Короткий, но очень яркий и запоминающийся зимний тур в Осетию! Древние легенды, знаковые места и многовековая история осетинского народа откроются вам в этом приятном путешествии выходного дня.

Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города

По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией

Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по вторникам.

19:00-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по пятницам (оплачивается дополнительно, бронировать заранее).

16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 01.12.2022-02.04.2023:

Размещение Категория номера Dbl/Twin Двухместное Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб QUAD Чет-ое Breakfast Завтрак Кадгарон Отель 3* стандарт 25160 16150 37230 36720 48280 Шв. стол Амран 3* стандарт 25160 16150 37230 36720 48280 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* комфорт 27540 19210 40290 38760 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* стандарт 27540 17000 39270 37740 - Шв. стол полулюкс 29580 21420 42330 40290 - Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* стандарт 40800 28560 56100 51000 - Шв. стол Олимп-Плаза 3+ стандарт 27540 17680 39270 38760 50320 Шв. стол Гранд Отель Александровский 4* стандарт 46580 38080 75990 75990 - Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.