Самый высокогорный монастырь России - Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Солнечное Куртатинское ущелье
Курортный горный поселок Фиагдон
Руины средневекового дома горских правителей Курта и Тага
Город мертвых Даргавс
Множество горских сторожевых и жилых башен
Кармадонское ущелье, ставшее известным после схода ледника Колка и гибели съемочной группы Сергея Бодрова.
Любимая туристами программа для знакомства с горами, историей 📖 горцев, осетинской кухней и обычаями.
Вас ждут целых 3 живописных ущелья и горы ⛰️ высотой от 730 до 5033 метров! Мы начнем экскурсию ⛳ с природных красот - сфотографируемся у необычного водопада Кольцо и спустимся в красивый каньон за лучшими снимками. Затем посетим самое солнечное ущелье Осетии - Куртатинское ущелье. Поднимемся на авто на панорамный перевал и окажемся в Даргавской котловине. Осмотрим мистический старинный некрополь Даргавс - самый большой сохранившийся город 🏙️ мертвых на Кавказе. Увидим средневековые города и крепости горцев и узнаем их хитрости строительства и быта. Попробуем деревенские осетинские пироги на дровах. Узнаем местные традиции застолья. И все это - с постоянным видом не величественные, гигантские горы Осетии!
Что входит
Услуги гида
Авто, все транспортные расходы
Входные билеты на платные объекты
Что не входит
Обед (от 200 руб на чел)
Личные расходы на сувениры
Начало
🚩 Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Место завершения
🏁 Привозим вас к месту проживания во Владикавказе
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.