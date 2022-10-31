Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча и сбор группы
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
В 16:00 обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
В 19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата, бронировать заранее).
Программа на выбор
На выбор предлагается два варианта (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):
Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.
Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи— Цейлоамский перевал— древний Эгикал – башенный комплекс Таргим— Вовнушки— храм Тхаба-Ерды.
Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.
Вариант 2: Алагирское ущелье — Цей — аул Нар.
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику — пикник-ланч (вкл. в стоимость) — аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
17:00 Прибытие во Владикавказ.
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
Начало 08:30.
Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар – Задалеск — музей Матери — Махческ, башня Абисаловых — пикник-ланч (вкл. в стоимость) – Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.
Возвращение во Владикавказ к 19:00.
Километраж за день: 225 км., продолжительность 10 часов.
Чечня: Грозный и Аргунское ущелье
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.
17:00 Вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Размещение в Грозном/Шали.
Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.
Грозный - Махачкала - Избербаш
Начало в 08:30.
Программа дня: переезд в Махачкалу — обзорная экскурсия по Махачкале — бархан Сарыкум — переезд в Избербаш.
Обед (вкл. в стоимость).
14:00 Бархан Сарыкум.
Обзорная экскурсия по Махачкале.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.
Километраж: 230 км., продолжительность 8 часа.
Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - Избербаш
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Очередность проведения экскурсий 7-го и 8-го дня программы может изменяться.
Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.
Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
Начало 08:00.
Километраж за день: 190 км., продолжительность 8-9 часов.
Программа дня: переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Очередность проведения экскурсий 7-го и 8-го дня программы может изменяться.
Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - аэропорт Махачкалы
Программа дня: Сулакскский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость)
15:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.
Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе / Грозном / Избербаш.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одн-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Кадгарон Отель 3* — Тийналла 3* — Океан 3*
|стандарт
|08.03.2024-04.04.2024
|108330
|108330
|71730
|160500
|154700
|Шв. стол
|Гост. Владикавказ 3* (комфорт) — Тийналла 3* — Океан 3*
|стандарт
|08.03.2024-04.04.2024
|118900
|118900
|81100
|171990
|164400
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* — Тийналла 3* — Океан 3*
|стандарт
|08.03.2024-04.04.2024
|113630
|113630
|73500
|165800
|156550
|Шв. стол
Triple — DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — большая двухспальная кровать+ доп. кровать или диван для ребенка (7-12 лет).
DBL — большая двухспальная кровать
TWN — две односпальные кровати.
Варианты проживания
Гостиница «Владикавказ»
Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.
В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.
Отель «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Гостиница «Океан»
Гостиница "Океан" расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Отель «Тийнала»
Отель "Тийнала" расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Грозном (Шали) /Избербаше (Каспийске)
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно из г. Махачкала
- Питание, не указанное в программе
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. /чел. детское меню до 8 лет - 800 руб. /чел
- Взрослый - 2 200 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб. /чел
- Детское меню до 8 лет - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» может быть группа до 40 чел.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.