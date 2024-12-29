Сегодня отправляемся в Тбилиси — крупнейший город в стране с богатой историей и интересной архитектурой. Поедем по Военно-Грузинской дороге, известной ещё со времён Георгиевского трактата в 19 веке. Из окна машины полюбуемся Главным Кавказским хребтом, горными речками и маленькими деревушками, затерянными в ущелье.

Увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на «Долину дьявола». На монументе изображены сцены из грузинской и русской истории и написаны пронзительные строчки поэта Руставели: «Другу верный друг поможет. Не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце. А любовь — в пути звезда». Ещё рассмотрим средневековую крепость Ананури, которую так и не удалось взять ни одному захватчику во время местных феодальных войн.

Прибудем в столицу, попетляем по колоритным узким улочкам, познакомимся со знаковыми достопримечательностями города и искупаемся в серных ваннах. Самые ранние купальни возникли здесь ещё во 2 веке, а в 16 возвели крытые бани с роскошной мозаикой в персидском стиле. Купание в воде, температура которой превышает 40 градусов Цельсия, способствует детоксикации, улучшает кровообращение, повышает иммунитет, тонизирует и восстанавливает силы — то, что надо после новогодних праздников!

На ночь останемся в Тбилиси.