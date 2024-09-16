Боржоми, Кахетия, Тбилиси и другие яркие места Грузии

Погулять по Сигнахи, узнать о тонкостях виноделия и пройтись по стеклянному мосту над пропастью
Едем туда, где красиво, вкусно и интересно! Вы увидите нынешнюю и древнюю столицы страны, монастыри Джвари, Светицховели и Бодбе, замок Греми, крепости Ананури и Рабат. Мы погуляем по Кахетии и
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Телави, городу любви и Ахалцихе и заглянем в местные винодельни.

Поднимемся к альпийским лугам на высоту свыше 2000 метров, посетим скальный пещерный город и полюбуемся озером Паравани и Жинвальским водохранилищем.

Вы попробуете легендарную минералку прямо из источников и отведаете непревзойдённую грузинскую кухню.

Боржоми, Кахетия, Тбилиси и другие яркие места Грузии
Боржоми, Кахетия, Тбилиси и другие яркие места Грузии
Боржоми, Кахетия, Тбилиси и другие яркие места Грузии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.
Для граждан России необходим заграничный паспорт. Он должен быть действительным, пока турист находится в Грузии! Для граждан России виза в Грузию не требуется (при пребывании в стране до года). Медицинская страховка не требуется.

Проживание. 3 ночи в гостинице в Тбилиси, 1 ночь в гостинице в Кахетии, 1 ночь в семейном отеле в г. Ахалцихе. Размещение 2-местное, по желанию возможно 3-местное. Также за доплату возможно одноместное проживание.

Питание. В стоимость включены завтраки (кроме 1-го дня). Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Уровень сложности. Особой физической подготовки не требуется. Тур подойдёт как взрослым, так и детям, не имеющим ограничений в двигательной активности. К большинству локаций мы будем подъезжать на транспорте.

Транспорт. В зависимости от количества участников: минивен Hyundai Starex (до 8 человек) или микроавтобус Мерседес Спринтер (до 16 человек).
Важно: трансфер через границу из Владикавказа в Тбилиси в периоды больших очередей организуем на легковых машинах — обычно джипах (им легче обходить пробки на нейтральной полосе), а уже сам тур ведём на указанных машинах.

Виза. Для граждан РФ не требуется.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и путь до Тбилиси: Арка Дружбы, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище

Встречаемся во Владикавказе и выезжаем в Тбилиси. Время в пути — около 5 часов без учёта прохождения пограничного контроля.

По дороге сделаем остановку у Арки Дружбы народов на краю высокого обрыва, откуда открывается потрясающая панорама Долины дьявола. Заглянем в крепость Ананури, сохранившуюся почти в первозданном виде. Насладимся царящей здесь тишиной и бирюзой Жинвальского водохранилища.

По приезде в Тбилиси разместимся в отель. А вечером поужинаем в колоритном грузинском ресторанчике под живую музыку и национальные танцы (по желанию).

Встреча и путь до Тбилиси: Арка Дружбы, крепость Ананури, Жинвальское водохранилищеВстреча и путь до Тбилиси: Арка Дружбы, крепость Ананури, Жинвальское водохранилищеВстреча и путь до Тбилиси: Арка Дружбы, крепость Ананури, Жинвальское водохранилищеВстреча и путь до Тбилиси: Арка Дружбы, крепость Ананури, Жинвальское водохранилищеВстреча и путь до Тбилиси: Арка Дружбы, крепость Ананури, Жинвальское водохранилищеВстреча и путь до Тбилиси: Арка Дружбы, крепость Ананури, Жинвальское водохранилищеВстреча и путь до Тбилиси: Арка Дружбы, крепость Ананури, Жинвальское водохранилищеВстреча и путь до Тбилиси: Арка Дружбы, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище
2 день

Мцхета и Кахетия

Сегодняшний день начнём с посещения древней столицы Грузии Мцхеты, «Кавказского Иерусалима», места упокоения многих царей и главной православной святыни страны. Заглянем в величественный кафедральный собор Светицховели, возведённый, по приданию, над хитоном Иисуса Христа. Поднимемся на гору, где высится монастырь Джвари 6 века. На этом месте Святая Нино в 4 веке воздвигла деревянный крест и принесла в Грузию христианство. Здесь же увидим самый известный пейзаж страны — слияние рек Арагви и Куры, воспетое Лермонтовым в поэме «Мцыри».

Затем нас ждёт Кахетия, где живут очень гостеприимные люди, которые много шутят и от души смеются. Полюбуемся Алазанской долиной, извилистыми дорогами, над которыми переплетаются ветви деревьев, бесконечными полями виноградников.

Побываем в Телави: пообедаем здесь недалеко от 900-летнего платана и вспомним кадры «Мимино». Зайдём в резиденцию кахетинских царей — крепость Греми. На винодельне «Корпорация Киндзмараули» вы знакомитесь с производством вин и продегустируете напитки. После на семейной винодельне посмотрим, как делают «напиток богов» древним грузинским методом — в глиняных сосудах кверти. Вы узнаете, почему грузины никогда не пьянеют. Вечер проведём в живописном месте с бокалом вина и музыкальным аккомпанементом.

