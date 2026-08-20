На экскурсии вы увидите красивые особняки Владикавказа и погрузитесь в атмосферу городской жизни на рубеже 19–20 веков. Узнаете, на какие киносеансы не допускали малолетних и сколько стоил билет в кино. Удивитесь предлагаемым услугам в отелях. Поймёте, как Булгаков попал во Владикавказ и почему мечтал сбежать из города. И многое-многое другое!
Описание экскурсии
- Осетинская церковь. Старейшее строение города. Рядом пантеон, где похоронены выдающиеся деятели осетинской истории
- Площадь Штыба. Поговорим о появлении крепости Владикавказ рядом с осетинским селением Дзауджикау и рассмотрим бронзовую карту 1871 года
- Дом Вахтангова. Увидим небольшой кирпичный особняк, который стал декорацией для нескольких семейных драм
- Армянская церковь. Полюбуемся красивым кирпичным храмом с утончённым внутренним убранством
- Дом Поповых. Обсудим пылкую влюблённость выдающегося литератора Коста Хетагурова в юную красавицу Анну Попову
- Храм святого равноапостольного великого князя Владимира. Разглядим в его росписях не только святых, но и выдающихся осетинских деятелей
- Музей Терской области. Рассмотрим эклектичный фасад с необычным декором
- Дом Хетагурова. Поговорим о непростой судьбе поэта и его любви к родному краю
- Парк культуры и отдыха им. Хетагурова. Прогуляемся по старейшему парку Северного Кавказа и узнаем, как он менялся со временем
- Набережная Терека. Посмотрим на бурную реку, воспетую многими поэтами, а теперь заключённую в гранитные набережные
- Табачная фабрика Вахтангова. Продолжим разговор о семейных драмах Вахтанговых
- Особняк Замкового, ныне ЗАГС. Погрузимся в трагические истории, связанные с судьбами хозяев этого дома
- Дом, где жил Булгаков, и памятник писателю. Обсудим пребывание Михаила Афанасьевича на Северном Кавказе и его ранние произведения, написанные здесь
- Бывший кинотеатр «Гигант». Рассмотрим кирпичное здание крупнейшего кинотеатра дореволюционного Владикавказа. Здесь же находилось фотоателье известного городского фотографа Квитона
Если останутся силы и желание, продолжим прогулку по улице Кирова. Увидим первое ремесленное училище города, необычный памятник Пушкину и лютеранскую кирху в редком для Северного Кавказа готическом стиле. Дополнительная часть маршрута займёт около 30 минут.
А ещё на прогулке:
- вы услышите о невероятном театральном задоре Вахтангова, исполнявшего частушки на театральной сцене вместе с ближайшим другом Сталина
- подержите в руках фото Владикавказа, сделанные более 100 лет назад (на некоторых из них есть подписи и даже целые послания!), подлинные снимки из мастерских местных фотографов начала 20 века и настоящие листы газеты 1914 года с театральной хроникой города
- прикоснётесь к дореволюционному кирпичу с клеймом, из которого сделано большинство домов старого Владикавказа
Организационные детали
Все объекты осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 311 туристов
В 2019 году я переехала в Москву. Тогда из знакомых в этом чудесном городе у меня были только герои минувших лет — Чехов, Маяковский, Шостакович и другие. Так я впервые
Входит в следующие категории Владикавказа
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