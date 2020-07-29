Владикавказ – это не только прогулки на старинных немецких трамвайчиках и уминание осетинских пирогов, но и красивейшие места, памятники архитектуры, благоприятный климат, естественные богатства в окрестностях города. Рядом бесчисленное количество почти неиссякаемых источников минеральных вод и хорошей питьевой воды. Кавказские горы здесь видно из любого окна, а тот самый бешеный Терек, который часто упоминали в романтичных стихах русской литературы, на сегодняшний день стал более тихим и покорным. Столица Северной Осетии-Алании, маленький, но очень уютный город в кольце гор, который обязательно покорит всех, кто оценит его скромную красоту. А ХорошоТАМ поможет вам в этом 😉!
Владикавказ
(отрывок)
…Итак, по воле провиденья,
заброшен я во Владикавказ,
И вам свои впечатленья,
Друзья, поведаю сейчас.
Окрестность – дивные картины!
А город – новый Петербург!..
Коста Хетагуров
Общая информация о городе
Население
Численность население на 2020 год – 303 597 человек. Название жителей города Владикавказ – владикавказцы, мужчина – владикавказец, женщина – жительница города Владикавказ.
Язык
Русский, Осетинский
Религия
Большая часть населения православные (49%), на втором месте народная языческая религия осетин (29%) и затем следует ислам (15%)
Среди местного населения есть представители 8-ми мировых религий, в том числе конфессии индуистов и буддистов.
Телефонный код города
+7(8672)
Где находится на карте
Владикавказ находится на юго-западе России. Город расположился на берегах реки Терек, недалеко от последнего горного хребта на северном склоне Главного Кавказского хребта. Республика Северная Осетия-Алания делит границы с Республикой Ингушетия, Ставропольским краем, Грузией, Кабардино-Балкарской и Чеченской Республиками.
В городе и за его пределами, помимо Терека, протекают ещё несколько рек: Чёрный Архон, Камбилеевка, Чёрная и другие неизвестные горные реки, у многих из них нет названия.
Достопримечательности Владикавказа
Интересных достопримечательностей во Владикавказе более чем достаточно. Итак, в городе находятся:
- Знаменитый Владикавказский Дендрарий – излюбленное место отдыха в черте города.
- Суннитская мечеть – одно из самых живописных зданий города.
- Проспект Мира – пожалуй самая красивая улица Владикавказа с большим количеством исторических памятников.
- Центральный парк культуры и отдыха имени Коста Хетагурова – старейший парк на юге нашей страны, отличное пространство для прогулок и отдыха.
- Набережная Владикавказа – живописное место, где любят отдыхать как жители города так и туристы.
- Мемориал Славы – архитектурная композиция, посвящённая 60-летию Победы советского народа на гитлеровской Германией в ВОВ.
Более подобное описание достопримечательностей города Владикавказ, ищите в данной статье.
Популярные места за пределами Владикавказа
- Дигория – два района Дигорский и Ирафский находящиеся в западной части республики. Район славится своей уникальной природой, в этом месте организовали национальный парк «Алания» дабы сохранить природную красоту данной территории. Для туристов разработан целый ряд мероприятий: походы в горы, альпинизм, экскурсии к водопаду Галдоридон, к ледникам Тана, Караугом, катание на горных велосипедах, занятия рафтингом и парапланеризмом, аграрные туры.
- Мидаграбинские водопады – включают в себя каскад из 8-ми водопадов. Считаются главным объектом долины Мидаграбин. Кстати, один из водопадов, носящий название Большой Зайгелан – оказался самым большим в Европе.
- Даргавский некрополь. В Даргавском ущелье расположен город мертвых – это памятник истории состоящий из сотни каменных могил. Ученые говорят о том, что город мертвых был возведен предками осетин, аланами.
