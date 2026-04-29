Мои заказы

Дигория: восхитительная горная страна

Кавказский хребет, вершина Лабода, национальный парк «Алания»
Дигория: восхитительная горная странаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дигория: восхитительная горная странаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дигория: восхитительная горная странаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Кавказский Хребет, вершина Лабода, национальный парк Алания с потрясающими альпийскими пейзажами и множество других красот — вот, что ждёт вас в этом путешествии! Путешествуем налегке, с опытным гидом и прекрасным настроением:)

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владикавказ

Встречаемся на Ж/Д вокзале и в аэропорту Владикавказа и отправляемся в гостиницу.

По дороге к Дигорскому ущелью пересечём Каньон Ахсинта — самое узкое место в ущелье, так называемые природные ворота в Дигорию. На глубине 70 метров протекает полноводная река Урух с бурными перекатами. Виды каньона буквально завораживают своей суровой первозданной красотой. В его скалах можно увидеть огромные углубления, образованные шумным потоком воды, несущимся с огромной скоростью.

Проедем мимо скульптуры Георгия Победоносца покровителя Осетии. Монумент на скале буквально парит в воздухе. Проедем через селение Мацута, построенное в месте, где сливаются реки Айгомугидон и Урух.

Затем мы прибудем в Национальный парк Алания, а к вечеру на базу отдыха.

Проживание: база отдыха

На авто: 130 км

Налегке: 2 км

Прибытие во ВладикавказПрибытие во ВладикавказПрибытие во Владикавказ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Гора Кубус

Продолжаем знакомиться с местными красотами: нам предстоит взойти налегке на гору Кубус, настоящее чудо природы считается, что, если загадать желание на вершине горы, оно обязательно исполнится. Пейзажи на вершине горы просто невероятные: полюбуемся на водопады Три сестры - белоснежные потоки реки Таймази, бурно сбегающие вниз по каменным склонам. По пути насладимся чудесным видом и ароматами поляны Ирисов.

Затем вернёмся на базу отдыха, где поужинаем и отдохнём.

Проживание: база отдыха

Питание: завтрак, обед-перекус

Налегке: 3-4 часа

Гора КубусГора КубусГора Кубус
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Посещение ледника Тана

Нам предстоит знакомство с грандиозным ледником Тана, находящимся в окружении величественных горных вершин. Здесь мы сможем не только увидеть, но и послушать шум падающих гигантских льдин.

К вечеру вернемся на базу.

Проживание: база отдыха
Питание: завтрак, обед-перекус

Налегке: 5-6 часов

Посещение ледника ТанаПосещение ледника ТанаПосещение ледника Тана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Переезд в село Дзинага - ледник Караугом

С утра нас ждёт переезд на машинах повышенной проходимости в село Дзинага, откуда мы отправимся в треккинг к леднику Караугом. Он считается одним из самых больших на Кавказе и впечатляет грандиозными размерами и мощными ледопадами.

К вечеру вернёмся на базу отдыха.

Проживание: база отдыха

Питание: завтрак, обед-перекус

Налегке: 9 км

На авто: 40 км

Переезд в село Дзинага - ледник КараугомПереезд в село Дзинага - ледник КараугомПереезд в село Дзинага - ледник Караугом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Свободный день

Сегодня у вас свободное время. За дополнительную плату можно отправиться на конную прогулку, джип-тур, посетить открытый или закрытый бассейн, сауну или теннисный корт.
По желанию — короткий треккинг с гидом к водопаду Три сестры.

Проживание: база отдыха

Питание: завтрак

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Река Харес

Нас ждёт выход налегке к верховьям реки Харес. По пути нам встретятся гигантские камни, оставшиеся после мощного землетрясения, один даже похож на львиную голову. Насладимся потрясающими пейзажами Главного Кавказского хребта и красивейшей горы Лабода. В дороге нам встретятся альпийские луга с многообразием пряных трав и ароматных цветов.

Проживание: база отдыха

Питание: завтрак, обед-перекус

Налегке: 8-9 часов

Река ХаресРека ХаресРека Харес
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Владикавказ - возвращение домой

С утра отправимся во Владикавказ. В аэропорт мы прибудем примерно в 13:00, поэтому рекомендуем планировать обратный вылет на вечер.

