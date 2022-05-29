Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
При этом вам не придётся ночевать в палатках и готовить на костре: будем жить в отеле, утром уходя в поход, а вечером возвращаясь обратно.
Вы полюбуетесь неприступными скалами и суровыми ледниками, сочетанием изумрудного цвета лугов и серо-белых горных вершин. А чистый горный воздух поможет освободить голову от лишних мыслей и забыть о тревогах.
июл
июл
июл
авг
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 900 ₽
Описание
Организационные детали
Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Ежедневно мы будем совершать радиальные пешие выходы различной протяжённости.
Трансфер из Минеральных Вод до места проживания будет осуществлён на заказном автотранспорте. В остальные дни передвигаемся пешком. При желании группы можно заказать такси или использовать маршрутки (за дополнительную плату).
Проживание. В отеле «Tana Park Hotel» 3*. Размещение в 2-местных номерах с удобствами.
Питание. В стоимость входят все завтраки в гостинице по системе «шведский стол», а также обеды-перекусы на активной части маршрута. Ужины в ресторане отеля оплачиваются дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Встреча и переезд из Владикавказа, достопримечательности по пути
Встречаемся и едем в отель, по пути знакомясь с достопримечательностями местности. Проедем по каньону Ахсинта — самому узкому месту в Дигорском ущелье. Увидим углубления в скалах, образованные мощным потоком реки Урух, протекающей на глубине 70 метров. Осмотрим конный памятник Уастырджи — главному герою осетинской мифологии, покровителю путников и воинов. Огромный монумент, словно продолжение скалы, висит над дорогой, производя сильное впечатление. У проезжающих мимо принято обращаться к нему с просьбой о благополучном завершении пути.
Минуем селение Мацута у слияния рек Айгомугидон и Урух и прибудем в грандиозный Национальный парк «Алания», а к вечеру — в отель.
Восхождение на гору Кубус, водопады Три сестры
Сегодня не просто покорим гору Кубус, но и загадаем желание на её вершине: считается, что оно обязательно сбудется. По пути насладимся ароматами Поляны ирисов и сделаем чудесные кадры. Полюбуемся завораживающим пейзажем с высоты. Затем, обогнув Кубус, побываем у шумно бегущих по каменным склонам водопадов Три сестры, образованных рекой Таймази. К вечеру вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.
Ледник Танацете
Утром отправимся к леднику Танацете, или Тана, окружённому несколькими вершинами. Пройдём по живописному ущелью вдоль хребта Танадор. Полюбуемся картинами, созданными природой, и понаблюдаем за тем, как ледяной ориентир становится всё ближе и будто постепенно вырастает перед нами. Танацете образовался благодаря многовековым нагромождениям снега в зоне вечной мерзлоты. Дойдя до него, вы не только увидите искрящийся на солнце исполин, но и послушаете шум падающих гигантских льдин.
Переезд в село Дзинага, ледник Караугом
После завтрака нас ждёт переезд на машинах повышенной проходимости в село Дзинага, откуда мы отправимся в треккинг к леднику Караугом. Он считается одним из самых больших на Кавказе и впечатляет грандиозными размерами и мощными ледопадами. К вечеру вернёмся в отель.
Ущелье Геби, Гебийские ночёвки
В этот день через живописное ущелье Геби дойдём до Гебийских ночёвок. Тропа поведёт нас вдоль реки, стекающей водопадом, с другой стороны — сосновый лес и поляны. Пройдём заросли рододендронов, пособираем чабрец, чтобы уже дома, вспоминая наше приключение, пить с ним ароматный чай. Природа в этих местах удивляет сменой зон: сегодня увидим и альпийские луга, и обширные леса, и преодолеем заснеженные участки. Издали снова будут видны водопады Три сестры.
Нагулявшись, спустимся обратно и вернёмся на турбазу.
Треккинг к реке Харес
После завтрака начнём треккинг к верховьям реки Харес. По пути увидим оставшиеся после мощного землетрясения гигантские камни, один из которых похож голову льва. Сфотографируемся на его фоне и поищем сходство со знакомыми фигурами в других. Насладимся потрясающими видами Главного Кавказского хребта и живописной горы Лабода. Снова полюбуемся широкими лугами с пряными травами и ярким цветочным ковром.
Переезд во Владикавказ
С утра отправляемся во Владикавказ. В аэропорт мы прибудем примерно в 13:00, поэтому рекомендуем планировать обратный вылет на вечер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Трансфер из Владикавказа и обратно в заключительный день
- Завтраки и обеденные перекусы на активной части маршрута
- Проживание в отеле
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Владикавказа и обратно
- Индивидуальные трансферы
- Ужины. Средний чек - от 1000 руб