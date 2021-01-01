Владикавказ – всё о столице Алании, плюсы и минусы для поездки на отдых

«Владей Кавказом» – именно такое значение у столицы Северной Осетии Владикавказа. Поговорим о достопримечательностях города, истории, расположения на карте у берегов реки Терека, местной кухне, о том как добраться до Владикавказа и что рекомендуем привезти в качестве сувенира