Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
За три дня вы полюбуетесь горными пейзажами Осетии, исследуете древние некрополи и огромные ущелья, поживете в семье у осетин и погуляете по современному Грозному с огромными мечетями и широкими проспектами.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 900 ₽
Описание
Организационные детали
Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.
Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право за собой изменять маршрут.
Можно участвовать с детьми от 6 лет.
Проживание. Будем жить в гостевом доме «Фазенда» в 10 минутах езды от центра Владикавказа. Владельцы дома — осетинская семья, которая очень любит гостей, с удовольствием общается и готовит вкуснейшие домашние завтраки и ужины. Размещение двухместное. Можно пользоваться всей инфраструктурой дома: wi-fi, смарт TV, караоке, кальян, мангал, PS4
Питание. Завтракать и ужинать будем в гостевом доме, а обедать в кафе по пути. Обязательно попробуем местные блюда: осетинские пироги, знаменитый фыдджын и свежесваренное пиво на пивоварне.
Программа тура по дням
Осетинский дом и знакомство с Владикавказом
Встреча и обед на пивоварне. Встречаемся в аэропорту Владикавказа или на ж/д вокзале в 13 часов и едем в гостевой дом «Фазенда». Там будет немного времени, чтобы разобрать вещи, переодеться после дороги и принять душ. После этого отправимся на обед на осетинскую пивоварню. Вы узнаете, что такое фыдджын и цахтон, попробуете эти блюда с необычными для нас названиями и, конечно же, продегустируете местное пиво.
Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии вы посмотрите главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.
Ужин у осетинской семьи. Вечером вернемся в нашу уютную «Фазенду», познакомимся с семьей осетин, живущих в этом же доме, вместе поужинаем и будем наслаждаться шашлыками, осетинскими пирогами, кавказскими сырами и винами за теплыми душевными разговорами.
Современный Грозный
Город будущего. Сегодня после домашнего завтрака в гостевом доме отправляемся в Чечню и ее столицу — Грозный. Это современный город, который практически полностью отстроили заново в начале нулевых. Попадая сюда, невольно удивляешься — неужели это Кавказ? Новые модные здания, лавочки с USB-розетками на солнечных батареях, остановки с подогревом и огромное количество спортивных площадок — да это же город будущего!
С высоты птичьего полета. Прогуляемся по главной площади, сделаем селфи на установленную там громадную селфи-палку, увидим восстановленный храм Архангела Михаила, а напротив него высотки «Грозный-Сити». Поднимемся на смотровую площадку в одну из башен комплекса и полюбуемся новым городом с высоты.
Сердце Чечни. Конечно, не обойдем стороной главный символ города — великолепную мечеть «Сердце Чечни» — одну из самых больших мечетей мира. Строительство завершилось в 2008 году — это современное здание, сделанное по последним технологиям с невероятной ночной подсветкой. Кому-то она может напомнить Голубую мечеть в Стамбуле, за основу был взят этот образ.
Национальная кухня. У нас будет обед с элементами вайнахской кухни (так называется традиционная кухня чеченцев и ингушей). Попробуем хингал — это мучные галушки необычной формы (жижиг-галнаш) с куриным отварным мясом и добавлением особого соуса. А на десерт будет чепалг — это угощение с творогом и зеленым луком.
Роскошь новой мечети. После обеда поедем в новую мечеть «Гордость мусульман», открывшуюся всего пару лет назад — в августе 2019 года. Мечеть находится в 30 км от Грозного, недалеко от комплекса «Шали-Сити». Над зданием возвышается огромный купол высотой 43 метра, стены покрыты белоснежным мрамором с греческого острова Тасос — даже в сильную жару внутри прохладно и свежо. Внутри висит люстра, высотой 8 метров и весит больше двух с половиной тонн, светильники украшены золотом и камнями Swarovski. Рядом есть роскошный парк с фонтанами, голландскими деревьями и разными видами роз — территория впечатляет ухоженностью, роскошью и продуманностью в каждой детали.
После такого насыщенного дня вернемся в наш гостевой во Владикавказе и отведаем домашний ужин, который нам заботливо приготовили хозяева.
Горы Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и Кармадон
Центр горной Осетии. После завтрака в гостевом доме отправимся на джипах в захватывающую поездку. Начнём с Куртатинского ущелья в самом центре горной Осетии. Здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерными укреплениями, культовыми сооружениями. Вы увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис времён нашествия Тамерлана.
Осетинские древности. Вы пройдете по «тропе чудес» каньона Кадаргаван и окажетесь возле скальной крепости Дзивгис, исследуете руины средневекового селения Цмыти, а потом спуститесь к самой высокогорной обители на территории России — Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю.
Город мертвых. Пообедаем в красивом месте в горах и отправимся в Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.
Заброшенный курорт. Затем поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.
Дорога жизни. Преодолеем скалистый перевал Кахитисар, посмотрим Гизельдонскую ГЭС и полюбуемся необычными граффити от современных осетинских художников. Вы узнаете, почему этот путь называли дорогой жизни и чем интересна ГЭС в настоящее время. После этого вернемся во Владикавказ, мы отвезем вас в аэропорт или на ж/д вокзал, можете смотреть билеты на рейсы после 18 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или трансфер с ж/д вокзала
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Транспортное сопровождение на маршруте - внедорожники/минивен
- Услуги гида-экскурсовода
- Проживание в 2-х местных номерах со всеми удобствами
- Пользование инфраструктурой гостевого дома (wi-fi, смарт TV, караоке, кальян, мангал, PS4)
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты
- Одноместное размещение (доплата - 4000 руб.)
- Входные билеты: Даргавс - 100 руб./чел., подъем на Грозный-Сити - 150 руб. /чел