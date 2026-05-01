Второй день проведем очень активно — нас ждет треккинг
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель до 14:00.
14:00-14:50 Трансфер по отелям города Владикавказ.
15:00-15:50 Обед в ресторане «Медичи» г. Владикавказ.
16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.
В программе: Осетинская церковь, аллея славы, парк «Нартон» площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, Суннитская мечеть, исторический центр г. Владикавказа.
19:00 Прибытие в арт-кафе «Булгаков» — знакомство с инструктором/проводником.
Инструктаж по технике безопасности в горных условиях.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Медичи», трансфер во время экскурсии, мини лекция по технике безопасности в горных районах.
Ужин — самостоятельно.
Треккинг к Цейскому леднику
08:00-08:50 Трансфер в точку начало пешей части (время в пути 1,5 часа).
11:00 Начало пешего треккингового похода.
Наш маршрут будет пролегать по красивому сосновому лесу с уникальным микроклиматом, где до сих пор свой эндемический мир.
Километраж 4,5 км, набор высоты 250 м.
Начало маршрута на высоте отметкой 1980 метров н. у. м.
Сложность маршрута — средняя.
Тропа обустроена мостиками через многочисленные реки.
Не требуется специального пропуска!
Точка высадки — перекресток «трубы».
Отсюда начинается наше пешее путешествие.
Пятиминутка по ТБ (освежить в памяти правила поведения в дикой природе).
Остановка «валун», обустроена небольшой беседкой, где можно отдохнуть.
Остановка 10-15 мин.
Локация «Земляничная поляна с видом на плачущую скалу», остановка 20-30 минут на усмотрение инструктора.
Пройдем несколько живых селей.
Место остановки «памятник естественного выветривания» огромный валун.
Остановка 10-15 мин.
Локация «Беседка» с видом 360` на Цейскую долину и ледопад Южной ветви Цейского ледника.
Остановка у родника, при необходимости пополнить запас воды.
Конечная остановка у нижней ступени ледника 40 мин — 1 час.
Здесь же обеденный перерыв.
Каждому участнику трекинга будет предоставлен ланч-бокс с перекусом.
В зависимости от погодных условий и хорошего состояния льда — мы подойдем к подножию нижней ступени живого Цейского ледника (при строгом соблюдении правил ТБ).
Здесь вы узнаете о жизни ущелья и дыхании с неустойчивой динамики ледника.
Обратный путь пролегает по пути следования той же тропой, по необходимости будут добавлены остановки по требованию.
17:00 Возвращение с маршрута к точке сбора и трансфера в отель.
19:00 Прибытие в отели Владикавказа.
В стоимость экскурсии включено: инструктор пешего туризма, обед/ланч бокс, трансфер до точки начала маршрута и обратно в отель.
Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»
08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на маршрут.
13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца» — национальная кухня.
17:00-17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).
18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).
23:30 Трансфер по отелям г. Владикавказ.
В программе: Куртатинское ущелье, Дзивгиская наскальная крепость, Дзивгиский некрополь, Кадаргаванский каньон, с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак», с. Цмити — средневековое поселение.
Переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу, башня Курта и Тага — смотровая площадка, арт-объект осетинская буква «А», мега качель, Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», арт-объект «Колесо Балсага».
Переезд в Геналдонское ущелье, с. Кармадон — смотровая площадка на Северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка», мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца», трансфер, входные билеты в места посещения, по программе, посещение этно-гастрономической программы «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».
22:30Трансфер.
Возвращение в отель.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
Quad
4-местное
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 4*
|Стандарт
|155 432
|155 432
|94 733
|220 900
|218 000
|по запросу
|Меню
|Гостиница Кадгарон 3*
|Стандарт
|138 227
|140 147
|72 773
|201 850
|198 000
|по запросу
|Меню
|Гостиница Планета Люкс 3*
|Стандарт
|139 337
|139 337
|77 543
|202 960
|199 000
|по запросу
|Шведский стол
|Парк Отель Владикавказ 5*
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Гостиница Камелия 3*
|Стандарт
|132 737
|132 737
|71 318
|194 170
|192 000
|по запросу
|Меню
Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|Размещение
|2 человека
|2 взрослых + ребенок
|3 человека
|4 человека
|1 человек
|Без проживания (без завтраков)
|116 266
|172 000
|174 399
|232 532
|58 133
Варианты проживания
Гостиница «Владикавказ»
Гостиница «Владикавказ» уютно расположилась в самом сердце города — отсюда открывается восхитительный вид на реку Терек и завораживающие вершины горных хребтов. Поблизости находятся парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
Гостям предлагают разместиться в одном из 203 стильных и эргономичных номеров, где есть всё для комфортного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, а также ванная комната с полотенцами и туалетными принадлежностями.
На территории гостиницы работает роскошный ресторан с несколькими залами — по утрам, с 07:00 до 11:00, здесь можно насладиться сытным завтраком в формате «шведского стола». Кроме того, гости могут заглянуть в лобби‑бар, где подают разнообразные напитки и лёгкие закуски, или выбрать один из банкетных залов разной вместимости для проведения торжеств. Также доступен в аренду конференц‑зал — он оснащён современной техникой и отлично подойдёт для деловых мероприятий.
До железнодорожного вокзала от гостиницы всего 3 км, а до аэропорта — 27 км.
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Парк Отель Владикавказ»
Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Камелия»
Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
- Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Питание: ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками.
В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.
Одежда:
- трекинговая обувь: ботинки для легкого трека или высокие кроссовки с фиксацией голеностопа с хорошим рифленым протектором (на плоской подошве кеды/кроссовки категорически не подойдут);
- брюки-штаны свободного покроя не стесняющие движения (шорты/бриджи не подходят);
- термоноски, термобелье верх и низ;
- головной убор по погоде: кепка, шапка;
- баф обязательно иметь при себе. На случай изменения погоды его можно использовать как повязку, шапку, шарф;
- ветро/влагозащитная куртка;
- майка/штаны флисовые;
- солнцезащитные очки фактор защиты 3+;
- солнцезащитный крем фактор защиты минимальный 50+.
Одежду подбирать согласно температурному режиму сезона.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Какие рестораны посоветуете для посещения?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 800 руб.