По тропам Дигории в гости к аланам

Главные ущелья и исторические памятники
Сначала мы исследуем столицу Северной Осетии: прогуляемся по центру Владикавказа, разглядывая старинные фасады и купола. А затем отправимся за город, где вас ждёт множество колоритных и впечатляющих локаций.

Путь пройдёт через
Кармадонское, Куртатинское ущелья и Даргавс с башнями Курта и Тага, селение Цмити и Свято-Успенский мужской монастырь.

В Горной Дигории осмотрим каньон Ахсинта, святилище Лагты Дзуар и заглянем в Задалеск, Махческ, Уаллагком и Мацуту.

Пешеходный экомаршрут в национальном парке «Алания» и подъём к Сказскому леднику с Мамисонским ущельем завершат путешествие.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Одежда должна быть удобной, подходящей для пеших прогулок и отдыха. Для поездок в заповедные зоны и горные ущелья подойдут кроссовки с прочной нескользкой подошвой.

Рекомендуется взять тёплые вещи, сменную обувь и одежду от дождя на случай похолодания.

Обязательно иметь головной убор, солнцезащитные очки и крем. В горах очки необходимы в любое время года. Желательно носить одежду, закрывающую плечи и руки в часы активного солнца.

При посещении святынь требуется соответствующая одежда: женщинам — закрытая одежда, прикрывающая всё тело, кроме лица и кистей рук; мужчинам — брюки и рубашка с рукавом.

Необходимо соблюдать законодательство региона пребывания, уважать местные традиции, обычаи и религиозные нормы.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать во Владикавказ

Прибытие во Владикавказ. С 8:00 до 14:00 встретим в аэропорту или на ж/д вокзале и поедем в гостиницу. После размещения немного отдохнём.

В 16:00 отправимся на обзорную пешеходную экскурсию. Прогуляемся по знаковым местам города и познакомимся с его многовековой историей.

С 19:30 до 21:30 пройдёт «Аланский вечер» — этнонациональное шоу с ужином и дегустацией (за доплату, проводится по пятницам).

2 день

Куртатинское, Кармадонское ущелья и Даргавс

В 8:30 отправимся в путешествие по 3 ущельям: Куртатинскому, Кармадонскому и Даргавс. Маршрут займёт около 8 часов и составит 120 км.

Сначала поедем в Кармадонское ущелье, затем направимся в Даргавс, или Город мёртвых. Осмотрим башню Курта и Тага, заедем в селение Цмити и поднимемся к Свято-Успенскому Аланскому мужскому монастырю.

Днём сделаем остановку на пикник-ланч (за доплату). После продолжим путь по Куртатинскому ущелью, увидим Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис.

3 день

Горная Дигория

В 8:30 выезжаем в Горную Дигорию. За день проедем около 180 км, программа рассчитана на 8 часов.

Маршрут пройдёт через Дигорское ущелье и каньон Ахсинта. Посетим святилище Лагты Дзуар, затем заедем в Задалеск и Музей матери. Продолжим путь в Махческ, где увидим башню Абисаловых.

Сделаем остановку на пикник-ланч (за доплату). После отправимся в Уаллагком — проедем через сёла Дунта, Камунта и Галиат, затем через Фаснал и село Мацута.

В 18:00 — ужин (за доплату).

4 день

Национальный парк «Алания»

В 9:00 начинаем день в национальном парке «Алания», в Дигорском ущелье.

Отправимся на пешеходный экомаршрут по тропам Горной Дигории. Прогулка займёт несколько часов, пройдём по живописным участкам.

Днём запланирован обед (за доплату). После — отдых и свободное время на турбазе в горах.

5 день

Алагирское, Цейское, Мамисонское ущелья и Сказский ледник

В 7:30 выезжаем в Алагирское ущелье. За день проедем около 220 км, продолжительность маршрута 8 часов.

Остановимся у святилища и наскального монумента Уастырджи. Затем поедем в Цейское ущелье и поднимемся по канатной дороге к Сказскому леднику.

Днём сделаем остановку на пикник-ланч (за доплату). После отправимся в Мамисонское ущелье, заедем в селение Лисри и увидим обелиск братьям Газдановым.

К 16:30 вернёмся во Владикавказ. Далее — трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал к вечерним рейсам и поездам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)34 550 ₽
1-местное размещение44 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповые трансферы, в том числе от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Переезд до Владикавказа и обратно
  • Остальное питание
  • Индивидуальные трансферы
  • Канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье - 1000 ₽
  • Этнический ужин с дегустацией местных блюд и шоу-программой - 2600 ₽ (взрослый), 2200 ₽ (дети до 16 лет)
  • Курортный сбор или налог при заселении
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, с 8:00 до 14:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9263 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

Наталия
Нам все очень понравилось,большое спасибо за наше путешествие в Северную Осетию. Все чётко спланировано,никаких задержек и опозданий. В Горной Дигории вообще получился индивидуальный тур-мы вдвоём с подругой и гид(Вадиму большой привет! Он супер-профессионал!),свой день Рождения отметила на УРА! Всем рекомендую!
