Путь пройдёт через
Описание тура
Организационные детали
Одежда должна быть удобной, подходящей для пеших прогулок и отдыха. Для поездок в заповедные зоны и горные ущелья подойдут кроссовки с прочной нескользкой подошвой.
Рекомендуется взять тёплые вещи, сменную обувь и одежду от дождя на случай похолодания.
Обязательно иметь головной убор, солнцезащитные очки и крем. В горах очки необходимы в любое время года. Желательно носить одежду, закрывающую плечи и руки в часы активного солнца.
При посещении святынь требуется соответствующая одежда: женщинам — закрытая одежда, прикрывающая всё тело, кроме лица и кистей рук; мужчинам — брюки и рубашка с рукавом.
Необходимо соблюдать законодательство региона пребывания, уважать местные традиции, обычаи и религиозные нормы.
Программа тура по дням
Добро пожаловать во Владикавказ
Прибытие во Владикавказ. С 8:00 до 14:00 встретим в аэропорту или на ж/д вокзале и поедем в гостиницу. После размещения немного отдохнём.
В 16:00 отправимся на обзорную пешеходную экскурсию. Прогуляемся по знаковым местам города и познакомимся с его многовековой историей.
С 19:30 до 21:30 пройдёт «Аланский вечер» — этнонациональное шоу с ужином и дегустацией (за доплату, проводится по пятницам).
Куртатинское, Кармадонское ущелья и Даргавс
В 8:30 отправимся в путешествие по 3 ущельям: Куртатинскому, Кармадонскому и Даргавс. Маршрут займёт около 8 часов и составит 120 км.
Сначала поедем в Кармадонское ущелье, затем направимся в Даргавс, или Город мёртвых. Осмотрим башню Курта и Тага, заедем в селение Цмити и поднимемся к Свято-Успенскому Аланскому мужскому монастырю.
Днём сделаем остановку на пикник-ланч (за доплату). После продолжим путь по Куртатинскому ущелью, увидим Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис.
Горная Дигория
В 8:30 выезжаем в Горную Дигорию. За день проедем около 180 км, программа рассчитана на 8 часов.
Маршрут пройдёт через Дигорское ущелье и каньон Ахсинта. Посетим святилище Лагты Дзуар, затем заедем в Задалеск и Музей матери. Продолжим путь в Махческ, где увидим башню Абисаловых.
Сделаем остановку на пикник-ланч (за доплату). После отправимся в Уаллагком — проедем через сёла Дунта, Камунта и Галиат, затем через Фаснал и село Мацута.
В 18:00 — ужин (за доплату).
Национальный парк «Алания»
В 9:00 начинаем день в национальном парке «Алания», в Дигорском ущелье.
Отправимся на пешеходный экомаршрут по тропам Горной Дигории. Прогулка займёт несколько часов, пройдём по живописным участкам.
Днём запланирован обед (за доплату). После — отдых и свободное время на турбазе в горах.
Алагирское, Цейское, Мамисонское ущелья и Сказский ледник
В 7:30 выезжаем в Алагирское ущелье. За день проедем около 220 км, продолжительность маршрута 8 часов.
Остановимся у святилища и наскального монумента Уастырджи. Затем поедем в Цейское ущелье и поднимемся по канатной дороге к Сказскому леднику.
Днём сделаем остановку на пикник-ланч (за доплату). После отправимся в Мамисонское ущелье, заедем в селение Лисри и увидим обелиск братьям Газдановым.
К 16:30 вернёмся во Владикавказ. Далее — трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал к вечерним рейсам и поездам.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|34 550 ₽
|1-местное размещение
|44 950 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Групповые трансферы, в том числе от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Переезд до Владикавказа и обратно
- Остальное питание
- Индивидуальные трансферы
- Канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье - 1000 ₽
- Этнический ужин с дегустацией местных блюд и шоу-программой - 2600 ₽ (взрослый), 2200 ₽ (дети до 16 лет)
- Курортный сбор или налог при заселении