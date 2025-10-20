Мои заказы

В Алагирское ущелье - из Владикавказа

Скалы, ледник, святыни и символы Северной Осетии - за один день
Горы вдохновляют, но легко остаться у их подножия — так не поняв, чем живёт этот край.

Мы откроем для вас настоящую Осетию: с древними святынями, суровыми ущельями, ледниками, историей и верой.

Вы побываете в самых интересных локациях Алагирского ущелья, подниметесь в горы, узнаете об истории и традициях региона и вдохновитесь энергией места.
2 отзыва
Описание экскурсии

Это маршрут для тех, кто ищет уединения с природой, ценит духовные практики и хочет ощутить энергию гор. В программе:

10:00 — встреча с гидом во Владикавказе, выезд в сторону ущелья

11:00–11:30 — посещение Аланского монастыря

Место силы и покоя. Вы узнаете о его истории, значении для республики и духовной жизни региона.

11:30–12:00 — переезд к наскальному памятнику Уастырджи

По пути — короткая остановка у арт-объекта «Рог изобилия».

12:00–12:30 — Уастырджи

Один из крупнейших конных монументов в Европе. Расскажем, кто такой Уастырджи и почему осетины до сих пор обращаются к нему за защитой.

12:30–13:30 — подъём по канатной дороге к Сказскому леднику

Склоны, луга, скалы, снег и наконец — сам ледник, хранящий дыхание древности.

14:00–15:30 — обед в кафе с видом на горы

В меню — блюда национальной кухни (оплачиваются отдельно).

15:30–16:15 — переезд и арт-объект «Берегите природу»

Современная инсталляция с важным посланием.

16:15–17:20 — Зарамагская ГЭС

Остановка у масштабного водохранилища. Обсудим, как устроена одна из главных гидроэнергетических систем Северного Кавказа.

17:20–18:00 — возвращение во Владикавказ

Вы узнаете:

  • почему Уастырджи — не просто герой, а духовный ориентир для осетин
  • что такое «Рог изобилия» в горах и как современное искусство осмысляет природу
  • как живут и молятся монахини в высокогорном монастыре
  • чем отличается кража невесты от обычной свадьбы — и почему эта традиция до сих пор жива
  • какие жесты и ритуалы до сих пор объединяют горцев и связывают их с предками

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе Mercedes-Benz Sprinter
  • Отдельно оплачивается: входной билет на канатную дорогу — 800 ₽ за чел., обед — по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 228 туристов
Меня зовут Тимур, я представляю команду гидов во Владикавказе. Мы с радостью организуем и проведём для вас экскурсии по горам великолепной Северной Осетии. Вы посмотрите на неё нашими глазами и полюбите так же сильно, как любим её мы. Ждём встречи!

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
Татьяна
20 окт 2025
Добрый день! Огромное спасибо всем из команды Тимура за наш прекрасный день в горах. Смело могу порекомендовать ребят, Вы получите прекрасное настроение, новые знания в голове, вкусный обед в животе и радость на сердце. Нас комфортно возили по самым красивым местам, интересовались нашим впечатлением, заботились о нас, не нудно рассказывали и веселили. Заявленный маршрут был исполнен полностью, и даже больше.
Оля
Оля
23 сен 2025
Спасибо Георгию за прекрасное путешествие! Встретила День Рождения в горах, с невероятными видами, в прекрасной компании. Георгий подробно рассказал про историю Осетии, традиции и обычаи, было очень интересно и увлекательно!
А еще у вас будут потрясающие фотографии!
Спасибо Георгию за прекрасное путешествие! Встретила День Рождения в горах, с невероятными видами, в прекрасной компании.Спасибо Георгию за прекрасное путешествие! Встретила День Рождения в горах, с невероятными видами, в прекрасной компании.

Входит в следующие категории Владикавказа

