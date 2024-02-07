Средь гор высоких и могучих. Зимний тур

Средь гор высоких и могучих
Зимний Кавказ — это лучшее место, чтобы сбежать от серых будней, избавиться от надоевших установок и бросить себе вызов! В этом туре Вы сможете погрузиться в волшебную атмосферу Кавказа и
читать дальше

наполниться вдохновением и свободой гор.

Проедем по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье, отправимся в Грозный — очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны, а также узнаем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.

5
3 отзыва
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Неповторимые по красоте пейзажи
Неповторимые по красоте пейзажи
Нас ждут прекрасные виды на северные склоны, чистейшие воды горных рек и загадочные средневековые башенные комплексы
Историко-архитектурные памятники разных эпох
Историко-архитектурные памятники разных эпох
Увидим крепости, древние святилища и загадочных склепы, а также современные комплексы и мечети
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Попробуем оригинальные блюда, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Грозный, обзорная экскурсия

Прибытие в Грозный не позже 15:00: авиа/ж. д./авто.

Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу.

Сбор в холле отеля.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Размещение в Грозном/Шали.

Прибытие в Грозный, обзорная экскурсияПрибытие в Грозный, обзорная экскурсияПрибытие в Грозный, обзорная экскурсияПрибытие в Грозный, обзорная экскурсия
2 день

Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ

Начало 08:00.

Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Мечеть "Гордость мусульман", Шали.

19:00 Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказКезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказКезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказКезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
3 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс - Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
4 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи- Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется самостоятельное оформление пропуска за месяц до начала тура.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Захватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию
5 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъезд

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 06.12.2023-31.03.2024, руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3* - Беркат 3*стандарт5239052390336307742074630Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Беркат 3*стандарт5650056500387008160076020Шв. стол
комфорт6076060760410008649082300Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Беркат 3*стандарт5650056500350008160076020Шв. стол
полулюкс5843558435410758439078810Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4* - Беркат 3*стандарт835458354559210110205104625Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3

3 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Номера комфорт с балконами с 4 этажа и выше.

Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3

Отель «Планета Люкс» 3

3 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3

DoubleTree by Hilton 4

3 ночи

Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» находится во Владикавказе. Этот отель располагается 1 км от центра города.

В отеле

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в лобби-баре. Также на территории отеля функционируют два ресторана. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована парковка.

Также для гостей в отеле: массажный кабинет, сауна, солярий и хаммам. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, фитнес-центр, тренажёрный зал и йога. Среди развлечений на территории — караоке. Берите питомца с собой. В отеле возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату.

Доступная среда: работает лифт. Дополнительно: прачечная, банкомат и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.

Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор, мини-бар по запросу и халат. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4

Гостиница «Беркат» 3

1 ночь

Расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». На территории разбит сад и обустроена бесплатная частная парковка. Гости могут посетить ресторан. Стойка регистрации работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак. Расстояние от гостиницы «Беркат» до аэропорта Грозный составляет 6 км

В номере: письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В числе удобств — кондиционер и шкаф для одежды.

Гостиница «Беркат» 3Гостиница «Беркат» 3Гостиница «Беркат» 3Гостиница «Беркат» 3Гостиница «Беркат» 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Грозного в гостиницы в первый день по прибытии до 15:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях по программе тура во Владикавказе/Грозном (Шали)
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из г. Владикавказа
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 400 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Грозного и Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустациейвзрослый - 1 950 руб. ребенок до 16 лет - 1 600 руб. детское меню, до 8 лет - 700 руб
  • Взрослый - 1 950 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 600 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 700 руб
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица - российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» может быть группа до 40 чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
7 фев 2024
Очень понравился тур. Все очень хорошо организовано. Интересные экскурсии. За один тур посмотрели красивые места и Чечни и Ингушетии и Северной Осетии. Особенное спасибо Марату, который показал нам Северную Осетию
читать дальше

даже больше, чем было заявлено в туре, прислал, как и обещал фото тех мест, где не получилось по техническим причинам снять красивые места. А также большое спасибо нашему водителю Сергею. В общем остались только положительные эмоции. Всем советую посетить этот тур

Очень понравился тур. Все очень хорошо организовано. Интересные экскурсии. За один тур посмотрели красивые места иОчень понравился тур. Все очень хорошо организовано. Интересные экскурсии. За один тур посмотрели красивые места иОчень понравился тур. Все очень хорошо организовано. Интересные экскурсии. За один тур посмотрели красивые места иОчень понравился тур. Все очень хорошо организовано. Интересные экскурсии. За один тур посмотрели красивые места иОчень понравился тур. Все очень хорошо организовано. Интересные экскурсии. За один тур посмотрели красивые места иОчень понравился тур. Все очень хорошо организовано. Интересные экскурсии. За один тур посмотрели красивые места иОчень понравился тур. Все очень хорошо организовано. Интересные экскурсии. За один тур посмотрели красивые места иОчень понравился тур. Все очень хорошо организовано. Интересные экскурсии. За один тур посмотрели красивые места иОчень понравился тур. Все очень хорошо организовано. Интересные экскурсии. За один тур посмотрели красивые места иОчень понравился тур. Все очень хорошо организовано. Интересные экскурсии. За один тур посмотрели красивые места и
М
9 янв 2024
Ездили в тур в Новый год. Положительных эмоций и впечатлений море, хватит на целый год. Природа Северного Кавказа потрясающая! Спасибо за организацию и веселых, энергичных гидов.
М
14 мар 2023
Мне очень понравилась поездка. Организовано всё очень хорошо.
Очень понравилось, как вёл экскурсии по Чечне гид Шамхан. Очень интересно рассказывал, погрузил в историю, в традиции, в культуру народа.
Осетия и Ингушетия очень красивые. Нам повезло с погодой, и нам открылись прекрасные пейзажи.
Спасибо за поездку.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажиГоры

Похожие туры из Владикавказа

Средь гор высоких и могучих
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
5 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 27 700 за человека
В горах мое сердце. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В горах мое сердце. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
8 мар в 10:00
15 мар в 10:00
от 30 750 за человека
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Начало: г. Махачкала
5 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 65 950 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
ХорошоТам