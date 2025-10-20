Горы вдохновляют, но легко остаться у их подножия — так не поняв, чем живёт этот край. Мы откроем для вас настоящую Осетию: с древними святынями, суровыми ущельями, ледниками, историей и верой. Вы побываете в самых интересных локациях Алагирского ущелья, подниметесь в горы, узнаете об истории и традициях региона и вдохновитесь энергией места.

Описание экскурсии

Это маршрут для тех, кто ищет уединения с природой, ценит духовные практики и хочет ощутить энергию гор. В программе:

10:00 — встреча с гидом во Владикавказе, выезд в сторону ущелья

11:00–11:30 — посещение Аланского монастыря

Место силы и покоя. Вы узнаете о его истории, значении для республики и духовной жизни региона.

11:30–12:00 — переезд к наскальному памятнику Уастырджи

По пути — короткая остановка у арт-объекта «Рог изобилия».

12:00–12:30 — Уастырджи

Один из крупнейших конных монументов в Европе. Расскажем, кто такой Уастырджи и почему осетины до сих пор обращаются к нему за защитой.

12:30–13:30 — подъём по канатной дороге к Сказскому леднику

Склоны, луга, скалы, снег и наконец — сам ледник, хранящий дыхание древности.

14:00–15:30 — обед в кафе с видом на горы

В меню — блюда национальной кухни (оплачиваются отдельно).

15:30–16:15 — переезд и арт-объект «Берегите природу»

Современная инсталляция с важным посланием.

16:15–17:20 — Зарамагская ГЭС

Остановка у масштабного водохранилища. Обсудим, как устроена одна из главных гидроэнергетических систем Северного Кавказа.

17:20–18:00 — возвращение во Владикавказ

Вы узнаете:

почему Уастырджи — не просто герой, а духовный ориентир для осетин

что такое «Рог изобилия» в горах и как современное искусство осмысляет природу

как живут и молятся монахини в высокогорном монастыре

чем отличается кража невесты от обычной свадьбы — и почему эта традиция до сих пор жива

какие жесты и ритуалы до сих пор объединяют горцев и связывают их с предками

Организационные детали