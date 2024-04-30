Тур-знакомство: Привет, Алания

Индивидуальный тур во Владикавказе
Приглашаем в тур людей, кто хочет буквально узнать Осетию на вкус, кто слышал про осетинские пироги и мечтает их отведать, кому хочется дышать свежайшим воздухом, кто ценит безопасность передвижения, кто открыт душой к новым эмоциям.
Тур-знакомство: Привет, Алания
Тур-знакомство: Привет, Алания
Тур-знакомство: Привет, Алания
Ближайшие даты:
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Кармадонское ущелье
  • Город мертвых (Даргавс)
  • Цымыти
  • Лавочка счастья
  • Сказский ледник
  • Зарамагская ГЭС
  • Арт-объекты
  • Памятники архитектуры Куртатинского ущелья

Описание

Что вас ожидает:

• Кармадонское ущелье • Город мертвых (Даргавс) • Цымыти • Лавочка счастья • Сказский ледник • Зарамагская ГЭС • Арт-объекты • Памятники архитектуры Куртатинского ущелья Что включено:

  • Все переезды по маршруту, трансфер из аэропорта.
  • Проживание в гостевом доме в Кармадонском ущелье.
  • Завтрак.
  • Чай/кофе и сладости во время путешествия.
  • Подъем на канатной дороге на смотровую в Цее.
  • Сопровождение опытного гида.
  • Посещение горячих источников.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кармадонское ущелье
  • Город мертвых (Даргавс)
  • Цымыти
  • Лавочка счастья
  • Сказский ледник
  • Зарамагская ГЭС
  • Арт-объекты
  • Памятники архитектуры Куртатинского ущелья
Что включено
  • Все переезды по маршруту, трансфер из аэропорта
  • Проживание в гостевом доме в Кармадонском ущелье
  • Завтрак
  • Чай/кофе и сладости во время путешествия
  • Подъем на канатной дороге на смотровую в Цее
  • Сопровождение опытного гида
  • Посещение горячих источников
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Москва-Владикавказ-Москва
  • Сувениры, личные расходы
  • Посещение бани/сауны (по желанию)
  • Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию)
  • Обед, ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
Завершение: Владикавказ, привезу вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГастрономическиеИстория и культураСеверная ОсетияВыездныеВсе туры3-дневные турыКармадонское ущельеПопулярные местаЗарамагские ГЭСОбзорные

Похожие туры из Владикавказа

Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Владикавказ, аэропорт
20 мая
10 июня
1 июля
5 авг
57 000 за человека
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
6 отзывов
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Владикавказ, аэропорт, 13:00
7 мая
30 мая
10 июня
8 июля
100 000 за человека
Национальный Маршрут Республики Северная Осетия-Алания
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Национальный Маршрут Республики Северная Осетия-Алания
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
от 3293831 950 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
All Airlines
ХорошоТам