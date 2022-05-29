Наш маршрут пройдёт по национальному парку «Алания», а справятся с ним даже новички — все препятствия вы преодолеете вместе с опытным проводником. При этом вам не придётся ночевать в палатках и готовить на костре: будем жить в отеле, утром уходя в поход, а вечером возвращаясь обратно. Вы полюбуетесь неприступными скалами и суровыми ледниками, сочетанием изумрудного цвета лугов и серо-белых горных вершин. А чистый горный воздух поможет освободить голову от лишних мыслей и забыть о тревогах.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание

Организационные детали

Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Ежедневно мы будем совершать радиальные пешие выходы различной протяжённости.

Трансфер из Минеральных Вод до места проживания будет осуществлён на заказном автотранспорте. В остальные дни передвигаемся пешком. При желании группы можно заказать такси или использовать маршрутки (за дополнительную плату).