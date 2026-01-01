Описание тура
Дорогие гости! Добро пожаловать в сердце Кавказа! В этом туре вы увидите все самые топовые места Центрального Кавказа - гостеприимную Осетию, его величество Эльбрус и столицу Чеченской республики, Грозный.
Тур, в котором выпадает новогодняя ночь, с 31.12 на 1.01, будем праздновать в ресторане Харес в Горной Дигории.
!Этот тур гарантированно состоится при одном участнике тура, даже если не набралась полная группа на ваши даты!
!Путешествуем на комфортабельных внедорожниках Lexus Gx и Toyota Land Cruiser!
Проживание в комфортных отелях во Владикавказе (апартотель Атмосфера либо равный ему отель) и в самом живописном месте Рсо-Алании в Горной Дигории на турбазе Порог неба либо в отеле Харес.
Путешествуем небольшой группой (до 16 человек). Можем организовать этот тур для любой компании до 100 человек.
В этом насыщенном туре вы увидите лучшие уголки природы - Кармадонское ущелье, сказочный Цей, ледники, каньоны и горные реки. Побываете на исполине гор Кавказа, Эльбрусе и в сердце Чеченской республики - Грозном. А также увидите башни и некрополь Даргавс, узнаете историю этих мест, посетите Национальный парк Алания и насладитесь вкуснейшей кавказской кухней. И на протяжении всего путешествия по Осетии мы будем вас знакомить с местными традициями, культурой и обычаями. Путешествуем на комфортных внедорожниках, благодаря чему посетим самые красивые и захватывающие дух локации, а они как правило в таких местах, куда только на джипе. Ждём вас в гости, друзья! Обычно наши путешественники влюбляются в Осетию с первого взгляда. Мы уверены, у вас будет также. В целом это спокойный, ознакомительный тур. Из физических нагрузок - не сложные подъемы до водопадов в летний период. Из дальних перемещений только Эльбрус, до него ехать будем три часа.
Тур по системе все включено, встречаем вас в аэропорту и после тура также сами вас провожаем. Мы путешествуем небольшой компанией (до 16 человек) - это идеальное количество человек в группе.
Все перемещения по программе на комфортных, подготовленных для горных дорог автомобилях.
Проживание в комфортных отелях
Покажем вам самые лучшие локации республики, расскажем вам самые интересные факты и истории о ней.
Вас ждут лучшие гиды, все гиды нашей команды сертифицированы; Это комфортный авторский тур по Осетии, с посещением соседних Грозного и Эльбруса, подойдёт для людей с любой физической подготовкой. Он создан для спокойного знакомства с культурой и невероятной природой региона. Сделаем вам самые лучшие фото и видео на память (девушки могут взять с собой красивые платья для фото)
Мы с вами на связи 24/7, вас ждет наше полное сопровождение.
Программа тура по дням
Сердце Владикавказа
В первый день группа встречается и знакомится. Мы встретим вас в аэропорту в любое время. Но советуем прилететь не позже 14:30, Жд-вокзал - не позднее 15:00.
Если вы прилетаете раньше 14:30, вам не нужно будет ждать прилета всех остальных участников тура, всех встречаем и доставляем в отель по мере прилёта. Если подходящий вам рейс прилетает позже 14:30, у вас не будет времени пообедать перед экскурсией, мы вас с аэропорта напрямую отвезем на экскурсию. Поэтому в таком случае заранее возьмите с собой перекус.
Нас ждёт познавательная экскурсия по Владикавказу, его старинным улочкам с уникальными балконами. Мы познакомим вас с сердцем города - историческим Проспектом Мира, осмотрим старинную церковь, резную мечеть и старую лютеранскую кирху. Погуляем по набережной Терека и рассмотрим разнообразную и интересную архитектуру города. По возможности покатаемся на трамвае, который был запущен во Владикавказе одним из первых в стране.
После экскурсии мы отправимся на приветственный национальный ужин с мастер классом по приготовлению осетинских пирогов. Вы попробуете вкуснейшие блюда кавказской кухни - горячие осетинские пироги, сыр, мясо. Оцените уникальное осетинское пиво и араку.
Приветственный национальный ужин входит в стоимость тура.
После ужина мы отвезём вас в отель, где вы отдохнёте к следующему дню. Он у нас пройдёт в горах.
