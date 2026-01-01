1 день

Владикавказ, экскурсия и история Осетии

В первый день группа встречается и знакомится. Хорошим впечатлениям будет способствовать вкусный ужин национальными осетинскими блюдами.

Необходимо прилететь в аэропорт Владикавказ (Беслан) не позднее 15.30. На Жд-вокзал Владикавказ - не позднее 16.20. До этого времени мы встречаем вас машиной и отвозим для заселения в отель.

Обычно в 17.00 - сбор группы в холле отеля. Познавательная экскурсия по красивому городу Владикавказ. Мы погуляем по старинному проспекту с домами 19 века, осмотрим старинную лютеранскую кирху, превращенную в филармонию.

После экскурсии по городу мы отправимся на национальный ужин с дегустацией местных блюд и напитков. Вы попробуете знаменитые осетинские пироги с горских сыром, с мясом, с зеленью, с картофелем. Оцените ритуальное осетинское пиво (не имеет ничего общего с обычным пивом), араку. По желанию - попробуете национальную закуску дзыкка.

Угощение национальным ужином входит в стоимость тура.

После ужина отвозим вас в отель для отдыха и подготовки к завтрашнему дню в горах.