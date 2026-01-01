Описание тура

Дорогие гости! Добро пожаловать в сердце Кавказа! В этом туре вы увидите все самые топовые места Центрального Кавказа - гостеприимную Осетию, его величество Эльбрус и столицу Чеченской республики, Грозный.

Тур, в котором выпадает новогодняя ночь, с 31.12 на 1.01, будем праздновать в ресторане Харес в Горной Дигории.

!Этот тур гарантированно состоится при одном участнике тура, даже если не набралась полная группа на ваши даты!

!Путешествуем на комфортабельных внедорожниках Lexus Gx и Toyota Land Cruiser!

Проживание в комфортных отелях во Владикавказе (апартотель Атмосфера либо равный ему отель) и в самом живописном месте Рсо-Алании в Горной Дигории на турбазе Порог неба либо в отеле Харес.

Путешествуем небольшой группой (до 16 человек). Можем организовать этот тур для любой компании до 100 человек.

В этом насыщенном туре вы увидите лучшие уголки природы - Кармадонское ущелье, сказочный Цей, ледники, каньоны и горные реки. Побываете на исполине гор Кавказа, Эльбрусе и в сердце Чеченской республики - Грозном. А также увидите башни и некрополь Даргавс, узнаете историю этих мест, посетите Национальный парк Алания и насладитесь вкуснейшей кавказской кухней. И на протяжении всего путешествия по Осетии мы будем вас знакомить с местными традициями, культурой и обычаями. Путешествуем на комфортных внедорожниках, благодаря чему посетим самые красивые и захватывающие дух локации, а они как правило в таких местах, куда только на джипе. Ждём вас в гости, друзья! Обычно наши путешественники влюбляются в Осетию с первого взгляда. Мы уверены, у вас будет также. В целом это спокойный, ознакомительный тур. Из физических нагрузок - не сложные подъемы до водопадов в летний период. Из дальних перемещений только Эльбрус, до него ехать будем три часа.

Тур по системе все включено, встречаем вас в аэропорту и после тура также сами вас провожаем. Мы путешествуем небольшой компанией (до 16 человек) - это идеальное количество человек в группе.

Все перемещения по программе на комфортных, подготовленных для горных дорог автомобилях.

Покажем вам самые лучшие локации республики, расскажем вам самые интересные факты и истории о ней.

Вас ждут лучшие гиды, все гиды нашей команды сертифицированы; Это комфортный авторский тур по Осетии, с посещением соседних Грозного и Эльбруса, подойдёт для людей с любой физической подготовкой. Он создан для спокойного знакомства с культурой и невероятной природой региона. Сделаем вам самые лучшие фото и видео на память (девушки могут взять с собой красивые платья для фото)

Мы с вами на связи 24/7, вас ждет наше полное сопровождение.