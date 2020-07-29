«Владей Кавказом» – именно такое значение у столицы Северной Осетии Владикавказа. Поговорим о достопримечательностях города, истории, расположения на карте у берегов реки Терека, местной кухне, о том как добраться до Владикавказа и что рекомендуем привезти в качестве сувенира

Владикавказ, Россия

Владикавказ – это не только прогулки на старинных немецких трамвайчиках и уминание осетинских пирогов, но и красивейшие места, памятники архитектуры, благоприятный климат, естественные богатства в окрестностях города. Рядом бесчисленное количество почти неиссякаемых источников минеральных вод и хорошей питьевой воды. Кавказские горы здесь видно из любого окна, а тот самый бешеный Терек, который часто упоминали в романтичных стихах русской литературы, на сегодняшний день стал более тихим и покорным. Столица Северной Осетии-Алании, маленький, но очень уютный город в кольце гор, который обязательно покорит всех, кто оценит его скромную красоту. А ХорошоТАМ поможет вам в этом 😉!



Владикавказ

(отрывок)

…Итак, по воле провиденья,

заброшен я во Владикавказ,

И вам свои впечатленья,

Друзья, поведаю сейчас.

Окрестность – дивные картины!

А город – новый Петербург!..

Коста Хетагуров

Общая информация о городе

Население

Численность население на 2020 год – 303 597 человек. Название жителей города Владикавказ – владикавказцы, мужчина – владикавказец, женщина – жительница города Владикавказ.

Язык

Русский, Осетинский

Религия

Большая часть населения православные (49%), на втором месте народная языческая религия осетин (29%) и затем следует ислам (15%)

Среди местного населения есть представители 8-ми мировых религий, в том числе конфессии индуистов и буддистов.

Телефонный код города

+7(8672)

Где находится на карте

Владикавказ находится на юго-западе России. Город расположился на берегах реки Терек, недалеко от последнего горного хребта на северном склоне Главного Кавказского хребта. Республика Северная Осетия-Алания делит границы с Республикой Ингушетия, Ставропольским краем, Грузией, Кабардино-Балкарской и Чеченской Республиками.

В городе и за его пределами, помимо Терека, протекают ещё несколько рек: Чёрный Архон, Камбилеевка, Чёрная и другие неизвестные горные реки, у многих из них нет названия.

Владикавказ, Россия

Досто­приме­чатель­ности Владикавказа

Интересных достопримечательностей во Владикавказе более чем достаточно. Итак, в городе находятся:

Знаменитый Владикавказский Дендрарий – излюбленное место отдыха в черте города.

– излюбленное место отдыха в черте города. Суннитская мечеть – одно из самых живописных зданий города.

– одно из самых живописных зданий города. Проспект Мира – пожалуй самая красивая улица Владикавказа с большим количеством исторических памятников.

– пожалуй самая красивая улица Владикавказа с большим количеством исторических памятников. Центральный парк культуры и отдыха имени Коста Хетагурова – старейший парк на юге нашей страны, отличное пространство для прогулок и отдыха.

– старейший парк на юге нашей страны, отличное пространство для прогулок и отдыха. Набережная Владикавказа – живописное место, где любят отдыхать как жители города так и туристы.

– живописное место, где любят отдыхать как жители города так и туристы. Мемориал Славы – архитектурная композиция, посвящённая 60-летию Победы советского народа на гитлеровской Германией в ВОВ.

Более подобное описание достопримечательностей города Владикавказ, ищите в данной статье.

Популярные места за пределами Владикавказа

Мидаграбинские водопады Дигория Цейское ущелье

Дигория – два района Дигорский и Ирафский находящиеся в западной части республики. Район славится своей уникальной природой, в этом месте организовали национальный парк «Алания» дабы сохранить природную красоту данной территории. Для туристов разработан целый ряд мероприятий: походы в горы, альпинизм, экскурсии к водопаду Галдоридон, к ледникам Тана, Караугом, катание на горных велосипедах, занятия рафтингом и парапланеризмом, аграрные туры.

