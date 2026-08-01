Северная Осетия — это настоящая страна гор. Но если вы хотите увидеть самые живописные пейзажи, то лучше всего это делать за городом. Приглашаю вас в 4-часовое путешествие по горам Северной Осетии. Даргавский некрополь, Кармадонское ущелье, Гизельдонская ГЭС — все это будет на нашем пути.
А самое главное, экскурсия проводится в мини-группе — со мной вы увидите только то, что вам интересно.
А самое главное, экскурсия проводится в мини-группе — со мной вы увидите только то, что вам интересно.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Начнём экскурсию с Кобанского ущелья, где вы увидите башню Кануковых и Гизельдонскую ГЭС — старейшую действующую гидроэлектростанцию Северного Кавказа и одну из старейших в России. По пути к ней заедем на живописнейший водопад «Фырыдон», который расположился в красивейшем скальном каньоне. Далее наша дорога перетекает к Кахтисарскому перевалу с потрясающими природными пейзажами, на вершине которого мы остановимся посмотреть вниз на серпантин и ущелье — виды просто захватывающие! Затем, с видом на Казбек, отправляемся к некрополю «Город мертвых» в Даргавсе. Так называется комплекс из 95 склеповых сооружений — самый крупный такого типа на Северном Кавказе. Тут вы сможете осмотреть древние склепы и узнаете о том, по каким причинам люди того времени прибегли к такому методу захоронения. Также вы посетите Кармадонское ущелье — одно из самых ярких ландшафтных мест республики, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Оцените масштаб катастрофы, когда ущелье за 15 минут покрылось 200 метровым слоем льда и горных пород. Увидите сам ледник и тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова. Организационные детали •Экскурсия проходит на одном из подготовленных для горных дорог автомобилей: Nissan X-Trail, Mitsubishi Montero, Chevrolet Niva, Honda CR-V. Точную марку сообщим за день до экскурсии.
- Экскурсию можно провести на и для большего количества человек (без ограничений) •Экскурсия проводится круглый год, в любую погоду. Надевайте удобную одежду и возьмите в горы тёплые вещи, вне зависимости от времени года.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Дополнительные расходы •Поездка на более комфортабельном авто - Lexus GX и Toyota Land Cruiser — 3000 руб.
- Доплата за группу 5-7 человек — по 3000 руб. /чел., больше участников — по договорённости •Входные билеты в некрополь Даргавс — 150 руб. /чел.
Доплата за группу 5-7 человек — по 3000 руб. /чел., больше участников — по договорённости •Входные билеты в некрополь Даргавс — 150 руб. /чел.
•Доплата за группу 5-7 человек — по 3000 руб. /чел., больше участников — по договорённости •Входные билеты в некрополь Даргавс — 150 руб. /чел.
•Также можем посетить по вашему желанию доп локации:
- Полёт на параплане — 6000 руб. /чел.
- Горячие источники Бирагзанг — 2000 руб. /группа.
- Посещение Мидаграбинских водопадов - 2000 руб. /группа.
Ежедневно, рекомендуемое время выезда — 9:30 или 14:00. Также можем выехать раньше или позже, подстроившись под ваш тайминг.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кобанское ущелье
- Гизельдонская ГЭС
- Башня Кануковых
- Кахтисарский перевал
- «Город мертвых» Даргавс
- Кармадонское ущелье
- Перевал «Зелёный»
- Ледник «Колка»
- Мемориал съемочной группы Бодрова
- Тагаурское ущелье
- Башня Кровника
- Пуртский завал
- Водопад «Фырыдон»
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание (джип)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед (в среднем - 500 руб. /чел.)
- Посещение некрополя - 150 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, рекомендуемое время выезда — 9:30 или 14:00. Также можем выехать раньше или позже, подстроившись под ваш тайминг.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 277 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Начну с того что в этих местах довелось побывать дважды. Но то были зимние путешествия и впечатления. Летнее же пребывание в этих местах было намного эмоционально более насыщенным. Это во-первых.
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Е
В мини-туре по Осетии посетили Кобанское ущелье, Кармадон, некрополь Даргавс. От всей души хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду Олегу! Нам с сыном очень понравилась это прекрасное путешествие по
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А
Мы остались с самыми приятными впечатлениями! Всё было прекрасно организовано. Отдельная благодарность гиду Анзору — он очень интересно, подробно и с любовью рассказывал об истории, культуре и местах, которые мы
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М
Ездили вчетвером в июле на экскурсию с гидом Аланом. Очень понравилось! Алан душевный и открытый человек, отлично ладит с детьми, угостил нас национальными напитками и разными вкусностями, организовал кормление осликов
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М
Прекрасная экскурсия! Выбирали мини тур на 4 часа,знаю что у компании есть 8 часов туры, однако мы ни капли не пожалели! Все во время, добродушно и с кавказским гостеприимством!
Места очень
Места очень
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Ф
Прекрасно прошла экскурсия! У нас был замечательный гид Тимур,показал нам все места по выбранному маршруту, обогатил нас знаниями о местной культуре,людях, очень хорошо знает традиции и обычаи своего народа. Нас покорила своим величественным видом природа северной Осетии,посетили бы ещё не один раз эти края! Рекомендую гида и выражаю благодарность организаторам за возможность увидеть и прикоснуться к красоте этого края.
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