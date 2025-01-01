К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
10 янв в 08:30
11 янв в 08:30
11 175 ₽ за человека
-
15%
Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах
Обкатать снежные склоны, насладиться национальной кухней и увидеть Арку Дружбы
Начало: Владикавказ, 10:00
93 500 ₽
110 000 ₽ за человека
Кавказ для райдеров: отдых на горнолыжных курортах Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Обкатать трассы "Мамисона", "Цея", Эльбруса, погулять по Владикавказу и выпить нарзана из источника
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, 8:00-14:00
2 янв в 08:00
16 янв в 08:00
51 330 ₽ за человека
