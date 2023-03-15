ежедневно в 08:00

Эта поездка — не про долгие исторические экскурсы, а про виды и единение с природой. Наш путь в мини-группе до 4 человек пройдёт по местам, к которым с большим трепетом относятся сами осетины, местам, которые пользуются популярностью у мечтателей, у любителей спокойствия и тишины. А бонусом станут профессиональные фото и видео, которые я сделаю для вас в поездке!

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Описание

Что вас ожидает

В основе этого маршрута не главные локации Северной Осетии — мы отправимся к местам, где редко встретишь толпы туристов, зато великолепных видов и аутентичности — через край. А в дороге я поделюсь с вами историями о жизни местных и их легендами. Вы посетите:

Алагирское ущелье — ворота Закавказья, у которых нас встретит конный памятник Уастырджи, покровитель мужчин, путников и воинов. Здесь же вы увидите бурную реку Ардон (в переводе с осетинского — Сумасшедшая), по которой сплавляются рафтеры.

Зарамагское водохранилище, которое мы застанем в лучах утреннего солнца. Выдохнем и переключимся на размеренный ритм гор под горячий чай из трав.

Садон, Галон и Верхний Згид — призраки Осетии, села и аулы, покинутые жителями. Вы узнаете, какими были эти места десятки лет назад, услышите эхо СССР и даже отголоски Российской Империи.

Перевал Кионский. Проедем по дороге, соединяющей два ущелья Северной Осетии. Настоящая терапия горными видами, воздухом и атмосферой.

Селение Камунта, внесённое в книгу рекордов Гиннеса. Со смотровой площадки посмотрим на ближайшие поселения. А испить здесь свежеприготовленный кофе — отдельный вид искусства.

Арт-обьект в ущелье Уаллагком в виде национального осетинского музыкального инструмента. Органично вписанный в ландшафт, он создает ощущение сказки и прекрасно дополняет пейзаж горной реки, падающей из теснины.

Дигорское ущелье: скажу по своему опыту — этим местом можно любоваться часами, не желая покидать его. Мы поднимемся к водопаду Байради и насладимся панорамой с тремя параллельными водопадами Три сестры. А кроме того, посетим руины древнего города с остовом, который в народе прозвали Фрегат.

Чёртов мост над рекой Урух, который протянулся между скалами на высоте около 100 метров. Отсюда нам откроется вид на горное ущелье и бегущую ленту бирюзового цвета.

Также в пути вы согреетесь ароматным кофе, а после нашего путешествия получите в качестве бонуса много профессиональных кадров, а также видео лучших моментов поездки, снятых на квадрокоптер.

Организационные детали