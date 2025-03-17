Я Яна

Да да и еще раз да!) Поездка на 10 из 10 Все было комфортно,благодарю Екатерину за прекрасное сопровождение,благодарю гида Юрия за ненавязчивый,при этом полноценный рассказ,с юмором) Чита грита -надолго со мной)))) Было солнечно,вкусно и не только. .)) Вернулась бы еще -да!