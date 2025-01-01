Мои заказы

Экстремальные туры – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «Экстремальные туры» во Владикавказе, цены от 11 175 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
На машине
2 дня
2 отзыва
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
10 янв в 08:30
11 янв в 08:30
11 175 ₽ за человека
Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах
На машине
10 дней
-
15%
Обкатать снежные склоны, насладиться национальной кухней и увидеть Арку Дружбы
Начало: Владикавказ, 10:00
93 500 ₽110 000 ₽ за человека
Кавказ для райдеров: отдых на горнолыжных курортах Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
На машине
8 дней
Обкатать трассы "Мамисона", "Цея", Эльбруса, погулять по Владикавказу и выпить нарзана из источника
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, 8:00-14:00
2 янв в 08:00
16 янв в 08:00
51 330 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Экстремальные туры»

Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Кармадонское ущелье;
  2. Цейское ущелье;
  3. Даргавс;
  4. Эльбрус;
  5. Сказский ледник;
  6. Эгикал;
  7. Вовнушки;
  8. Город мертвых;
  9. Башня Согласия;
  10. Аланский монастырь.
Сколько стоит тур во Владикавказе в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Экстремальные туры" можно забронировать 3 тура от 11 175 до 93 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
