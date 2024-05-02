Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Взбодримся от езды на джипах по горам, а погрузиться в местную атмосферу помогут рассказы гидов об истории края и традициях осетинского народа. Порадуем вкусовые рецепторы необычным осетинским пивом, фыджином, цахтоном, нартским хлебом. Устроим пикник в горах под облаками, где сами приготовим ароматное угощение на костре.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|46 900 ₽
Описание
Организационные детали
Для заселения в отели республики Северная Осетия-Алания нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до заезда, или сертификат о полном курсе вакцинации против COVID-19.
Проживание. В 2-местных улучшенных номерах отеля «Владикавказ» или стандартных номерах отелей «Олимп Плаза», «Планета Люкс», «Империал», 1 ночь в термокомплексе (стандартный номер). Возможно размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за доплату.
Питание. Завтраки в отелях и блюда осетинской кухни в обеды.
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия по Владикавказу, дегустация в пивоварне
Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту Беслана или на ж/д вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть. Затем в сопровождении гида идём знакомиться со столицей Северной Осетии-Алании. Прогуляемся по историческому центру города, увидим Пушкинский сквер, площади Свободы и Штыба, Осетинскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянскую церковь Григория Просветителя, Суннитскую мечеть. Пройдёмся по проспекту Мира, аллеям и паркам Центральной части города.
Нагуляв аппетит, направляемся в пивоварню, где вы попробуете 5 видов пенного напитка, фыджин — традиционный мясной пирог, цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, обжаренную на гриле, нартский хлеб.
Свободное время, самостоятельный ужин.
Кобань, перевал Кахтисар, Даргавс, Кармадонское ущелье, горный полигон
После завтрака на джипах выезжаем в Даргавский некрополь — комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений 14-18 веков у селения Даргавс. Это самый крупный комплекс такого типа на Северном Кавказе. Раньше здесь располагалось осетинское поселение, от которого сегодня осталось около ста традиционных склепов. В них до сих пор можно увидеть части одежды и предметов быта.
Обратный путь будет лежать через Кармадонское ущелье — место схода ледника Колка, в результате которого погиб Сергей Бодров со своей съёмочной группой.
Затем поедем на перевал Кахтисар, находящийся в Скалистом хребте. Это древний обвал, перегородивший реку Гизельдон. Нас будут окружать высокие скалы, мы увидим несколько живописных порогов-водопадов, образованных рекой в узкой теснине.
Перед возвращением во Владикавказ посетим горный полигон, где после инструктажа сделаем по 50 выстрелов из двух видов оружия. При желании, вы можете докупить еще 50 выстрелов за 2500 руб.
Джипинг: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источники
Куртатинское ущелье. Сегодня целый день будем кататься на джипах. Посетим Куртатинское ущелье в самом центре горной Осетии, омываемое рекой Фиагдон. На его территории в средние века сформировалось одно из осетинских обществ. Сегодня ущелье известно сохранившимися историческими и архитектурными памятниками. Мы увидим старинные сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения, среди которых Свято-Успенский мужской монастырь и церковь Святых жён Мироносиц. Кроме того, Фиагдонский каньон в теснине скалистого хребта признан памятником природы регионального значения.
Пикник, этномузей и термальные источники. Затем, при хорошей погоде, приедем на Арахонский перевал и устроим пикник под низкими облаками. В селении Унал вы посетите этномузей «Родовые башни» — восстановленная часть подворья рода Цаллаговых. В нём подробно воспроизведены быт и архитектура осетин конца 15 — начала 16 века.
Заедем в селение Верхний Мизур на левом берегу реки Ардон. Когда-то здесь было много дворов, а сейчас — руины, склеповые захоронения и башни. После заселимся в термокомплекс в селении Верхний Бирагзанг, где желающие искупаются в термальных источниках.
Цейское ущелье
Утром отправляемся в Цейское ущелье. Полюбуемся белоснежными вершинами гор и цветущими лугами, увидим, как языки ледников спускаются в зону лесов, а потоки воды, рождающиеся от их таяния, дают начало рекам и ручейкам. Некоторые из них образуют красивые водопады. Сохранились здесь и единственные на северных склонах Кавказа памятники деревянного зодчества, святилища — дзуары. По канатной дороге можно подняться к Сказскому леднику, полюбоваться горным пейзажем с высоты.
После обеда — трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал к поездам и рейсам, отбывающим после 19:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта и в аэропорт
- Завтраки, 3 обеда, перекус на маршруте, дегустация в пивоварне, пикник в горах
- Транспортное сопровождение по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Посещение полигона (1 час)
- Проживание в 2-местных улучшенных номерах отеля "Владикавказ" или стандартных номерах отелей "Олимп Плаза", "Планета Люкс", "Империал", 1 ночь в термокомплексе (стандартный номер)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Ужины
- Входные билеты в объекты посещения
- Размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz - цена по запросу
- Одноместное размещение - 4500-6000 руб. с человека