. Приезжаем, смотрим, садимся, едем на следующее место. По обедам на экскурсиях, очень много и очень вкусно.

И по отелю во Владикавказе, Кадгарон. Я не привереда, понимаю что отель не дорогой, комнаты не большие и мебель савковая. Это все ерунда. Но, отсутствие горячей воды(течёт чуть тёплая), за три дня у нас не разу не вынесли мусор, не принесли туалетной бумаги, ну и естественно не убирались. Но это не самое страшное, ужаснее всего что сразу за отелем милицейский участок, и в 4-5 утра их свора собак начинает чутко лаять, продолжается это от 30 минут до часу. Конечно спать уже не получается, приходится наслаждаться этой симфонией, даже при закрытом окне, это слышно очень хорошо, как будто они под окном. Если бы знали такие нюансы, то выбрали другой отель. Общее впечатление положительное, кроме отеля Кадгарон