На авто: 130 км

Владикавказ - возвращение домойВладикавказ - возвращение домойВладикавказ - возвращение домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа инструктора-проводника
  • Трансфер из Владикавказа и обратно (в 1 и 7 день)
  • Питание: все завтраки и обеды-перекусы на активной части маршрута
  • Проживание в 2-местных номерах (6 ночей)
  • Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты
  • Питание: все ужины
  • Расходы личного характера (питание, не входящее в стоимость, индивидуальные трансферы, мед. страховка, сувениры и прочее)
О чём нужно знать до поездки

Встреча:

В первый день тура в 12:00 на ж/д вокзале г. Владикавказ и в 12:30 в аэропорту Владикавказ (Беслан). У выхода с вокзала/аэропорта вас встретит гид. Также у нас будут номера ваших телефонов, так что мы в любом случае не потеряемся.

Если вы прибываете в другое место, вам необходимо самостоятельно добраться к указанному месту встречи к назначенному времени. Мы не сможем забрать вас из отеля, с автостанции или остановки по пути.

Обратно:

В последний день тура — групповой трансфер в аэропорт Владикавказ (г. Беслан) и на ж/д вокзал. Прибытие около 13:00. При покупке обратного билета мы рекомендуем учитывать необходимый запас времени до отправления поезда 1 час, до вылета на самолёте 2 часа.

Внимание! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Транспорт:

Переезды запланированы на туристическом автобусе Mercedes-Benz Sprinter, а в труднодоступные места будем добираться на автомобилях повышенной проходимости.

Погода:

Погода зависит от времени года. В начале и конце лета достаточно прохладно, высокая вероятность дождей. С конца июня по начало августа формируется устойчивая и сухая погода, однако возможны дожди. Средняя температура днём +15… +25 С, ночью +5… +10 С.

Информация для иностранных граждан:

Необходимо оформить пограничное разрешение за 2 месяца до начала мероприятия.

Питание:

В стоимость входят все завтраки на базе отдыха, а также обеды-перекусы на активной части маршрута. Ужины оплачиваются дополнительно, средний чек от 1 000 руб.

Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.

Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера! Мы передадим эту информацию гиду / в места размещения. Однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос.

Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.

Примечание: В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут может быть изменён.

Пожелания к путешественнику
  1. Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
  2. Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
  3. Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
  4. Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
  5. Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
  6. В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
  7. На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
  8. Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
  9. Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
  10. Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
  11. Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
  12. Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
  13. Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Николай
Николай — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Ведущий туроператор приключенческого туризма в России! Уже 17 лет мы создаем уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. У нас вы найдёте как лайт-туры с большим количеством прогулок
читать дальшеуменьшить

по природным достопримечательностям, так и классические походы с рюкзаками и палатками, а также сплавы, восхождения, конные туры и многое другое. У нас собственная команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки туристов. Возможно, поэтому 70% наших путешественников возвращаются к нам снова. Гарантируем лучшую цену на туристическом рынке и задаем стандарты качества.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры на «Дигория: восхитительная горная страна»

Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Пешая
7 дней
6 отзывов
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: В аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) в 12:30 и на...
5 июл в 12:00
12 июл в 12:00
83 000 ₽ за человека
По тропам Дигории в гости к аланам
На машине
5 дней
1 отзыв
По тропам Дигории в гости к аланам
Главные ущелья и исторические памятники
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, с 8:00 до 14...
3 июл в 14:00
10 июл в 14:00
34 550 ₽ за человека
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Начало: Владикавказ
29 июн в 10:00
3 июл в 10:00
от 28 800 ₽ за человека
Северная Осетия, Горная Ингушетия и отдых среди вершин
На автобусе
6 дней
Северная Осетия, Горная Ингушетия и отдых среди вершин
Посетить селения в высокогорье, осмотреть древние башни, погулять по нацпарку и Владикавказу
Начало: Владикавказ, 14:00
2 июл в 14:00
9 июл в 14:00
41 175 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
-11%
85 000 ₽
от 75 700 ₽ за человека