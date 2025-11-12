1 день

Прибытие. Владикавказ и Ингушетия

06:30 Выезд во Владикавказ.

Во Владикавказе группа будет примерно в 10:00 (ориентировочно).

Обзорная экскурсия по Владикавказу:

пешеходная прогулка по старинным улицам города;

посещение Мемориала Военной Славы.

Владикавказ, носящий исконное название Дзауджикау, приглашает вас окунуться в его уникальную атмосферу.

Проспект Мира, сердце города, щедро украшен архитектурными памятниками, воплощающими дух конца XIX века.

Старые платаны склоняют свои ветви над особняками XIX века, где когда-то гуляли Пушкин и Лермонтов, Булгаков и Хетагуров, поэты, художники, музыканты.

Обед во Владикавказе (входит в стоимость тура).

Переезд в Ингушетию:

посещение Таргимской котловины;

древний башенный комплекс Таргим и Эгикал;

посещение древнего храма Тхаба-Ерды (пешком 20 минут).

Почти под самой дорогой шумит река Армхи, а на склонах гор, то справа, то слева, высятся средневековые башни, словно призраки былого величия.

В селении Эгикал, затерянном в веках, сохранился целый город из боевых и жилых башен, святилищ и склепов.

Прогуливаясь по старинным улицам, можно представить жизнь, кипевшую здесь сотни лет назад, и ощутить тяжесть истории ингушского народа, вынужденного покинуть свои родные земли.

Храм Тхаба-Ерды, стоящий на ветреном холме, хранит в себе дыхание древности.

Переезд в Грозный.

Размещение в гостинице Грозного.

Ужин в отеле.

Свободное время.

