Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии

Короткий, но очень яркий и запоминающийся зимний тур в Осетию

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Короткий, но очень яркий и запоминающийся зимний тур в Осетию! Древние легенды, знаковые места и многовековая история осетинского народа откроются вам в этом приятном путешествии выходного дня.
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Три знаменитых ущелья горной Осетии
Три знаменитых ущелья горной Осетии
Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье
Традиционное осетинское застолье
Традиционное осетинское застолье
По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией
Гостеприимный Владикавказ
Гостеприимный Владикавказ
Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

19:00-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по пятницам (оплачивается дополнительно, бронировать заранее).

Обзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по вторникам.

Длительность 8 часов, 120 км.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Длительность 8 часов, 207 км.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 01.12.2022-02.04.2023:

РазмещениеКатегория номера

Dbl/Twin

Двухместное

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

QUAD

Чет-ое

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3*стандарт2516016150372303672048280Шв. стол
Амран 3*стандарт2516016150372303672048280Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3*комфорт27540192104029038760-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт27540170003927037740-Шв. стол
полулюкс29580214204233040290-Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4*стандарт40800285605610051000-Шв. стол
Олимп-Плаза 3+стандарт2754017680392703876050320Шв. стол
Гранд Отель Александровский 4*стандарт46580380807599075990-Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

2 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3

2 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3

Отель «Планета Люкс» 3

2 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустациейвзрослый – 1 900 руб. ребенок до 18 лет –1 600 руб. детское меню, до 8 лет – 700 руб.
  • Взрослый – 1 900 руб.
  • Ребенок до 18 лет –1 600 руб.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
8 янв 2023
Интересный, многогранный и познавательный тур. За три дня увидели самые главные достопримечательности Северной Осетии.
Л
5 янв 2023
Замечательный тур, отлично отдохнули. Наш экскурсовод, Дэвид, передал нам свою любовь к Осетии. Прекрасный Новогодний вечер.
А
31 янв 2023
Все спланировано чётко, каждый день поступала информация о поездках на следующий день.

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Можно с детьми
Водные развлечения
Многодневные туры
3-дневные туры
Обзорные

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