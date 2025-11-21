Тур является Национальным туристическим маршрутом РСО – Алания (Приказ Федерального Агентства по туризму от 19.10.2022 г).
Программа тура по дням
Национальный обед, экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.
Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Заселение в отель до 14:00.
После заселения, совместно с нашим координатором, вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 15:00 состоится обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.
Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, парк «Нартон», площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».
19:00 Возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»
В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.
Ущельерасположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.
Мы посетим Кадаргаванский каньон, уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Средневековая скальная крепость Дзивгис.
Крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке - и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.
“Духовное сердце Осетии”.
Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.
Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.
В 13:30 национальный обед в ресторане «Долина солнца».
Далее переезд в Даргавскую котловину.
“Осетинская Долина Фараонов”.
Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".
По живописным горным склонам рассыпался целый "город" из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.
Покой "Осетинской долины Фараонов" охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.
По дороге увидим знаменитый арт-объект Осетинская буква «А», Башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.
17:30 Прибытие в г. Владикавказ, трансфер по отелям (время для переодевания).
18:40 Трансфер по отелям в Ресторан «Кавказ Hall».
19:00 Вы пребудете в ресторан «Кавказ Hall» в г. Владикавказ, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), национальная кухня Северной Осетии, знаменитые Осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов Республики Северная Осетия – Алания, выступление национального Ансамбля «Мамисон», национальный Ведущий (тамада), мастер класс по национальному Осетинскому танцу «Симд».
Прибытие в отель около 23:00.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер» — этно-гастрономическое шоу.
Мамисонское, Цейское ущелья, Бирангзанг
В 09:00, после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в самое загадочное ущелье Северной Осетии-Алании – Мамисонское.
Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере.
Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога) – Алагирское ущелье, которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.
Кажется, здесь сосредоточены все главные места притяжения Осетии – красочные ущелья и долины, сплошь в цветущих и плодоносящих фруктовых садах, громадные шапки ледников, сурово надвинутые на высокие вершины, серебряные водопады, сбегающие с изумрудных склонов и мощные горные реки.
Любуясь завораживающими красотами, вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи», который в народе называют "Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами".
28-ми тонный мощный монумент скачущего на серебряном коне Святого Уастырджи, так искусно прикреплен к скале, что как будто парит над дорогой!
В осетинской традиции Уастырджи, небожитель, является одним из главных героев Осетинского Нартского эпоса, покровителем путников и воинов.
Монумент Уастырджи считается одним из самых больших конных памятников в мире.
Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы Мамисонского ущелья.
Вас ждет история селений Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил. Гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места. Так же мы посетим новый горнолыжный курорт «Мамисон», здесь будет возможность подняться на канатной дороге на высоту «Камсхо 2950 м. н.у. м. (оплата за подъемник самостоятельная, стоимость на чел. 150 р.).
Обед в 14.00 в кафе «Барс» (национальная кухня).
Далее переезд в Цейское ущелье и подъем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м.
Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.
Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладиться купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.
Купальные принадлежности необходимо взять с собой.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге в Цейском ущелье, купание в теплых источниках.
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин (опция).
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения:
|Размещение
|Категория
|Twin
|Double
|Singl
|Triple
|DBL+CH
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 4*
|Стандарт
|102 765
|102 765
|68 400
|141 900
|139 000
|по запросу
|Шведский стол
|Гостиница Кадгарон 3*
|Стандарт
|85 560
|87 480
|46 440
|122 850
|120 000
|по запросу
|Шведский стол
|Гостиница Планета Люкс 3*
|Стандарт
|86 670
|86 670
|51 210
|124 680
|123 000
|по запросу
|Шведский стол
|Парк Отель Владикавказ 5*
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Гостиница Камелия 3*
|Стандарт
|80 070
|80 070
|44 985
|115 530
|114 000
|по запросу
|Шведский стол
Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|Размещение
|1 человек
|2 человека
|3 человека
|2 взрослых + ребенок
|4 человека
|Без проживания (без завтраков)
|31 800
|63 600
|95 400
|94 000
|127 200
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей кондиционер, шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Отель «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение, кондиционер и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Парк Отель Владикавказ
Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах г. Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
- Оплата за посещение термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
- Оплата за подьемник на канатно-кресельной дороге в с. Цей
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Гастрономический этно-вечер в ресторане (алкоголь включен)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
- Индивидуальный трансфер к месту встречи группы (по желанию) и в последний день тура к аэропорту или ж/д вокзалу
- Питание (ужины)
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- флисовая куртка (или любая другая);
- фотоаппарат;
- кросовки/удобная обувь;
- зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужно ли брать с собой деньги?
Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.
Информация для иностранных граждан
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Где происходит сбор группы?
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева д. 75. Парковка Гостиница "Интурист-Владикавказ" и/или в зависимости от места проживания.
Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.