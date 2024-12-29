Побываем в
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие детей от 12 лет.
Проживание. Будем жить в комфортабельных апартаментах с кухней рядом с подъёмниками. 2-х или 3-х местное размещение с удобствами в номере.
Питание. В программу не включено питание.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Грузию
Встречаемся во Владикавказе в 10:00, пересечём границу с Грузией и отправляемся в Гудаури — один из самых высокогорных горнолыжных курортов. Его высшая точка — 3279 м!
После заселения в гостиницу — свободное время. Вы сможете прогуляться по окрестностям, поужинать в ресторане или отдохнуть в номерах.
Встречаем Новый год
Утро в вашем распоряжении: можно начать покорять снежные склоны или пройтись по местным магазинам и закупиться к праздничной ночи. Новый год отпразднуем в ресторане Нового Гудаури или встретим 2023 в апартаментах: приготовить угощения можно на собственной кухне.
Ночью на центральной площади будет сказочная атмосфера: фейерверки озарят небо и осветят неприступные горные вершины в белых шапках. Охваченные атмосферой праздника, прогуляемся по улицам, поздравим друг друга и встречных людей.
Открываем календарный год на курорте
Самые стойкие и сильные смогут проложить первые следы на склонах Гудаури и открыть катальный год. Проведём день, покоряя трассы, или приходя в себя, неспешно прогуливаясь в окрестностях. Новички смогут воспользоваться услугами инструкторов, а уверенные спортсмены — попробовать себя во фрирайде.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и экскурсия по Тбилиси
Сегодня отправляемся в Тбилиси — крупнейший город в стране с богатой историей и интересной архитектурой. Поедем по Военно-Грузинской дороге, известной ещё со времён Георгиевского трактата в 19 веке. Из окна машины полюбуемся Главным Кавказским хребтом, горными речками и маленькими деревушками, затерянными в ущелье.
Увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на «Долину дьявола». На монументе изображены сцены из грузинской и русской истории и написаны пронзительные строчки поэта Руставели: «Другу верный друг поможет. Не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце. А любовь — в пути звезда». Ещё рассмотрим средневековую крепость Ананури, которую так и не удалось взять ни одному захватчику во время местных феодальных войн.
Прибудем в столицу, попетляем по колоритным узким улочкам, познакомимся со знаковыми достопримечательностями города и искупаемся в серных ваннах. Самые ранние купальни возникли здесь ещё во 2 веке, а в 16 возвели крытые бани с роскошной мозаикой в персидском стиле. Купание в воде, температура которой превышает 40 градусов Цельсия, способствует детоксикации, улучшает кровообращение, повышает иммунитет, тонизирует и восстанавливает силы — то, что надо после новогодних праздников!
На ночь останемся в Тбилиси.
Прогулка по столице
День в вашем распоряжении: вы сможете самостоятельно прогуляться по интересным местам, заглянуть на дегустацию вина, закупиться сувенирами, свежими фруктами и приправами или устроить гастрономический тур по местным ресторанам.
Возвращение на склоны
Возвращаемся в Гудаури и в режим! Весь день проведём на склонах. Общая протяжённость трасс составляет 57 км, а самая длинная из них протянулась на 7 км. В перерывах между спусками вы сможете сделать эффектные кадры на фоне гор, согреться бокалом глинтвейна или насладиться кавказской кухней в местных кафе. Осторожно: порции здесь гостеприимно большие!
Обкатываем снежные трассы
Не будем нарушать традицию и с утра отправимся катать. Всего на курорте есть 22 трассы разных уровней сложности: «зелёные» — самые простые, пологие спуски; для тех, кто чувствует себя уверенно, стоит обратить внимание на «синие»; экстремалам и любителям острых ощущений подойдут «красные» и «чёрные», особенно сложные и крутые.
Катание на склонах Гудаури
Берём сноуборды с лыжами и на гору! Главной достопримечательностью курорта является фрирайд — спуск по неподготовленным трассам. Глубокий снежный покров, отсутствие лавинной опасности и камней привлекают экстремалов со всего мира.
Желающие передохнуть смогут с ветерком промчаться по специальному склону на ватрушках и сноутюбингах. Кататься в Гудаури можно и вечером — до 22:00 работает освещённая трасса для ночных покатушек.
Финальные спуски
Проведём последний день на горнолыжных склонах. Купим недостающие сувениры, сфотографируемся на фоне живописных вершин и попробуем новые трассы, которые ещё не решались обкатать.
Вечером выселимся из гостиницы и поедем во Владикавказ.
Экскурсия по Владикавказу и отъезд
До обеда прогуляемся по столице Северной Осетии, увидим главные достопримечательности города и полюбуемся вершинами, выглядывающими из-за многоэтажек. В 13:00 завершим тур и разъедемся по домам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|120 000 ₽
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Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание
- Входные билеты и экскурсии
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа и обратно
- Питание
- Посещение серных бань
- Ски-пассы