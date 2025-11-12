Мои заказы

Открывая осенний Кавказ: Осетия, Чечня, Ингушетия, Дагестан

Открывая осенний Кавказ
Путь нашего маршрута пролегает от вершин Пятигорска до сверкающих под солнцем песчаных дюн Сары-кума и древней цитадели Нарын-Кала. Северная Осетия встретит нас монументальными сооружениями, говорящими о богатой истории. Отправимся в
читать дальше

Ингушетию, край величественных башен.

Грозный, столица Чечни — поразит современной архитектурой, но в его глубинах все еще бьется сердце истории.

Дербент, город с тысячелетней историей, приглашает нас в лабиринты древних улиц, где каждый камень хранит в себе историю.

Открывая осенний Кавказ: Осетия, Чечня, Ингушетия, Дагестан
Открывая осенний Кавказ: Осетия, Чечня, Ингушетия, ДагестанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Открывая осенний Кавказ: Осетия, Чечня, Ингушетия, ДагестанФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Владикавказ и Ингушетия

06:30 Выезд во Владикавказ.

Во Владикавказе группа будет примерно в 10:00 (ориентировочно).

Обзорная экскурсия по Владикавказу:

  • пешеходная прогулка по старинным улицам города;
  • посещение Мемориала Военной Славы.

Владикавказ, носящий исконное название Дзауджикау, приглашает вас окунуться в его уникальную атмосферу.

Проспект Мира, сердце города, щедро украшен архитектурными памятниками, воплощающими дух конца XIX века.

Старые платаны склоняют свои ветви над особняками XIX века, где когда-то гуляли Пушкин и Лермонтов, Булгаков и Хетагуров, поэты, художники, музыканты.

Обед во Владикавказе (входит в стоимость тура).

Переезд в Ингушетию:

  • посещение Таргимской котловины;
  • древний башенный комплекс Таргим и Эгикал;
  • посещение древнего храма Тхаба-Ерды (пешком 20 минут).

Почти под самой дорогой шумит река Армхи, а на склонах гор, то справа, то слева, высятся средневековые башни, словно призраки былого величия.

В селении Эгикал, затерянном в веках, сохранился целый город из боевых и жилых башен, святилищ и склепов.

Прогуливаясь по старинным улицам, можно представить жизнь, кипевшую здесь сотни лет назад, и ощутить тяжесть истории ингушского народа, вынужденного покинуть свои родные земли.

Храм Тхаба-Ерды, стоящий на ветреном холме, хранит в себе дыхание древности.

Переезд в Грозный.

Размещение в гостинице Грозного.

Ужин в отеле.

Свободное время.

Прибытие. Владикавказ и Ингушетия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Чеченская республика

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию по Грозному.

Наденьте удобную обувь и уделите вниманию выбору одежды: вход в мечети в шортах и с оголенными плечами строго запрещен.

Паспорт с вами должен быть обязательно!

Путешествие в сердце Чечни – это погружение в мир контрастов, где история переплетается с современностью.

Грозный, отстроенный заново после военных действий, впечатляет своим величием.

Небоскребы «Грозный-сити» устремлены в небо, а рядом возвышается монументальный мемориал имени Ахмата Кадырова, символ памяти и гордости чеченского народа.

В Цветочном парке распускается 150 тысяч цветов, а в мечети «Сердце Чечни», одной из самых больших в мире, сияет белоснежный мрамор, украшенный золотом и кристаллами Swarovski.

Аргун, город-спутник Грозного, встречает вас мечетью «Сердце матери», построенной в стиле хай-тек.

Три этажа, пятитонная люстра и меняющие оттенки своды делают ее уникальной.

Шали приглашает посетить мечеть «Гордость мусульман» вместимостью 30 тысяч человек, украшенную мрамором, золотом и кристаллами Swarovski.

Обед (входит в стоимость тура).

Возвращение в отель Грозный.

Свободное время.

Чеченская республика
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Бархан Сары-Кум

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Обед (доп. плата).

Переезд на бархан Сары-Кум.

Восхождение на бархан.

