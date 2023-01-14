Мини-тур в горы Осетии

Мини-тур в горы Осетии
Мини-тур в горы Осетии
Мини-тур в горы Осетии
Мини-тур в горы Осетии
Мини-тур в горы Осетии
Мини-тур в горы Осетии
Мини-тур в горы Осетии
Ближайшие даты:
18
дек
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дек
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Что вас ожидает 🤩

  • Кобанское ущелье
  • Гизельдонская ГЭС
  • Башня Кануковых
  • Кахтисарский перевал
  • «Город мертвых» Даргавс
  • Кармадонское ущелье
  • Перевал «Зелёный»
  • Ледник «Колка»
  • Мемориал съемочной группы Бодрова
  • Тагаурское ущелье.
  • Башня Кровника
  • Пуртский завал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

За 4 часа я постараюсь показать вам самые невероятные и живописные места региона.
Начнём экскурсию с Кобанского ущелья, где увидим башню Кануковых и Гизельдонскую ГЭС - старейшую действующую гидроэлектростанцию Северного Кавказа и одну из старейших в России.
Далее наша дорога перетекает к Кахтисарскому перевалу с потрясающими природными пейзажами, на вершине которого мы остановимся посмотреть вниз на серпантин и ущелье- виды просто захватывающие!
Затем, с видом на Казбек, отправляемся к некрополю «Город мертвых» в Даргавсе. Так называется комплекс из 95 склеповых сооружений- самый крупный такого типа на Северном Кавказе. Тут вы сможете осмотреть древние склепы и узнаете о том, по каким причинам люди того времени прибегли к такому методу захоронения.
Также вы посетите Кармадонское ущелье - одно из самых ярких ландшафтных мест республики, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Оцените масштаб катастрофы, когда ущелье за 15 минут покрылось 200 метровым слоем льда и горных пород. Увидите сам ледник и тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова.
По вашему желанию можно добавить к программе Мидаграбинские водопады - один из которых самый высокий в Европе (действуют с июня по сентябрь) - 2000р. с группы, полёт на параплане - 5т. р/ч, конная прогулка - 1500р/ч.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
  • Транспортное обслуживание - Джип
Что не входит
  • Траты на сувениры.
  • Обед - в среднем 300р/ч.
  • Посещение некрополя - 100р/ч
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одевайте удобную одежду и обувь.
  • По вашему желанию можем посетить Мидаграбинские водопады - один из которых самый высокий в Европе (действуют с июня по сентярь) - 2000р. с группы. Для их посещения нужно иметь с собой паспорт.
  • Полёт на параплане - 5т. р. с человека.
  • Конная прогулка - 1500р/ч
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🍀Природа и пейзажиГоры🏡ВыездныеСеверная Осетия

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