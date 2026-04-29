Встреча:

В первый день тура в 12:00 на ж/д вокзале г. Владикавказ и в 12:30 в аэропорту Владикавказ (Беслан). У выхода с вокзала/аэропорта вас встретит гид. Также у нас будут номера ваших телефонов, так что мы в любом случае не потеряемся.

Если вы прибываете в другое место, вам необходимо самостоятельно добраться к указанному месту встречи к назначенному времени. Мы не сможем забрать вас из отеля, с автостанции или остановки по пути.

Обратно:

В последний день тура — групповой трансфер в аэропорт Владикавказ (г. Беслан) и на ж/д вокзал. Прибытие около 13:00. При покупке обратного билета мы рекомендуем учитывать необходимый запас времени до отправления поезда 1 час, до вылета на самолёте 2 часа.

Внимание! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Транспорт:

Переезды запланированы на туристическом автобусе Mercedes-Benz Sprinter, а в труднодоступные места будем добираться на автомобилях повышенной проходимости.

Погода:

Погода зависит от времени года. В начале и конце лета достаточно прохладно, высокая вероятность дождей. С конца июня по начало августа формируется устойчивая и сухая погода, однако возможны дожди. Средняя температура днём +15… +25 С, ночью +5… +10 С.

Информация для иностранных граждан:

Необходимо оформить пограничное разрешение за 2 месяца до начала мероприятия.

Питание:

В стоимость входят все завтраки на базе отдыха, а также обеды-перекусы на активной части маршрута. Ужины оплачиваются дополнительно, средний чек от 1 000 руб.

Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.

Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера! Мы передадим эту информацию гиду / в места размещения. Однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос.

Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.

Примечание: В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут может быть изменён.