Любимая туристами программа для знакомства с горами, историей 📖 горцев, осетинской кухней и обычаями.

Вас ждут целых 3 живописных ущелья и горы ⛰️ высотой от 730 до 5033 метров! Мы начнем экскурсию ⛳ с природных красот - сфотографируемся у необычного водопада Кольцо и спустимся в красивый каньон за лучшими снимками. Затем посетим самое солнечное ущелье Осетии - Куртатинское ущелье. Поднимемся на авто на панорамный перевал и окажемся в Даргавской котловине. Осмотрим мистический старинный некрополь Даргавс - самый большой сохранившийся город 🏙️ мертвых на Кавказе. Увидим средневековые города и крепости горцев и узнаем их хитрости строительства и быта. Попробуем деревенские осетинские пироги на дровах. Узнаем местные традиции застолья. И все это - с постоянным видом не величественные, гигантские горы Осетии!