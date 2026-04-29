Описание тура
Кавказский Хребет, вершина Лабода, национальный парк Алания с потрясающими альпийскими пейзажами и множество других красот — вот, что ждёт вас в этом путешествии! Путешествуем налегке, с опытным гидом и прекрасным настроением:)
Программа тура по дням
Прибытие во Владикавказ
Встречаемся на Ж/Д вокзале и в аэропорту Владикавказа и отправляемся в гостиницу.
По дороге к Дигорскому ущелью пересечём Каньон Ахсинта — самое узкое место в ущелье, так называемые природные ворота в Дигорию. На глубине 70 метров протекает полноводная река Урух с бурными перекатами. Виды каньона буквально завораживают своей суровой первозданной красотой. В его скалах можно увидеть огромные углубления, образованные шумным потоком воды, несущимся с огромной скоростью.
Проедем мимо скульптуры Георгия Победоносца покровителя Осетии. Монумент на скале буквально парит в воздухе. Проедем через селение Мацута, построенное в месте, где сливаются реки Айгомугидон и Урух.
Затем мы прибудем в Национальный парк Алания, а к вечеру на базу отдыха.
Проживание: база отдыха
На авто: 130 км
Налегке: 2 км
Гора Кубус
Продолжаем знакомиться с местными красотами: нам предстоит взойти налегке на гору Кубус, настоящее чудо природы считается, что, если загадать желание на вершине горы, оно обязательно исполнится. Пейзажи на вершине горы просто невероятные: полюбуемся на водопады Три сестры - белоснежные потоки реки Таймази, бурно сбегающие вниз по каменным склонам. По пути насладимся чудесным видом и ароматами поляны Ирисов.
Затем вернёмся на базу отдыха, где поужинаем и отдохнём.
Проживание: база отдыха
Питание: завтрак, обед-перекус
Налегке: 3-4 часа
Посещение ледника Тана
Нам предстоит знакомство с грандиозным ледником Тана, находящимся в окружении величественных горных вершин. Здесь мы сможем не только увидеть, но и послушать шум падающих гигантских льдин.
К вечеру вернемся на базу.
Проживание: база отдыха
Питание: завтрак, обед-перекус
Налегке: 5-6 часов
Переезд в село Дзинага - ледник Караугом
С утра нас ждёт переезд на машинах повышенной проходимости в село Дзинага, откуда мы отправимся в треккинг к леднику Караугом. Он считается одним из самых больших на Кавказе и впечатляет грандиозными размерами и мощными ледопадами.
К вечеру вернёмся на базу отдыха.
Проживание: база отдыха
Питание: завтрак, обед-перекус
Налегке: 9 км
На авто: 40 км
Свободный день
Сегодня у вас свободное время. За дополнительную плату можно отправиться на конную прогулку, джип-тур, посетить открытый или закрытый бассейн, сауну или теннисный корт.
По желанию — короткий треккинг с гидом к водопаду Три сестры.
Проживание: база отдыха
Питание: завтрак
Река Харес
Нас ждёт выход налегке к верховьям реки Харес. По пути нам встретятся гигантские камни, оставшиеся после мощного землетрясения, один даже похож на львиную голову. Насладимся потрясающими пейзажами Главного Кавказского хребта и красивейшей горы Лабода. В дороге нам встретятся альпийские луга с многообразием пряных трав и ароматных цветов.
Проживание: база отдыха
Питание: завтрак, обед-перекус
Налегке: 8-9 часов
Владикавказ - возвращение домой
С утра отправимся во Владикавказ. В аэропорт мы прибудем примерно в 13:00, поэтому рекомендуем планировать обратный вылет на вечер.
На авто: 130 км
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструктора-проводника
- Трансфер из Владикавказа и обратно (в 1 и 7 день)
- Питание: все завтраки и обеды-перекусы на активной части маршрута
- Проживание в 2-местных номерах (6 ночей)
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты
- Питание: все ужины
- Расходы личного характера (питание, не входящее в стоимость, индивидуальные трансферы, мед. страховка, сувениры и прочее)
О чём нужно знать до поездки
Встреча:
В первый день тура в 12:00 на ж/д вокзале г. Владикавказ и в 12:30 в аэропорту Владикавказ (Беслан). У выхода с вокзала/аэропорта вас встретит гид. Также у нас будут номера ваших телефонов, так что мы в любом случае не потеряемся.
Если вы прибываете в другое место, вам необходимо самостоятельно добраться к указанному месту встречи к назначенному времени. Мы не сможем забрать вас из отеля, с автостанции или остановки по пути.
Обратно:
В последний день тура — групповой трансфер в аэропорт Владикавказ (г. Беслан) и на ж/д вокзал. Прибытие около 13:00. При покупке обратного билета мы рекомендуем учитывать необходимый запас времени до отправления поезда 1 час, до вылета на самолёте 2 часа.
Внимание! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.
Транспорт:
Переезды запланированы на туристическом автобусе Mercedes-Benz Sprinter, а в труднодоступные места будем добираться на автомобилях повышенной проходимости.
Погода:
Погода зависит от времени года. В начале и конце лета достаточно прохладно, высокая вероятность дождей. С конца июня по начало августа формируется устойчивая и сухая погода, однако возможны дожди. Средняя температура днём +15… +25 С, ночью +5… +10 С.
Информация для иностранных граждан:
Необходимо оформить пограничное разрешение за 2 месяца до начала мероприятия.
Питание:
В стоимость входят все завтраки на базе отдыха, а также обеды-перекусы на активной части маршрута. Ужины оплачиваются дополнительно, средний чек от 1 000 руб.
Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.
Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера! Мы передадим эту информацию гиду / в места размещения. Однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос.
Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.
Примечание: В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут может быть изменён.
Пожелания к путешественнику
- Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
- Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
- Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
- В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
- На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
- Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
- Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.