Мцхета и КахетияМцхета и КахетияМцхета и КахетияМцхета и КахетияМцхета и Кахетия
3 день

Романтичный Сигнахи, монастырь Бодбе

В этот день прогуляемся по Сигнахи с атмосферными брусчатыми улочками и домиками с красной черепицей словно из Италии. Заглянем в уютные внутренние дворики и заберёмся на сторожевую башню, чтобы увидеть город любви с высоты — вы обязательно узнаете, почему его так называют. Познакомимся с творчеством грузинского художника Нико Пиросмани, и я расскажу вам связанную с ним романтичную историю.

После обеда поедем в место, где исполняются желания — базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе.
На обратном пути в Тбилиси посмотрим, как в глиняной печи на дровах печётся традиционный шоти (лаваш) и делается чурчхела. При желании поучаствуем в процессе.

Романтичный Сигнахи, монастырь БодбеРомантичный Сигнахи, монастырь БодбеРомантичный Сигнахи, монастырь БодбеРомантичный Сигнахи, монастырь Бодбе
4 день

Экскурсия по Тбилиси, свободное время

Сегодня вы получше познакомитесь с Тбилиси на пешеходной экскурсии. Начнём с исторического центра города, застроенного невысокими домами с резными балкончиками и верандами. Дома словно свисают над скалой — выглядит очень необычно. Прогуляемся по кварталу, известному комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках. Пройдёмся по узким улочкам Бетлеми и Гоми, колоритной улице Шардени, пешеходному мосту Мира над Курой.

По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала 4 века. Побываем у Метехи — древней цитадели и резиденции грузинских царей. После обеда — свободное время.

Экскурсия по Тбилиси, свободное времяЭкскурсия по Тбилиси, свободное времяЭкскурсия по Тбилиси, свободное времяЭкскурсия по Тбилиси, свободное время
5 день

Каньон Дашбаши и Стеклянный мост, город-монастырь Вардзиа

Утром отправимся в регион Самцхе-Джавахети, к каньону Дашбаши, над котором недавно возвели Стеклянный мост. Смельчаки и желающие пощекотать нервы смогут пройтись по его стеклянному полу или прокатиться на велозиплайне. На высоте свыше 2000 метров над уровнем моря насладимся видами заснеженных макушек гор, голубых вод озера Паравани и альпийских лугов. Здесь же познакомимся с монахинями, которые восстанавливают культуру сыроделия и делают иконы в технике византийской мозаики.

После обеда посетим пещерный город-монастырь Вардзиа. Вы увидите трапезные, кладовые, тайные ходы и подземное озеро. Древняя обитель не раз служила защитой для жителей от нападений с юга. Вечером разместимся в семейном отеле в городе Ахалцихе.

Каньон Дашбаши и Стеклянный мост, город-монастырь ВардзиаКаньон Дашбаши и Стеклянный мост, город-монастырь ВардзиаКаньон Дашбаши и Стеклянный мост, город-монастырь ВардзиаКаньон Дашбаши и Стеклянный мост, город-монастырь ВардзиаКаньон Дашбаши и Стеклянный мост, город-монастырь Вардзиа
6 день

Крепость Рабат, Боржоми, отъезд

В заключительный день после завтрака отправимся в крепость Рабат в центре Ахалцихе, где восстановлена архитектура Османского периода. Это место считается одним из самых красивых в Грузии.

Затем побываем в курортном Боржоми: прогуляемся по городскому парку и попробуем знаменитую воду прямо из источника. После начнём обратный путь в Тбилиси, куда прибудем около 18:00.

В 18:00 мы организовываем трансфер из Тбилиси во Владикавказ (за доплату — 3000 рублей с человека). Ж-. д. или авиабилеты из Владикавказа рекомендуем приобретать с вылетом на следующий день. Если вы захотите остаться в Грузии и уехать во Владикавказ в другой день, мы подскажем как это сделать.

Крепость Рабат, Боржоми, отъездКрепость Рабат, Боржоми, отъездКрепость Рабат, Боржоми, отъездКрепость Рабат, Боржоми, отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет41 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Владикавказа до Тбилиси (в 1-й день тура)
  • Транспорт на всём протяжении маршрута
  • Проживание в гостиницах
  • Завтраки (кроме 1-го дня тура)
  • Работа гидов и сопровождение на маршруте
  • Экскурсии и входные билеты в музеи и на мастер-классы по программе
  • Дегустация вина на заводе Киндзмараули и в частной винодельне
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Тбилиси и Владикавказ и обратно
  • Трансфер из Тбилиси во Владикавказ - 3000 руб
  • Обеды и ужины - 1000-1300 рублей на человека за один приём
  • Доплата за одноместное размещение - 10 000 руб
  • Входные билеты на Стеклянный мост
  • Дополнительные активности (зиплайн, серные бани и т. п.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, в 09:00 у гостиницы «Планета Люкс». Если Вы прилетаете сразу в Тбилиси либо едете из Еревана, Кутаиси или Батуми - сообщите нам, мы встретим вас в Тбилиси и заселим в отель, где вы отдохнёте после дороги
Завершение: Тбилиси, 18:00. За дополнительную плату (3000 руб. с человека) организуем трансфер до Владикавказа. В этом случае билеты из Владикавказа рекомендуем покупать строго на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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