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В горы Осетии из Владикавказа

4.8
13 отзывов
Снежанна К.
Снежанна К. – Гид из Владикавказа
В горы Осетии из Владикавказа
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 7 100 ₽ за экскурсию

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В горы Осетии из Владикавказа
В горы Осетии из Владикавказа

Что вы увидите

  • Памятник природы Кадаргаванский каньон
  • Водопад Кольцо
  • Наскальная крепость 13 века Дзивгис
  • Самый высокогорный монастырь России - Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Солнечное Куртатинское ущелье
  • Курортный горный поселок Фиагдон
  • Руины средневекового дома горских правителей Курта и Тага
  • Город мертвых Даргавс
  • Множество горских сторожевых и жилых башен
  • Кармадонское ущелье, ставшее известным после схода ледника Колка и гибели съемочной группы Сергея Бодрова.
Любимая туристами программа для знакомства с горами, историей 📖 горцев, осетинской кухней и обычаями.
Вас ждут целых 3 живописных ущелья и горы ⛰️ высотой от 730 до 5033 метров! Мы начнем экскурсию ⛳ с природных красот - сфотографируемся у необычного водопада Кольцо и спустимся в красивый каньон за лучшими снимками. Затем посетим самое солнечное ущелье Осетии - Куртатинское ущелье. Поднимемся на авто на панорамный перевал и окажемся в Даргавской котловине. Осмотрим мистический старинный некрополь Даргавс - самый большой сохранившийся город 🏙️ мертвых на Кавказе. Увидим средневековые города и крепости горцев и узнаем их хитрости строительства и быта. Попробуем деревенские осетинские пироги на дровах. Узнаем местные традиции застолья. И все это - с постоянным видом не величественные, гигантские горы Осетии!
Что входит
  • Услуги гида
  • Авто, все транспортные расходы
  • Входные билеты на платные объекты
Что не входит
  • Обед (от 200 руб на чел)
  • Личные расходы на сувениры
Начало
🚩 Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Место завершения
🏁 Привозим вас к месту проживания во Владикавказе
В горы Осетии из Владикавказа
В горы Осетии из Владикавказа
В горы Осетии из Владикавказа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Снежанна К.
Снежанна К.
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13 отзывов оставили туристы

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