Осетинский уикенд в горах на джипах

Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха

Авторский тур
Северная Осетия — это отличный вариант путешествия выходного дня.

Вырваться из тесного города в горы, наесться осетинских пирогов, погулять по тропинками с фантастическими пейзажами и исследовать древние осетинские башни — такой отдых наполнит энергией надолго! Вы будете жить в одном из лучших осетинских отелей среди гор, начинать утро с плавания в бассейне и каждый день пробовать новые осетинские блюда.
Осетинский уикенд в горах на джипах
Осетинский уикенд в горах на джипах
Осетинский уикенд в горах на джипах
Осетинский уикенд в горах на джипах
Осетинский уикенд в горах на джипах
Осетинский уикенд в горах на джипах
Осетинский уикенд в горах на джипах
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.

Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право за собой изменять маршрут.

Можно участвовать с детьми от 6 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Владикавказа или ж / д вокзал
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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