Золотое кольцо Осетии
После завтрака мы вас забираем и едем в горы! Выезд в 9:30. Начнём мы наш день с Куртатинского ущелья. Первая локация - Кадаргаванский каньон, это самая узкая теснина ущелья, где на глубине 30 метров ревет и беснуется река Фиагдон. Далее у нас наскальная крепость Дзивгис - самое мощное фортификационное сооружение Северного Кавказа, башенные комплексы, смотровые, арт - объект осетинской буквы. Посетим самый высокогорный монастырь России. Аланский монастырь возвышается на 2000 метров над уровнем моря. Затем покатаемся на небесных качелях с видом на всю долину. С июня по сентябрь мы обязательно заедем в Мидаграбинскую долину до нереальной красоты озера. В остальные месяцы озера нет - так как оно образуется только от таяния ледников. Поэтому в другие месяцы вместо озера доезжаем до нереальной красоты смотровой Кахтисар. После вкусного обеда отправимся изучать загадочный Город мертвых в Даргавсе. Так называется комплекс из 95 склеповых сооружений - самый крупный такого типа на Северном Кавказе. Тут вы сможете осмотреть древние склепы и узнаете о том, по каким причинам люди того времени прибегли к такому методу захоронения. Также мы посетим Кармадонское ущелье - одно из самых ярких ландшафтных мест республики, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Оцените масштаб катастрофы, когда ущелье за 15 минут покрылось 200 метровым слоем льда и горных пород. Увидите сам ледник и тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова.
После этого мы вернёмся в отель Владикавказа, где вы сможете разобрать кучу красивых фотографий, отдохнёте и подготовитесь к ещё одному насыщенному дню в горах. Возвращение в отель не раньше 18ти часов.
К сказочным панорамам Цея
После завтрака в отеле, выезжаем в 9:30. Наш маршрут начинается в Алагирском и Цейском ущельях, где по традиции нас встречает наскальный памятник Уастырджи - покровителя всех путников и воинов, защитника добрых честных людей. Это самый почитаемый святой в Осетии. Этот памятник является самым большим конным монументом в мире. Скульптура весит 28 тонн. Только представьте себе 28 тонн, прикреплённых к скале, как это красиво и мощно! Далее мы проедем по Алагирскому ущелью и там, где река Цейдон впадает в Ардон, свернём в сторону сказочно живописного Цейского ущелья, где нас встретит арт-объект Рог изобилия и статуя Афсати - покровителя всего животного мира. Чтобы лучше рассмотреть горы и хвойные леса Цея, мы поднимемся вверх на канатной дороге к Сказскому леднику. Тут можно сделать красивые фотографии, попить чай или глинтвейн. Насладившись потрясающими пейзажами Цея, вы узнаете о самых древних святилищах и храмах Осетии и услышите легенду о трёх слезах Бога. Далее нас ждёт вкусный обед, после которого мы отправимся к водохранилищу Зарамагского Гэс - самого высоконапорного в России. Сделаем фотографии со смотровой площадки на фоне красивого бирюзового водоёма, окружённого высокими пиками гор. Финальным аккордом этого дня станет купание в горячих термальных источниках Бирагзанг. Вода поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. После неё кожа становится очень мягкой и гладкой, а чувство бодрости не покидает ещё несколько дней. После источников отправляемся заселяться в горы, в Национальный парк Алании. Прибудем к 19ти часам.
Национальный парк Алания
Проснувшись в этом удивительном месте, позавтракав, выезжаем в 10:00. Сегодня отправляемся в Национальный парк Алания, Дигорское ущелье, которое местные жители Осетии считают самым живописным уголком нашей республики. Не зря именно Дигория получила статус Национального парка.
Традиционно у въезда в ущелье нас встречает наскальный памятник Уастырджи — покровителя всех путников.
Первой нашей локацией сегодня будет знаменитое селение Камунта — осетинский Мачу-Пикчу, где проживает не больше десяти человек, прогуляемся по древним улочкам и поднимемся на невероятной красоты смотровую на всё Дигорское ущелье. Следом у нас самое древнее селение Осетии — архитектурный комплекс Галиат, с многоэтажными каменными домами. Расскажу, почему тут не осталось ни одного жителя и чем оно так привлекает археологов и исследователей мирового масштаба.
Следующая остановка - арт-объект Осетинская Лира, затем бельгийская обогатительная фабрика 19го века и бельгийский шахтерский посёлок Фаснал. Вы узнаете о том, какой вклад внесли бельгийцы в то, что Осетия в 19м веке стала одним из промышленных центров не только Северного Кавказа, но и всей России.
Далее мы поедем на вкусный домашний обед к местной семье, после которого поедем на турбазу.
Ближайшую ночь мы проведём также в Национальном парке Алания.
Вернемся на базу примерно в 17:00. Сегодня мы также можем собраться вечером все вместе и посидеть у костра в каминном зале, или на улице, под красивейшим, горным звездным небом.
