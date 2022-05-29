Покорить снежные склоны, увидеть «город мёртвых» и расслабиться в серных банях
Тур подойдёт как опытным катальщикам, так и новичкам и даже тем, кто никогда не вставал на сноуборд или лыжи — в Гудаури найдутся трассы для любого уровня.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|60 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 12 лет.
Проживание. Будем жить в комфортабельном отеле рядом с подъёмниками, 2-х или 3-х местное размещение с удобствами. На территории отеля есть ресторан, бассейн и сауна.
Питание. В программу не включено питание.
Дети. От 12 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Кавказ
Встречаемся во Владикавказе и отправимся Геналдонское (Кармадонское) ущелье. Насладимся захватывающими дух видами снежных вершин и посетим мемориал съёмочной группе Сергея Бодрова-младшего, снимавшего в Осетии фильм «Связной».
Затем прокатимся по живописному Даргавскому ущелью и увидим некрополь 4 века — погребальный комплекс из каменных склепов, похожих на заброшенную горную деревню, разбросанную по склону.
Следующая точка маршрута — Фиагдонское ущелье, где сохранились аутентичные селения с фамильными башнями, служившими для обороны, жилья и культа.
Вечером вернёмся в столицу Осетии.
Гудаури, встречай
Утром разместимся в машине и поедем в Грузию. После пересечения границы держим курс в Гудаури — один из самых высокогорных горнолыжных курортов. Его высшая точка — 3279 м! Заселимся в отель и отправимся покорять снежные склоны. После насыщенного дня вы сможете посетить ресторан и насладиться местной кухней, поплавать в бассейне или расслабиться в сауне при отеле.
Обкатываем снежные трассы
Проведём день на горе, катаясь на сноубордах или лыжах. Новички смогут воспользоваться услугами инструкторов, а уверенные спортсмены — попробовать себя во фрирайде.
Всего на курорте есть 22 трассы разных уровней сложности: «зелёные» — самые простые, пологие спуски; для тех, кто чувствует себя уверенно, стоит обратить внимание на «синие»; экстремалам и любителям острых ощущений подойдут «красные» и «чёрные», особенно сложные и крутые.
Экскурсия по Тбилиси
Сегодня отправляемся в Тбилиси — крупнейший город в стране с богатой историей и интересной архитектурой. Поедем по Военно-Грузинской дороге, известной ещё со времён подписания Георгиевского трактата в 19 веке. Из окна машины полюбуемся Главным Кавказским хребтом, увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на «Долину дьявола». На монументе изображены сцены из грузинской и русской истории и написаны пронзительные строчки поэта Руставели: «Другу верный друг поможет. Не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце. А любовь — в пути звезда».
Прибудем в столицу, попетляем по колоритным узким улочкам, познакомимся со знаковыми достопримечательностями города и искупаемся в серных ваннах. Самые ранние купальни возникли здесь ещё во 2 веке, а в 16 возвели крытые бани с роскошной мозаикой в персидском стиле. Купание в воде, температура которой превышает 40 градусов Цельсия, способствует детоксикации, улучшает кровообращение, повышает иммунитет, тонизирует и восстанавливает силы — то, что надо после спортивных выходных.
Вечером приедем в Гудаури.
Возвращение на склоны
Возвращаемся в Гудаури и в режим! Весь день проведём на склонах. Общая протяжённость трасс составляет 57 км, а самая длинная из них протянулась на 7 км. В перерывах между спусками вы сможете сделать эффектные кадры на фоне гор, согреться бокалом глинтвейна или насладиться кавказской кухней в местных кафе. Осторожно: порции здесь гостеприимно большие!
Финальные спуски
Берём сноуборды с лыжами и на гору! Главной достопримечательностью курорта является фрирайд — спуск по неподготовленным трассам. Глубокий снежный покров, отсутствие лавинной опасности и камней привлекают экстремалов со всего мира.
Желающие передохнуть смогут с ветерком промчаться по специальному склону на ватрушках и сноутюбингах. Днём купим недостающие сувениры, сфотографируемся на фоне живописных вершин и попробуем новые трассы, которые ещё не решались обкатать, а вечером выселимся из гостиницы и поедем во Владикавказ.
Отъезд
Завершим тур и разъедемся по домам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание
- Входные билеты и экскурсии
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа и обратно
- Питание
- Посещение серных бань
- Ски-пассы