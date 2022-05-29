Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
Авторский тур во Владикавказе

Покорить снежные склоны, увидеть «город мёртвых» и расслабиться в серных банях

Всего за 7 дней вы обкатаете трассы в Гудаури, полюбуетесь живописными ущельями Северной Осетии, прогуляетесь по Тбилиси, увидите главные достопримечательности столицы и погрузитесь в культуру древнего и гордого народа. Будем пробовать вкуснейшую национальную кухню, пить вино и вдыхать морозный горный воздух.

Тур подойдёт как опытным катальщикам, так и новичкам и даже тем, кто никогда не вставал на сноуборд или лыжи — в Гудаури найдутся трассы для любого уровня.
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
Ближайшие даты:
2
дек
16
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет60 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 12 лет.

Проживание. Будем жить в комфортабельном отеле рядом с подъёмниками, 2-х или 3-х местное размещение с удобствами. На территории отеля есть ресторан, бассейн и сауна.

Питание. В программу не включено питание.

Дети. От 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Кавказ

Встречаемся во Владикавказе и отправимся Геналдонское (Кармадонское) ущелье. Насладимся захватывающими дух видами снежных вершин и посетим мемориал съёмочной группе Сергея Бодрова-младшего, снимавшего в Осетии фильм «Связной».

Затем прокатимся по живописному Даргавскому ущелью и увидим некрополь 4 века — погребальный комплекс из каменных склепов, похожих на заброшенную горную деревню, разбросанную по склону.

Следующая точка маршрута — Фиагдонское ущелье, где сохранились аутентичные селения с фамильными башнями, служившими для обороны, жилья и культа.
Вечером вернёмся в столицу Осетии.

Добро пожаловать на КавказДобро пожаловать на КавказДобро пожаловать на Кавказ
2 день

Гудаури, встречай

Утром разместимся в машине и поедем в Грузию. После пересечения границы держим курс в Гудаури — один из самых высокогорных горнолыжных курортов. Его высшая точка — 3279 м! Заселимся в отель и отправимся покорять снежные склоны. После насыщенного дня вы сможете посетить ресторан и насладиться местной кухней, поплавать в бассейне или расслабиться в сауне при отеле.

Гудаури, встречайГудаури, встречайГудаури, встречай
3 день

Обкатываем снежные трассы

Проведём день на горе, катаясь на сноубордах или лыжах. Новички смогут воспользоваться услугами инструкторов, а уверенные спортсмены — попробовать себя во фрирайде.

Всего на курорте есть 22 трассы разных уровней сложности: «зелёные» — самые простые, пологие спуски; для тех, кто чувствует себя уверенно, стоит обратить внимание на «синие»; экстремалам и любителям острых ощущений подойдут «красные» и «чёрные», особенно сложные и крутые.

Обкатываем снежные трассыОбкатываем снежные трассыОбкатываем снежные трассыОбкатываем снежные трассы
4 день

Экскурсия по Тбилиси

Сегодня отправляемся в Тбилиси — крупнейший город в стране с богатой историей и интересной архитектурой. Поедем по Военно-Грузинской дороге, известной ещё со времён подписания Георгиевского трактата в 19 веке. Из окна машины полюбуемся Главным Кавказским хребтом, увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на «Долину дьявола». На монументе изображены сцены из грузинской и русской истории и написаны пронзительные строчки поэта Руставели: «Другу верный друг поможет. Не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце. А любовь — в пути звезда».

Прибудем в столицу, попетляем по колоритным узким улочкам, познакомимся со знаковыми достопримечательностями города и искупаемся в серных ваннах. Самые ранние купальни возникли здесь ещё во 2 веке, а в 16 возвели крытые бани с роскошной мозаикой в персидском стиле. Купание в воде, температура которой превышает 40 градусов Цельсия, способствует детоксикации, улучшает кровообращение, повышает иммунитет, тонизирует и восстанавливает силы — то, что надо после спортивных выходных.

Вечером приедем в Гудаури.

Экскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по Тбилиси
5 день

Возвращение на склоны

Возвращаемся в Гудаури и в режим! Весь день проведём на склонах. Общая протяжённость трасс составляет 57 км, а самая длинная из них протянулась на 7 км. В перерывах между спусками вы сможете сделать эффектные кадры на фоне гор, согреться бокалом глинтвейна или насладиться кавказской кухней в местных кафе. Осторожно: порции здесь гостеприимно большие!

Возвращение на склоныВозвращение на склоныВозвращение на склоны
6 день

Финальные спуски

Берём сноуборды с лыжами и на гору! Главной достопримечательностью курорта является фрирайд — спуск по неподготовленным трассам. Глубокий снежный покров, отсутствие лавинной опасности и камней привлекают экстремалов со всего мира.

Желающие передохнуть смогут с ветерком промчаться по специальному склону на ватрушках и сноутюбингах. Днём купим недостающие сувениры, сфотографируемся на фоне живописных вершин и попробуем новые трассы, которые ещё не решались обкатать, а вечером выселимся из гостиницы и поедем во Владикавказ.

Финальные спускиФинальные спускиФинальные спуски
7 день

Отъезд

Завершим тур и разъедемся по домам.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание
  • Входные билеты и экскурсии
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа и обратно
  • Питание
  • Посещение серных бань
  • Ски-пассы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 10:00
Завершение: Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры7-дневные турыТбилисиПопулярные места

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