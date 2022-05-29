Встречаемся во Владикавказе и отправимся Геналдонское (Кармадонское) ущелье. Насладимся захватывающими дух видами снежных вершин и посетим мемориал съёмочной группе Сергея Бодрова-младшего, снимавшего в Осетии фильм «Связной».

Затем прокатимся по живописному Даргавскому ущелью и увидим некрополь 4 века — погребальный комплекс из каменных склепов, похожих на заброшенную горную деревню, разбросанную по склону.

Следующая точка маршрута — Фиагдонское ущелье, где сохранились аутентичные селения с фамильными башнями, служившими для обороны, жилья и культа.

Вечером вернёмся в столицу Осетии.