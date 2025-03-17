Туры в Кахетию из Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Кахетия» во Владикавказе, цены от 27 450 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
На машине
4 дня
-
10%
1 отзыв
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Продолжится тур в колыбели виноделия: в Кахетии вас ждут дегустация вина, кулинарный мастер-класс по выпечке пури, знакомство с Бодбийским монастырём и городом Сигнахи»
4 апр в 08:00
18 апр в 08:00
27 450 ₽30 500 ₽ за человека
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
На машине
5 дней
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
Рассмотреть древние монастыри и храмы, отведать вина в Кахетии и познакомиться со столицей
Начало: Владикавказ, 17:00
«По пути заедем на родину хинкали, а в Кахетии отведаем вина»
14 апр в 17:00
11 мая в 17:00
55 000 ₽ за человека
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
На машине
6 дней
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
Испечь пури, насладиться кахетинским вином и полюбоваться величественным Казбеком
Начало: Владикавказ, ул. Московская 16б, 9:00 (время выезд...
«В Тбилиси окунёмся в атмосферу Старого города и отправимся в Кахетию — край виноградников и легенд, где попробуем лучшие грузинские вина»
9 апр в 09:00
9 мая в 09:00
42 800 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Кахетия»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
  2. Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
  3. Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Сказский ледник
  8. Мидаграбинские водопады
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в марте 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Кахетия" можно забронировать 3 тура от 27 450 до 55 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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