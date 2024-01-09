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25%
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Провести отпуск в Грузии, дегустируя вино, гуляя по Тбилиси и любуясь городом любви Сигнахи или поехать в Армению за душевными тостами, древними монастырями, будто выросшими прямо из скалы, и бескрайним озером Севан»
5 авг в 14:30
12 авг в 14:30
9500071 250₽ за человека
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4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Продолжится тур в колыбели виноделия: в Кахетии вас ждут дегустация вина, кулинарный мастер-класс по выпечке пури, знакомство с Бодбийским монастырём и городом Сигнахи»
2 авг в 10:00
16 авг в 10:00
2950026 550₽ за человека
6 дней
Боржоми, Кахетия, Тбилиси и другие яркие места Грузии
Погулять по Сигнахи, узнать о тонкостях виноделия и пройтись по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Владикавказ, в 09:00 у гостиницы «Планета Люкс». Е...
«В этот день прогуляемся по Сигнахи с атмосферными брусчатыми улочками и домиками с красной черепицей словно из Италии»
5 авг в 09:00
16 сен в 09:00
41 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана9 января 2024Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Сигнахи»
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