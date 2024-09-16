Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.

Для граждан России необходим заграничный паспорт. Он должен быть действительным, пока турист находится в Грузии! Для граждан России виза в Грузию не требуется (при пребывании в стране до года). Медицинская страховка не требуется.

Проживание. 3 ночи в гостинице в Тбилиси, 1 ночь в гостинице в Кахетии, 1 ночь в семейном отеле в г. Ахалцихе. Размещение 2-местное, по желанию возможно 3-местное. Также за доплату возможно одноместное проживание.

Питание. В стоимость включены завтраки (кроме 1-го дня). Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Уровень сложности. Особой физической подготовки не требуется. Тур подойдёт как взрослым, так и детям, не имеющим ограничений в двигательной активности. К большинству локаций мы будем подъезжать на транспорте.

Транспорт. В зависимости от количества участников: минивен Hyundai Starex (до 8 человек) или микроавтобус Мерседес Спринтер (до 16 человек).

Важно: трансфер через границу из Владикавказа в Тбилиси в периоды больших очередей организуем на легковых машинах — обычно джипах (им легче обходить пробки на нейтральной полосе), а уже сам тур ведём на указанных машинах.

Виза. Для граждан РФ не требуется.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.