- Кармадонское ущелье. Ущелье расположено недалеко от села Даргавс. Ужасная трагедия произошедшая со съемочной группой Сергея Бодрова сделало это место печально известным на всю Россию. Здесь установлен мемориал погибшим в результате сошедшего ледника Колка.
- Цейское ущелье, святилище Реком – знаменито полезным горным воздухом, живописными заснеженными вершинами и ледниками, густыми лесами, сверкающими водопадами, целебными источниками. Отвесные склоны манят сюда альпинистов, сноубордистов, горнолыжников. Место благоустроенно есть гостиницы, лагеря альпинистов, канатные дороги и кафе.
- Памятник Уастырджи, Роща Хетага. Монумент Уастырджи посвящен защитнику мужчин-воинов и путешественников, находится на въезде в Алагирское ущелье. Необычная фигура всадника на коне, как бы рвется из скалы на высоте двадцати двух метров. Для жителей республики Роща Хетага, является природным храмом Уастырджи, следующая ступень только Бог. В этом месте имеется молитвенный дом и места для подношений. .
Особенности города
История
Основан Владикавказ 6 мая 1784 г. в качестве главной русской крепости во времена царствования Екатерины II. Построили её недалеко от осетинского поселения Дзауджикау. Археологические работы говорят о том, что примерно в том месте, где была крепость – в настоящее время находится южный участок современного города, а на возвышенности по правою сторону Терека в 7-9 вв. было расположено городище, принадлежащее предкам осетин – аланам.
На месте, где сейчас расположен Владикавказ, 1000 лет назад находилось аланское поселение
В настоящее время основная деятельность Владикавказа – производство цветных металлов, электрооборудования, деталей для автомобилей и продуктов питания. В городе имеется несколько учебных и научно-исследовательских институтов. Для многих путешественников Владикавказ, да и в целом вся Северная Осетия – пока неведомый край, ну и напрасно, ведь тут своя, неповторимая атмосфера, связанная с многовековыми традициями и обычаями.
Особенности населения
Местные жители невероятно гостеприимные люди. Когда в дом приходит гость, хозяйка начинает готовить застолье, для них это не просто гость – это родственник, наконец-то вернувшийся домой. Вот такой местный менталитет, таковы традиции кавказского гостеприимства.
Интересный момент можно иногда наблюдать в местных маршрутках, это когда начинают препираться, о том кто же заплатит за проезд. Все пытаются заплатить не только за себя, но и за другого, чтобы потом не дай бог, не было за спиной всяких слухов о жадности.
Финансовая сторона
Владикавказ город небогатый, зарплаты невысокие, отсюда и дешевизна отдыха. Вкусно и дешево покушать, проще простого. Размещение также на любой кошелёк, поэтому кто ещё сомневается – дерзайте!
Безопасность
Невзирая на большие этнические, культурные и религиозные различия населения, Владикавказ тихий и достаточно безопасный как для местных, так и для туристов. Единственная проблема города – горячие кавказские парни за рулем автомобиля.
Климат Владикавказ
Владикавказ находится в умеренном климатическом поясе. Зима мягкая и в последнее время малоснежная. Лето тёплое, продолжительное, но часто дождливое.
- С конца апреля по октябрь, довольно тепло. В это время можно увидеть цветение яблонь, вишни, сирени, свежесть альпийских лугов, красивейшие поляны с ирисами в Дигорском ущелье.
- Осень – время взглянуть на оттенки горного леса, водопады и родники.
- Зима тёплая и непродолжительная. Это время идеально для лыжников и сноубордистов, трассы вполне простые, хороши для начинающих и детей. Сильных холодов в регионе не бывает даже в январе, температура комфортная для долгих прогулок.
Одна из важных причин посетить Владикавказ в летнее время – сезон свадеб, даже не будучи знакомым с невестой и женихом, вы сможете свободно посетить любую свадьбу. Как любят тут говорить: "Не был на осетинской свадьбе? Не был в Осетии".
