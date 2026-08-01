Что вас ожидает: Начнём экскурсию с Кобанского ущелья, где вы увидите башню Кануковых и Гизельдонскую ГЭС — старейшую действующую гидроэлектростанцию Северного Кавказа и одну из старейших в России. По пути к ней заедем на живописнейший водопад «Фырыдон», который расположился в красивейшем скальном каньоне. Далее наша дорога перетекает к Кахтисарскому перевалу с потрясающими природными пейзажами, на вершине которого мы остановимся посмотреть вниз на серпантин и ущелье — виды просто захватывающие! Затем, с видом на Казбек, отправляемся к некрополю «Город мертвых» в Даргавсе. Так называется комплекс из 95 склеповых сооружений — самый крупный такого типа на Северном Кавказе. Тут вы сможете осмотреть древние склепы и узнаете о том, по каким причинам люди того времени прибегли к такому методу захоронения. Также вы посетите Кармадонское ущелье — одно из самых ярких ландшафтных мест республики, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Оцените масштаб катастрофы, когда ущелье за 15 минут покрылось 200 метровым слоем льда и горных пород. Увидите сам ледник и тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова. Организационные детали •Экскурсия проходит на одном из подготовленных для горных дорог автомобилей: Nissan X-Trail, Mitsubishi Montero, Chevrolet Niva, Honda CR-V. Точную марку сообщим за день до экскурсии.

Экскурсию можно провести на и для большего количества человек (без ограничений) •Экскурсия проводится круглый год, в любую погоду. Надевайте удобную одежду и возьмите в горы тёплые вещи, вне зависимости от времени года.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Дополнительные расходы •Поездка на более комфортабельном авто - Lexus GX и Toyota Land Cruiser — 3000 руб.

Доплата за группу 5-7 человек — по 3000 руб. /чел., больше участников — по договорённости •Входные билеты в некрополь Даргавс — 150 руб. /чел.

Доплата за группу 5-7 человек — по 3000 руб. /чел., больше участников — по договорённости •Входные билеты в некрополь Даргавс — 150 руб. /чел.

•Доплата за группу 5-7 человек — по 3000 руб. /чел., больше участников — по договорённости •Входные билеты в некрополь Даргавс — 150 руб. /чел.

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