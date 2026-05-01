Мои заказы

Порог Неба. Экскурсионно-треккинговый тур в Северную Осетию

В первый день путешествия старинные здания и купеческие дома Владикавказа расскажут нам о богатой истории региона и позволят проникнуться атмосферой старого города.

Второй день проведем очень активно — нас ждет треккинг
читать дальшеуменьшить

в Цейское ущелье и обзорная точка с видом 360` на Цейскую долину и ледопад Южной ветви Цейского ледника.

После мы отправимся в увлекательный экскурсионный тур по ущельям и старинным поселениям Северной Осетии.

Порог Неба. Экскурсионно-треккинговый тур в Северную ОсетиюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Порог Неба. Экскурсионно-треккинговый тур в Северную ОсетиюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Порог Неба. Экскурсионно-треккинговый тур в Северную ОсетиюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

14:00-14:50 Трансфер по отелям города Владикавказ.

15:00-15:50 Обед в ресторане «Медичи» г. Владикавказ.

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.

В программе: Осетинская церковь, аллея славы, парк «Нартон» площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, Суннитская мечеть, исторический центр г. Владикавказа.

19:00 Прибытие в арт-кафе «Булгаков» — знакомство с инструктором/проводником.

Инструктаж по технике безопасности в горных условиях.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Медичи», трансфер во время экскурсии, мини лекция по технике безопасности в горных районах.

Ужин — самостоятельно.

Прибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по Владикавказу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Треккинг к Цейскому леднику

08:00-08:50 Трансфер в точку начало пешей части (время в пути 1,5 часа).

11:00 Начало пешего треккингового похода.

Наш маршрут будет пролегать по красивому сосновому лесу с уникальным микроклиматом, где до сих пор свой эндемический мир.

Километраж 4,5 км, набор высоты 250 м.

Начало маршрута на высоте отметкой 1980 метров н. у. м.

Сложность маршрута средняя.

Тропа обустроена мостиками через многочисленные реки.

Не требуется специального пропуска!

Точка высадки — перекресток «трубы».

Отсюда начинается наше пешее путешествие.

Пятиминутка по ТБ (освежить в памяти правила поведения в дикой природе).

Остановка «валун», обустроена небольшой беседкой, где можно отдохнуть.

Остановка 10-15 мин.

Локация «Земляничная поляна с видом на плачущую скалу», остановка 20-30 минут на усмотрение инструктора.

Пройдем несколько живых селей.

Место остановки «памятник естественного выветривания» огромный валун.

Остановка 10-15 мин.

Локация «Беседка» с видом 360` на Цейскую долину и ледопад Южной ветви Цейского ледника.

Остановка у родника, при необходимости пополнить запас воды.

Конечная остановка у нижней ступени ледника 40 мин — 1 час.

Здесь же обеденный перерыв.

Каждому участнику трекинга будет предоставлен ланч-бокс с перекусом.

В зависимости от погодных условий и хорошего состояния льда — мы подойдем к подножию нижней ступени живого Цейского ледника (при строгом соблюдении правил ТБ).

Здесь вы узнаете о жизни ущелья и дыхании с неустойчивой динамики ледника.

Обратный путь пролегает по пути следования той же тропой, по необходимости будут добавлены остановки по требованию.

17:00 Возвращение с маршрута к точке сбора и трансфера в отель.

19:00 Прибытие в отели Владикавказа.

В стоимость экскурсии включено: инструктор пешего туризма, обед/ланч бокс, трансфер до точки начала маршрута и обратно в отель.

Треккинг к Цейскому ледникуТреккинг к Цейскому ледникуТреккинг к Цейскому ледникуТреккинг к Цейскому леднику
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»

08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.

13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца» — национальная кухня.

17:00-17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).

18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).

23:30 Трансфер по отелям г. Владикавказ.

В программе: Куртатинское ущелье, Дзивгиская наскальная крепость, Дзивгиский некрополь, Кадаргаванский каньон, с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак», с. Цмити — средневековое поселение.

Переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу, башня Курта и Тага — смотровая площадка, арт-объект осетинская буква «А», мега качель, Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», арт-объект «Колесо Балсага».

Переезд в Геналдонское ущелье, с. Кармадон — смотровая площадка на Северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка», мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца», трансфер, входные билеты в места посещения, по программе, посещение этно-гастрономической программы «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».

22:30Трансфер.

Возвращение в отель.

Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

Quad

4-местное

Breakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*Стандарт155 432155 43294 733220 900218 000по запросуМеню
Гостиница Кадгарон 3*Стандарт138 227140 14772 773201 850198 000по запросуМеню
Гостиница Планета Люкс 3*Стандарт139 337139 33777 543202 960199 000по запросуШведский стол
Парк Отель Владикавказ 5*Стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Гостиница Камелия 3*Стандарт132 737132 73771 318194 170192 000по запросуМеню

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека1 человек
Без проживания (без завтраков)116 266172 000174 399232 53258 133

Варианты проживания

Гостиница «Владикавказ»

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» уютно расположилась в самом сердце города — отсюда открывается восхитительный вид на реку Терек и завораживающие вершины горных хребтов. Поблизости находятся парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

Гостям предлагают разместиться в одном из 203 стильных и эргономичных номеров, где есть всё для комфортного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, а также ванная комната с полотенцами и туалетными принадлежностями.

На территории гостиницы работает роскошный ресторан с несколькими залами — по утрам, с 07:00 до 11:00, здесь можно насладиться сытным завтраком в формате «шведского стола». Кроме того, гости могут заглянуть в лобби‑бар, где подают разнообразные напитки и лёгкие закуски, или выбрать один из банкетных залов разной вместимости для проведения торжеств. Также доступен в аренду конференц‑зал — он оснащён современной техникой и отлично подойдёт для деловых мероприятий.

До железнодорожного вокзала от гостиницы всего 3 км, а до аэропорта — 27 км.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Планета Люкс»

3 ночи

Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Парк Отель Владикавказ»

3 ночи

Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «Парк Отель Владикавказ»Гостиница «Парк Отель Владикавказ»Гостиница «Парк Отель Владикавказ»Гостиница «Парк Отель Владикавказ»Гостиница «Парк Отель Владикавказ»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Камелия»

3 ночи

Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.

Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Питание: ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками.

В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.

Одежда:

  • трекинговая обувь: ботинки для легкого трека или высокие кроссовки с фиксацией голеностопа с хорошим рифленым протектором (на плоской подошве кеды/кроссовки категорически не подойдут);
  • брюки-штаны свободного покроя не стесняющие движения (шорты/бриджи не подходят);
  • термоноски, термобелье верх и низ;
  • головной убор по погоде: кепка, шапка;
  • баф обязательно иметь при себе. На случай изменения погоды его можно использовать как повязку, шапку, шарф;
  • ветро/влагозащитная куртка;
  • майка/штаны флисовые;
  • солнцезащитные очки фактор защиты 3+;
  • солнцезащитный крем фактор защиты минимальный 50+.

Одежду подбирать согласно температурному режиму сезона.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 800 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры на «Порог Неба. Экскурсионно-треккинговый тур в Северную Осетию»

Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
На машине
4 дня
4 отзыва
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
Исследовать ущелья Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана либо ж/д вокзал Владикавказа, до ...
30 мая в 08:00
4 июн в 08:00
59 900 ₽ за человека
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
На автобусе
2 дня
4 отзыва
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
Подняться к Сказскому леднику, рассмотреть фамильные башни и выпить нарзана из источника
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
2 июн в 08:30
9 июн в 08:30
11 500 ₽ за человека
Осетия стала ближе. Национальный маршрут Республики Северная Осетия - Алания
На автобусе
4 дня
-
3%
3 отзыва
Осетия стала ближе. Национальный маршрут Республики Северная Осетия - Алания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
от 38 834 ₽40 035 ₽ за человека
Зов гор: тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
На автобусе
4 дня
-
3%
1 отзыв
Зов гор: тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 37 756 ₽38 923 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
от 66 369 ₽ за человека