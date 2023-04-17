Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Авторский тур во Владикавказе

Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного

5
1 отзыв
Чечня и Северная Осетия — такие разные и непохожие друг на друга республики.

За три дня вы полюбуетесь горными пейзажами Осетии, исследуете древние некрополи и огромные ущелья, поживете в семье у осетин и погуляете по современному Грозному с огромными мечетями и широкими проспектами.
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Ближайшие даты:
11
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.

Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право за собой изменять маршрут.

Можно участвовать с детьми от 6 лет.

Проживание. Будем жить в гостевом доме «Фазенда» в 10 минутах езды от центра Владикавказа. Владельцы дома — осетинская семья, которая очень любит гостей, с удовольствием общается и готовит вкуснейшие домашние завтраки и ужины. Размещение двухместное. Можно пользоваться всей инфраструктурой дома: wi-fi, смарт TV, караоке, кальян, мангал, PS4

Питание. Завтракать и ужинать будем в гостевом доме, а обедать в кафе по пути. Обязательно попробуем местные блюда: осетинские пироги, знаменитый фыдджын и свежесваренное пиво на пивоварне.

Программа тура по дням

1 день

Осетинский дом и знакомство с Владикавказом

Встреча и обед на пивоварне. Встречаемся в аэропорту Владикавказа или на ж/д вокзале в 13 часов и едем в гостевой дом «Фазенда». Там будет немного времени, чтобы разобрать вещи, переодеться после дороги и принять душ. После этого отправимся на обед на осетинскую пивоварню. Вы узнаете, что такое фыдджын и цахтон, попробуете эти блюда с необычными для нас названиями и, конечно же, продегустируете местное пиво.

Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии вы посмотрите главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.

Ужин у осетинской семьи. Вечером вернемся в нашу уютную «Фазенду», познакомимся с семьей осетин, живущих в этом же доме, вместе поужинаем и будем наслаждаться шашлыками, осетинскими пирогами, кавказскими сырами и винами за теплыми душевными разговорами.

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2 день

Современный Грозный

Город будущего. Сегодня после домашнего завтрака в гостевом доме отправляемся в Чечню и ее столицу — Грозный. Это современный город, который практически полностью отстроили заново в начале нулевых. Попадая сюда, невольно удивляешься — неужели это Кавказ? Новые модные здания, лавочки с USB-розетками на солнечных батареях, остановки с подогревом и огромное количество спортивных площадок — да это же город будущего!

С высоты птичьего полета. Прогуляемся по главной площади, сделаем селфи на установленную там громадную селфи-палку, увидим восстановленный храм Архангела Михаила, а напротив него высотки «Грозный-Сити». Поднимемся на смотровую площадку в одну из башен комплекса и полюбуемся новым городом с высоты.

Сердце Чечни. Конечно, не обойдем стороной главный символ города — великолепную мечеть «Сердце Чечни» — одну из самых больших мечетей мира. Строительство завершилось в 2008 году — это современное здание, сделанное по последним технологиям с невероятной ночной подсветкой. Кому-то она может напомнить Голубую мечеть в Стамбуле, за основу был взят этот образ.

Национальная кухня. У нас будет обед с элементами вайнахской кухни (так называется традиционная кухня чеченцев и ингушей). Попробуем хингал — это мучные галушки необычной формы (жижиг-галнаш) с куриным отварным мясом и добавлением особого соуса. А на десерт будет чепалг — это угощение с творогом и зеленым луком.

Роскошь новой мечети. После обеда поедем в новую мечеть «Гордость мусульман», открывшуюся всего пару лет назад — в августе 2019 года. Мечеть находится в 30 км от Грозного, недалеко от комплекса «Шали-Сити». Над зданием возвышается огромный купол высотой 43 метра, стены покрыты белоснежным мрамором с греческого острова Тасос — даже в сильную жару внутри прохладно и свежо. Внутри висит люстра, высотой 8 метров и весит больше двух с половиной тонн, светильники украшены золотом и камнями Swarovski. Рядом есть роскошный парк с фонтанами, голландскими деревьями и разными видами роз — территория впечатляет ухоженностью, роскошью и продуманностью в каждой детали.

После такого насыщенного дня вернемся в наш гостевой во Владикавказе и отведаем домашний ужин, который нам заботливо приготовили хозяева.

Современный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный ГрозныйСовременный Грозный
3 день

Горы Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и Кармадон

Центр горной Осетии. После завтрака в гостевом доме отправимся на джипах в захватывающую поездку. Начнём с Куртатинского ущелья в самом центре горной Осетии. Здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерными укреплениями, культовыми сооружениями. Вы увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис времён нашествия Тамерлана.

Осетинские древности. Вы пройдете по «тропе чудес» каньона Кадаргаван и окажетесь возле скальной крепости Дзивгис, исследуете руины средневекового селения Цмыти, а потом спуститесь к самой высокогорной обители на территории России — Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю.

Город мертвых. Пообедаем в красивом месте в горах и отправимся в Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.

Заброшенный курорт. Затем поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.

Дорога жизни. Преодолеем скалистый перевал Кахитисар, посмотрим Гизельдонскую ГЭС и полюбуемся необычными граффити от современных осетинских художников. Вы узнаете, почему этот путь называли дорогой жизни и чем интересна ГЭС в настоящее время. После этого вернемся во Владикавказ, мы отвезем вас в аэропорт или на ж/д вокзал, можете смотреть билеты на рейсы после 18 часов.

Горы Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и Кармадон

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или трансфер с ж/д вокзала
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
  • Транспортное сопровождение на маршруте - внедорожники/минивен
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Проживание в 2-х местных номерах со всеми удобствами
  • Пользование инфраструктурой гостевого дома (wi-fi, смарт TV, караоке, кальян, мангал, PS4)
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты
  • Одноместное размещение (доплата - 4000 руб.)
  • Входные билеты: Даргавс - 100 руб./чел., подъем на Грозный-Сити - 150 руб. /чел
Место начала и завершения?
Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
17 апр 2023
Наталья, добрый день. Вчера мы вернулись из поездки, в которую тяжело собирались и как легко она прошла благодаря радушию и гостеприимству принимающих людей. Огромная благодарность всем членам семьи Александра. А его профессионализм и знания, которыми он делится заслуживают большого уважения. Спаси бо за вкусную еду, за любовь к своей земле, которой они заряжают своих гостей. Теперь хочется говорить своим друзьям и близким,что они должны обязательно побывать в гостях у семьи Александра.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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