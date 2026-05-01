Северная Осетия, Горная Ингушетия и отдых среди вершин

Посетить селения в высокогорье, осмотреть древние башни, погулять по нацпарку и Владикавказу
Невероятная природа и завораживающие вершины, живописные каньоны и богатая история — едем исследовать Северную Осетию-Аланию.

Вы увидите знаковые места республики — Даргавс, Кармадонское и Цейское ущелья, памятник Уастырджи и другие. Заглянете
читать дальше

в малоизвестные уголки в Ирафском районе. Отдохнёте на турбазе в окружении каменных исполинов и погуляете по заповедным территориям.

Осмотрите старинные храмы и оборонительные башни, познакомитесь с прошлым региона в этнографическом доме-музее Задалески Нана. А один день проведёте в Ингушетии — концентрация гор в путешествии будет максимальной!

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые операторы связи на Кавказе: Мегафон, МТС, Билайн. В гостиницах предоставляется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.
В республиках Северного Кавказа не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам). Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице.
Рекомендуем проявить осмотрительность и уважение к традициям.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, экскурсия по городу

Встреча, трансфер в гостиницу, размещение.

В 16:00 отправимся на обзорную пешеходную экскурсию по Владикавказу, во время которой увидите знаковые места и познакомитесь с многовековой историей города.

2 день

Три ущелья: Куртатинское, Кармадонское, Даргавс

Сегодня вы побываете в трёх ущельях. Первым посетим Кармадон — живописное и печально известное место. В Даргавсе осмотрим «Город мёртвых» — необычные захоронения древних аланов. Увидим башню Курта и Тага, селение Цмити и Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

После пикника на свежем воздухе (за доплату) отправимся в Куртатинское ущелье. Полюбуемся видами Кадаргаванского каньона и посмотрим на скальную крепость Дзивгис. В 17:00 вернёмся во Владикавказ.

В 19:30-21:30 желающие поучаствуют в шоу-программе в этнонациональном стиле с ужином и дегустацией (за доплату).

3 день

Горная Ингушетия

В 9:00 выезжаем в Горную Ингушетию. Посетим Джейрахское ущелье и заповедник «Эрзи». Насладимся пейзажами Цейлоамского перевала и осмотрим башенные комплексы Эгикхал, Таргим, Вовнушки. Осмотрим древний храм Тхаба-Ерды.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

4 день

Горная Дигория: Задалеск, Махческ, Уаллагком

Исследуем горную Дигорию. Побываем в Дигорском ущелье и каньоне Ахсинта. Осмотрим святилище Лагты Дзуар (Святого Георгия). Посетим сёла Задалеск и Махческ в Ирафском районе республики. Заглянем в дом-музей Задалески Нана — этнографический музей и место, посвящённое спасительнице аланского народа. Посмотрим на сторожевую башню Абисаловых.

После пикника (за доплату) отправимся в Уаллагком. Здесь вас ждут сёла Дунта, Камунта, Галиат, Фаснал, Мацута.

Во второй половине дня разместимся на базе отдыха в горах.

5 день

Треккинг по нацпарку

Совершим треккинг по национальному парку «Алания» и Дигорскому ущелью. Прогуляемся по экомаршруту тропами Горной Дигории.

После обеда — отдых и свободное время на турбазе.

6 день

Алагирское ущелье, Цей, Мамисон

Продолжим знакомство со знаковыми местами Северной Осетии. Осмотрим святилище и впечатляющий монумент Уастырджи, который словно вырывается из скалы. Посетим Цейское ущелье и прокатимся по канатной дороге к Сказскому леднику.

После ланча (за доплату) побываем в Мамисонском ущелье и селении Лисри, где увидим обелиск братьям Газдановым. Вернёмся во Владикавказ к 16:30. Трансфер в аэропорт/на вокзал к рейсам/поездам после 18:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник41 175 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в 1-й день тура с 8:00 до 14:00
  • Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа в заключительный день тура к рейсам/поездам после 18:00
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Билет на подъёмник в Цейском ущелье - 1000 ₽
  • Курортный сбор или налог (оплачивается гостиницей)
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты вне программы
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт и на ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Стоимость тура при 1-местном размещении составляет 52 800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 14:00
Завершение: Владикавказ, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9263 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
читать дальше

и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

