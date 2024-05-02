После завтрака на джипах выезжаем в Даргавский некрополь — комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений 14-18 веков у селения Даргавс. Это самый крупный комплекс такого типа на Северном Кавказе. Раньше здесь располагалось осетинское поселение, от которого сегодня осталось около ста традиционных склепов. В них до сих пор можно увидеть части одежды и предметов быта.

Обратный путь будет лежать через Кармадонское ущелье — место схода ледника Колка, в результате которого погиб Сергей Бодров со своей съёмочной группой.

Затем поедем на перевал Кахтисар, находящийся в Скалистом хребте. Это древний обвал, перегородивший реку Гизельдон. Нас будут окружать высокие скалы, мы увидим несколько живописных порогов-водопадов, образованных рекой в узкой теснине.

Перед возвращением во Владикавказ посетим горный полигон, где после инструктажа сделаем по 50 выстрелов из двух видов оружия. При желании, вы можете докупить еще 50 выстрелов за 2500 руб.