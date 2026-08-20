Владикавказ утраченный: историческое путешествие в начало 20 века

Взглянуть на город глазами его жителей прошлых столетий
На экскурсии вы увидите красивые особняки Владикавказа и погрузитесь в атмосферу городской жизни на рубеже 19–20 веков. Узнаете, на какие киносеансы не допускали малолетних и сколько стоил билет в кино. Удивитесь предлагаемым услугам в отелях. Поймёте, как Булгаков попал во Владикавказ и почему мечтал сбежать из города. И многое-многое другое!
Владикавказ утраченный: историческое путешествие в начало 20 века
Владикавказ утраченный: историческое путешествие в начало 20 века
Владикавказ утраченный: историческое путешествие в начало 20 века

Описание экскурсии

  • Осетинская церковь. Старейшее строение города. Рядом пантеон, где похоронены выдающиеся деятели осетинской истории
  • Площадь Штыба. Поговорим о появлении крепости Владикавказ рядом с осетинским селением Дзауджикау и рассмотрим бронзовую карту 1871 года
  • Дом Вахтангова. Увидим небольшой кирпичный особняк, который стал декорацией для нескольких семейных драм
  • Армянская церковь. Полюбуемся красивым кирпичным храмом с утончённым внутренним убранством
  • Дом Поповых. Обсудим пылкую влюблённость выдающегося литератора Коста Хетагурова в юную красавицу Анну Попову
  • Храм святого равноапостольного великого князя Владимира. Разглядим в его росписях не только святых, но и выдающихся осетинских деятелей
  • Музей Терской области. Рассмотрим эклектичный фасад с необычным декором
  • Дом Хетагурова. Поговорим о непростой судьбе поэта и его любви к родному краю
  • Парк культуры и отдыха им. Хетагурова. Прогуляемся по старейшему парку Северного Кавказа и узнаем, как он менялся со временем
  • Набережная Терека. Посмотрим на бурную реку, воспетую многими поэтами, а теперь заключённую в гранитные набережные
  • Табачная фабрика Вахтангова. Продолжим разговор о семейных драмах Вахтанговых
  • Особняк Замкового, ныне ЗАГС. Погрузимся в трагические истории, связанные с судьбами хозяев этого дома
  • Дом, где жил Булгаков, и памятник писателю. Обсудим пребывание Михаила Афанасьевича на Северном Кавказе и его ранние произведения, написанные здесь
  • Бывший кинотеатр «Гигант». Рассмотрим кирпичное здание крупнейшего кинотеатра дореволюционного Владикавказа. Здесь же находилось фотоателье известного городского фотографа Квитона

Если останутся силы и желание, продолжим прогулку по улице Кирова. Увидим первое ремесленное училище города, необычный памятник Пушкину и лютеранскую кирху в редком для Северного Кавказа готическом стиле. Дополнительная часть маршрута займёт около 30 минут.

А ещё на прогулке:

  • вы услышите о невероятном театральном задоре Вахтангова, исполнявшего частушки на театральной сцене вместе с ближайшим другом Сталина
  • подержите в руках фото Владикавказа, сделанные более 100 лет назад (на некоторых из них есть подписи и даже целые послания!), подлинные снимки из мастерских местных фотографов начала 20 века и настоящие листы газеты 1914 года с театральной хроникой города
  • прикоснётесь к дореволюционному кирпичу с клеймом, из которого сделано большинство домов старого Владикавказа

Организационные детали

Все объекты осматриваем снаружи.

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 311 туристов
В 2019 году я переехала в Москву. Тогда из знакомых в этом чудесном городе у меня были только герои минувших лет — Чехов, Маяковский, Шостакович и другие. Так я впервые
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посетила их на Новодевичьем кладбище, а спустя четыре года защитила на высший балл диплом о создании цифровых экскурсий по московским некрополям. Теперь я знакомлю с судьбами людей и зданий прошлого жителей и гостей столицы. Во Владикавказе я оказалась по велению любви и, конечно, не могла не очароваться уникальным соединением красоты архитектурной и красоты природной. Это город, в котором много загадок. Предлагаю разгадать их вместе! По образованию — журналист и театровед, хорошо разбираюсь в театральной судьбе страны, особенно начала 20 века. Окончила Школу гида «Глазами инженера».

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