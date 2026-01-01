Описание тура
За 5 дней в горной кавказской республике Северная Осетия вы увидите самые знаменитые достопримечательности: Кармадонское ущелье, боевые и фамильные аланские башни, наскальную крепость 13 века Дзивгис, земледельческие террасы на склонах гор, самый высокогорный монастырь России, знаменитый горный курорт Цей, город мертвых Даргавс, Дигорское ущелье, осетинский Колизей, древний город Галиат, водопады Три сестры, Чертов мост через каньон Ахсинта, искупаетесь в горячих термальных источниках и наедитесь настоящих осетинских пирогов!
Программа тура по дням
Владикавказ, экскурсия и история Осетии
В первый день группа встречается и знакомится. Хорошим впечатлениям будет способствовать вкусный ужин национальными осетинскими блюдами.
Необходимо прилететь в аэропорт Владикавказ (Беслан) не позднее 15.30. На Жд-вокзал Владикавказ - не позднее 16.20. До этого времени мы встречаем вас машиной и отвозим для заселения в отель.
Обычно в 17.00 - сбор группы в холле отеля. Познавательная экскурсия по красивому городу Владикавказ. Мы погуляем по старинному проспекту с домами 19 века, осмотрим старинную лютеранскую кирху, превращенную в филармонию.
После экскурсии по городу мы отправимся на национальный ужин с дегустацией местных блюд и напитков. Вы попробуете знаменитые осетинские пироги с горских сыром, с мясом, с зеленью, с картофелем. Оцените ритуальное осетинское пиво (не имеет ничего общего с обычным пивом), араку. По желанию - попробуете национальную закуску дзыкка.
Угощение национальным ужином входит в стоимость тура.
После ужина отвозим вас в отель для отдыха и подготовки к завтрашнему дню в горах.
Кармадон, город мертвых Даргавс, крепость Дзивгис
Во второй день после завтрака в отеле мы забираем вас и везем в красивейшие Кавказские горы!
В этот день нас ждет посещение Кармадонского ущелья, ставшего известным после схода ледника Колка и гибели съемочной группы Сергея Бодрова.
После Кармадона мы отправимся к Городу Мертвых Даргавс. Город мертвых - это самая неоднозначная и самая известная достопримечательность Северной Осетии. Он представляет собой самый большой сохранившийся некрополь на Кавказе, памятник мужеству и самопожертвованию горцев.
Затем мы проедем по красивому горному серпантину через перевал, пару раз остановимся для фото. Осмотрим башню Курта и Тага. Башня Курта и Тага - это остатки старинного средневекового богатого дома местных правителей, расположенные на горном утесе, с которого открываются потрясающие широкие панорамы на горы Кавказского хребта.
Затем мы посетим горно-курортный поселок Фиагдон, где из окна увидим старейший памятник Ленину, памятник Сталину и скульптуру Скорбящий конь. Поедем к Аланскому Свято-Успенскому монастырю и познакомимся с самой высокогорной действующей обителью в России! Аланский монастырь - это монументальный красавец из камня, на территории которого расположены старинные башни горцев 17-18 веков.
Далее отправляемся осматривать наскальную крепость Дзивгис. Крепость представляет собой уникальный памятник архитектуры 13 века. В ее строительстве отразилась вся смекалка и хитрость горцев, которые были вынуждены защищать свою жизнь и владения от монгольских захватчиков - сначала хана Батыя, а затем Тимура-Тамерлана.
После крепости мы остановимся у природного памятника - Кадаргаванского каньона. Это узкая теснина высотой более 60 метров, которую выточила горная река, пробивая себе путь к низинам.
После этого мы вернемся во Владикавказ, где вы сможете отдохнуть от впечатлений, переварить информацию и разобрать сделанные фотографии.
Волшебный горный Цей, Сказский ледник, этномузей
После завтрака в отеле мы выдвигаемся в Алагирское ущелье Осетии, где первой остановкой нас ждет Уастарджи. Это гигантский монумент всадника на коне, вмонтированный прямо в скалу! Уастарджи является местным святым, который защищает путников и воинов, а также покровительствует всем честным и благородным людям. Фигура Уастарджи на коне в скале является одним из самых огромных конных монументов в мире!
Сделав фотографии уникального памятника, проедем мимо источника сероводородной минеральной воды Тамиск.
Далее повернем к Цейскому ущелью, или Цейской подкове. Это ущелье многие столетия является священным для местных жителей - тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.