– два района Дигорский и Ирафский находящиеся в западной части республики. Район славится своей уникальной природой, в этом месте организовали национальный парк «Алания» дабы сохранить природную красоту данной территории. Для туристов разработан целый ряд мероприятий: походы в горы, альпинизм, экскурсии к водопаду Галдоридон, к ледникам Тана, Караугом, катание на горных велосипедах, занятия рафтингом и парапланеризмом, аграрные туры. Мидаграбинские водопады – включают в себя каскад из 8-ми водопадов. Считаются главным объектом долины Мидаграбин. Кстати, один из водопадов, носящий название Большой Зайгелан – оказался самым большим в Европе.

– включают в себя каскад из 8-ми водопадов. Считаются главным объектом долины Мидаграбин. Кстати, один из водопадов, носящий название Большой Зайгелан – оказался самым большим в Европе. Даргавский некрополь . В Даргавском ущелье расположен город мертвых – это памятник истории состоящий из сотни каменных могил. Ученые говорят о том, что город мертвых был возведен предками осетин, аланами.

. В Даргавском ущелье расположен город мертвых – это памятник истории состоящий из сотни каменных могил. Ученые говорят о том, что город мертвых был возведен предками осетин, аланами. Кармадонское ущелье . Ущелье расположено недалеко от села Даргавс. Ужасная трагедия произошедшая со съемочной группой Сергея Бодрова сделало это место печально известным на всю Россию. Здесь установлен мемориал погибшим в результате сошедшего ледника Колка.

. Ущелье расположено недалеко от села Даргавс. Ужасная трагедия произошедшая со съемочной группой Сергея Бодрова сделало это место печально известным на всю Россию. Здесь установлен мемориал погибшим в результате сошедшего ледника Колка. Цейское ущелье, святилище Реком – знаменито полезным горным воздухом, живописными заснеженными вершинами и ледниками, густыми лесами, сверкающими водопадами, целебными источниками. Отвесные склоны манят сюда альпинистов, сноубордистов, горнолыжников. Место благоустроенно есть гостиницы, лагеря альпинистов, канатные дороги и кафе.

– знаменито полезным горным воздухом, живописными заснеженными вершинами и ледниками, густыми лесами, сверкающими водопадами, целебными источниками. Отвесные склоны манят сюда альпинистов, сноубордистов, горнолыжников. Место благоустроенно есть гостиницы, лагеря альпинистов, канатные дороги и кафе. Памятник Уастырджи, Роща Хетага. Монумент Уастырджи посвящен защитнику мужчин-воинов и путешественников, находится на въезде в Алагирское ущелье. Необычная фигура всадника на коне, как бы рвется из скалы на высоте двадцати двух метров. Для жителей республики Роща Хетага, является природным храмом Уастырджи, следующая ступень только Бог. В этом месте имеется молитвенный дом и места для подношений. .

Особенности города

История

Основан Владикавказ 6 мая 1784 г. в качестве главной русской крепости во времена царствования Екатерины II. Построили её недалеко от осетинского поселения Дзауджикау. Археологические работы говорят о том, что примерно в том месте, где была крепость – в настоящее время находится южный участок современного города, а на возвышенности по правою сторону Терека в 7-9 вв. было расположено городище, принадлежащее предкам осетин – аланам.

На месте, где сейчас расположен Владикавказ, 1000 лет назад находилось аланское поселение

В настоящее время основная деятельность Владикавказа – производство цветных металлов, электрооборудования, деталей для автомобилей и продуктов питания. В городе имеется несколько учебных и научно-исследовательских институтов. Для многих путешественников Владикавказ, да и в целом вся Северная Осетия – пока неведомый край, ну и напрасно, ведь тут своя, неповторимая атмосфера, связанная с многовековыми традициями и обычаями.

Особенности населения

Местные жители невероятно гостеприимные люди. Когда в дом приходит гость, хозяйка начинает готовить застолье, для них это не просто гость – это родственник, наконец-то вернувшийся домой. Вот такой местный менталитет, таковы традиции кавказского гостеприимства.

