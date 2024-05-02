Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Авторский тур во Владикавказе

Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам

Это активное приключение зарядит вас адреналином и подарит гастрономическое удовольствие! Мы проедем по живописным ущельям, пройдём по крутым перевалам, доберёмся до захватывающих панорамных видов.

Взбодримся от езды на джипах по горам, а погрузиться в местную атмосферу помогут рассказы гидов об истории края и традициях осетинского народа. Порадуем вкусовые рецепторы необычным осетинским пивом, фыджином, цахтоном, нартским хлебом. Устроим пикник в горах под облаками, где сами приготовим ароматное угощение на костре.
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Ближайшие даты:
2
мая
4
мая
7
мая
9
мая
11
мая
14
мая
16
мая
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет46 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для заселения в отели республики Северная Осетия-Алания нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до заезда, или сертификат о полном курсе вакцинации против COVID-19.

Проживание. В 2-местных улучшенных номерах отеля «Владикавказ» или стандартных номерах отелей «Олимп Плаза», «Планета Люкс», «Империал», 1 ночь в термокомплексе (стандартный номер). Возможно размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за доплату.

Питание. Завтраки в отелях и блюда осетинской кухни в обеды.

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварне

Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту Беслана или на ж/д вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть. Затем в сопровождении гида идём знакомиться со столицей Северной Осетии-Алании. Прогуляемся по историческому центру города, увидим Пушкинский сквер, площади Свободы и Штыба, Осетинскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянскую церковь Григория Просветителя, Суннитскую мечеть. Пройдёмся по проспекту Мира, аллеям и паркам Центральной части города.

Нагуляв аппетит, направляемся в пивоварню, где вы попробуете 5 видов пенного напитка, фыджин — традиционный мясной пирог, цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, обжаренную на гриле, нартский хлеб.

Свободное время, самостоятельный ужин.

Пешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварнеПешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварне
2 день

Кобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигон

После завтрака на джипах выезжаем в Даргавский некрополь — комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений 14-18 веков у селения Даргавс. Это самый крупный комплекс такого типа на Северном Кавказе. Раньше здесь располагалось осетинское поселение, от которого сегодня осталось около ста традиционных склепов. В них до сих пор можно увидеть части одежды и предметов быта.
Обратный путь будет лежать через Кармадонское ущелье — место схода ледника Колка, в результате которого погиб Сергей Бодров со своей съёмочной группой.

Затем поедем на перевал Кахтисар, находящийся в Скалистом хребте. Это древний обвал, перегородивший реку Гизельдон. Нас будут окружать высокие скалы, мы увидим несколько живописных порогов-водопадов, образованных рекой в узкой теснине.

Перед возвращением во Владикавказ посетим горный полигон, где после инструктажа сделаем по 50 выстрелов из двух видов оружия. При желании, вы можете докупить еще 50 выстрелов за 2500 руб.

Кобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигонКобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигон
3 день

Джипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источники

Куртатинское ущелье. Сегодня целый день будем кататься на джипах. Посетим Куртатинское ущелье в самом центре горной Осетии, омываемое рекой Фиагдон. На его территории в средние века сформировалось одно из осетинских обществ. Сегодня ущелье известно сохранившимися историческими и архитектурными памятниками. Мы увидим старинные сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения, среди которых Свято-Успенский мужской монастырь и церковь Святых жён Мироносиц. Кроме того, Фиагдонский каньон в теснине скалистого хребта признан памятником природы регионального значения.

Пикник, этномузей и термальные источники. Затем, при хорошей погоде, приедем на Арахонский перевал и устроим пикник под низкими облаками. В селении Унал вы посетите этномузей «Родовые башни» — восстановленная часть подворья рода Цаллаговых. В нём подробно воспроизведены быт и архитектура осетин конца 15 — начала 16 века.
Заедем в селение Верхний Мизур на левом берегу реки Ардон. Когда-то здесь было много дворов, а сейчас — руины, склеповые захоронения и башни. После заселимся в термокомплекс в селении Верхний Бирагзанг, где желающие искупаются в термальных источниках.

Джипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источники
4 день

Цейское ущелье

Утром отправляемся в Цейское ущелье. Полюбуемся белоснежными вершинами гор и цветущими лугами, увидим, как языки ледников спускаются в зону лесов, а потоки воды, рождающиеся от их таяния, дают начало рекам и ручейкам. Некоторые из них образуют красивые водопады. Сохранились здесь и единственные на северных склонах Кавказа памятники деревянного зодчества, святилища — дзуары. По канатной дороге можно подняться к Сказскому леднику, полюбоваться горным пейзажем с высоты.

После обеда — трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал к поездам и рейсам, отбывающим после 19:00.

Цейское ущельеЦейское ущельеЦейское ущельеЦейское ущельеЦейское ущельеЦейское ущельеЦейское ущелье

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта и в аэропорт
  • Завтраки, 3 обеда, перекус на маршруте, дегустация в пивоварне, пикник в горах
  • Транспортное сопровождение по программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Посещение полигона (1 час)
  • Проживание в 2-местных улучшенных номерах отеля "Владикавказ" или стандартных номерах отелей "Олимп Плаза", "Планета Люкс", "Империал", 1 ночь в термокомплексе (стандартный номер)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Ужины
  • Входные билеты в объекты посещения
  • Размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz - цена по запросу
  • Одноместное размещение - 4500-6000 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе туры3-дневные туры4-дневные турыПерезагрузкаДжиппингПрирода и пейзажи

Похожие туры из Владикавказа

Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Владикавказ, аэропорт
20 мая
10 июня
1 июля
5 авг
57 000 за человека
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
Популярное предложение
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Владикавказ, аэропорт, 13:00
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
55 000 за человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
4 мая
8 мая
11 мая
15 мая
49 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
All Airlines
ХорошоТам