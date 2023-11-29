В гости к аланам

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Знаковые места и места силы, многовековая история, старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и культовые сооружения Осетии. Даты заездов: еженедельно по пятницам (с 05.04 по 29.11.2024).
В гости к аланам
В гости к аланам
В гости к аланам
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Что вас ожидает:

Три знаменитых ущелья горной Осетии
Три знаменитых ущелья горной Осетии
Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье
Традиционное осетинское застолье
Традиционное осетинское застолье
По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией
Гостеприимный Владикавказ
Гостеприимный Владикавказ
Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье
Рассмотрим старинные святилища и склепы, отыщем камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышим об осетинских традициях, эпосе и культуре
Водопады Горной Дигории
Водопады Горной Дигории
Пройдем по эко-маршруту на поляну Таймази, водопады Три сестры, поднимемся к водопаду Байдари на обзорную площадку

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

19:30-21:30 Аланский вечер шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Обзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Горная Дигория

Начало 08:30

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — селение Ханаз — замок «Фрегат» — крепость братьев Седановых — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Размещение в туркомплексах: Порог неба, Ростсельмаш, Дзинага, отель Tana Park.

18:00 Ужин (доп. плата).

Километраж за день: 180 км., поход: 7 км., продолжительность 10 часов.

Горная ДигорияГорная ДигорияГорная ДигорияГорная ДигорияГорная Дигория
4 день

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье

Начало из туркомплексов и отеля в 09:00.

Поход: 6 км., 7 часов.

Программа дня: пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поход к водопаду Байради — подъем по эко-тропе к водопадам Три сестры — поляна Таймази и обзорная площадка с видом на значительную часть Дигорского ущелья.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Свободное время на турбазе.

Национальный парк Алания, Дигорское ущельеНациональный парк Алания, Дигорское ущельеНациональный парк Алания, Дигорское ущельеНациональный парк Алания, Дигорское ущельеНациональный парк Алания, Дигорское ущелье
5 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

07:30 Начало из туркомплексов и отеля в Дигорском ущелье, пакетированный завтрак.

Программа дня: Дигорское ущелье — Алагирское ущелье — Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 275 км., продолжительность 9 часов.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе и Дигорском ущелье.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

QUAD

Четырм.

Breakfast

Завтрак

Камелия 2* — Порог Небастандарт05.04.2024-03.12.20245460054600364007980078200-Завтрак
Кадгарон Отель 3* — Порог Небастандарт05.04.2024-03.12.20245750057500374008340080300106800Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* — Порог Небастандарт05.04.2024-03.12.20246160061600427008950086400-Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* — Tana Park 3*комфорт05.04.2024-03.12.20246760067600486009760093800-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* — Порог Небастандарт05.04.2024-03.12.20246160061600393608800084900-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* — Tana Park 3*полулюкс05.04.2024-03.12.20246660066600477009620092400-Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4* — Tana Park 3*стандарт05.04.2024-03.12.20249883010870074530139800129100-Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3

3 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3

Отель «Планета Люкс» 3

3 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3

DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4

3 ночи

DoubleTree by Hilton Vladikavkaz расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха. Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс.

Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4

Отель «Камелия» 2

3 ночи

Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.

Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.

Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.

Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.

Туркомплекс «Порог Неба»

1 ночь

Комплекс расположен в Дигорском ущелье, в одном из самых живописных мест Республики Северная Осетия — Алания.

«Порог неба» — чистое и тихое место. Здесь вас не будут беспокоить огни и музыка дискотек, тут нет случайных людей, а природа не испорчена пошлыми смятыми пластиковыми бутылками.

Здесь хорошо отдыхать семьей, когда хочется вырваться из городской суеты и подышать по-настоящему чистым воздухом, вкус которого в городе со временем забывается.

Туркомплекс «Порог Неба»Туркомплекс «Порог Неба»Туркомплекс «Порог Неба»Туркомплекс «Порог Неба»Туркомплекс «Порог Неба»

Отель «Tana Park» 3

1 ночь

Тана парк отель – трехзвездочный отель, расположенный в горах Дигорского ущелья Республики Северная Осетия – Алания.

Предлагает своим гостям 4 категории номеров: Стандарт, Семейный, Делюкс, Делюкс семейный, а также отдельно стоящий коттедж. Вместимость номеров от 2 до 6 человек.

Также на территории отеля расположены ресторан, баня, бассейн, пруд, горка для катания на санках и сноутьюбах. В главном корпусе, на территории и в ресторане отеля работает Wi-Fi.

Отель «Tana Park» 3Отель «Tana Park» 3Отель «Tana Park» 3Отель «Tana Park» 3Отель «Tana Park» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Дигорском ущелье
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
29 ноя 2023
Здравствуйте. Все было супер! Нам очень понравилось. Организовано все очень хорошо. Виды красивые. Одно из лучших моих путешествий.
Здравствуйте. Все было супер! Нам очень понравилось. Организовано все очень хорошо. Виды красивые. Одно из лучших моих путешествий.Здравствуйте. Все было супер! Нам очень понравилось. Организовано все очень хорошо. Виды красивые. Одно из лучших моих путешествий.Здравствуйте. Все было супер! Нам очень понравилось. Организовано все очень хорошо. Виды красивые. Одно из лучших моих путешествий.Здравствуйте. Все было супер! Нам очень понравилось. Организовано все очень хорошо. Виды красивые. Одно из лучших моих путешествий.Здравствуйте. Все было супер! Нам очень понравилось. Организовано все очень хорошо. Виды красивые. Одно из лучших моих путешествий.Здравствуйте. Все было супер! Нам очень понравилось. Организовано все очень хорошо. Виды красивые. Одно из лучших моих путешествий.Здравствуйте. Все было супер! Нам очень понравилось. Организовано все очень хорошо. Виды красивые. Одно из лучших моих путешествий.Здравствуйте. Все было супер! Нам очень понравилось. Организовано все очень хорошо. Виды красивые. Одно из лучших моих путешествий.Здравствуйте. Все было супер! Нам очень понравилось. Организовано все очень хорошо. Виды красивые. Одно из лучших моих путешествий.
Д
27 окт 2023
Тур «В гости к аланам» превзошел мои ожидания. Экскурсионная программа была насыщенной, но не утомляющей: после поездок в горы оставалось время на то, чтобы прогуляться по вечернему Владикавказу. Увез с собой только позитивные впечатления, пару лишних килограммов и понял, что обязательно вернусь в Северную Осетию. 10/10.
А
28 авг 2023
Здравствуйте, огромное спасибо, очень понравилось, все до мелочей было слаженно, проживание и питание было достойное, очень рада что обратилась к вам, очень приятные воспоминания. Качество и цена соответствует 😁 спасибо большое!
Здравствуйте, огромное спасибо, очень понравилось, все до мелочей было слаженно, проживание и питание было достойное, оченьЗдравствуйте, огромное спасибо, очень понравилось, все до мелочей было слаженно, проживание и питание было достойное, оченьЗдравствуйте, огромное спасибо, очень понравилось, все до мелочей было слаженно, проживание и питание было достойное, оченьЗдравствуйте, огромное спасибо, очень понравилось, все до мелочей было слаженно, проживание и питание было достойное, очень

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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