Приглашаем в тур людей, кто хочет буквально узнать Осетию на вкус, кто слышал про осетинские пироги и мечтает их отведать, кому хочется дышать свежайшим воздухом, кто ценит безопасность передвижения, кто открыт душой к новым эмоциям.
Ближайшие даты:
30
апр
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье
- Город мертвых (Даргавс)
- Цымыти
- Лавочка счастья
- Сказский ледник
- Зарамагская ГЭС
- Арт-объекты
- Памятники архитектуры Куртатинского ущелья
Описание
Что вас ожидает:
• Кармадонское ущелье • Город мертвых (Даргавс) • Цымыти • Лавочка счастья • Сказский ледник • Зарамагская ГЭС • Арт-объекты • Памятники архитектуры Куртатинского ущелья Что включено:
- Все переезды по маршруту, трансфер из аэропорта.
- Проживание в гостевом доме в Кармадонском ущелье.
- Завтрак.
- Чай/кофе и сладости во время путешествия.
- Подъем на канатной дороге на смотровую в Цее.
- Сопровождение опытного гида.
- Посещение горячих источников.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- Город мертвых (Даргавс)
- Цымыти
- Лавочка счастья
- Сказский ледник
- Зарамагская ГЭС
- Арт-объекты
- Памятники архитектуры Куртатинского ущелья
Что включено
- Все переезды по маршруту, трансфер из аэропорта
- Проживание в гостевом доме в Кармадонском ущелье
- Завтрак
- Чай/кофе и сладости во время путешествия
- Подъем на канатной дороге на смотровую в Цее
- Сопровождение опытного гида
- Посещение горячих источников
Что не входит в цену
- Авиабилеты Москва-Владикавказ-Москва
- Сувениры, личные расходы
- Посещение бани/сауны (по желанию)
- Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию)
- Обед, ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
Завершение: Владикавказ, привезу вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Владикавказа
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