Мы проедем мимо еще одного гигантского монумента местному святому - фигуры Афсати, покровителя диких зверей и охотников. Далее мы приедем в курортную зону Цейского ущелья, где прокатимся на канатной дороге в сторону Сказского ледника. Ледник видно во время всего пути на канатке, а это около 20 минут.
Насладившись красивыми видами Цея, попьем в кафе горячий чай и послушаем легенды о горе Монах.
После Цея мы отправимся к водохранилищу Зарамагской Гэс. Это красивый бирюзовый водоем в обрамлении высоких гор. Под водами водохранилища остались многие тайны, ведь при затоплении долины вода покрыла несколько древних селений, в которых не успели закончить раскопки советские археологи.
Насладившись погружением в средневековую Аланию, мы поедем купаться в горячий минеральный источник Бирагзанг. Вода источника поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. По сути это минералка, которую можно пить, однако и на кожу она оказывает целебное воздействие. Кожа после купания становится как после хорошего Spa.
После купания отправляемся в Дигорское ущелье для размещения в уютном гостевом доме и ночлега.
Горная Дигория
Позавтракав в гостевом доме, мы снова двинемся в горы. Нас ждем Дигорское ущелье - по мнению многих туристов, самое зеленое и красивое в Осетии!
Мы остановимся у каньона Ахсинта глубиной более 60 метров и пройдемся по пугающему Чертову мосту над каньоном.
Затем отправимся в селение Задалеск в музей задалески Наны. Нана - это нарицательное имя женщины, спавшей аланских детей от монгольских захватчиков. Считается, что именно благодаря ей удалось сохранить культуру и язык аланов, обычаи, песни и танцы.
После отдыха прогуляемся к водопадам Три сестры. Это гигантские потоки, низвергающиеся с Таймазинского ледника по склону горы. Три рукава расположены на одном склоне, однако на соседних горах есть много других водопадов, отчего местность негласно считается целой долиной водопадов.
После прогулки к водопадам нас ждет отдых и вечерние посиделки.
Горная Дигории, день 2
Позавтракав, мы поедем в сторону селения Махческ и с дороги оценим огромную башню Абисаловых.
Далее двинемся к селению Фаснал, где увидим осетинский Колизей. Это остатки горно-обогатительной фабрики 19 века, которые туристы окрестили кавказским Колизеем за сходство архитектуры с легендарными руинами в Риме. Действительно: высокие оконные проемы, статность, стремление ввысь и колонны на фоне горных склонов смотрятся удивительно!
Затем мы доедем до древнего города Галиат. Удивительный город в горах, гигантский для своего времени. Некоторые постройки Галиата датируются 10 веком нашей эры. Основная сохранившаяся часть - раннее и позднее средневековье. Каменные дома и крепости, укрепленные городские улицы удивляют приезжих. Осматривая такие места, понимаешь, как же легко и беззаботно мы сейчас живем! Нам не нужно таскать огромные камни и ставить их друг на друга, чтобы построить заградительную стену. Нам не нужно носить тяжелые кадушки воды из родников. Не нужно стирать в ледяной воде горных рек. Мужеству и стойкости горцев можно только позавидовать. Возможно, именно благодаря такой истории и быту они настолько сплоченные!
После Галиата мы направляемся обратно во Владикавказ, чтобы сказать друг другу До свидания и разъехаться по аэропортам и вокзалам.
Очерёдность программы может быть изменена по усмотрению организаторов в зависимости от природных условий.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы аэропорт-отель-аэропорт (только из/в аэропорт Владикавказ)
- Все переезды по экскурсионным маршрутам
- Экскурсионная программа 4,5 дня
- Ночевки в гостиницах (все удобства). Пары, друзья всегда проживают отдельно, к ним никого не подселяют. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами. Если в тур едут 3 одиночных участника одного пола, они будут заселены втроем)
- Завтраки
- Национальный ужин с дегустацией осетинских пирогов, местных напитков
- Работа гидов и водителей
Что не входит в цену
- Авиабилеты или Жд-билеты из вашего города во Владикавказ и обратно
- Обеды и ужины (кроме национального ужина в первый день) - обеды около 600-800 руб/чел, ужины в среднем от 500 руб
- Входные билеты на достопримечательности (около 1200 руб за все дни)
- Траты на личные подарки и сувениры
О чём нужно знать до поездки
Список вещей для сборов высылаем всем забронировавшим
Пожелания к путешественнику
Паспорт, удостоверяющий личность.
Желание постигать новое.
Любовь к горам.
Тур не подходит для беременных на любом сроке.
Чаевые гиду и водителю приветствуются, однако всегда остаются на ваше усмотрение Если вам понравилась их работа, в конце тура вы можете поблагодарить лично в руки.