Сегодня вы побываете в трёх ущельях. Первым посетим Кармадон — живописное и печально известное место. В Даргавсе осмотрим «Город мёртвых» — необычные захоронения древних аланов. Увидим башню Курта и Тага, селение Цмити и Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

После пикника на свежем воздухе (за доплату) отправимся в Куртатинское ущелье. Полюбуемся видами Кадаргаванского каньона и посмотрим на скальную крепость Дзивгис. В 17:00 вернёмся во Владикавказ.

В 19:30-21:30 желающие поучаствуют в шоу-программе в этнонациональном стиле с ужином и дегустацией (за доплату).