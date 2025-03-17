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Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Продолжится тур в колыбели виноделия: в Кахетии вас ждут дегустация вина, кулинарный мастер-класс по выпечке пури, знакомство с Бодбийским монастырём и городом Сигнахи»
4 апр в 08:00
18 апр в 08:00
27 450 ₽
30 500 ₽ за человека
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
Рассмотреть древние монастыри и храмы, отведать вина в Кахетии и познакомиться со столицей
Начало: Владикавказ, 17:00
«По пути заедем на родину хинкали, а в Кахетии отведаем вина»
14 апр в 17:00
11 мая в 17:00
55 000 ₽ за человека
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
Испечь пури, насладиться кахетинским вином и полюбоваться величественным Казбеком
Начало: Владикавказ, ул. Московская 16б, 9:00 (время выезд...
«В Тбилиси окунёмся в атмосферу Старого города и отправимся в Кахетию — край виноградников и легенд, где попробуем лучшие грузинские вина»
9 апр в 09:00
9 мая в 09:00
42 800 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЯЯна17 марта 2025Да да и еще раз да!) Поездка на 10 из 10 Все было комфортно,благодарю Екатерину за прекрасное сопровождение,благодарю гида Юрия за ненавязчивый,при этом полноценный рассказ,с юмором) Чита грита -надолго со мной)))) Было солнечно,вкусно и не только. .)) Вернулась бы еще -да!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Кахетия»
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