Интересный момент можно иногда наблюдать в местных маршрутках, это когда начинают препираться, о том кто же заплатит за проезд. Все пытаются заплатить не только за себя, но и за другого, чтобы потом не дай бог, не было за спиной всяких слухов о жадности.

Финансовая сторона

Владикавказ город небогатый, зарплаты невысокие, отсюда и дешевизна отдыха. Вкусно и дешево покушать, проще простого. Размещение также на любой кошелёк, поэтому кто ещё сомневается – дерзайте!

Безопасность

Невзирая на большие этнические, культурные и религиозные различия населения, Владикавказ тихий и достаточно безопасный как для местных, так и для туристов. Единственная проблема города – горячие кавказские парни за рулем автомобиля.

Климат Владикавказ

Владикавказ находится в умеренном климатическом поясе. Зима мягкая и в последнее время малоснежная. Лето тёплое, продолжительное, но часто дождливое.

С конца апреля по октябрь , довольно тепло. В это время можно увидеть цветение яблонь, вишни, сирени, свежесть альпийских лугов, красивейшие поляны с ирисами в Дигорском ущелье.

, довольно тепло. В это время можно увидеть цветение яблонь, вишни, сирени, свежесть альпийских лугов, красивейшие поляны с ирисами в Дигорском ущелье. Осень – время взглянуть на оттенки горного леса, водопады и родники.

– время взглянуть на оттенки горного леса, водопады и родники. Зима тёплая и непродолжительная. Это время идеально для лыжников и сноубордистов, трассы вполне простые, хороши для начинающих и детей. Сильных холодов в регионе не бывает даже в январе, температура комфортная для долгих прогулок.

Одна из важных причин посетить Владикавказ в летнее время – сезон свадеб, даже не будучи знакомым с невестой и женихом, вы сможете свободно посетить любую свадьбу. Как любят тут говорить: "Не был на осетинской свадьбе? Не был в Осетии".

Праздники

День святого Хетага

В марте в святилище Реком отмечается мужской праздник Хорыбон или праздник урожая.

или праздник урожая. В июне празднуют день рожденных за год мужчин, Кэхцгэнэн .

. Во второе воскресенье июля в Роще Хетага, тысячи паломников собираются отпраздновать День святого Хетага .

. 16 сентября – День города Владикавказа и День Республики Северная Осетия — Алания . В городе проходят массовые гуляния, концерты и праздничные собрания.

и . В городе проходят массовые гуляния, концерты и праздничные собрания. 12 ноября – Республика Северная Осетия – Алания празднует День Конституции .

. В последнюю неделю ноября отмечается национальный праздник посвященный Уастырджи, поэтому в первый день недели – в республике официальный выходной. В этот день читают молитвы, накрывают столы, приглашают гостей. .

Национальная кухня

Осетинкий пирог Шашлык из баранины

Главным атрибутом национальной кухни республики, считаются осетинские пироги. Ведь это не просто блюдо, это целая религия! По праздникам на стол подаётся одновременно три пирога, они представляют три мироздания – солнце, землю и воду. Начиняны пироги — сыром, листьями свеклы, мясом.

К традиционным осетинским напиткам относят араки (алкогольный напиток, приготовленный из зерновых культур) и ирон баганэ (темное осетинское пиво).

Очень любят во Владикавказе, да и в целом в Осетии баранину. К примеру, густой суп лывжа – тушеное мясо с луком и картофелем, сдобренное чабером, перцем и чесноком. И конечно же из баранины тут делают великолепный шашлык, причем в ход идет не только филейная часть, но и субпродукты.

На десерт попробуйте халуа – небольшие шарики из теста, приготовленные из сахарной пудры и топлёного масла.

