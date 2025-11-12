Программа тура по дням
Прибытие. Владикавказ и Ингушетия
06:30 Выезд во Владикавказ.
Во Владикавказе группа будет примерно в 10:00 (ориентировочно).
Обзорная экскурсия по Владикавказу:
- пешеходная прогулка по старинным улицам города;
- посещение Мемориала Военной Славы.
Владикавказ, носящий исконное название Дзауджикау, приглашает вас окунуться в его уникальную атмосферу.
Проспект Мира, сердце города, щедро украшен архитектурными памятниками, воплощающими дух конца XIX века.
Старые платаны склоняют свои ветви над особняками XIX века, где когда-то гуляли Пушкин и Лермонтов, Булгаков и Хетагуров, поэты, художники, музыканты…
Обед во Владикавказе (входит в стоимость тура).
Переезд в Ингушетию:
- посещение Таргимской котловины;
- древний башенный комплекс Таргим и Эгикал;
- посещение древнего храма Тхаба-Ерды (пешком 20 минут).
Дорога в Ингушетию, петляя вдоль бурлящего Терека, ведёт к древним башням, устремлённым в небо словно молчаливые стражи времени.
Почти под самой дорогой шумит река Армхи, а на склонах гор, то справа, то слева, высятся средневековые башни, словно призраки былого величия.
В селении Эгикал, затерянном в веках, сохранился целый город из боевых и жилых башен, святилищ и склепов.
Прогуливаясь по старинным улицам, можно представить жизнь, кипевшую здесь сотни лет назад, и ощутить тяжесть истории ингушского народа, вынужденного покинуть свои родные земли.
Храм Тхаба-Ерды, стоящий на ветреном холме, хранит в себе дыхание древности.
Переезд в Грозный.
Размещение в гостинице Грозного.
Ужин в отеле.
Свободное время.
Чеченская республика
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию по Грозному.
Наденьте удобную обувь и уделите вниманию выбору одежды: вход в мечети в шортах и с оголенными плечами строго запрещен.
Паспорт с вами должен быть обязательно!
Путешествие в сердце Чечни – это погружение в мир контрастов, где история переплетается с современностью.
Грозный, отстроенный заново после военных действий, впечатляет своим величием.
Небоскребы «Грозный-сити» устремлены в небо, а рядом возвышается монументальный мемориал имени Ахмата Кадырова, символ памяти и гордости чеченского народа.
В Цветочном парке распускается 150 тысяч цветов, а в мечети «Сердце Чечни», одной из самых больших в мире, сияет белоснежный мрамор, украшенный золотом и кристаллами Swarovski.
Аргун, город-спутник Грозного, встречает вас мечетью «Сердце матери», построенной в стиле хай-тек.
Три этажа, пятитонная люстра и меняющие оттенки своды делают ее уникальной.
Шали приглашает посетить мечеть «Гордость мусульман» вместимостью 30 тысяч человек, украшенную мрамором, золотом и кристаллами Swarovski.
Обед (входит в стоимость тура).
Возвращение в отель Грозный.
Свободное время.
Бархан Сары-Кум
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Обед (доп. плата).
Переезд на бархан Сары-Кум.
Восхождение на бархан.
Бархан Сары-Кум – уникальная природная достопримечательность, которой больше не может похвастаться ни один уголок земного шара.
Здесь никогда не было пустыни, а бархан есть!
И, не обычный, а один из величайших в мире!
А еще здесь снимали знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни».
Переезд в Махачкалу.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Дербент
Завтрак в отеле.
Выезд из отеля.
Обзорная экскурсия по Дербенту.
Мы побываем в древней цитадели-крепости «Нарын-Кала».
Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем, прикрывали Каспийские ворота в Персию.
Сегодня Нарын-кала входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Затем мы пройдемся по живописным улочкам Дербента и окунемся в невероятную атмосферу старого города.
Кулинарный мастер-класс по созданию национального дагестанского блюда «чуду».
Отправляемся в гости к гостеприимным местным жителям, в красивый уютный дом, построенный в этническом стиле.
Нас ждет атмосфера национальной культуры и самобытности Дагестана, многогранных изысканных убранств и нарядов, предметов мебели и обихода кавказских семей.
Пришло время научиться готовить настоящее дагестанское блюдо «чуду».
Радушная хозяйка поделится своим секретом с нами, и каждый участник тура сможет приготовить себе чуду сам.
Обед (входит в стоимость тура).
Прогулка по современной части Дербента.
Прогуляемся в самой зеленой части города – парке, носящем имя классика персидской поэзии, поэта и мыслителя средневекового Востока – Низами Гянджеви.
Далее спустимся на городскую набережную Дербента и прогуляемся вдоль берега Каспийского моря.
Завершит экскурсию по самому южному городу России посещение местного рынка, где можно приобрести разнообразные подарки и сувениры из Дагестана.
Переезд в Махачкалу.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Сулакский каньон. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Дагестана.
В современном мире инноваций остаются забытыми и потерянными для человечества традиционные промыслы.
Приглашаем вас познакомиться с удивительной хранительницей женского балхарского ремесла, передающегося из поколения в поколение.
Вы узнаете тайны создания керамических изделий древнего аула Балхар, и не только это…
Этот день приготовил нам встречу с природными чудесами Дагестана, которые поразят нас своим величием и красотой.
Предполагается поздний обед (ориентировочно в 17:00), рекомендуется по желанию взять с собой в дорогу перекус.
Переезд на Чиркейское водохранилище.
Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату и при работе катеров).
Пещера «Нохъо» и подвесной мост над Сулакским каньоном.
Сулакский каньон – достопримечательность всемирного масштаба.
Путь лежит через горную пещеру, протяженностью несколько десятков метров.
