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Северная Осетия за 5 дней: от величественных гор до древнего наследия

Откройте для себя Кавказ во всей его красе и величии - познакомьтесь с Северной Осетией
Северная Осетия за 5 дней: от величественных гор до древнего наследияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Северная Осетия за 5 дней: от величественных гор до древнего наследияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Северная Осетия за 5 дней: от величественных гор до древнего наследияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Откройте для себя Кавказ во всей его красе и величии — познакомьтесь с Северной Осетией!

Вас ждет атмосфера горного края, где за каждым поворотом открываются потрясающие виды, а в горных селениях оживают древние традиции.

В этом туре вы исследуете ущелья и каньоны, увидите средневековые башни и древние некрополи, подниметесь к ледникам и прогуляетесь по старинным улицам Владикавказа. Вы пройдете тропами, где оживают легенды, заглянете в таинственный город мертвых Даргавс, увидите скальную крепость Дзивгис, насладитесь панорамами Цейского ущелья и подниметесь по канатной дороге к Сказскому леднику.

Кроме природных красот, вы погрузитесь в культуру Осетии: прогуляетесь по Владикавказу, примете участие в мастер-классе по осетинским пирогам, попробуете настоящую кавказскую кухню и почувствуете легендарное осетинское гостеприимство.

Комфортные переезды, уютное проживание и продуманная программа без утомительных нагрузок сделают ваше путешествие легким, насыщенным и запоминающимся.

Северная Осетия ждет вас!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Владикавказом

Вы можете прилететь любым удобным рейсом, мы вас встретим в аэропорту/Жд-вокзале. Рекомендуем прилетать до 16:00

Знакомство с Осетией начнется с прогулки по старинным улочкам Владикавказа, где слияние кавказской и русской культур чувствуется в каждом доме и переулке. Вы прогуляетесь по проспекту Мира, насладитесь видами набережной Терека и окунетесь в атмосферу города с богатой историей. Вечером вас ждет ужин с традиционными местными блюдами и мастер-класс по приготовлению знаменитых осетинских пирогов

Планы на день

  • Встреча гостей в аэропорту или на вокзале.

  • Трансфер в отель, размещение и отдых.

  • Прогулка по историческому центру Владикавказа: старинные улочки, проспект Мира, набережная реки Терек.

  • Ужин с национальными блюдами и мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов

Знакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с Владикавказом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Золотое кольцо Осетии и город мертвых

Сегодня начинаем путешествие по Золотому кольцу Осетии — вы увидите узкие скальные проходы Кадаргаванского каньона, древнюю наскальную крепость Дзивгис и почувствуете умиротворение в стенах высокогорного Аланского монастыря. Если сезон позволит, заглянем в долину Мидаграбинских водопадов, а затем отправимся в одно из самых мистических мест Кавказа — некрополь Даргавс, известном как Город мертвых.

Планы на день

  • Завтрак в отеле и выезд в Куртатинское ущелье.

  • Посещение Кадаргаванского каньона — самой узкой и живописной части ущелья.

  • Экскурсия к Дзивгисской крепости и смотровым площадкам с потрясающими видами.

  • Визит в Аланский монастырь — самый высокогорный монастырь России.

  • Долина Мидаграбинских водопадов (сезонное посещение).

  • Осмотр некрополя Даргавс — Города мёртвых.

Золотое кольцо Осетии и город мертвыхЗолотое кольцо Осетии и город мертвыхЗолотое кольцо Осетии и город мертвых
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Панорамы ущелья Цей и Сказский Ледник

Этот день пройдет среди величественных гор: вы отправитесь в Алагирское и Цейское ущелья, где увидите грандиозный монумент Уастырджи, символ покровительства путников. Затем по канатной дороге подниметесь к Сказскому леднику, откуда откроются захватывающие дух панорамы. Вечером вас ждет уютный отдых на базе Порог неба и традиционный ужин.

Планы на день

  • Завтрак и переезд в горы

  • Экскурсия в Алагирское и Цейское ущелья.

  • Осмотр монумента Уастырджи — конного памятника в скале.

  • Подъем по канатной дороге к Сказскому леднику.

  • Вечерний отдых в горах с традиционным ужином.

Панорамы ущелья Цей и Сказский ЛедникПанорамы ущелья Цей и Сказский ЛедникПанорамы ущелья Цей и Сказский Ледник
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Природные и исторические сокровища

В этот день вы исследуете древние уголки Осетии, отправившись в национальный парк Алания. Вы прогуляетесь по селению Камунта, познакомитесь с историческим наследием Галиата и увидите необычные арт-объекты, такие как Осетинская лира и старинная бельгийская фабрика

План на день

  • Завтрак на базе и выезд в Национальный парк Алания.

  • Прогулка по древнему селению Камунта, археологическому комплексу Галиат.

  • Посещение арт-объектов: Осетинская лира и бельгийской фабрики 19 века.

Природные и исторические сокровищаПриродные и исторические сокровищаПриродные и исторические сокровища
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Водопады и каньоны Дигории

Завершение путешествия будет живописным: вас ждут величественные водопады Три сестры, таинственный каньон Ахсинта и замок Фрегат, словно застывший среди скал. Перед отъездом вы посетите дом-музей Задалески Нана, где познакомитесь с древними осетинскими легендами и историей этой семьи. После обеда вас отвезут в аэропорт или на вокзал, но впечатления от Осетии останутся с вами надолго.

План на день

  • Завтрак и посещение водопадов Три сестры.

  • Визит в дом-музей Задалески Нана.

  • Экскурсия к замку Фрегат и каньону Ахсинта.

  • Обед перед выездом в аэропорт или на вокзал

Водопады и каньоны ДигорииВодопады и каньоны ДигорииВодопады и каньоны Дигории
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (2 ночи в отеле, 2 ночи в горах на базе отдыха)
  • Трансфер из/в аэропорт или вокзал
  • Все транспортные расходы во время поездки по локациям на комфортных внедорожниках Toyota Land Cruiser / Lexus Gx
  • Завтраки
  • Обеды/пикники в горах
  • Работа сертифицированного гида
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Национальное застолье и мастер-классы
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Владикавказа
  • Личные расходы и сувениры
  • Входные билеты (1500 за все дни)
  • Ужины не заявленные в программе
О чём нужно знать до поездки

Программа поездки легкая и не требует специальной физической подготовки, это максимальный маршрут по Северной Осетии, чтобы охватить все главные и важные локации и проживать высоко в горах в красивых локациях

Пожелания к путешественнику

Тур подходит для всех и не требуется специальной подготовки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, друзья! Меня зовут Евгений и я организатор вашего отдыха! Мы с командой подготовили для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением и транспортом, наши гиды и тур-лидеры живут в тех
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регионах, куда вы отправляетесь, поэтому будет возможность узнать о людях, традициях и истории из первых уст. Много путешествую и веду блог, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей. Некоторое время проживаю в регионах, куда мы организовываем туры, поэтому лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Считаю, что эта самая важная составляющая хорошего тура, а не просто формировать набор экскурсий от местных турфирм:) Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей во время путешествий, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства. Если для вас это важно и близко, присоединяйтесь!:) Буду рад знакомству и подробнее расскажу о наших поездках по Дагестану, Алтаю, Грузии, Армении и странам Юго-Восточной Азии."

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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