Чечня
Проснувшись, позавтракав, отправляемся на встречу новым приключениям! Выезд в 10:00. Сегодня нас ждет сердце Чеченской республики, современный, красивый город Грозный. Но по пути, на выезде из Горной Дигории, мы обязательно прогуляемся до водопада Три сестры либо Байради по сказочной тропе через хвойный лес. После прогулки до водопада выезжаем и едем выше в селение Задалеск, где сотни лет назад отважная женщина Задалески Нана смогла защитить осетинский народ от исчезновения. Мы посетим дом-музей Задалески Нана. Следующей нашей остановкой будет каньон Ахсинта, где под ногами, на глубине 50 метров ревет и беснуется река Урух. Над пропастью здесь перекинут мост с мистическим названием Чёртов. Дигория не оставит равнодушным никого, не зря местные считают ее самой живописной! После вкусного обеда, движемся в сторону Грозного (если в группе более 8 человек, тогда возможно до Грозного мы пересядем в комфортабельный микроавтобус Мерседес Спринтер, так как это прямая трасса на полтора часа езды, и в джипах нет необходимости). Мы приезжаем сюда засветло, и как раз, гуляю по Грозному, начинает потихонечку смеркаться, и мы сможем также увидеть город вечерним, когда он особенно красив. Мы сможем посетить центральную мечеть Чеченской республики имени Ахмата Кадырова Сердце Чечни, подняться на смотровую Грозный сити, погулять по Проспекту Путина и Проспекту Ахмата Кадырова, пройтись по площади Контур Чечни и бульвару Махмуда Эсамбаева, а также прогуляться в парке Цветник. Современный, стильный, красивый, полностью восстановленный Грозный не может не впечатлить. Далее отправимся в гостиницу во Владикавказ. Прибудем в 21:00.
К его величество Эльбрусу
Позавтракав в отеле, мы отправляемся к самой высокой вершине Европы - Эльбрусу. Выезд в 8:00. (Если в группе более 8 человек, тогда выезд на Эльбрус может быть организован на комфортабельном микроавтобусе Мерседес Спринтер, дорога полностью асфальтированная и в джипах нету необходимости). Первые 100 км дороги мы проедем по трассе Кавказ и свернём в живописное Баксанское ущелье, которое приведет нас к подножию горы, поляне Азау — 2350 м. Отсюда на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге поднимемся вверх к Эльбрусу.
Подъём происходит в три этапа:
Станция Кругозор — 3000 м.
Станция Мир — 3500 м.
Станция Гарабаши — 3847 м., которая занесена в Книгу Рекордов России. Вид с этой высоты захватывает дух!
На каждой станции можно сделать красивые фотографии, посидеть в кафе с согревающим чаем или глинтвейном с видом на Эльбрус и попробовать местную кухню.
Также мы посетим Поляну Нарзанов, чтобы испить целебной минеральной воды, бьющей из под самого Эльбруса.
После возвращаемся во Владикавказ. Возвращение примерно в 20:00
День вылета
Сегодня вы можете сходить в краеведческий музей Алании, художественный музей Туганова, в дом-музей Евгения Вахтангова, или же на наш колоритный, центральный рынок, чтобы закупить гостинцев и подарков. Рынок славится своими сырами и специями. Также можно купить чаи из горных трав, чурчхелу, и ещё много всяких вкусностей. Посоветуем самые лучшие сувенирные магазины города.
В 12:00 выселение из отеля. Но вы можете оставить свои рюкзаки и чемоданы на ресепшне, если уходите гулять, а улетаете/уезжаете только вечером.
Далее мы всех улетающих отвезем в аэропорт в то время, в которое вам будет удобно, исходя от времени вашего вылета. На жд-вокзал гости могут добраться самостоятельно, он находится у нас в центре города. Пришло время прощаться.
Гостям, которые настолько влюбились в центральный Кавказ, что решили не улетать, с удовольствием поможем в продлении номера или в поиске других отелей или апартаментов. А также в организации дополнительных экскурсий, не пересекающихся с нашим туром (в Южную Осетию, в Ингушетию, Верхнюю Балкарию, в Грузию)
До новых встреч, теперь уже близкие друзья!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Путешествия по горам на комфортабельных джипах Toyota Land Cruiser и Lexus Gx
- Проживание в современном комфортабельном апартотеле Атмосфера во Владикавказе либо равном ему отеле
- Проживание две ночи на турбазе Порог неба либо в отеле Харес
- Трансфер из/в аэропорт
- Завтраки
- Обеды либо пикники в горах
- Наше полное сопровождение
- Работа сертифицированного гида
- Классные фотографии и видео на память
- Национальное застолье
- Транспортное обслуживание - все перемещения по программе на подготовленном и комфортабельном автомобиле
- Рекомендации в выборе кафе/ресторанов
- Если планируете прилететь в Осетию раньше начала тура, либо же задержаться после тура, посоветуем классные однодневные экскурсии, не пересекающиеся с нашим туром (Верхняя Балкария, Южная Осетия)
- Мастер класс по приготовлению осетинских пирогов
- Любовь и забота гида
- Самая лучшая компания
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Траты на сувениры
- Входные билеты (4350 за все дни) - канатная дорога в Цее - 1000 руб. /чел., горячие источники Бирагзанг - 500 руб. /чел., некрополь в Даргавсе - 150руб. /чел, канатная дорога на Эльбрусе - 2700 руб. /чел
- Ужины, не заявленные в программе (средний чек в местных кафе будет рублей 600)
- Дополнительные развлечения: полёт на параплане (7т. руб) снегоходы на Эльбрусе (от 6000 руб)
- Одноместное проживание - 18000 руб. (Одноместное размещение не обязательно. Если Вы один/одна прилетели в тур, вы можете подселиться к другому участнику тура, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Но если вдруг так получилось, что вас не с кем объединить в один номер, то одноместное размещение нужно будет брать.)
