Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах

Обкатать снежные склоны, насладиться национальной кухней и увидеть Арку Дружбы
Как новый год встретишь — так его и проведёшь! Отправляемся в Гудаури, чтобы войти в 2023 активно, покоряя трассы и с ветерком пролетая по склонам на сноуборде или лыжах.

Побываем в
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Тбилиси, постараемся не заплутать в колоритных узких улочках, разглядывая причудливые дома с резными фасадами, искупаемся в знаменитых серных банях и пройдёмся по шумным местным рынкам в поисках лучших сувениров.

Вкуснейшая кухня, головокружительные пейзажи и разнообразные склоны — Грузия зовёт! Трип подойдёт как опытным катальщикам, так и тем, кто только учится или ни разу не вставал на лыжи или сноуборд.

Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах
Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах
Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие детей от 12 лет.

Проживание. Будем жить в комфортабельных апартаментах с кухней рядом с подъёмниками. 2-х или 3-х местное размещение с удобствами в номере.

Питание. В программу не включено питание.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Грузию

Встречаемся во Владикавказе в 10:00, пересечём границу с Грузией и отправляемся в Гудаури — один из самых высокогорных горнолыжных курортов. Его высшая точка — 3279 м!

После заселения в гостиницу — свободное время. Вы сможете прогуляться по окрестностям, поужинать в ресторане или отдохнуть в номерах.

Добро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в Грузию
2 день

Встречаем Новый год

Утро в вашем распоряжении: можно начать покорять снежные склоны или пройтись по местным магазинам и закупиться к праздничной ночи. Новый год отпразднуем в ресторане Нового Гудаури или встретим 2023 в апартаментах: приготовить угощения можно на собственной кухне.

Ночью на центральной площади будет сказочная атмосфера: фейерверки озарят небо и осветят неприступные горные вершины в белых шапках. Охваченные атмосферой праздника, прогуляемся по улицам, поздравим друг друга и встречных людей.

Встречаем Новый годВстречаем Новый годВстречаем Новый год
3 день

Открываем календарный год на курорте

Самые стойкие и сильные смогут проложить первые следы на склонах Гудаури и открыть катальный год. Проведём день, покоряя трассы, или приходя в себя, неспешно прогуливаясь в окрестностях. Новички смогут воспользоваться услугами инструкторов, а уверенные спортсмены — попробовать себя во фрирайде.

Открываем календарный год на курортеОткрываем календарный год на курортеОткрываем календарный год на курорте
4 день

Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и экскурсия по Тбилиси

Сегодня отправляемся в Тбилиси — крупнейший город в стране с богатой историей и интересной архитектурой. Поедем по Военно-Грузинской дороге, известной ещё со времён Георгиевского трактата в 19 веке. Из окна машины полюбуемся Главным Кавказским хребтом, горными речками и маленькими деревушками, затерянными в ущелье.

Увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на «Долину дьявола». На монументе изображены сцены из грузинской и русской истории и написаны пронзительные строчки поэта Руставели: «Другу верный друг поможет. Не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце. А любовь — в пути звезда». Ещё рассмотрим средневековую крепость Ананури, которую так и не удалось взять ни одному захватчику во время местных феодальных войн.

Прибудем в столицу, попетляем по колоритным узким улочкам, познакомимся со знаковыми достопримечательностями города и искупаемся в серных ваннах. Самые ранние купальни возникли здесь ещё во 2 веке, а в 16 возвели крытые бани с роскошной мозаикой в персидском стиле. Купание в воде, температура которой превышает 40 градусов Цельсия, способствует детоксикации, улучшает кровообращение, повышает иммунитет, тонизирует и восстанавливает силы — то, что надо после новогодних праздников!

На ночь останемся в Тбилиси.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и экскурсия по ТбилисиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и экскурсия по ТбилисиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и экскурсия по ТбилисиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и экскурсия по Тбилиси
5 день

Прогулка по столице

День в вашем распоряжении: вы сможете самостоятельно прогуляться по интересным местам, заглянуть на дегустацию вина, закупиться сувенирами, свежими фруктами и приправами или устроить гастрономический тур по местным ресторанам.

Прогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столице
6 день

Возвращение на склоны

Возвращаемся в Гудаури и в режим! Весь день проведём на склонах. Общая протяжённость трасс составляет 57 км, а самая длинная из них протянулась на 7 км. В перерывах между спусками вы сможете сделать эффектные кадры на фоне гор, согреться бокалом глинтвейна или насладиться кавказской кухней в местных кафе. Осторожно: порции здесь гостеприимно большие!

Возвращение на склоныВозвращение на склоныВозвращение на склоны
7 день

Обкатываем снежные трассы

Не будем нарушать традицию и с утра отправимся катать. Всего на курорте есть 22 трассы разных уровней сложности: «зелёные» — самые простые, пологие спуски; для тех, кто чувствует себя уверенно, стоит обратить внимание на «синие»; экстремалам и любителям острых ощущений подойдут «красные» и «чёрные», особенно сложные и крутые.

Обкатываем снежные трассыОбкатываем снежные трассыОбкатываем снежные трассы
8 день

Катание на склонах Гудаури

Берём сноуборды с лыжами и на гору! Главной достопримечательностью курорта является фрирайд — спуск по неподготовленным трассам. Глубокий снежный покров, отсутствие лавинной опасности и камней привлекают экстремалов со всего мира.

Желающие передохнуть смогут с ветерком промчаться по специальному склону на ватрушках и сноутюбингах. Кататься в Гудаури можно и вечером — до 22:00 работает освещённая трасса для ночных покатушек.

Катание на склонах ГудауриКатание на склонах ГудауриКатание на склонах Гудаури
9 день

Финальные спуски

Проведём последний день на горнолыжных склонах. Купим недостающие сувениры, сфотографируемся на фоне живописных вершин и попробуем новые трассы, которые ещё не решались обкатать.

Вечером выселимся из гостиницы и поедем во Владикавказ.

Финальные спускиФинальные спускиФинальные спускиФинальные спуски
10 день

Экскурсия по Владикавказу и отъезд

До обеда прогуляемся по столице Северной Осетии, увидим главные достопримечательности города и полюбуемся вершинами, выглядывающими из-за многоэтажек. В 13:00 завершим тур и разъедемся по домам.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет120 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание
  • Входные билеты и экскурсии
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа и обратно
  • Питание
  • Посещение серных бань
  • Ски-пассы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 10:00
Завершение: Владикавказ, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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