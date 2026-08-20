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Провела экскурсии для 311 туристов

читать дальше уменьшить посетила их на Новодевичьем кладбище, а спустя четыре года защитила на высший балл диплом о создании цифровых экскурсий по московским некрополям. Теперь я знакомлю с судьбами людей и зданий прошлого жителей и гостей столицы. Во Владикавказе я оказалась по велению любви и, конечно, не могла не очароваться уникальным соединением красоты архитектурной и красоты природной. Это город, в котором много загадок. Предлагаю разгадать их вместе! По образованию — журналист и театровед, хорошо разбираюсь в театральной судьбе страны, особенно начала 20 века. Окончила Школу гида «Глазами инженера».

В 2019 году я переехала в Москву. Тогда из знакомых в этом чудесном городе у меня были только герои минувших лет — Чехов, Маяковский, Шостакович и другие. Так я впервые