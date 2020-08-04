Владикавказ – является известным и популярным городом Северного Кавказа среди туристов, но не все знают, какие достопримечательности нужно посмотреть впервую очередь. Составили для вас TOP 10 самых красивых и популярных мест Владикавказа, с фото и картами как до них добраться

Что посмотреть во Владикавказе? Позвольте ХорошоТАМ предоставит список из 10-ти главных достопримечательностей этого замечательного города.

1. Проспект Мира во Владикавказе

Проспект Мира

Проспект Мира – элегантный и уютный прогулочный бульвар, в который «вливаются» старые улочки и окружающие территории. В свое время, по данному проспекту ходили императоры, князья, первые секретари коммунистической партии, всемирно известные музыканты и художники, а также писатели, такие как А.С. Пушкин, М.А.Булгаков, Л.Н.Толстой, М.Ю.Лермонтов. На проспекте расположено много исторических зданий, монументов, скульптур и музеев.

Проспект Мира, Владикавказ, Россия

2. Центральный парк культуры и отдыха имени Коста Хетагурова

Парк имени Коста Хетагурова

Прямо с проспекта Мира, попадаешь в Центральный парк культуры и отдыха Владикавказа. Парк получил название в честь Хетагурова К.Л., является одним из самых старых и самых оригинальных парков на Северном Кавказе. Центральный парк привлекателен тем, что одновременно является дендрарием. Разнообразные растения, уникальные деревья которым больше 150-ти лет, кустарники, цветущие клумбы с многолетними цветами, пещеры, пруды, сумрачные аллеи и посыпанные жёлтым песком, велосипедные дорожки – всё это несёт приятную, неповторимую атмосферу.

Время работы парка: понедельника-воскресенье, с 07:00 до 21:00

Park Kul'tury I Otdykha Imeni K.l.khetagurova, проспект Мира, Владикавказ, Россия

3. Владикавказский Дендрарий

Владикавказкий Дендрарий Дендрарий Владикавказ

Между тем в городе имеется ещё один дендрарий, когда-то он был известен на весь СССР, он и сейчас является обязательной точкой всех городских экскурсий. В дендрарии можно погулять по благоустроенному терренкуру.

Дендрарий, Владикавказ, Россия

4. Набережная реки Терек

Набережная, Владикавказ

Обязательно погуляйте по набережной Владикавказа – это главная водная артерия региона. Кстати, набережную полностью реконструировали и она заметно преобразилась. Также можете полюбоваться на город со смотровой площадки. Или поднимитесь на канатной дороге, которая соединяет Водную станцию и Лысую гору. Сверху открывается потрясающий вид на город и его окрестности.

Набережная, улица Кесаева, Владикавказ, Россия

5. Мемориал Славы (Владикавказ)

Мемориал Славы

«Мемориал Славы» напоминает о том, что Владикавказ – город герой, он достойно защищал границы Северо-Кавказского фронта во времена ВОВ. Когда под Москвой разгромили немцев, у стен Владикавказа советские солдаты смогли одержать победу в значимом сражении в самом трудном для государства 1942 году. В память о тех событиях и всех тех, кто погиб, на Мемориале горит Вечный огонь.

Мемориал Славы, Красногвардейская улица, Владикавказ, Россия

6. Суннитская мечеть

Суннитская мечеть

Красно-голубая мечеть с минаретами, расположенная на берегу Терека на фоне величественных гор, – этот вид стал символом города. Суннитская мечеть (или мечеть Мухтарова), является памятником архитектуры, люди приходят сюда не только помолиться, но и просто полюбоваться красивым зданием в восточном стиле. Этой необычной мечети уже больше века, а дискуссии о её происхождении идут до сих пор. В настоящее время, Суннитская мечеть – единственная действующая во Владикавказе мусульманская мечеть.

Суннитская Мечеть, улица Коцоева, Владикавказ, Россия

7. Владикавказский зоопарк

Верблюд в Владикавказском зоопарке

Зоопарк небольшой, но очень колоритный, он способен привести в восторг как ребёнка так и взрослого. Во время прогулки можно увидеть представителей животного мира Кавказа и экзотических животных. Работники стараются сделать так, чтобы прогулка по территории зоопарка была увлекательной. Например, детям можно поиграть с некоторыми питомцами, прокатиться на верблюде или пони, часто проводятся различные мероприятия в которых можно принять участие. Многих животных можно покормить специальными вкусняшками, которые продаются в зоопарке.



График работы зоопарка: ежедневно, с 08:00 до 19:00.



Зоопарк, проспект Коста, Владикавказ, Россия

8. Памятник Иссе Плиеву

Памятник Иссе Плиеву

Благодатный край подарил миру немало доблестных воинов, прославивших землю Аланов. И генерал Исса Плиев, один из таких, в годы Великой Отечественной Войны он командовал конно-механизированным корпусом и наводил страх на гитлеровские войска. Монумент прославленному земляку был открыт на городской набережной в 1998 году. На высокой трапециевидной стеле, символизирующей горы, увенчан бюст, изображающий Плиева, скачущим на коне. Скульпторы Б. Тотиев и Н. Ходов отлично передали экспрессию памятника.



Памятник генералу Плиеву, площадь Штыба, Владикавказ, Россия

9. Особняк барона Штейнгеля

Видео гид по Владикавказу: Дом-особняк барона Штейнгеля

На улицах Владикавказа немало зданий, которые напоминают о состоятельном промышленнике и меценате бароне Штейнгеле. Увы, роскошный дворец, подаренный им городу разрушили, но уцелел очаровательный особняк, с 1908 года являющийся изюминкой среди архитектурных строений города. На сегодняшний день в доме с готической башней-эркером и ажурной конструкцией над входом, располагается дирекция парка К. Хетагурова.



Парк Культуры и Отдыха им. К. Л. Хетагурова, проспект Мира, Владикавказ, Россия

10. Национальный музей Республики Северная Осетия – Алания

Национальный музей Республики Северная Осетия - Алания

Музей республики Северная Осетия располагается в историческом особняке, построенном в первой половине 20 века, для семейства купца Худякова. Коллекция музея насчитывает более 4 тыс. экспонатов, найденных во время археологических и этнографических исследований. Тут можно узнать об истории Алании с древности до наших дней, культуре осетинского народа, быте, а так же местной фауне и флоре. В музее имеется достойная внимания коллекция оружия, старинные монеты и палеонтологические артефакты.



График работы музея:

понедельник – выходной;

вторник, с 11:00 до 18:00;

среда, с 11:00 до 19:00;

четверг, с 11:00 до 19:00;

пятница, с 11:00 до 18:00;

суббота, с 11:00 до 18:00;

воскресенье, с 11:00 до 18:00.

Национальный музей, пр-кт Мира, Владикавказ, Россия