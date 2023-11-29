Знаковые места и места силы, многовековая история, старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и культовые сооружения Осетии. Даты заездов: еженедельно по пятницам (с 05.04 по 29.11.2024).

Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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Пройдем по эко-маршруту на поляну Таймази, водопады Три сестры, поднимемся к водопаду Байдари на обзорную площадку

Рассмотрим старинные святилища и склепы, отыщем камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышим об осетинских традициях, эпосе и культуре

Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города

По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией

Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье

Километраж за день: 275 км., продолжительность 9 часов.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Дигорское ущелье — Алагирское ущелье — Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

07:30 Начало из туркомплексов и отеля в Дигорском ущелье, пакетированный завтрак.

Свободное время на турбазе.

Программа дня: пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поход к водопаду Байради — подъем по эко-тропе к водопадам Три сестры — поляна Таймази и обзорная площадка с видом на значительную часть Дигорского ущелья.

Начало из туркомплексов и отеля в 09:00.

Километраж за день: 180 км., поход: 7 км., продолжительность 10 часов.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе и Дигорском ущелье.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория номера Период действия цены Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб QUAD Четырм. Breakfast Завтрак Камелия 2* — Порог Неба стандарт 05.04.2024-03.12.2024 54600 54600 36400 79800 78200 - Завтрак Кадгарон Отель 3* — Порог Неба стандарт 05.04.2024-03.12.2024 57500 57500 37400 83400 80300 106800 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* — Порог Неба стандарт 05.04.2024-03.12.2024 61600 61600 42700 89500 86400 - Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* — Tana Park 3* комфорт 05.04.2024-03.12.2024 67600 67600 48600 97600 93800 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* — Порог Неба стандарт 05.04.2024-03.12.2024 61600 61600 39360 88000 84900 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* — Tana Park 3* полулюкс 05.04.2024-03.12.2024 66600 66600 47700 96200 92400 - Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* — Tana Park 3* стандарт 05.04.2024-03.12.2024 98830 108700 74530 139800 129100 - Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.