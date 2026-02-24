Описание тура
Откройте для себя Кавказ во всей его красе и величии — познакомьтесь с Северной Осетией!
Вас ждет атмосфера горного края, где за каждым поворотом открываются потрясающие виды, а в горных селениях оживают древние традиции.
В этом туре вы исследуете ущелья и каньоны, увидите средневековые башни и древние некрополи, подниметесь к ледникам и прогуляетесь по старинным улицам Владикавказа. Вы пройдете тропами, где оживают легенды, заглянете в таинственный город мертвых Даргавс, увидите скальную крепость Дзивгис, насладитесь панорамами Цейского ущелья и подниметесь по канатной дороге к Сказскому леднику.
Кроме природных красот, вы погрузитесь в культуру Осетии: прогуляетесь по Владикавказу, примете участие в мастер-классе по осетинским пирогам, попробуете настоящую кавказскую кухню и почувствуете легендарное осетинское гостеприимство.
Комфортные переезды, уютное проживание и продуманная программа без утомительных нагрузок сделают ваше путешествие легким, насыщенным и запоминающимся.
Северная Осетия ждет вас!
Программа тура по дням
Знакомство с Владикавказом
Вы можете прилететь любым удобным рейсом, мы вас встретим в аэропорту/Жд-вокзале. Рекомендуем прилетать до 16:00
Знакомство с Осетией начнется с прогулки по старинным улочкам Владикавказа, где слияние кавказской и русской культур чувствуется в каждом доме и переулке. Вы прогуляетесь по проспекту Мира, насладитесь видами набережной Терека и окунетесь в атмосферу города с богатой историей. Вечером вас ждет ужин с традиционными местными блюдами и мастер-класс по приготовлению знаменитых осетинских пирогов
Планы на день
Встреча гостей в аэропорту или на вокзале.
Трансфер в отель, размещение и отдых.
Прогулка по историческому центру Владикавказа: старинные улочки, проспект Мира, набережная реки Терек.
Ужин с национальными блюдами и мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов
Золотое кольцо Осетии и город мертвых
Сегодня начинаем путешествие по Золотому кольцу Осетии — вы увидите узкие скальные проходы Кадаргаванского каньона, древнюю наскальную крепость Дзивгис и почувствуете умиротворение в стенах высокогорного Аланского монастыря. Если сезон позволит, заглянем в долину Мидаграбинских водопадов, а затем отправимся в одно из самых мистических мест Кавказа — некрополь Даргавс, известном как Город мертвых.
Планы на день
Завтрак в отеле и выезд в Куртатинское ущелье.
Посещение Кадаргаванского каньона — самой узкой и живописной части ущелья.
Экскурсия к Дзивгисской крепости и смотровым площадкам с потрясающими видами.
Визит в Аланский монастырь — самый высокогорный монастырь России.
Долина Мидаграбинских водопадов (сезонное посещение).
Осмотр некрополя Даргавс — Города мёртвых.
Панорамы ущелья Цей и Сказский Ледник
Этот день пройдет среди величественных гор: вы отправитесь в Алагирское и Цейское ущелья, где увидите грандиозный монумент Уастырджи, символ покровительства путников. Затем по канатной дороге подниметесь к Сказскому леднику, откуда откроются захватывающие дух панорамы. Вечером вас ждет уютный отдых на базе Порог неба и традиционный ужин.
Планы на день
Завтрак и переезд в горы
Экскурсия в Алагирское и Цейское ущелья.
Осмотр монумента Уастырджи — конного памятника в скале.
Подъем по канатной дороге к Сказскому леднику.
Вечерний отдых в горах с традиционным ужином.
Природные и исторические сокровища
В этот день вы исследуете древние уголки Осетии, отправившись в национальный парк Алания. Вы прогуляетесь по селению Камунта, познакомитесь с историческим наследием Галиата и увидите необычные арт-объекты, такие как Осетинская лира и старинная бельгийская фабрика
План на день
Завтрак на базе и выезд в Национальный парк Алания.
Прогулка по древнему селению Камунта, археологическому комплексу Галиат.
Посещение арт-объектов: Осетинская лира и бельгийской фабрики 19 века.
Водопады и каньоны Дигории
Завершение путешествия будет живописным: вас ждут величественные водопады Три сестры, таинственный каньон Ахсинта и замок Фрегат, словно застывший среди скал. Перед отъездом вы посетите дом-музей Задалески Нана, где познакомитесь с древними осетинскими легендами и историей этой семьи. После обеда вас отвезут в аэропорт или на вокзал, но впечатления от Осетии останутся с вами надолго.
План на день
Завтрак и посещение водопадов Три сестры.
Визит в дом-музей Задалески Нана.
Экскурсия к замку Фрегат и каньону Ахсинта.
Обед перед выездом в аэропорт или на вокзал
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (2 ночи в отеле, 2 ночи в горах на базе отдыха)
- Трансфер из/в аэропорт или вокзал
- Все транспортные расходы во время поездки по локациям на комфортных внедорожниках Toyota Land Cruiser / Lexus Gx
- Завтраки
- Обеды/пикники в горах
- Работа сертифицированного гида
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Национальное застолье и мастер-классы
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Владикавказа
- Личные расходы и сувениры
- Входные билеты (1500 за все дни)
- Ужины не заявленные в программе
О чём нужно знать до поездки
Программа поездки легкая и не требует специальной физической подготовки, это максимальный маршрут по Северной Осетии, чтобы охватить все главные и важные локации и проживать высоко в горах в красивых локациях
Пожелания к путешественнику
Тур подходит для всех и не требуется специальной подготовки.