О чём нужно знать до поездки
Это комфортный авторский тур по самым ярким и живописным местам Северной Осетии, с посещением соседних Грозного и Эльбруса. Подойдет для людей с любой физической подготовкой. Он создан для спокойного знакомства с культурой и невероятной природой региона. Все передвижения на комфортном и подготовленном для горных дорог транспорте. Практически до всех наших локаций и достопримечательностей мы доедем на подготовленных автомобилях. Максимальный набор высоты - 2600 метров над уровнем моря (на автомобиле); и 3900 метров на канатной дороге на Эльбрусе.
!Тур гарантирован от одного человека, даже если не набирается полная группа на удобные вам даты!
!Путешествуем на комфортабельных внедорожниках Lexus Gx и Toyota Land Cruiser!
Будем проживать в комфортных отелях во Владикавказе (апартотель Атмосфера либо равный ему отель) и в горах (Порог неба либо Харес)
По объективным причинам (рекомендации Мчс, возникновение опасности проезда к определенной локации, угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия;
Вы можете приехать в тур как с ручной кладью, так и с чемоданом. На протяжении всего тура вам будет достаточно небольшого рюкзака (не берите чемоданы больших размеров, они вам ни к чему на экскурсии). Прилететь желательно с чемоданом среднего размера.
На протяжении всего тура и на всех локациях мы вас будем полностью сопровождать
В тур можно приехать одному или одной, очень часто наши гости приезжают по одному. Одноместное размещение не обязательно. Если Вы один/одна прилетели в тур, вы можете подселиться к другому участнику тура, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Но если так получилось, что вас не с кем объединить в один номер, то одноместное размещение нужно будет брать.
Будем проживать в комфортных отелях во Владикавказе и в Дигории, и передвигаться по всем локациям на комфортабельном транспорте.
Завтраки очень вкусные и сытные, при отеле. Обеды полноценные. Ужин не входит в тур, кто-то хочет вечером поужинать вкусной бараниной, кто-то речной форелью, а кто-то и вовсе после очень сытных обедов не хочет ужинать. Мы вам дадим рекомендации по самым вкусным заведениям Владикавказа, а в Пороге неба для ужинов в вашем распоряжении будет столовая и кафе.
Тур не требует специальной подготовки и подойдет любому активному человеку. От вас потребуется подняться до водопадов - в летний период (около 40 минут), здесь не предполагается особых навыков скалолазания и бега по пересеченной местности.
Если вы молоды душой, открыты новым знакомствам и этому миру, готовы весело проводить время в сопровождении таких же единомышленников, а так же знакомиться с самыми топовыми локациями нашей удивительной земли, погружаться в традиции и культуру народа Северного Кавказа, то этот тур точно для вас.
К сожалению, для людей с ограниченными физическими возможностями данный тур вряд ли подойдет.
Девушки могут взять с собой красивые платья для фото в горах.
Список всего, что рекомендуем вам взять с собой в путешествие, вы можете посмотреть в следующем разделе Пожелания к гостю. За 3-4 дня до старта путешествия, в вотсапе и телеграмме создается общий чат, куда эту информацию также отправим.
Пожелания к путешественнику
Возьмите с собой в горы что нибудь теплое вне зависимости от времени года, куртки или толстовки по сезону (по вечерам в горах прохладно).
Не забудьте взять купальные принадлежности на горячие источники (купальник, полотенце и тапочки). Лишними не будут солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
Мы рекомендуем в горы одевать удобную обувь (кроссовки), желательно закрытые и не сеточные. Треккинговая обувь в этом туре не обязательна. И воздержаться от коротких шорт, во-первых для личного удобства на туристических тропах, во-вторых предусмотрены остановки у святилищ и храмов, в которые заходить в шортах не разрешено. Особенно в пятый день тура, когда поедем в Чечню, так как это исламская республика, просим девушек не одевать короткие юбки и шорты, а также воздержаться от глубокого декольте. Мужчин также просим не одевать шорты.
На всякий случай возьмите также дождевики.