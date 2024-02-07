Зимний Кавказ — это лучшее место, чтобы сбежать от серых будней, избавиться от надоевших установок и бросить себе вызов! В этом туре Вы сможете погрузиться в волшебную атмосферу Кавказа и

наполниться вдохновением и свободой гор. Проедем по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье, отправимся в Грозный — очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны, а также узнаем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.

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от 26 195 ₽ за человека

Время начала: 10:00

Попробуем оригинальные блюда, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям

Увидим крепости, древние святилища и загадочных склепы, а также современные комплексы и мечети

Нас ждут прекрасные виды на северные склоны, чистейшие воды горных рек и загадочные средневековые башенные комплексы

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется самостоятельное оформление пропуска за месяц до начала тура.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу.

Прибытие в Грозный не позже 15:00: авиа/ж. д./авто.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 06.12.2023-31.03.2024, руб:

Размещение Категория номера Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одн-ое Triple Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб Breakfast Завтрак Кадгарон Отель 3* - Беркат 3* стандарт 52390 52390 33630 77420 74630 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* - Беркат 3* стандарт 56500 56500 38700 81600 76020 Шв. стол комфорт 60760 60760 41000 86490 82300 Шв. стол Отель Планета Люкс 3* - Беркат 3* стандарт 56500 56500 35000 81600 76020 Шв. стол полулюкс 58435 58435 41075 84390 78810 Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* - Беркат 3* стандарт 83545 83545 59210 110205 104625 Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.