Бархан Сары-Кум – уникальная природная достопримечательность, которой больше не может похвастаться ни один уголок земного шара.

Здесь никогда не было пустыни, а бархан есть!

И, не обычный, а один из величайших в мире!

А еще здесь снимали знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни».

Переезд в Махачкалу.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Бархан Сары-Кум
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Дербент

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля.

Обзорная экскурсия по Дербенту.

Мы побываем в древней цитадели-крепости «Нарын-Кала».

Затем мы пройдемся по живописным улочкам Дербента и окунемся в невероятную атмосферу старого города.

Кулинарный мастер-класс по созданию национального дагестанского блюда «чуду».

Отправляемся в гости к гостеприимным местным жителям, в красивый уютный дом, построенный в этническом стиле.

Нас ждет атмосфера национальной культуры и самобытности Дагестана, многогранных изысканных убранств и нарядов, предметов мебели и обихода кавказских семей.

Пришло время научиться готовить настоящее дагестанское блюдо «чуду».

Радушная хозяйка поделится своим секретом с нами, и каждый участник тура сможет приготовить себе чуду сам.

Обед (входит в стоимость тура).

Прогулка по современной части Дербента.

Прогуляемся в самой зеленой части города – парке, носящем имя классика персидской поэзии, поэта и мыслителя средневекового Востока – Низами Гянджеви.

Далее спустимся на городскую набережную Дербента и прогуляемся вдоль берега Каспийского моря.

Завершит экскурсию по самому южному городу России посещение местного рынка, где можно приобрести разнообразные подарки и сувениры из Дагестана.

Переезд в Махачкалу.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Дербент
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Сулакский каньон. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Дагестана.

Приглашаем вас познакомиться с удивительной хранительницей женского балхарского ремесла, передающегося из поколения в поколение.

Вы узнаете тайны создания керамических изделий древнего аула Балхар, и не только это.

Предполагается поздний обед (ориентировочно в 17:00), рекомендуется по желанию взять с собой в дорогу перекус.

Переезд на Чиркейское водохранилище.

Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату и при работе катеров).

Пещера «Нохъо» и подвесной мост над Сулакским каньоном.

Сулакский каньон – достопримечательность всемирного масштаба.

Путь лежит через горную пещеру, протяженностью несколько десятков метров.

Настоящим искателям впечатлений откроется бескрайняя речная долина с изумрудной водой и навесной мост, соединяющий две скалы, возвышающихся над Сулакским каньоном.

Каждый шаг по мостику становится настоящим приключением, и приятным сюрпризом на другом конце пути станет возможность посетить кофейню, расположенную внутри скалы (за доп. плату).

Переезд в этнокомплекс «Главрыба».

Поздний обед (за доп. плату).

Благодарим гостеприимный Дагестан, наше путешествие подходит к завершению, пора отправиться домой.

Переезд в Пятигорск.

Позднее возвращение после 02:00.

Отъезд.

Сулакский каньон. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость тура
2-местный стандарт64 650
1-местный стандарт75 200
Доп. место60 200

Доплата за доп. сутки, за номер в рублях (при необходимости до\после тура в г. Пятигорске):

Название отеляСтоимость номера с завтраком
«Южная»**, 2-местный стандарт4 500
«Южная»**, 1-местный стандарт3 400
«Пятигорск»**, 2-местный стандарт6 400
«Пятигорск»**, 1-местный стандарт4 100
«Машук»**, 2-местный стандарт6 900
«Машук»**, 1-местный стандарт5 600
«Интурист»***, 2-местный стандарт6 650
«Интурист»***, 1-местный стандарт7 500
«Бештау»***, 2-местный стандарт8 600
«Бештау»***, 1-местный стандарт7 800
«Бугарь»****, 2-местный стандарт7 800
«Бугарь»****, 1-местный стандарт6 800

Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена.

Варианты проживания

Беркат

2 ночи

Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.

Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.

Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.

Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.

Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.

Беркат
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бархан

2 ночи

«Бархан» отель в посёлке Ленинкент, рядом с Махачкалой в экологически чистом районе.