Где остановиться во Владикавказе

Гостиница "Владикавказ" Отель "Александровский"

Гостиница "Владикавказ" . Старейшая гостиница расположена на городской набережной, где неторопливо гуляют влюбленные пары, мамы с колясками и приезжающие в город туристы. Рядом с гостиницей расположен городской парк, Суннитская мечеть, и выход на знаменитый проспект Мира, важнейший район старого города. Номера до восьмого этажа брать не советуем, если конечно не хотите оказаться в восьмидесятых годах прошлого столетия, а вот гостиничные номера с 8 по 10 этаж уже более современные, да и вид на город открывается чудесный. Завтраки бронируют в ресторане Cuprum, который находится на первом этаже. Оценка у гостиницы на Букинге (Booking.com) – 8,2, то есть достаточно высокая.

. Старейшая гостиница расположена на городской набережной, где неторопливо гуляют влюбленные пары, мамы с колясками и приезжающие в город туристы. Рядом с гостиницей расположен городской парк, Суннитская мечеть, и выход на знаменитый проспект Мира, важнейший район старого города. Номера до восьмого этажа брать не советуем, если конечно не хотите оказаться в восьмидесятых годах прошлого столетия, а вот гостиничные номера с 8 по 10 этаж уже более современные, да и вид на город открывается чудесный. Завтраки бронируют в ресторане Cuprum, который находится на первом этаже. Оценка у гостиницы на Букинге (Booking.com) – 8,2, то есть достаточно высокая. Отель "Александровский" . Один из новых отелей в городе, находится в здании бывшего «Детского мира». Если бюджет позволяет, возьмите номер с террасой, от туда открывается потрясающий вид на старый город. На 1-м этаже расположен ресторан «Романов», где готовят хорошие завтраки. Данный отель отличается европейским сервисом: накрахмаленные салфетки и скатерти, обслуживающий персонал в беленьких перчаточках и прочие замашки гранд-отелей.

. Один из новых отелей в городе, находится в здании бывшего «Детского мира». Если бюджет позволяет, возьмите номер с террасой, от туда открывается потрясающий вид на старый город. На 1-м этаже расположен ресторан «Романов», где готовят хорошие завтраки. Данный отель отличается европейским сервисом: накрахмаленные салфетки и скатерти, обслуживающий персонал в беленьких перчаточках и прочие замашки гранд-отелей. Хостел "Добро" . Расположен хостел в 3-х километрах от центра города на улице Ставропольская 4. К услугам гостей: общий лаунж и кухня, номера с кондиционерами, бар и парковка для машин. Цена за ночь от 560 рублей.

. Расположен хостел в 3-х километрах от центра города на улице Ставропольская 4. К услугам гостей: общий лаунж и кухня, номера с кондиционерами, бар и парковка для машин. Цена за ночь от 560 рублей. Гостевой дом "Амичи". Находится недалеко от церкви Святого Григория и республиканского стадиона "Спартак", также в пешей доступности Академический русский театр имени Е. Б. Вахтангова и центр Владикавказа. Для гостей предоставлены отапливаемые номера, сейфы для ноутбука, ванная комната с ванной и душем, бесплатный Wi-Fi по всему отелю, а также бесплатная частная парковка. Цена за ночь в номере для двоих от 1400 руб. в стоимость включен завтрак.

Как добраться до Владикавказа

Железно-дорожная станция Владикавказ Аэропорт Владикавказ (Беслан)

У большинства городов России есть регулярное транспортное сообщение с Владикавказом. Бесспорно, проще всего доехать сюда из южных районов страны и Поволжья. Хорошо организованно сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом.

Самолётом

Аэропорт Владикавказа находится неподалеку от Беслана. Ежедневно выполняются рейсы из Москвы.

Выполняют рейсы следующие авиакомпании – Победа, UTair, Аэрофлот, S7 Airlines и Уральские Авиалинии. В среднем полёт длится около 2 часов 25 минут.

Поездом

Поездом до станции Владикавказ можно добраться из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Минеральных Вод и Анапы. До Беслана и станции Прохладная также можно доехать на электропоезде.

Автобусом

В столице, функционируют два автовокзала. Например с автовокзала №1 можно доехать до: Москвы, Минеральных вод, Кисловодска, Геленджика, Анапы, Астрахани, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Новороссийска.

