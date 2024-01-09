Туры в Сигнахи из Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Сигнахи» во Владикавказе, цены от 26 550 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
На автобусе
скидка
25%
1 отзыв
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Провести отпуск в Грузии, дегустируя вино, гуляя по Тбилиси и любуясь городом любви Сигнахи или поехать в Армению за душевными тостами, древними монастырями, будто выросшими прямо из скалы, и бескрайним озером Севан»
5 авг в 14:30
12 авг в 14:30
9500071 250 за человека
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
На автобусе
скидка
10%
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Продолжится тур в колыбели виноделия: в Кахетии вас ждут дегустация вина, кулинарный мастер-класс по выпечке пури, знакомство с Бодбийским монастырём и городом Сигнахи»
2 авг в 10:00
16 авг в 10:00
2950026 550 за человека
Боржоми, Кахетия, Тбилиси и другие яркие места Грузии
На автобусе
6 дней
Боржоми, Кахетия, Тбилиси и другие яркие места Грузии
Погулять по Сигнахи, узнать о тонкостях виноделия и пройтись по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Владикавказ, в 09:00 у гостиницы «Планета Люкс». Е...
«В этот день прогуляемся по Сигнахи с атмосферными брусчатыми улочками и домиками с красной черепицей словно из Италии»
5 авг в 09:00
16 сен в 09:00
41 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    9 января 2024
    Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
    Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
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    программа была всего 6 дней, но по ощущениям не меньше двух недель отдыхали! Вернулись на работу наполненные и вдохновленные! Однозначно сошлись во мнении, что совмещенная программа Грузия+Армения выигрывает! Из столиц голосуем за Тбилиси, а вот природа, горные древние храмы, и что вообще удивительно, еда - это Армения! Ну а солнце, которое нам светило оба дня, и Арарат, который радовал своими очертаниями, это вообще нет слов! Спасибо за ваш труд, за ваше внимание и заботу к каждому участнику! Желаем процветания и новых, интересных маршрутов!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Сигнахи»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
  2. Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
  3. Боржоми, Кахетия, Тбилиси и другие яркие места Грузии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Сказский ледник
  8. Эльбрус
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Сигнахи" можно забронировать 3 тура от 26 550 до 71 250 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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