Приятно отдохнуть гости смогут в 38-и номерах различных категорий, от «Полулюкса» до «Люкса Премиума». В число удобств входит: комфортабельная мебель, бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор, кондиционер, электрочайник и мини-холодильник. В собственной ванной комнате есть фен, набор полотенец и средства личной гигиены.

Провести время за приёмом пищи гости смогут в столовой отеля, где подаются вкусные завтраки. Так же есть возможность заказа обеда или ужина.

На территории размещена парковка для автовладельцев. Сотрудники помогут постояльцам организовать экскурсии по Дагестану. В 754 м - развлекательный парк «Легион», в 1,7 км - конно-спортивный комплекс «Ватан». Расстояние до аэропорта - 27,6 км, до ж/д вокзала - 10,5 км.

Бархан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях Грозного (2 ночи) и в республике Дагестан (2 ночи)
  • Питание:4 завтрака3 обеда (1 день - во Владикавказе, 2 день - в Грозном, 4 - день в Дербенте) 1 ужин (1 день тура в Грозном)
  • 4 завтрака
  • 3 обеда (1 день - во Владикавказе, 2 день - в Грозном, 4 - день в Дербенте)
  • 1 ужин (1 день тура в Грозном)
  • Кулинарный мастер-класс по изготовлению национального дагестанского блюда чуду
  • Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Балхар
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
  • Аренда беспроводных наушников
  • Входные билеты: экологический сбор в Ингушетии - 200 руб. /чел. смотровая площадка «Грозный Сити» и вход в музей - 400 руб. /чел. бархан Сары-Кум - 200 руб. /чел. крепость Нарын-Кала входной билет - 200 руб. /чел. Девичьи Бани входной билет - 150 руб. /чел. катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу - 1 000 руб. /чел. посещение пещеры и навесного моста - 700 руб
  • Экологический сбор в Ингушетии - 200 руб. /чел
  • Смотровая площадка «Грозный Сити» и вход в музей - 400 руб. /чел
  • Бархан Сары-Кум - 200 руб. /чел
  • Крепость Нарын-Кала входной билет - 200 руб. /чел
  • Девичьи Бани входной билет - 150 руб. /чел
  • Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу - 1 000 руб. /чел
  • Посещение пещеры и навесного моста - 700 руб
  • Трансфер а/п Минеральные Воды - Пятигорск - 1 900 руб
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобная спортивная обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели. Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Наденьте удобную обувь и уделите вниманию выбору одежды: вход в мечети в шортах и с оголенными плечами строго запрещен.

Женщины:

  • длина юбки должна быть не выше колена;
  • запрещена яркая косметика;
  • необходимо иметь головной убор, лучше всего большой платок.

Мужчины:

  • запрещены шорты.

Паспорт с вами должен быть обязательно!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе тура?

Организатор оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменяя их равноценными.

Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда начинается и заканчивается тур?

В первый день тура ранний выезд из Пятигорска ориентировочно в 06:00-06:30, поэтому рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура.

Ближайший отель по туру от проживания гостей (Интурист, Пятигорск, Бугарь или Бештау) либо вход в Парк Цветник по согласованию с гостями.

За день до тура будет создана ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер телефона гида и мобильный телефон куратора тура!

Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 18:00 после позднего обеда в этнокомплексе «Главрыба» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23:00-00:00 (все зависит от транспортной загрузки).

По усмотрению возможно 2 варианта:

  • вылет из аэропорта Махачкала в республике Дагестан;
  • выезд ориентировочно в 18:00 от этнокомплекса «Главрыба», время в пути до аэропорта составит около 2 часов (также возможно не обедать и выехать раньше примерно в 17:00 с этнокомплекса).

Возможно, заказать дополнительно трансфер 5 000 руб. или добраться до аэропорта самостоятельно.

Возвращение в Пятигорск вместе со всей группой ориентировочное время прибытия 23:00-02:00 (все зависит от транспортной загрузки).

Рекомендуем бронировать доп. сутки после тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