А с автовокзала №2 ходят междугородние автобусы в Махачкалу, Дербент, Грозный, Моздок, Хасавюрт, Слепцовск.

На машине

Из центральной России необходимо доехать до трассы Р297 «Транскам». Если следовать по Военно-Грузинской дороге, то можно попасть во Владикавказ из Беслана, по трассе Р295 – из города Нальчик. Автодорога Р296 подойдёт для жителей Моздока.

Что привезти из Владикавказа

Осетинский сыр Осетинский кинжал Панно с изображением Уастырджи

Владикавказ знаменит не только вкуснейшими осетинскими пирогами, но и сувенирами в национальном стиле. В городе можно найти просто шикарные сувенирные магазинчики с кавказской символикой. За сувенирами, местными аутентичными подарками лучше идти в магазины на проспекте мира. С пустыми руками вернуться вряд ли получится. Ну, а ХорошоТАМ подскажет, что конкретно привезти из Владикавказа в качестве сувенира для себя и своих родных.

шерстяные вещи из овчины ручной работы – варежки, тёплый свитер, шапки или носки.

из овчины ручной работы – варежки, тёплый свитер, шапки или носки. кожаные вещи – тут можно купить всевозможные аксессуары из кожи (ремни, сумки, кошельки) и качественную обувь.

– тут можно купить всевозможные аксессуары из кожи (ремни, сумки, кошельки) и качественную обувь. украшения в традиционном осетинском стиле – всевозможные браслеты, кулоны и ажурные серьги.

– всевозможные браслеты, кулоны и ажурные серьги. изделия из керамики – глиняный кувшин для вина, вазы, тарелки и статуэтки.

– глиняный кувшин для вина, вазы, тарелки и статуэтки. куклы в национальных костюмах ручной работы.

в национальных костюмах ручной работы. кинжал – с гравированным лезвием или шикарной резной рукояткой, все это можно заказать мастеру или купить в магазинах.

– с гравированным лезвием или шикарной резной рукояткой, все это можно заказать мастеру или купить в магазинах. уастырджи – фигурки с изображением этого божества можно приобрести из дерева, серебра или глины.

– фигурки с изображением этого божества можно приобрести из дерева, серебра или глины. гастрономические сувениры – пряности, конфеты и полезные сладости, сыр, арака, вино, коньяк, если дорога не дальняя можно и осетинских пирогов прихватить 😋.

Плюсы и минусы отдыха во Владикавказе

Стоит ли ехать во Владикавказ?

Минусы:

многие места и здания требуют реставрации;

на дорогах сплошные Шумахеры 🏎, поэтому пешеходы будьте аккуратнее);

мало приличных баров;

вечерами в городе бывает шумновато 😎.

Плюсы:

дружелюбные люди;

вкусная гастрономия;

приемлемые цены;

красивое сочетание городского и горного пейзажа;

вкусная и чистая вода из-под крана;

много памятников истории и архитектуры.

Что сделать и увидеть во Владикавказе (Северной Осетии-Алании)

Памятник генералу Плиеву на набережной реки Терек

Попробовать знаменитые осетинские пироги;

наслаждаться красотой гор;

поправить здоровье на местных курортах;

покататься на лыжах или сноуборде в Цейском ущелье;

погулять по набережной Владикавказа;

обязательно посетить сказочную Дигорию.

Что сделать в первый и последний день

Проспект Мира, Владикавказ

В первый день пребывания во Владикавказе прогуляйтесь по историческому центру, захватив проспект Мира, сходите в музей истории города или зоопарк.

Заключительный день в городе ХорошоТАМ советует провести, где-нибудь за столиком в кафе с видом на горы и в последний раз насладиться блюдами местной кухней.

Владикавказ – удивительный город, его стоит прочувствовать изнутри. ХорошоТАМ надеется, что данная статья хоть немного помогла расширить ваши представления о столице Северной Осетии и успокоить по поводу жилья, транспорта и безопасности. Желаем вам хорошего отдыха и новых впечатлений!