Праздники
- В марте в святилище Реком отмечается мужской праздник Хорыбон или праздник урожая.
- В июне празднуют день рожденных за год мужчин, Кэхцгэнэн.
- Во второе воскресенье июля в Роще Хетага, тысячи паломников собираются отпраздновать День святого Хетага.
- 16 сентября – День города Владикавказа и День Республики Северная Осетия — Алания. В городе проходят массовые гуляния, концерты и праздничные собрания.
- 12 ноября – Республика Северная Осетия – Алания празднует День Конституции.
- В последнюю неделю ноября отмечается национальный праздник посвященный Уастырджи, поэтому в первый день недели – в республике официальный выходной. В этот день читают молитвы, накрывают столы, приглашают гостей. .
Национальная кухня
Главным атрибутом национальной кухни республики, считаются осетинские пироги. Ведь это не просто блюдо, это целая религия! По праздникам на стол подаётся одновременно три пирога, они представляют три мироздания – солнце, землю и воду. Начиняны пироги — сыром, листьями свеклы, мясом.
К традиционным осетинским напиткам относят араки (алкогольный напиток, приготовленный из зерновых культур) и ирон баганэ (темное осетинское пиво).
Очень любят во Владикавказе, да и в целом в Осетии баранину. К примеру, густой суп лывжа – тушеное мясо с луком и картофелем, сдобренное чабером, перцем и чесноком. И конечно же из баранины тут делают великолепный шашлык, причем в ход идет не только филейная часть, но и субпродукты.
На десерт попробуйте халуа – небольшие шарики из теста, приготовленные из сахарной пудры и топлёного масла.
Где остановиться во Владикавказе
- Гостиница "Владикавказ". Старейшая гостиница расположена на городской набережной, где неторопливо гуляют влюбленные пары, мамы с колясками и приезжающие в город туристы. Рядом с гостиницей расположен городской парк, Суннитская мечеть, и выход на знаменитый проспект Мира, важнейший район старого города. Номера до восьмого этажа брать не советуем, если конечно не хотите оказаться в восьмидесятых годах прошлого столетия, а вот гостиничные номера с 8 по 10 этаж уже более современные, да и вид на город открывается чудесный. Завтраки бронируют в ресторане Cuprum, который находится на первом этаже. Оценка у гостиницы на Букинге (Booking.com) – 8,2, то есть достаточно высокая.
- Отель "Александровский". Один из новых отелей в городе, находится в здании бывшего «Детского мира». Если бюджет позволяет, возьмите номер с террасой, от туда открывается потрясающий вид на старый город. На 1-м этаже расположен ресторан «Романов», где готовят хорошие завтраки. Данный отель отличается европейским сервисом: накрахмаленные салфетки и скатерти, обслуживающий персонал в беленьких перчаточках и прочие замашки гранд-отелей.
- Хостел "Добро". Расположен хостел в 3-х километрах от центра города на улице Ставропольская 4. К услугам гостей: общий лаунж и кухня, номера с кондиционерами, бар и парковка для машин. Цена за ночь от 560 рублей.
- Гостевой дом "Амичи". Находится недалеко от церкви Святого Григория и республиканского стадиона "Спартак", также в пешей доступности Академический русский театр имени Е. Б. Вахтангова и центр Владикавказа. Для гостей предоставлены отапливаемые номера, сейфы для ноутбука, ванная комната с ванной и душем, бесплатный Wi-Fi по всему отелю, а также бесплатная частная парковка. Цена за ночь в номере для двоих от 1400 руб. в стоимость включен завтрак.
Как добраться до Владикавказа
У большинства городов России есть регулярное транспортное сообщение с Владикавказом. Бесспорно, проще всего доехать сюда из южных районов страны и Поволжья. Хорошо организованно сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом.
Самолётом
Аэропорт Владикавказа находится неподалеку от Беслана. Ежедневно выполняются рейсы из Москвы.
