За 4 часа я постараюсь показать вам самые невероятные и живописные места региона.

Начнём экскурсию с Кобанского ущелья, где увидим башню Кануковых и Гизельдонскую ГЭС - старейшую действующую гидроэлектростанцию Северного Кавказа и одну из старейших в России.

Далее наша дорога перетекает к Кахтисарскому перевалу с потрясающими природными пейзажами, на вершине которого мы остановимся посмотреть вниз на серпантин и ущелье- виды просто захватывающие!

Затем, с видом на Казбек, отправляемся к некрополю «Город мертвых» в Даргавсе. Так называется комплекс из 95 склеповых сооружений- самый крупный такого типа на Северном Кавказе. Тут вы сможете осмотреть древние склепы и узнаете о том, по каким причинам люди того времени прибегли к такому методу захоронения.

Также вы посетите Кармадонское ущелье - одно из самых ярких ландшафтных мест республики, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Оцените масштаб катастрофы, когда ущелье за 15 минут покрылось 200 метровым слоем льда и горных пород. Увидите сам ледник и тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова.

По вашему желанию можно добавить к программе Мидаграбинские водопады - один из которых самый высокий в Европе (действуют с июня по сентябрь) - 2000р. с группы, полёт на параплане - 5т. р/ч, конная прогулка - 1500р/ч.