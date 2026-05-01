Вы увидите знаковые места республики — Даргавс, Кармадонское и Цейское ущелья, памятник Уастырджи и другие. Заглянете
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые операторы связи на Кавказе: Мегафон, МТС, Билайн. В гостиницах предоставляется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.
В республиках Северного Кавказа не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам). Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице.
Рекомендуем проявить осмотрительность и уважение к традициям.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, экскурсия по городу
Встреча, трансфер в гостиницу, размещение.
В 16:00 отправимся на обзорную пешеходную экскурсию по Владикавказу, во время которой увидите знаковые места и познакомитесь с многовековой историей города.
Три ущелья: Куртатинское, Кармадонское, Даргавс
Сегодня вы побываете в трёх ущельях. Первым посетим Кармадон — живописное и печально известное место. В Даргавсе осмотрим «Город мёртвых» — необычные захоронения древних аланов. Увидим башню Курта и Тага, селение Цмити и Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
После пикника на свежем воздухе (за доплату) отправимся в Куртатинское ущелье. Полюбуемся видами Кадаргаванского каньона и посмотрим на скальную крепость Дзивгис. В 17:00 вернёмся во Владикавказ.
В 19:30-21:30 желающие поучаствуют в шоу-программе в этнонациональном стиле с ужином и дегустацией (за доплату).
Горная Ингушетия
В 9:00 выезжаем в Горную Ингушетию. Посетим Джейрахское ущелье и заповедник «Эрзи». Насладимся пейзажами Цейлоамского перевала и осмотрим башенные комплексы Эгикхал, Таргим, Вовнушки. Осмотрим древний храм Тхаба-Ерды.
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Горная Дигория: Задалеск, Махческ, Уаллагком
Исследуем горную Дигорию. Побываем в Дигорском ущелье и каньоне Ахсинта. Осмотрим святилище Лагты Дзуар (Святого Георгия). Посетим сёла Задалеск и Махческ в Ирафском районе республики. Заглянем в дом-музей Задалески Нана — этнографический музей и место, посвящённое спасительнице аланского народа. Посмотрим на сторожевую башню Абисаловых.
После пикника (за доплату) отправимся в Уаллагком. Здесь вас ждут сёла Дунта, Камунта, Галиат, Фаснал, Мацута.
Во второй половине дня разместимся на базе отдыха в горах.
Треккинг по нацпарку
Совершим треккинг по национальному парку «Алания» и Дигорскому ущелью. Прогуляемся по экомаршруту тропами Горной Дигории.
После обеда — отдых и свободное время на турбазе.
Алагирское ущелье, Цей, Мамисон
Продолжим знакомство со знаковыми местами Северной Осетии. Осмотрим святилище и впечатляющий монумент Уастырджи, который словно вырывается из скалы. Посетим Цейское ущелье и прокатимся по канатной дороге к Сказскому леднику.
После ланча (за доплату) побываем в Мамисонском ущелье и селении Лисри, где увидим обелиск братьям Газдановым. Вернёмся во Владикавказ к 16:30. Трансфер в аэропорт/на вокзал к рейсам/поездам после 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|41 175 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в 1-й день тура с 8:00 до 14:00
- Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа в заключительный день тура к рейсам/поездам после 18:00
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
- Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа и обратно
- Обеды и ужины
- Билет на подъёмник в Цейском ущелье - 1000 ₽
- Курортный сбор или налог (оплачивается гостиницей)
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты вне программы
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт и на ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Стоимость тура при 1-местном размещении составляет 52 800 ₽