Выполняют рейсы следующие авиакомпании – Победа, UTair, Аэрофлот, S7 Airlines и Уральские Авиалинии. В среднем полёт длится около 2 часов 25 минут.
Поездом
Поездом до станции Владикавказ можно добраться из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Минеральных Вод и Анапы. До Беслана и станции Прохладная также можно доехать на электропоезде.
Автобусом
В столице, функционируют два автовокзала. Например с автовокзала №1 можно доехать до: Москвы, Минеральных вод, Кисловодска, Геленджика, Анапы, Астрахани, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Новороссийска.
А с автовокзала №2 ходят междугородние автобусы в Махачкалу, Дербент, Грозный, Моздок, Хасавюрт, Слепцовск.
На машине
Из центральной России необходимо доехать до трассы Р297 «Транскам». Если следовать по Военно-Грузинской дороге, то можно попасть во Владикавказ из Беслана, по трассе Р295 – из города Нальчик. Автодорога Р296 подойдёт для жителей Моздока.
Что привезти из Владикавказа
Владикавказ знаменит не только вкуснейшими осетинскими пирогами, но и сувенирами в национальном стиле. В городе можно найти просто шикарные сувенирные магазинчики с кавказской символикой. За сувенирами, местными аутентичными подарками лучше идти в магазины на проспекте мира. С пустыми руками вернуться вряд ли получится. Ну, а ХорошоТАМ подскажет, что конкретно привезти из Владикавказа в качестве сувенира для себя и своих родных.
- шерстяные вещи из овчины ручной работы – варежки, тёплый свитер, шапки или носки.
- кожаные вещи – тут можно купить всевозможные аксессуары из кожи (ремни, сумки, кошельки) и качественную обувь.
- украшения в традиционном осетинском стиле – всевозможные браслеты, кулоны и ажурные серьги.
- изделия из керамики – глиняный кувшин для вина, вазы, тарелки и статуэтки.
- куклы в национальных костюмах ручной работы.
- кинжал – с гравированным лезвием или шикарной резной рукояткой, все это можно заказать мастеру или купить в магазинах.
- уастырджи – фигурки с изображением этого божества можно приобрести из дерева, серебра или глины.
- гастрономические сувениры – пряности, конфеты и полезные сладости, сыр, арака, вино, коньяк, если дорога не дальняя можно и осетинских пирогов прихватить 😋.
Плюсы и минусы отдыха во Владикавказе
Минусы:
- многие места и здания требуют реставрации;
- на дорогах сплошные Шумахеры 🏎, поэтому пешеходы будьте аккуратнее);
- мало приличных баров;
- вечерами в городе бывает шумновато 😎.
Плюсы:
- дружелюбные люди;
- вкусная гастрономия;
- приемлемые цены;
- красивое сочетание городского и горного пейзажа;
- вкусная и чистая вода из-под крана;
- много памятников истории и архитектуры.
Что сделать и увидеть во Владикавказе (Северной Осетии-Алании)
- Попробовать знаменитые осетинские пироги;
- наслаждаться красотой гор;
- поправить здоровье на местных курортах;
- покататься на лыжах или сноуборде в Цейском ущелье;
- погулять по набережной Владикавказа;
- обязательно посетить сказочную Дигорию.
Что сделать в первый и последний день
В первый день пребывания во Владикавказе прогуляйтесь по историческому центру, захватив проспект Мира, сходите в музей истории города или зоопарк.
Заключительный день в городе ХорошоТАМ советует провести, где-нибудь за столиком в кафе с видом на горы и в последний раз насладиться блюдами местной кухней.
Владикавказ – удивительный город, его стоит прочувствовать изнутри. ХорошоТАМ надеется, что данная статья хоть немного помогла расширить ваши представления о столице Северной Осетии и успокоить по поводу жилья, транспорта и безопасности. Желаем вам хорошего отдыха и новых впечатлений!
Владикавказ и Северная Осетия
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