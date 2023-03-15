ежедневно в 08:00

Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе

Алагирское и Дигорское ущелья, Верхний Згид и другие аутентичные локации, где редко бывают туристы

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Эта поездка — не про долгие исторические экскурсы, а про виды и единение с природой.

Наш путь в мини-группе до 4 человек пройдёт по местам, к которым с большим трепетом относятся сами осетины, местам, которые пользуются популярностью у мечтателей, у любителей спокойствия и тишины. А бонусом станут профессиональные фото и видео, которые я сделаю для вас в поездке!
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
16
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Описание

Что вас ожидает

В основе этого маршрута не главные локации Северной Осетии — мы отправимся к местам, где редко встретишь толпы туристов, зато великолепных видов и аутентичности — через край. А в дороге я поделюсь с вами историями о жизни местных и их легендами. Вы посетите:

Алагирское ущелье — ворота Закавказья, у которых нас встретит конный памятник Уастырджи, покровитель мужчин, путников и воинов. Здесь же вы увидите бурную реку Ардон (в переводе с осетинского — Сумасшедшая), по которой сплавляются рафтеры.

Зарамагское водохранилище, которое мы застанем в лучах утреннего солнца. Выдохнем и переключимся на размеренный ритм гор под горячий чай из трав.

Садон, Галон и Верхний Згид — призраки Осетии, села и аулы, покинутые жителями. Вы узнаете, какими были эти места десятки лет назад, услышите эхо СССР и даже отголоски Российской Империи.

Перевал Кионский. Проедем по дороге, соединяющей два ущелья Северной Осетии. Настоящая терапия горными видами, воздухом и атмосферой.

Селение Камунта, внесённое в книгу рекордов Гиннеса. Со смотровой площадки посмотрим на ближайшие поселения. А испить здесь свежеприготовленный кофе — отдельный вид искусства.

Арт-обьект в ущелье Уаллагком в виде национального осетинского музыкального инструмента. Органично вписанный в ландшафт, он создает ощущение сказки и прекрасно дополняет пейзаж горной реки, падающей из теснины.

Дигорское ущелье: скажу по своему опыту — этим местом можно любоваться часами, не желая покидать его. Мы поднимемся к водопаду Байради и насладимся панорамой с тремя параллельными водопадами Три сестры. А кроме того, посетим руины древнего города с остовом, который в народе прозвали Фрегат.

Чёртов мост над рекой Урух, который протянулся между скалами на высоте около 100 метров. Отсюда нам откроется вид на горное ущелье и бегущую ленту бирюзового цвета.

Также в пути вы согреетесь ароматным кофе, а после нашего путешествия получите в качестве бонуса много профессиональных кадров, а также видео лучших моментов поездки, снятых на квадрокоптер.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Airtrek
  • Если все участники живут в одном месте, то я заберу вас прямо из отеля. Если же группа составная, то я заберу вас из общего места сбора во Владикавказе.
  • В стоимость входят профессиональные фотографии и видео
  • Всё необходимое для комфортной поездки у меня всегда с собой: вода, средства гигиены, чай, кофе, сладости, энергетические батончики, средства оказания первой медицинской помощи
  • Мы не будем никуда заезжать на обед, поэтому советую взять с собой перекус

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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