Настоящим искателям впечатлений откроется бескрайняя речная долина с изумрудной водой и навесной мост, соединяющий две скалы, возвышающихся над Сулакским каньоном.
Каждый шаг по мостику становится настоящим приключением, и приятным сюрпризом на другом конце пути станет возможность посетить кофейню, расположенную внутри скалы (за доп. плату).
Переезд в этнокомплекс «Главрыба».
Поздний обед (за доп. плату).
Благодарим гостеприимный Дагестан, наше путешествие подходит к завершению, пора отправиться домой.
Переезд в Пятигорск.
Позднее возвращение после 02:00.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость тура
|2-местный стандарт
|64 650
|1-местный стандарт
|75 200
|Доп. место
|60 200
Доплата за доп. сутки, за номер в рублях (при необходимости до\после тура в г. Пятигорске):
|Название отеля
|Стоимость номера с завтраком
|«Южная»**, 2-местный стандарт
|4 500
|«Южная»**, 1-местный стандарт
|3 400
|«Пятигорск»**, 2-местный стандарт
|6 400
|«Пятигорск»**, 1-местный стандарт
|4 100
|«Машук»**, 2-местный стандарт
|6 900
|«Машук»**, 1-местный стандарт
|5 600
|«Интурист»***, 2-местный стандарт
|6 650
|«Интурист»***, 1-местный стандарт
|7 500
|«Бештау»***, 2-местный стандарт
|8 600
|«Бештау»***, 1-местный стандарт
|7 800
|«Бугарь»****, 2-местный стандарт
|7 800
|«Бугарь»****, 1-местный стандарт
|6 800
Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена.
Варианты проживания
Беркат
Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.
Бархан
«Бархан» отель в посёлке Ленинкент, рядом с Махачкалой в экологически чистом районе.
Приятно отдохнуть гости смогут в 38-и номерах различных категорий, от «Полулюкса» до «Люкса Премиума». В число удобств входит: комфортабельная мебель, бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор, кондиционер, электрочайник и мини-холодильник. В собственной ванной комнате есть фен, набор полотенец и средства личной гигиены.
Провести время за приёмом пищи гости смогут в столовой отеля, где подаются вкусные завтраки. Так же есть возможность заказа обеда или ужина.
На территории размещена парковка для автовладельцев. Сотрудники помогут постояльцам организовать экскурсии по Дагестану. В 754 м - развлекательный парк «Легион», в 1,7 км - конно-спортивный комплекс «Ватан». Расстояние до аэропорта - 27,6 км, до ж/д вокзала - 10,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях Грозного (2 ночи) и в республике Дагестан (2 ночи)
- Питание:4 завтрака3 обеда (1 день - во Владикавказе, 2 день - в Грозном, 4 - день в Дербенте) 1 ужин (1 день тура в Грозном)
- 4 завтрака
- 3 обеда (1 день - во Владикавказе, 2 день - в Грозном, 4 - день в Дербенте)
- 1 ужин (1 день тура в Грозном)
- Кулинарный мастер-класс по изготовлению национального дагестанского блюда чуду
- Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Балхар
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
- Аренда беспроводных наушников
- Входные билеты: экологический сбор в Ингушетии - 200 руб. /чел. смотровая площадка «Грозный Сити» и вход в музей - 400 руб. /чел. бархан Сары-Кум - 200 руб. /чел. крепость Нарын-Кала входной билет - 200 руб. /чел. Девичьи Бани входной билет - 150 руб. /чел. катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу - 1 000 руб. /чел. посещение пещеры и навесного моста - 700 руб
- Экологический сбор в Ингушетии - 200 руб. /чел
- Смотровая площадка «Грозный Сити» и вход в музей - 400 руб. /чел
- Бархан Сары-Кум - 200 руб. /чел
- Крепость Нарын-Кала входной билет - 200 руб. /чел
- Девичьи Бани входной билет - 150 руб. /чел
- Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу - 1 000 руб. /чел
- Посещение пещеры и навесного моста - 700 руб
- Трансфер а/п Минеральные Воды - Пятигорск - 1 900 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобная спортивная обувь;
- плащ-дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели. Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Наденьте удобную обувь и уделите вниманию выбору одежды: вход в мечети в шортах и с оголенными плечами строго запрещен.
Женщины:
- длина юбки должна быть не выше колена;
- запрещена яркая косметика;
- необходимо иметь головной убор, лучше всего большой платок.
Мужчины:
- запрещены шорты.
Паспорт с вами должен быть обязательно!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе тура?
Организатор оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменяя их равноценными.
Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда начинается и заканчивается тур?
В первый день тура ранний выезд из Пятигорска ориентировочно в 06:00-06:30, поэтому рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура.
Ближайший отель по туру от проживания гостей (Интурист, Пятигорск, Бугарь или Бештау) либо вход в Парк Цветник по согласованию с гостями.
За день до тура будет создана ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер телефона гида и мобильный телефон куратора тура!
Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 18:00 после позднего обеда в этнокомплексе «Главрыба» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23:00-00:00 (все зависит от транспортной загрузки).
По усмотрению возможно 2 варианта:
- вылет из аэропорта Махачкала в республике Дагестан;
- выезд ориентировочно в 18:00 от этнокомплекса «Главрыба», время в пути до аэропорта составит около 2 часов (также возможно не обедать и выехать раньше примерно в 17:00 с этнокомплекса).
Возможно, заказать дополнительно трансфер 5 000 руб. или добраться до аэропорта самостоятельно.
Возвращение в Пятигорск вместе со всей группой ориентировочное время прибытия 23:00-02:00 (все зависит от транспортной загрузки).
Рекомендуем бронировать доп. сутки после тура.